Pablo Schwarz: El teatro ofrece un espacio para apuntar con el dedo a los conchesumadres

El Desconcierto

A juicio del actor chileno, el teatro enfrenta un momento complejo debido a la falta de financiamiento y promocin por parte del Estado y apunta a su rol en la crtica social: Chjov ya se encargaba de denunciar a los conchesumadres, Radrign, nuestro gran dramaturgo, lo hizo en todas sus obras de manera magistral.

Cada 11 de mayo se celebra en Chile el Da Nacional del Teatro, en homenaje al natalicio del dramaturgo chileno Andrs Prez. El creador del Gran Circo Teatro y director de la emblemtica La negra Ester inspira una jornada de actividades donde las tablas criollas se vuelven tan protagonistas como imprescindibles.

Sin embargo, los festejos no reflejan a cabalidad la realidad tras el ejercicio y difusin de esta disciplina. Inmersos en un mundo laboral precario, como consecuencia del escaso financiamiento y promocin del Estado al teatro, sus artistas miran con ojo crtico el exceso de entusiasmo que abunda en este tipo de conmemoraciones.

Es el caso de Pablo Schwarz. Para l, la importancia del teatro radica en su invitacin al cuestionamiento de la sociedad en diversos frentes.

El Da del Teatro, no s qu mierda se celebra el Da del Teatro, sinceramente. Me dedico a actuar y las celebraciones de los das D, me tienen sin cuidado. Salvo el da del pico, no s, comienza en su estilo el actor con abultado currculum en producciones televisivas, pero tambin muy activo en la escena teatral.

Schwarz ha marcado diferencia respecto de una buena parte de sus colegas con presencia pblica, al posicionarse opinante y crtico de la poltica nacional y las lgicas de mercadeo que afectan al mundo artstico. Especialmente en redes sociales, donde dispara sin filtros -al igual que en entrevistas- sus crudas apreciaciones sobre el actual momento de las tablas locales.

El teatro claramente tiene un financiamiento de parte del Estado de Chile que es muy precario y lamentablemente muy mal distribuido. Hay teatros como el GAM que se comen un porcentaje muy grande del presupuesto, mientras que otros teatros pequeos quedan sin nada. Y considerando, adems, que el presupuesto que se tiene ya es ridculamente bajo, como en educacin y todo lo que la derecha justamente no quiere que exista en un pas, argumenta.

A su juicio, el teatro es cultura y una persona culta es una persona que no se deja engaar, que lucha por lo que cree, lo que justificara el desinters de las autoridades por fomentarlo.

Radrign, nuestro gran dramaturgo, lo hizo en todas sus obras

El actor, que recientemente se mostr en la pantalla chica de la mano de la celebrada Bala loca, asegura que el teatro siempre va a ofrecer un espacio para la reflexin, para el intercambio de ideas, pero sobre todo, para putear. Para apuntar con el dedo a los conchesumadres, eso es lo que hay que hacer siempre. Es por eso que la industrializacin del teatro o decir que Luksic o Angelini financie mis obras es muy nefasto, el millonario financiando teatro es nefasto.

En este sentido, alude al problema de la concentracin de los medios y de la propia cultura por parte de grupos empresariales en Chile y al rol que debe cumplir el teatro: Es del horror y a la vez normalizar la mala praxis de esa gente que evade, nos roba, coimea a nuestros polticos. Es justamente lo que el teatro, en todo el planeta, tiene que denunciar. A los conchesumadres. Para esto estamos, para denunciarlos, recalca.

(Anton) Chjov ya se encargaba de denunciar a los conchesumadres, Radrign, nuestro gran dramaturgo, lo hizo en todas sus obras de manera magistral. Y vuelvo a citar a Radrign, cuando le preguntaron si un artista deba mantenerse alejado del poder, l dijo: No, nunca. Tiene que estar en contra, recuerda Schwarz.

Por ltimo, el actor agrega que si uno no le cobrara a los amigos, a lo buena onda, porque uno cree en los proyectos, quiere hacerlos y considera que son realmente importantes, si uno no cobrara poco por esto, no funcionara. Y no solamente uno, sino que toda la gente que est involucrada en el quehacer artstico de Chile. Recuerdo a Alfredo Castro que dice que uno, en gran parte, financia el teatro con las pegas de las tele, que pagan a veces mejor. Entonces ah uno poda ganar menos o a veces nada haciendo teatro. Feliz da del teatro, cierra.

Pese a las complicaciones de su itinerario en las tablas no se detiene: El prximo 20 de mayo en Curic, Pablo Schwarz actuar en Gospodin, clebre obra tragicmica del alemn Philips Lhle, bajo la direccin de Nstor Cantillana. El 23, 24 y, protagonizar Tres Cuentos de Edgard Allan Poe en el Taller Siglo XXI, al lado del Sindicato Sidarte. Adems, el actor trabaja para el estreno en septiembre de La Noche Mapuche, una obra dirigida por Marcelo Leonard, con un elenco que contempla a Nstor Cantillana, Roxana Miranda y Nona Fernndez.

www.eldesconcierto.cl/2017/05/11/pablo-schwarz-el-teatro-ofrece-un-espacio-para-apuntar-con-el-dedo-a-los-conchesumadres/