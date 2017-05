Criminalizacin y crcel a dirigentes indgenas en Formosa

Las organizaciones de la sociedad civil abajo firmantes, que acompaamos la lucha de los pueblos indgenas por sus derechos, repudiamos la creciente criminalizacin que sufren las comunidades indgenas en el pas. Un ejemplo claro de esta realidad es la actual privacin de la libertad del hermano indgena wich Agustn Santilln, que se encuentra detenido en Las Lomitas (Formosa) desde el 14 de abril, simplemente por demandar el goce de sus derechos.

Junto con Agustn Santilln se encuentran otros hermanos indgenas detenidos (Bautista Macedonio y Roberto Fras) y otros que son sometidos a causas judiciales en una muestra inusual de persecucin poltica, que echa un manto de duda sobre el rol de un Estado de derecho, que no slo incumple el contenido elemental de la normativa internacional y de la Constitucin Nacional, sino que estigmatiza, criminaliza y persigue a aquellos que slo intentan gozar de sus derechos ms elementales.

En palabras de Agustn Santilln desde la crcel: "Quiero pedir ayuda y seguir difundiendo lo que el gobierno de Formosa me hizo. Me meten preso solo por difundir y reclamar la verdad. Me meten preso porque ellos quieren ocultar la pobreza".

Hacemos pblica esta situacin, y quedamos comprometidos a dar seguimiento a ste y otros casos para tomar las medidas pertinentes, entre otras la denuncia a organismos internacionales para poner en evidencia situaciones graves y extremas que debilitan nuestra democracia.

Asociacin de Abogados/as de Derecho Indgena (AADI)

Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) - Equipo de Pueblos Originarios

Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa)

Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf)

Centro de Polticas Pblicas para el Socialismo / Grupo de Acceso Jurdico de Acceso a la Tierra (Ceppas / Gajat)

Maestra en Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Salta (UNSA)

Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Indgenas

Comunidad Qom Potae Napocna Navogoh (La Primavera - Formosa)

Resistencia Qom

Comunidad Winkul Newen (Neuqun).

Movimiento de Profesionales para los Pueblos

Confederacin Mapuche de Neuqun- Zonal Xawvn Ko

Convergencia de las Culturas

Red de Solidaridad con Chiapas en Buenos Aires

Punta Querand

Red de Investigadores sobre Genocidio y Poltica Indgena

APDH La Matanza

Asociacin de Ex Detenidos-Desaparecidos

Asociacin Abogados del Noroeste Argentino en Derechos Humanos (Andhes)

Unin de los Pueblos de la Nacin Diaguita en Tucumn (Upndt)

Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)

Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH)

Junta Unida de Misiones (JUM) - Programa de Ciudadana, Pueblos Indgenas y Acceso a la Justicia

Asociacin Civil por los Derechos de los Pueblos Indgenas (ADEPI)

