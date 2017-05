Panorama sindical

Macri se subi al Metrobs y a la obra pblica

El Indec inform el ltimo jueves de abril que, despus de 14 meses de signo negativo, el ndice de la construccin mejor 10,8% respecto a marzo de 2016.

El dato lleg al da siguiente que se conociera que la economa haba cado 2,2% en febrero en la peor performance mensual desde 2012.

La mejora de la construccin, que se adiciona a la de la venta de autos y de la maquinaria agrcola, pas a formar parte de un panorama de brotes muy plidos.

Mientras la inflacin alcanz en abril el 2,6%, superando las previsiones ms pesimistas, los rubros que ms crecieron en marzo fueron los despachos de asfalto, hierro redondo para hormign y cemento portland asociados a obras para infraestructura y se corresponden con un aumento en los puestos de trabajo en la construccin de la mano de la licitacin de obras pblicas por $ 175.000 millones en los ltimos ocho meses (U$S 11.140 millones).

La construccin tiene la ventaja de que reacciona rpido a los estmulos y puede resucitar el trabajo si bien generalmente precario y mal remunerado.

La prioridad es ganar las elecciones y convalidar en octubre las propuestas del gobierno. Despus vamos a encarar las asignaturas pendientes, expres el Ministro de Finanzas, Luis Caputo, en una reunin en Nueva York con 30 banqueros y representantes de Wall Street, segn relat Marcelo Bonelli en Clarn el pasado 21 de abril. Y concluy: no se puede encarar ahora el problema fiscal. Si atacamos el dficit, habr ms piquetes y la vida ser imposible en Argentina.

En los primeros tres meses de este ao las cuentas pblicas registraron un dficit de $ 48.401 millones, un 102,5% ms que el ao anterior, de acuerdo a las cifras de la Asociacin Argentina de Presupuesto (ASAP).

Mientras, las ventas de 0 Km subieron 42,5% (230.000 unidades nuevas) en el primer trimestre. Dos tercios son unidades brasileas. Durante 2016, las terminales brasileas le exportaron a Argentina ms de 400.000 unidades. Este ao, seran ms de 500.000 de las 800.000 unidades cero kilmetro que se vendern en Argentina entre autos, pick-ups y utilitarios. Solo un tercio de los vehculos que se venden en las concesionarias son locales. Si bien los patentamientos de vehculos nuevos producidos en Argentina crecieron 6,8%, los importados lo hicieron a una tasa del 74%. As la participacin de los vehculos argentinos en el mercado domstico cay al 34,8% entre enero y marzo y la produccin nacional de vehculos se contrajo un -5,9%.

En tanto, el segmento de vehculos de alta gama fue el de mayor suba en las ventas durante el primer trimestre, con un repunte del 250,2%.

Segn la Divisin Motos de la ACARA (concesionarios), entre enero y marzo se colocaron 176.605 unidades que contrastan con las 114.467 vendidas en el mismo perodo del ao anterior. En el sector proyectan cerrar el ao con cifras que oscilan entre 550.000 y 600.000 unidades. Aunque representa un alza importante respecto del ao pasado, todava est alejada del rcord de 2013 con 710.000 patentamientos.

No obstante, la produccin industrial en febrero registr una cada del 9% interanual y acumul en el primer bimestre una contraccin del 5%, de acuerdo al informe del Centro de Estudios de la UIA.

En marzo, por el fuerte incremento de las importaciones, la balanza comercial result deficitaria en U$S 941 millones, ms que triplicando el rojo de U$S 274 millones de igual mes de 2016, segn los datos del INDEC.

Con este resultado, en los primeros tres meses de este ao, el dficit comercial asciende a U$S 1.088 millones, un 218% superior a los U$S 342 millones de iguales meses del ao pasado. En cantidades, las exportaciones de marzo descendieron el 3,9%, mientras las compras al exterior se incrementaron un 10,6%, en especial en bienes de capital, bienes de consumo y vehculos.

