Mercantilizacin de la educacin

Viento sur

Si preguntamos a cualquier actor que participa en esa representacin teatral cotidiana que es la escuela, esto es, alumnos, padres, madres, maestros, inspectores, personal de administracin y servicios, acadmicos, polticos... expresarn cierta preocupacin por la evolucin de la educacin en muchos sentidos. Tambin muchos detectarn que uno de los problemas tiene que ver con la ausencia de un marco normativo mnimamente estable. Es ms, detectaramos una corriente de reformas que, al igual que sucede con otros sectores esenciales de la sociedad, parecen haber sido hechas con el nimo de deteriorarla. En cierta medida, si existe un mnimo consenso entre la pluralidad de intereses y orientaciones polticas, es que la escuela tiene problemas, y que la evolucin de los ltimos aos slo hace que empeorarlos.

Reformas educativas a escala planetaria

Ahora bien, uno de los problemas que tenemos en nuestro pas en general, y nuestra educacin en particular, es nuestra proverbial tendencia a mirarnos el ombligo. Preocupaciones y angustias similares estn aconteciendo en varios pases. Y reformas polmicas y estriles tambin marcan las agendas polticas de pases como Francia, Portugal, Inglaterra y Gales, Suecia o Italia.

Precisamente en Italia, Silvio Berlusconi, hombre capaz de hacer groseras sublimes cuando de defender la ltima reforma educativa se trata, y en un ataque de sinceridad, sintetiz lo que deban ser las lneas polticas que tenan que transformar el sistema educativo italiano en la lnea de eficacia empresarial que tanto entusiasmo causa entre sus afines. Deca que, la educacin italiana deba fundamentarse en las tres "I": Inglese, Informatica e Impresa o en otros trminos, haba que redefinir su orientacin para adquirir competencias tecnolgicas, usar el ingls como lengua vehicular, y utilizar el sistema educativo para esta tendencia cada vez ms extendida, hacer "enaltecimiento del capitalismo", que es la finalidad que persiguen en todas partes nuevas asignaturas y contenidos como "emprendimiento". En cierta medida, las tres "I" italianas, sirven para resumir las prioridades de las polticas educativas de los prximos aos.

Ms all de simplificaciones ms o menos brillantes, lo cierto es que los sistemas educativos occidentales estn pasando por una fase de homogeneizacin. Cada vez las reformas educativas se parecen ms unas a otras.

Y estas pasan por elementos como la estandarizacin especialmente a partir de procesos de evaluacin cada vez ms homogneos y cuantitativos, con la voluntad de reducir la complejidad del hecho educativo a estadsticas y la gestin de datos al ms puro estilo big data, (y aqu los informes PISA tienen una importancia capital), a hacer auditoras propias del mundo empresarial para puntuar escuelas e institutos, a aplicar procesos industriales y empresariales en un trabajo, la docencia, de carcter esencialmente artesanal.

Tambin encontramos la sustitucin de contenidos convencionales, tradicionalmente asumidos como aquel conjunto de saberes que debe conocer la ciudadana por competencias bsicas. Estas son definidas por Nico Hirtt como una simplificacin de conocimientos y el aprendizaje de habilidades para adaptarse al cambiante mundo laboral. Con cierta irona, el fillogo Jaume Aulet, las ha traducido como "lo bsico para competir", es decir, que el cambio de contenidos por competencias busca sustituir la escuela, de espacio de aprendizaje, a espacio de adiestramiento.

Muy ligado a esto, y como ya denuncia la filsofa Martha Nussbaum, otro de los pilares de las reformas consiste en abolir las humanidades. Aquellos conocimientos que servan para comprender el mundo (y que Marx adverta que era condicin necesaria para transformarlo) ahora pasan a ser reservados para la lite. Porque, efectivamente, en los grandes centros acadmicos reservados para los alumnos destinados a mover los hilos en la arena global (Oxford, Eton, Cambridge, las universidades de la Ivy League, la ENA francesa, el col legi del Pilar de Madrid, Virtlia en Barcelona) potencian en sus currculos la filosofa o la literatura. Incluso en las academias militares de West Point o Sandhurst recomiendan a sus futuros oficiales a graduarse en alguna rama de las humanidades. Con las humanidades es posible adquirir las habilidades para pensar y mandar. Con las competencias bsicas, destinadas para los estratos inferiores, se adquieren las capacidades imprescindibles para trabajar y obedecer, sin tener recursos para cuestionar rdenes.

