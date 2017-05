Frenan una ley para desregular las emisiones de gas metano en Estados Unidos

Primer triunfo ecologista contra Trump

Pgina 12

Trump sufri su primera derrota legislativa contra el movimiento ecologista. (Imagen: EFE)

La ley para limitar las emisiones de metano, un gas causante del efecto invernadero, se mantendr en vigor despus de que esta semana todos los senadores demcratas y tres republicanos rechazaran la iniciativa presidencial.

Los ecologistas de Estados Unidos anotaron esta semana su primera victoria ante el gobierno del presidente, Donald Trump, con el rechazo legislativo a la eliminacin de una ley que limita las emisiones de metano, pero el enfrentamiento en el terreno del medio ambiente se presenta largo y difcil.

Pese a que en sus primeros meses de mandato Trump, que manifest en repetidas ocasiones que el cambio climtico es un fraude, desmantel ya con el apoyo del Congreso medidas importantes para la proteccin del medioambiente establecidas por su antecesor, Barack Obama, no consigui el pasado mircoles suprimir la ley que controla las emisiones de metano.

La ley, promulgada en noviembre por Obama para limitar en la perforacin en suelo pblico para extraer petrleo las emisiones de metano, un gas causante del efecto invernadero, se mantendr en vigor despus de que esta semana todos los senadores demcratas y tres republicanos rechazaran la iniciativa de Trump.

La representante legislativa de la organizacin ecologista Earthjustice Andrea Delgado asegur que esta es la primera victoria ecologista en la lucha contra el cambio climtico desde que Trump fue investido el pasado 20 de enero. Ha supuesto una gran victoria para todos, y especialmente para las comunidades que viven cerca de lugares donde se extraen combustibles. Esta ley protege la salud pblica y ahorra dinero a los contribuyentes al mismo tiempo, asegur Delgado.

La Cmara de Representantes, sin embargo, ya aprob dos regulaciones que retroceden en el cuidado del planeta, a travs de la Ley de Revisin para revertir regulaciones anteriores, un procedimiento poco habitual y que slo requiere de mayora simple en el Legislativo, bajo control republicano. stas estn a la espera de la votacin en el Senado para ser aprobadas, pero Delgado confa en que, como ocurri el pasado mircoles, el esfuerzo bipartidista para proteger al planeta pare los esfuerzos de los representantes que niegan el cambio climtico.

Sin embargo, la ecologista teme las mltiples rdenes ejecutivas de Trump y de su gobierno y avis de que Earthjustice, entre otras organizaciones medioambientales, desafiaron en los tribunales la mayora de estas medidas. Una de las rdenes ejecutivas ms controvertidas y ms_preocupantes, segn Delgado, fue la firmada por Trump el 28 de marzo para promover la independencia energtica del pas y crear empleos, particularmente en la deprimida industria del carbn. Aunque, esto lo hizo a costa de reescribir el Plan de Energa Limpia de Obama, lanzado en el 2015 para que Estados Unidos haya reducido para 2030 en un 32 por ciento las emisiones de carbono de las centrales elctricas con respecto a los niveles del 2005. Con ese plan, pieza fundamental de los esfuerzos de Obama contra el cambio climtico y bloqueado provisionalmente por el Tribunal Supremo hace ms de un ao, el ex presidente pretenda ir reemplazando las termoelctricas de carbn por plantas abastecidas con gas natural y energas limpias como la elica o la solar.

En su ltimo decreto medioambiental, Trump mand a revisar todas las concesiones pblicas para la industria del gas y el petrleo y que se considerase levantar las regulaciones que limitan la instalacin de pozos petroleros o de gas, as como instalaciones de energas renovables en aguas federales protegidas. Antes, en otro decreto orden la revisin de la designacin de decenas de monumentos nacionales en los ltimos 20 aos, aunque no qued claro si como presidente tiene el poder de retirarles la proteccin si as lo decide.

Los monumentos nacionales son reas terrestres o marinas protegidas que, a diferencia de los parques nacionales, pueden crearse sin el visto bueno del Congreso, con la simple orden del presidente, de acuerdo con una ley de 1906. Adems, tan slo diez das despus de entrar a la Casa Blanca, el flamante presidente firm un decreto para reducir drsticamente las regulaciones burocrticas del gobierno, estableciendo que, por cada nueva regla impuesta, se eliminarn otras dos, lo que perjudicar en particular a las medidas medioambientales.

Los ecologistas, a pesar de estar satisfechos con el rechazo a eliminar las emisiones de metano, avisaron de que seguirn luchando contra el retroceso en la legislacin medioambiental de un presidente que nombr como director de la Agencia de Proteccin _Medioambiental (EPA) a Scott Pruitt, escptico del cambio climtico. De hecho, Trump anunci un recorte de un 31 por ciento del presupuesto de esa agencia, lo que refleja la importancia que otorga al medio ambiente en su gestin.

Pero lo que ser la prueba definitiva de su compromiso con la proteccin del medio ambiente ser su decisin, anunciada para finales de mes, sobre si mantiene a Estados Unidos en el Acuerdo del Clima de Pars, un pacto internacional que busca reducir las emisiones contaminantes mundiales.