Tampoco toca piso la cada del consumo en supermercados y almacenes: en abril retrocedi 5%. En marzo la baja haba sido 5,6%. Osvaldo del Ro, presidente de la consultora Scentia, coment que debi ajustar hacia abajo su pronstico sobre la evolucin del consumo para el resto del ao. En vez de una cada del 1%, ahora se orienta hacia una merma del 2% hacia fines de 2017.

Para Martn Ravazzani, economista de Ecolatina, el crecimiento presupuestado este ao de 3,5% no podr alcanzarse y se ubicar entre el 2,5% y el 2,7%. Similar proyeccin tiene Economtrica: 2,4%

Plan Empalme subsidia a empresarios

El mircoles 2 se public en el Boletn Oficial el decreto firmado por el Presidente Mauricio Macri y anunciado el 1 de mayo con el cual se pretende sumar 80.000 nuevos puestos de trabajo formal por ao.

El universo de posibles beneficiarios alcanza a alrededor de un milln de personas incluidas en distintos programas del Ministerio de Trabajo y de Desarrollo Social. El Gobierno seguir pagando el monto del subsidio al trabajador empleado por la empresa privada hasta 24 meses. Y la empresa deber pagar el sueldo, previa deduccin del subsidio. As el trabajador cobrar parte de su salario del Estado y parte de la empresa.

Segn el Decreto el nuevo empleo deber ubicarse por encima de la dotacin de personal que tena la empresa a diciembre de 2016. De all que el control y la fiscalizacin sern claves para evitar cualquier efecto sustitucin. El nuevo trabajador podr ser despedido por el empleador en los trminos que marca la legislacin laboral, pero en ese caso seguir cobrando el plan de empleo.



Segn el Diputado nacional del FIT-PO, Nstor Pitrola: No promueve ni genera empleo. Ningn empresario toma trabajadores nuevos por ms que sean subsidiados, si tiene el 40% de su capacidad productiva ociosa, tal como ocurre con la industria argentina. El "Plan Empalme" promueve una rotacin de empleos ms calificados, con mayor antigedad, con mejores salarios, por otros de menor costo laboral, promueve la rotacin, no la expansin del empleo, lo que requiere inversin y aumento del consumo. Lo notable, es que el marco de un Estado quebrado, los contribuyentes estaremos financiando un aumento de rentabilidad, basado en salarios de hambre, de los cuales una parte la solventa el presupuesto pblico mediante el plan social."

Nuestro programa es la reactivacin econmica volcando el ahorro nacional a la obra pblica, la vivienda, y un plan de industrializacin ferroviaria con trabajadores bajo convenio colectivo de trabajo.", finaliz Pitrola.

Ley Awada

El Poder Ejecutivo prepara un Proyecto de Ley para el sector textil que segn denuncian empresarios del sector favorecera a las grandes cadenas de retail como Falabella y Carrefour, y a renombradas marcas como Kosiuko, Zara y Cheeky, propiedad de la familia de la primera dama, Juliana Awada.

Es una ley a medida de los que importan telas y tienen talleres baratos para competir con los chinos. El beneficio para el resto de la cadena es secundario, sostuvo un empresario pyme.

A la par, un alto dirigente del segmento hilandero alert que la medida va a ser exitosa en la medida que potencie a toda la cadena y genere un crculo virtuoso. No queremos que sea un negocio para cuatro. No queremos una Ley Awada. Esas empresas quieren comprar barato y vender lo ms caro posible, no necesitan a la industria, concluy.

Pero en el sector pretenden descargar la crisis sobre los trabajadores. El presidente de la textil TN Platex, Teddy Karagozian, sostuvo el domingo pasado que este ao la industria puede dar un aumento salarial del 0 por ciento, mientras advirti sobre un dlar aplastado que promueve un aumento en las importaciones. Hoy en da, el aumento que pueden dar las industrias, no slo la textil, es 0 por ciento, insisti. Indic que, segn cifras oficiales, en un ao y medio se perdieron entre 7 y 8 mil empleos, aunque aclar que hubo mucha gente con menos horas de trabajo y ms gente que estuvo suspendida con el 70 % del salario.