Otro de los hechos que acompaan las reformas son los procesos de privatizacin, que pueden ser endgenos (con servicios, comedores, formacin permanente, personal educativo, ...), que pasan a ser gestionados por empresas, a menudo muy vinculadas al poder poltico; o tambin exgenos, es decir, que directamente las escuelas pasan a ser gestionadas por empresas. Esto ya ha pasado en Inglaterra, Estados Unidos, Chile o Suecia, por poner un ejemplo. De hecho, de ejemplos curiosos podemos encontrar a manos llenas. En Chile se privatizaron gracias al golpe de Estado de Pinochet en 1973; en Nueva Orleans se us la destruccin ocasionada por el huracn Katrina para eliminar prcticamente la red pblica y pasar las competencias educativas a varias "charter schools" e impulsar los "vouchers" o "cheques educativos" para que las familias buscaran escuelas privadas. En Inglaterra, las reformas en la poca de Tony Blair permitieron cerrar aquellos centros con malos resultados y pasar su gestin a empresas como Ferrovial, aunque una parte importante fue adjudicada a varias empresas como SERCO, especializadas en defensa, gestin de centros penitenciarios o de internamiento de extranjeros.

Hay otros pases, como es el caso de Catalunya, donde quiz resulte ms difcil que pasen cosas como estas, porque ya disponen de sistemas duales, es decir, con una fuerte presencia de centros de gestin privada, mayoritariamente a cargo de rdenes religiosas, que reciben una generosa financiacin pblica. De hecho, all donde hay presencia de una red concertada, coincide con una fuerte dualizacin educativa; escuelas de ricos y de pobres; sistemas basados ​​en competencia desleal, lo que acompaa procesos de dualizacin social y sociedades internamente rotas y descohesionadas.

Finalmente, y aqu entraramos directamente en el "cui prodest", asistimos a una abduccin de los sistemas educativos por parte del mundo empresarial. Los diversos lobbies empresariales hace dcadas que tratan de intervenir en la poltica educativa con la intencin de poner escuelas e institutos al servicio de las empresas. Los laboratorios de ideas de la patronal, como puede ser la Fundacin Catalunya Oberta o EduCaixa estn obsesionados con arrebatar al Estado el control de la escuela para que sta forme trabajadores solcitos, y eviten que en las aulas, los docentes formen ciudadanos crticos.

Todo ello se acompaa de una verdadera involucin del mundo universitario. Las reformas han comenzado por la parte alta de la educacin, en el sentido de que han adquirido e imitado las frmulas de los sistemas universitarios globalizados de Estados Unidos. El Plan Bolonia (2009) ha sido el punto de inflexin en el que, de acuerdo con las directrices del empresariado global ha subvertido las formas y los objetivos de las universidades. De formar lites, a convertirse en negocio; de convertirse en pilar de la cultura, a vender humo a crdito, al ms puro estilo de la economa financiera. Vamos a concretar. Todos los estados europeos adaptaron sus sistemas universitarios excepto tres: Reino Unido, Irlanda y Malta. Por qu? Por que todos eran ya Bolonia; con su sistema de crditos, las posibilidades de comercializacin de servicios, su conversin de autonoma universitaria en un formato empresarial, en su sometimiento a los intereses econmicos, en su erosin, hasta el final, de sus antiguas prcticas democrticas y la imposicin de una frmula de gestin propia de una Sociedad Annima.

