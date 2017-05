Sacudir y tirar las rejas y bloquear la calles, es la lucha legal y digna de los trabajadores

1. Los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos estn llegando al lmite de espera; han recorrido todo el pas y visitado en el extranjero instituciones que pueden influir para que se aclare la desaparicin de sus hijos. Parece que los padres tendrn que cambiar de estrategias de protesta y lucha pues llevan casi tres aos en las calles y estn desesperados porque el gobierno de Pea Nieto se niega a decir lo que sucedi con sus hijos. El presidente Pea conoce muy bien lo sucedido y si lo confesar, l mismo y muchos de sus funcionarios tendran que ir a la crcel. Todas las investigaciones independientes del gobierno han sido bloqueadas total o parcialmente. El gobierno slo acepta y propaga sus engaosas versiones.

2. Los padres de los 43, como las luchas de los profesores de la CNTE y de otros sectores, estn llegando al lmite de su espera pacfica. Ahora los acusan de arrojar tres cohetones en la cmara de Senadores disgustados porque despus de ser citados, los racistas y funestos senadores no llegaron a escucharlos. Qu hacer ante aos de lucha y slo recibir los desprecios y burlas de quienes deben resolver los problemas? Puede llamarse violencia, provocacin, radicalismo, a tres pequeos cohetones cuando hay millones de militares que con su sola presencia provocan intimidacin entre los ciudadanos? De qu puede acusrseles a los padres de los 43, a los maestros de la CNTE y dems luchadores sociales que han llegado al lmite de espera?

3. Los trabajadores, los maestros, los estudiantes llevan dcadas luchando por sus derechos, que no son otros que el derecho al trabajo, a la comida, al vestido, la vivienda, la salud, la educacin, esencialmente al derecho de la igualdad social, econmica y poltica, el derecho a la vida. Pero siempre inevitablemente- se los joden (nos joden) porque slo somos fuerza de nmero y eso en el capitalismo vale un carajo. En el capitalismo domina, obviamente, el capital y quien lo posee a montones paga al ejrcito, a la iglesia, a los medios de informacin, a los abogados, las leyes, las crceles y construye la ideologa y la conciencia.

4. Las clases sociales en la sociedad capitalista, es decir, los explotados y explotadores, son clases antagnicas porque para beneficiarse uno tiene que acabar con el otro y as desaparecen los dos (los explotados y los explotadores); por tanto, lucha de clases no significa luchar o revolcarse en la cama o darse abrazos en un aula escolar, sino confrontacin, enfrentamiento entre pobres y ricos, entre humillados y poderosos. Las clases sociales no son un invento sino una realidad que existe hace miles de aos, al nacer la propiedad privada y quedar en manos de unos cuantos que se dedicaron a oprimir y someter a la mayora de los seres humanos.

5. Los padres de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, desparecidos el 26 de septiembre de 2014 pertenecientes a las clases pobres y explotadas- no han descansado ni un da en sus protestas contra el maldito gobierno de Mxico; por ese hecho se han convertido, junto a los profesores de la CNTE, en la vanguardia del movimiento social nacional. La mayora de la poblacin mexicana dedicada a buscar su sustento diario, pero tambin enajenada al futbol, a la TV y sus novelas, a su religin, al alcohol y a los artculos de belleza, vive conquistada de la mente con la basura. Cmo podr entender el significado de la justicia y la dignidad?

6. Por ello los padres, con el apoyo de jvenes estudiantes de las normales, de la UNAM y el Policompaeros y amigos de sus hijos desaparecidos- en los meses recientes le han estado dando ms vida al movimiento. Ello reanima ms a los compaeros profesores de la CNTE que despus de tres aos de lucha social contra la llamada reforma educativa privatizadora, ha estado construyendo otras estrategias de lucha. Otra batalla, aunque electoral, es la que encabeza Lpez Obrador con la esperanza de derrotar al PRI y al PAN (los partidos favoritos e integrantes de las clases dominantes) en el Estado de Mxico entre unas semanas y en la batalla presidencial al parecer definitiva- de julio de 2018.

7. Me considero un pesimista esperanzado, es decir, aunque desde hace 40 aos encuentro muy fuerte la estructura del capitalismo mexicano y mundial al ver que -a pesar sus crisis, amenazas de desplome, desaciertos y bobadas- estructuralmente no amenaza con derrumbarse y nosotros an no contamos con la fuerza para hacerlo caer y enterrarlo. No s si es pesimismo o realismo; mis amigos califican esa posicin de esas dos maneras. Pero por otro lado soy un esperanzado porque pienso que aunque duremos muchos aos empujando ese muro o esa montaa, tenemos que tirarla o por lo menos removerla como el to Tom del que nos habla Mao Tsetung.

Blog del autor: http://pedroecheverriav. wordpress.com