Impuesto al salario

Segn el ltimo informe del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), que registra el Ministerio de Trabajo, el salario promedio bruto del sector privado en enero de 2017 alcanz los $ 23.210. De acuerdo con la nueva Ley del Impuesto a las Ganancias, el mnimo no imponible se ubicara en los $ 27.941 brutos, por lo cual si el aumento promedio se ubicara en un 24% van a ingresar a pagar Ganancias 400.000 trabajadores ms (actualmente 1.400.000).

As las cosas, el debate por Ganancias comenz a colarse en las paritarias. Los gremios del transporte sostienen que no han sido escuchados por el anterior ni el actual gobierno ya que estn obligados a trabajar en feriados nacionales y lo hacen para pagar el impuesto ya que el trabajador no puede elegir no trabajar un feriado o no hacer horas extras porque recorre tramos largos de hasta 24 horas.

Mario Calegari, Secretario de prensa de la UTA (colectiveros) afirm que, ms all de las horas extra, ahora va a alcanzar a prcticamente todos los empleados del transporte. De bsico tenemos $ 21.000, adems de un 1,5% de antigedad con un promedio de diez aos. Van a entrar muchos compaeros.

No obstante, e n los ltimos das se ha acentuado el malhumor entre los afiliados a la (UTA). El motivo? La paritaria del sector. Los trabajadores del volante denuncian una prdida en su poder de compra, estancamiento de las negociaciones, despidos arbitrarios y el vaciamiento de la obra social.

El ao pasado, la UTA negoci un aumento de sueldos a 18 meses por un 29% escalonado. El problema, segn indican, es que la escalada inflacionaria y el incremento en el costo de vida "ya se comi" aquel aumento y, a punto de entrar en el segundo semestre, no hay indicios de cul ser la nueva recomposicin salarial.

La puja tripartita de la paritaria estara atravesada por el reclamo de los empresarios quienes, ante la negativa del Gobierno a un nuevo aumento del boleto, han lanzado una campaa exigiendo ms subsidios. En los ltimos das se han visto circular colectivos con la leyenda: "Ante una actitud inflexible del Estado es indispensable reducir los servicios para sobrevivir".

El creciente malestar, entre los trabajadores, se increment luego de la circulacin de un video en el cual el propio Fernndez da su visin sobre la paritaria del sector. Se lo ve diciendo: "Los empresarios tienen un problema con el gobierno con el tema de los costos, entonces estamos ah, quin va primero, los costos o el salario? Y bueno, nosotros creemos que primero vayan los costos y despus pediramos el salario".

Federico Navarro, delegado general de la Comisin interna de Aluar-Puerto Madryn, seal que estn afectados por el impuesto desde 2005. En 2007 se generaliz con descuentos de hasta $ 8.000. La modificacin de la Ley alivian a los que ms se les retena, pero entraron los que no pagaban, ahora paga toda la fbrica, somos 1.200. Pensamos que no corresponde el impuesto al salario, por eso en las paritarias siempre pedimos que lo absorba de alguna manera la empresa y reconozca parte de ese impuesto. Lo volveremos a hacer este ao.

La carpa itinerante se mud a Formosa

Lejos de la visibilidad que le haba otorgado su permanencia en la Plaza de Congreso, sin novedades en el conflicto a nivel nacional y en particular en la Provincia de Buenos Aires donde habr elecciones del Suteba, el sindicato mayoritario.

El Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educacin de la provincia de Buenos Aires (SUTEBA) calific este martes el adelanto del Gobierno a cuenta de futuros aumentos como migajas y volvieron a reclamar por la devolucin de los descuentos y el llamado a paritarias.