Tambin, y teniendo en cuenta que un ttulo universitario sigue siendo una apuesta para competir en mejores condiciones en busca de mayor estatus econmico y profesional, y por su condicin de ascensor social, es lgico que la principal reforma universitaria haya consistido en un encarecimiento de las tasas. Esto responde a dos objetivos. El primero, serrar el cable del ascensor, evitar que personas de estratos modestos puedan subir y blindar la posicin de los que ya ocupan los pisos superiores, en un momento en que las clases medias sufren un riesgo serio de derrumbe. El segundo, y de acuerdo con lo que ya est pasando en Estados Unidos, en Latinoamrica, el Reino Unido (y aqu empieza a suceder discretamente) para alimentar la nueva burbuja: la burbuja educativa. Millones de familias y estudiantes se estn endeudando para ejercer el derecho a estudiar y formarse. Los bancos ven en esta necesidad bsica una frmula de negocio a la que no quieren renunciar. La mayora de estadounidenses de clase media con grado universitario continan pagando una deuda inflada de manera artificial. Una ancdota muy significativa es que el propio presidente Obama no termin de pagar hasta que llevaba unos aos en la Casa Blanca.

El papel de los organismos financieros y las estrategias educativas globales

Como decamos, nosotros percibimos localmente lo que es un fenmeno global. Detrs de buena parte de las reformas educativas sincronizadas encontramos a la OCDE. Este organismo internacional de carcter mixto entre las Naciones Unidas y un club de pases ricos, fue en sus orgenes una entidad surgida de los acuerdos de Bretton Woods en 1944 que, bajo la forma de Organizacin para la Cooperacin Econmica Europea, fue encargada de gestionar el Plan Marshall de reconstruccin del continente despus de la Segunda Guerra Mundial. A partir de 1961 tom su denominacin actual, y se convirti en uno de los organismos encargados de promover el desarrollo econmico de varios pases, de acuerdo con los parmetros de la economa capitalista. Esta alianza de pases, trataba de perseguir el crecimiento econmico a partir de promover la estabilidad financiera, el comercio, la tecnologa o las buenas prcticas gubernamentales. Esto implicaba que uno de los principales pilares deviniera la inversin educativa. Y, de hecho, durante las dcadas de los sesenta y buena parte de la de 1970 impuls reformas educativas para mejorar la eficiencia de la industria.

Un buen ejemplo es que la OCDE, uno de los pocos organismos que admita Espaa como miembro en una poca, la franquista, de aislamiento internacional, particip en la elaboracin del libro blanco de educacin que dio lugar a la Ley general de Educacin de 1970. la OCDE quera que Espaa tuviera un sistema educativo que permitiera extender la escolarizacin primaria y secundaria a millones de estudiantes marginados del sistema educativo con el fin de promover una mano de obra mejor formada. Esto, en cierta medida la hace responsable de la masificacin de los sistemas educativos en los institutos y en las facultades universitarias que vivimos en los aos ochenta y noventa del siglo pasado.

El problema fue que, a partir de inicios de la dcada de 1980, cuando el sistema industrial fordista parece que empieza a tener problemas de viabilidad, esta estrategia de expansin educativa empieza a ser corregida. A partir de 1973 los economistas clsicos, la tendencia ideolgica del neoliberalismo, se apropia de las viejas organizaciones de Bretton Woods (el FMI, el BM, el GATT), y termina haciendo involucionar las intenciones primigenias para pasar a impulsar otro tipo de poltica econmica. La OCDE que sobre todo hace estudios, confecciona estadsticas con gran competencia y elabora informes muy detallados y profesionales, pasa de considerar los sistemas educativos como medios para alcanzar el desarrollo econmico, a objetivos en s mismos. La escuela ya no ser aquel espacio tradicional de ascensor social, sino que pasar a ser considerado como un espacio de adoctrinamiento capitalista y un objetivo de negocio. La transicin de un sistema industrial, fordista, a uno de financiero hace que la escuela ya no tenga que formar trabajadores para las fbricas, sino un no-lugar, en trminos de Marc Aug, un espacio indefinido que a menudo se convierte en un espacio de trfico o confinamiento en un capitalismo en el que pasamos del humo de las fbricas a fabricar el humo de la especulacin financiera.

A partir de este momento, cuando el paradigma econmico se transforma radicalmente, la OCDE asume el neoliberalismo como religin. Como todo sistema de creencias, impulsa sin recelos los 10 mandamientos compilados por John Williamson en 1989 en lo que se conoce como el Consenso de Washington y que, como todo pensamiento religioso, construye una trada que convertir el mantra actual a acatar por todos los gobiernos: desregulacin, recortes y privatizacin. A m me gusta denominarlo el Tringulo de las Bermudas, porque all donde pasa desaparecen los derechos sociales, concretamente, el derecho a la educacin, que pasa a ser transformada en un negocio ms.

