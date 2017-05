Entrevista a Joaqun Miras Albarrn sobre Praxis poltica y Estado republicano. Crtica del republicanismo liberal

El Liberalismo surge para combatir y anular el pensamiento 'iusnaturalista' en el que se haban expresado las fuerzas revolucionarias

Entre otras muchas cosas, algunas de ellas recordadas y comentadas en anteriores conversaciones aqu publicadas, Joaqun Miras Albarrn es miembro-fundador de Espai Marx y autor de Repensar la poltica y Praxis poltica y Estado republicano.

El capitalismo, decas, la gnesis del capitalismo, estaba cortocircuitada por la existencia de las culturas campesinas, populares, de masas, seguramente surgidas tras las grandes pestes de los siglos Xlll y XlV y la subsiguiente merma de poblacin. El capitalismo, por decirlo de algn modo, necesitaba entonces la destruccin de esas culturas. Es as?

Exacto. El capitalismo necesitaba la destruccin de ese entramado, de esos mundos. Los grandes capitalistas de la tierra lo saban, sus intelectuales orgnicos, los economistas, en Francia, los Fisicratas, lo saban. Y saban que la nica fuerza capaz de imponer eso era la violencia del Estado absolutista. Nos explica tambin Florence Gauthier en un libro colectivo publicado hace ya aos, -"De Mably a Robespierre. De la critique de lconomie la critique du politique" en La guerre du bl au XVlll sicle, Les editions de la Passion, Paris, 1988. Ver tambin, en el mismo volumen, Cynthia Bouton "L"conomie moral" et la Guerre des farines de 1775"- que Turgot el ilustrado Fisicrata, accede a ser ministro de su majestad. Y su proyecto es destruir por colapso y mediante la imposicin legal violenta, todo ese mundo cultural. Lo declara prohibido, y ante los levantamientos colosales de campesinos, una jacquerie que tiene la caracterstica sin precedentes de extenderse y abarcar toda Francia, inventa lo inventa l, el civil, el ilustrado Turgot, no Napolen- el estado de excepcin y enva los regimientos de lnea del ejrcito a fusilar en masa a los campesinos. El levantamiento con todo es incontenible y el rey debe defenestrar a su ministro. Nuevamente me he permitido remitir lo que explico a bibliografa porque resulta no creble. Pero esto mismo es lo que nos explica, adems, Karl Marx en el captulo XXlV, penltimo, del primer libro de El capital, el que l public: sobre la mentira, la falacia del mito de una acumulacin originaria, ahorro pasito a pasito de gentes frugales y diligentes, que habra producido el capital: "La llamada acumulacin originaria".

Nada de pasito a pasito, golpetazo a golpetazo.

El despojo violento de la tierra, legislacin sanguinaria contra los expropiados, con cadenas, ltigos, hierros candentes, "violencia partera" de la historia, generada por los capitalistas, y "creacin del mercado interno". "Creacin": antes no pre exista. Y "gnesis del capitalista industrial" Gnesis, antes no poda haber existido. En otro momento, anteriormente creo haber citado ya, tambin, el libro de Peter Kriedte, Feudalismo tardo y capital mercantil, Ed. Crtca, B. 1982, que explica con prolijidad de datos estadsticos, pero en pocas pginas este asunto; enclosures o cierros de tierras, expulsiones masivas violentas etc, para toda Europa occidental.

Presentas al liberalismo como una novsima ideologa, post revolucionaria, ultrarreaccionaria y contempornea. Cunto de novsima es? No tiene antecedentes? Por qu usas el trmino ultrarreccionaria? Reaccionarios o revolucionarios burgueses?

Los antecedentes del Liberalismo son el pensamiento de la Fisiocracia Ilustrada francesa, admirada por Adam Smith. Yo no creo posible considerar precedente de la misma ni a Locke, aunque s que normalmente se lo incluye. Puedo equivocarme, pero lo mismo que en el Segundo Ensayo sobre el Gobierno Civil declara lcito acumular riquezas tesaurizadas en oro, dado que no se echan a perder porque ste no se corrompe, en el primero, cita la Patrstica Cristiana en defensa de los derechos naturales de los pobres. Y se mueve en un horizonte iusnaturalista, que ser el enemigo, la bicha del Liberalismo. Por lo dems, tambin autores como James Tully piensan as sobre Locke.

Est bien visto lo que sealas. No soy buen conocedor del tema, pero por ah iba mi recuerdo.

S ha habido, por parte del Liberalismo, el intento exitoso, de inventarse una tradicin de pasado. La tcnica ha sido la misma propuesta por E.O Wilson, padre de la Sociobiologa, para crearse una tradicin y prestigiar su ideologa: declarar a todo el mundo que trataba de los asuntos prximos a los que l trataba como sociobilogos. Algo as, como "Aristteles era sociobilogo", "Linneo era sociobilogo", "Darwin era sociobiologo" Lo mismo ha hecho el Liberalismo.