El neoliberalismo transforma a fondo las sociedades. Sin el viejo sistema industrial, con la especulacin como principal industria, desde un punto de vista sociolgico, pasamos de ser una sociedad de clases (en lenguaje marxista) a una sociedad lquida (en trminos de Zygmunt Bauman). Este es uno de los factores que ha causado una gran desorientacin a la izquierda, que ahora parece incapaz de comprender el mundo, y, por tanto, de transformarlo.

Vayamos por partes. Si bien durante la poca que los historiadores franceses llaman "los treinta gloriosos", referido al periodo de crecimiento econmico de 1945-1975, y los anglosajones denominan la era del Wellfare, entramos de lleno en lo que el economista y premio Nobel Joseph Stiglitz denomina como la gran divergencia. A partir de este momento, las diferencias sociales se ensanchan en una medida que recuerdan la era anterior a la Primera Guerra Mundial. Diferencias de renta, salariales, y tambin culturales y educativas hacen insostenible toda cohesin social. Ya no podemos hablar de clases integradas en una sola sociedad, sino de dos universos paralelos, de galaxias que se alejan de manera virulenta. As, usurpando una expresin de Umberto Eco, la sociedad ya no se divide entre "los de arriba" y "los de abajo", sino entre los integrados (que gozan de redes de proteccin y seguridad) y los apocalpticos (aquellos que no tienen nada ms que a s mismos, van perdiendo los derechos sociales, y son a menudo presentados como una especie de zombis): los pobres, los inmigrantes, los ni-ni, la gente refugiada, precaria, ...

Esto se traduce en lo que el pensador recientemente fallecido, Zygmunt Bauman denomina la sociedad lquida. Bauman considera que el cambio de paradigma se fundamenta en que las personas, que antes se consideraban ligadas a sus comunidades pierden los referentes, las seguridades que antes otorgaban instituciones slidas (Estado, nacin, clase, pueblo, profesin, sindicato, familia,...). Nadie parece garantizar la seguridad personal, ni el hecho de tener una carrera profesional, ni un trabajo para toda la vida, ni una familia ms o menos estable. Ante los azares de la existencia y la globalizacin negativa, el individuo queda solo, abandonado a su suerte, sin anclajes colectivos ni morales, dejado a su propia responsabilidad. Cualquier xito del pasado no servir de gran cosa en el futuro. Cualquier ttulo acadmico, en una dinmica de cambio y transformacin constante, ser rpidamente caducable. Aqu, como recuerda Christian Laval, cada uno debe hacer de empresario de s mismo. La suerte o la desgracia es atribuida a la accin individual: cada persona es culpable de sus fracasos mientras que cada xito resulta efmero. Las consecuencias son demoledoras. El individuo ya no tiene ninguna referencia, se encuentra solo, abandonado, desprotegido, y eso no hace ms que generar un malestar y un miedo, que como constatamos en la actualidad, ser explotado por cualquier aventurero poltico o por algn aprovechado dispuesto a vender soluciones milagrosas (casi siempre utilizando formas de "coaching" y pensamiento positivo). la precariedad ya est convirtindose en el nuevo modo de vida, la epidma del siglo XXI, como nos recuerda Guy Standing.

Y aqu entramos en lo que el pensador Ulrich Beck denomina "la sociedad del riesgo". La ausencia de seguridades, de seguridad econmica, de tener trabajo, carrera, familia, comunidad, sindicato, vecindario, hace que vivamos en una sociedad donde cada persona corre el riesgo de perder el tren, de ser relegado, de perder el estatus. Ya lo hemos visto: Los votantes de Marine Lepen o Donald Trump expresan este mundo en el que los perdedores son los mismos de siempre, porque los riesgos son siempre asimtricos: las lites blindan sus privilegios y disfrutan de sus tarjetas Black, mientras que el resto son desahuciados de sus hogares con la tarjeta roja de la globalizacin negativa. Aqu, el gueto es la imagen fsica, la metfora del mundo globalizado. Cuando hablamos de gueto nos referimos, tanto el conformado por las lites o para aquellos sectores acomodados que se aslan en urbanizaciones privadas o escuelas privadas, como el generado por los perdedores del sistema, que viven sin trabajo estable, en entornos degradados, precarios y empobrecidos, como las banlieux de Francia o como los barrios de favelas o escuelas con elevados porcentajes de pobreza.

El gueto, o con ms precisin, el hipergueto (en trminos de Loc Wacquant) deviene la forma de vida actual y del futuro. De hecho, Ulrich Beck utiliza el trmino de "Brasilerizacin de occidente" para describir estos procesos de marginacin social y cultural. Barrios privados, acomodados, ordenados y cerrados y protegidos por vigilantes privados, rodeados de masas amenazadoras de perdedores, peligrosos, desordenados, sin normas, deshumanizados que los rodean, como una nueva era medieval en que las ciudades parecen islas de prosperidad rodeados del desorden feudal. Qu papel juega la educacin en este proceso? De hecho, la erradicacin de las humanidades, como comentbamos antes, y como se quejaba la pensadora Martha Nussbaum, impide tomar conciencia de la propia condicin, quita el pensamiento y el lenguaje a la masa creciente de desposedos y facilita la tarea de dominacin a la minora beneficiaria del sistema. Que vctimas de la globalizacin en Norteamrica apuesten por alguien como Donald Trump, que es uno de sus principales impulsores, dice mucho sobre el envenenamiento y degradacin del sistema educativo (y comunicativo) estadounidense.

Sin pensamiento crtico, hay dominacin y explotacin asegurada. Y, de hecho, fenmenos como la pos-verdad no se explican a partir de la sociedad de la informacin, gobernada por lites hipe-ricas, se degenera sobre lo que el filsofo situacionista Guy Dbord haba denunciado hace medio siglo: la sociedad del espectculo, en que todo debate sobre cuestiones sociales ha pasado a convertirse en un nico y plural reality show en el que las clases populares, como denuncia Owen Jones, son demonizadas, a menudo por ellas mismas.

Para que haya sucedido esto, ha sido necesario subvertir el paradigma educativo. La escuela fordista no era nada del otro mundo. A pesar de que ofreca la oportunidad de convertirse en un ascensor social, no dejaba de ser, esencialmente, un reproductor de las diferencias de clase. Ahora, con escuelas y sistemas educativos diferenciados segn el gueto de referencia, no las reproduce, sino que las potencia y las hace insalvables. El mundo anglosajn, y especialmente Estados Unidos ven la coexistencia de experiencias e itinerarios educativos tan singulares que es dudoso que exista lo que podramos denominar un nico sistema educativo. Hay desde escuelas google, donde se trabaja por proyectos y seminarios, de una manera muy "innovadora", home scooling que permite a los alumnos no mezclarse con nadie que no sea de sus crculos, hasta escuelas penitenciarias, con regmenes de semi internamiento y detectores de metales como los describe David Simon en su magnfica serie The Wire. El resultado, un archipilago educativo insatisfactorio, y que genera grandes dficits en todos los niveles, incluso respecto a la obsesin mostrada por la OCDE de la "empleabilidad".

Sin embargo, esto no es ningn problema: Estados Unidos puede reclutar toda la mano de obra de cualquier lugar del mundo: matemticos indios, ingenieros alemanes, astrofsicos,.... Esta nueva regla del juego genera la reconversin de los debates educativos. Si, hasta hace unas dcadas, la prioridad consista en discutir sobre las finalidades de la educacin, el para qu serva la educacin, qu tipo de sociedad se quera construir a partir de las aulas, ahora nos encontramos con la neutralizacin de estas cuestiones. En cambio, ahora parecemos obsesionados por el cmo, debates metodolgicos buscando las piedras filosofales que nos deberan permitir mejorar la educacin cambiando la manera de trabajar. Sin embargo, como nos explica el socilogo de la educacin, y principal experto en fracaso educativo Saturnino Martnez, slo un 6% de los resultados se explican en funcin de la organizacin o las metodologas. Los factores fundamentales tienen que ver con la cohesin social y el entorno de los centros (a parte de la propia motivacin y capacidad de resiliencia de los estudiantes).