El Liberalismo ha sido el pensamiento orgnico de la burguesa capitalista posrevolucionaria triunfante, surge para combatir y anular el pensamiento iusnaturalista en el que se haban expresado hasta entonces, las fuerzas revolucionarias; surge para combatir el pensamiento que permite elaborar una concepcin republicana y democrtica de la sociedad. Y como ya he explicado, la burguesa fue una fuerza reaccionaria, antirevolucionaria, durante la Revolucin Francesa. No me repetir para no hacerme tedioso, aunque s que es importante combatir la apologa falaz de la historia de la burguesa como clase social progresiva.

Por cierto, en esa ideologa incluyes a pensadores como Locke, Hume, Mill, Smith, David Ricardo? No fueron algunos "maestros" o cuanto menos intelectuales muy estudiados por Marx?

Fueron muy, muy estudiados por Marx, que elabora a partir de ellos, su crtica, una crtica tajante, sin contemplaciones. Recuerda que el mismo libro El Capital, se subtitula "crtica de la economa poltica", que es el nombre de la escuela economista escocesa, seguidora de los Fisicratas, y a la que pertenece David Ricardo. Respecto de Locke, ya hace un momento he expresado mi opinin, y no lo considero un idelogo del capitalismo. No exista an ese mundo.

Finalizado con ello, hablas de una obra maldita y silenciada, un ensayo editado por de Polanyi y Arensberg. Por qu maldita y silenciada?

Esta obra verdaderamente deslumbrante, igual que otras que s tenemos colgadas en la biblioteca virtual Elsabresdefahrenheit, gratuita -no, por desgracia, la mencionada ahora. Es una obra que no ha vuelto a ser publicada en castellano desde 1976, ao en que es traducida por un joven Martnez Alier, por influencia del gran difusor de la obra de Karl Polanyi, otro maestro de la antropologa cultural, el marxista francs Maurice Godelier, cuyo prlogo va tambin traducido.

No recordaba que Joan Martnez Alier haba sido el traductor.

La obra est maldita por negar, con pruebas, la existencia natural transhistrica del mercado y de las relaciones de mercado, con sus caractersticas supuestamente eternas: competencia, equilibrio, racionalidad instrumental, etc. Y an, menos, una institucin universal. Estas ideas fuertes son las que explica el ttulo; siempre ha habido intercambio humano, parte del intercambio humano ha sido comercial pero ese tipo de comercio nunca haba sido en una institucin capaz de generar precios, establecer equilibrios, basarse en la oferta y la demanda Es ms, el comercio del mundo antiguo babilonio, etc, ni tan siquiera era promovido por el fin del beneficio comercial. Tambin, por consiguiente, est maldita, por explicar, como Marx, que la gnesis del capitalismo no es algo producido por evolucin y acumulacin de recursos gracias al comercio en mercado, y al ahorro de diligentes minoras, sino un novum cultural -antropolgico, impuesto por la violenci-a, cuya caracterstica especfica consiste en el desempotramiento del conjunto de actividades productivas, hasta entonces siempre integradas y orgnicas de la familia la familia extensa, integrada a su vez dentro de la comunidad local- y en la institucionalizacin de las actividades productivas a parte de la familia y la comunidad.

Un novum con cuerpo y prcticas de monstruo

Un novum monstruoso jams antes existente y que se impone desde el siglo XVl al XVlll. Est maldita por poner al descubierto que la creencia en un mercado transhistrico promovido por un inters de los individuos que buscan un margen de ganancia es un ideologema sustentado sobre una ideologa inspirada en una antropologa filosfica, la del individualismo antropolgico, que postula la existencia de un ser humano, tambin transhistrico, y que por su naturaleza innata, es individualista, comerciante egosta, propietarista, frugal, etc. Ideologema que es la naturalizacin del ideal burgus. Por negar, contra marxistas positivistas, que Marx compartiera esas ideas, y que creyese que el capital surge como resultado del desarrollo de excedentes productivos, y del comercio, sino que, por el contrario, Marx sostiene que surge del aumento de la violencia, mediante la que se aumenta la explotacin, se prolonga la jornada de trabajo y se deprime el consumo del explotado. Y este es el origen del "supervit" y por reconocer, en consecuencia, que Marx no era un "desarrollista progresista", un entontecido y complaciente apologeta del capitalismo. Y eso a pesar de no ser marxistas y a pesar de no ser capaces de interpretar en sus justos trminos la teora del valor trabajo de Marx, que les llegaba en las interpretaciones neopositivistas y sobre todo, a partir de la interpretacin distorsionada de la obra de Marx, y de este asunto concreto, elaborada en 1947 por Joan Robinson, autora sobre la que ye nos hemos hablado. La obra que nos ocupa, de Polanyi y Arensberg es de 1957.

Parece una bomba cultural...

La obra de Polanyi y Arensberg es una bomba anticapitalista. Si su primera parte est dedicada a probar empricamente la inexistencia natural de los mercados, la tercera parte est sistemticamente dedicada a la destruccin de la ideologa antropolgica liberal neopositivista, burguesa, la del Individualismo antropolgico.

Ya es suficiente por el momento si te parece, aunque me ha asaltado la idea de preguntarte por el Marx del Manifiesto admirador del capitalismo, e incluso por la teora del valor trabajo que acabas de citar. Lo dejamos para ms adelante si te parece. Ya habr ocasin seguramente.