En Catalunya La Escola Nova 21, Ara s Dem pretenden hacer creer, con ciertas dosis de pensamiento mgico, que es posible mejorar la escuela adoptando el trabajo por proyectos o cambiando el nombre de diversas tcnicas pedaggicas que hace dcadas que se vienen practicando en las escuelas. Centrar el debate sobre estrategias en el aula sirve para camuflar que, hoy por hoy, la escuela est diseada para potenciar las diferencias, para hacer de las aulas callejones sin salida, para justificar que no se ofrezcan los recursos necesarios que, efectivamente, como demuestra la literatura acadmica, es lo que puede mejorar las posibilidades de nuestros alumnos. Estudios como el Tenessee ya han constatado que reducir las ratios a la mitad, propician mejoras de un 28 % de rendimiento acadmico de media, y hasta un 40 % en los alumnos ms desfavorecidos. Por qu, pues, estos debates que, como se est demostrando en la azarosa trayectoria del Ara s Dem no estn yendo demasiado lejos: efectivamente, porque las propuestas en los trminos de una administracin educativa que acta como correa transmisora de las polticas educativas globales, est destinada al fracaso. Y el fracaso es precisamente el objetivo, porque busca deslegitimar los sistemas educativos pblicos a fin de preparar las opiniones pblicas para aplicar reformas en el sentido de las que se hicieron en las dcadas de 1980 y 1990 (y an en la actualidad) en Inglaterra y Gales: desmantelar el sistema pblico, privatizar, alimentar burbujas y blindar los guetos acomodados de la competencia educativa de los sectores ms modestos.

Las resistencias

Frente estas circunstancias, hay que articular las resistencias. Y las resistencias no funcionarn sin alternativas viables y protagonizadas por la propia comunidad educativa mancomunada (estudiantes, familias y docentes). Esto no ser posible si no somos capaces de articular debates pblicos abiertos y honestos, con una participacin ordenada, rigurosa y disciplinada.

Para ello, ser necesario rehacer el diagnstico actual sobre la situacin de la educacin. La situacin de la educacin en nuestro pas, y en buena parte de la Unin Europea, si bien es mejorable, es mejor de lo que describen los medios y los supuestos expertos. A base del esfuerzo de los docentes, los alumnos y de las familias, el sistema, a pesar de las amenazas, aguanta. Uno de los problemas es el de su vulnerabilidad debido a que las administraciones pblicas ya no representan los intereses de la ciudadana, sino que estn sujetos a las polticas globales dictadas desde organismos como la OCDE o el FMI, y que adems han de cumplir con los acuerdos comerciales de la OMC que obliga a liberalizar los servicios (tambin la educacin) a fin de que el capital internacional (y tambin el local) pueda vampirizar dinero pblico a base de gestionar escuelas, institutos y universidades. Por lo tanto, es necesario un proceso de reapropiacin, gestin directa, desprivatizacin y blindaje respecto a cualquier inters econmico. Esto tambin nos obliga a repensar la escuela, no tanto respecto a metodologas, como a recursos y finalidades.

Por todo ello, adems, hay que plantear alternativas. Si bien los proyectos de futuro guiados por los diferentes gobiernos y poderes extraterritoriales no son precisamente estimulantes, lo que tenamos en el pasado tampoco es demasiado atractivo. Hacen falta proyectos propios, mancomunados, discutidos, agradables e inspiradores. En este sentido, la experiencia reciente de la ILPEducaci debera ser un buen punto de partida para definir cmo debera ser la escuela de todos.

Y esto slo ser posible si establecemos una unidad de la comunidad educativa fundamentada en el empoderamiento de la base. Soy consciente de que en este artculo he abusado demasiado de citas de varios autores y numerosas referencias. Permitidme una ltima, y ​​no precisamente laica. La prioridad nmero uno, hoy por hoy, es expulsar a los mercaderes de nuestros templos.

Xavier Dez, escritor, historiador y articulista es portavoz del sindicato Ustec-Stes a Girona

Artculo original en cataln: http://www.vientosur.info/spip.php?article12599

Fuente: http://vientosur.info/spip.php?article12598