Cabe sealar que el Gobierno provincial anunci que otorgar el incremento en cumplimiento de un reciente fallo judicial y ante la advertencia sobre posibles paros por parte de los gremios.

Mientras tanto, el gobierno de Mara Eugenia Vidal apuesta a cerrar el conflicto despus del 17 de mayo, da en el cual Roberto Baradel buscar su reeleccin.

La conduccin del Suteba sali al cruce de la denuncia de fraude de la Lista Multicolor encabezada por Romina del Pl, Secretaria general de La Matanza, donde se concentra el padrn mayoritario.

Finalmente, tras una audiencia en el Ministerio de Trabajo, se ratific la legalidad y la transparencia de las elecciones del Suteba que se llevarn a cabo el prximo 17 de mayo.

El Ministerio de Trabajo dej sin efecto el traslado de las impugnaciones al proceso eleccionario en curso y convoc a una nueva audiencia para el lunes con la presencia de los representantes de las dos listas provinciales, Celeste-Violeta y Multicolor, para dar tratamiento a cuestiones de inters de ambas.

Conadu y Conadu Histrica, los gremios ms grandes de la educacin superior, pararon toda la semana del 8 al 13 de mayo y se movilizarn en una gran marcha federal universitaria el martes 16.

El ltimo ofrecimiento del Gobierno a los gremios universitarios fue de un 20% de recomposicin salarial, dividida en 3 tramos de 6% ms un 2% en noviembre, en carcter de jerarquizacin de la profesin. Todo esto con clusula gatillo atada a la inflacin medida por el Indec. Los seis gremios que participan de la paritaria reclaman una suba de 35%.

En momentos en los que el gobierno se muestra intransigente con el reclamo salarial de los docentes en todo el pas, el presidente Mauricio Macri decret la prrroga de la exencin de las contribuciones patronales de las escuelas privadas. Dos varas distintas para medir la educacin pblica y privada.

El Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas rompe el techo salarial

El presidente Mauricio Macri anunci un aumento salarial del 31% (sic) en tres cuotas para las fuerzas de seguridad, aunque para los efectivos de Prefectura Naval y Gendarmera Nacional habr una suba del 9 % por encima de la pauta que ya haban acordado los empleados pblicos.

La primera cuota ser del 7%, la segunda del 10% y la ltima del 14%, a cobrarse en julio, agosto y septiembre respectivamente, con los sueldos del mes anterior; de esta manera, un porcentaje del aumento repercutir en el medio aguinaldo del primer semestre del ao.

En declaraciones a los periodistas acreditados en la Casa Rosada, el Jefe de Estado detall que tambin habr una suba del 55 % para los jubilados (sic) de esas fuerzas.

Asimismo, el Presidente record que en los ltimos aos a las fuerzas de seguridad se les ha ido aumentando sistemticamente en base a adicionales no contributivos, lo cual gener una inequidad muy grande por las diferencias remunerativas entre el personal en actividad y el que se retira, lo que hace que la jubilacin pase a ser una condena (sic).

Mediante un comunicado, se explic que la medida tiende a simplificar la liquidacin de sueldos de Gendarmera y Prefectura, aumentarle sustancialmente sus ingresos a los retirados y pensionados y nivelar los haberes con el resto de las fuerzas de seguridad.

Forma parte de un plan integral a desarrollase en varios aos que homologar las escalas salariales de Gendarmera, Prefectura, Polica federal y Polica de Seguridad Aeroportuaria, se indic oficialmente.

Al participar del 206 aniversario de la creacin del Ejrcito Argentino, el Jefe de Estado hizo un llamado a cerrar la brecha e invit a los militares a construir un puente para cruzarlo todos juntos.

S que las Fuerzas Armadas vienen de aos donde el Estado los ignor y los abandon. Eso trajo problemas de presupuesto, de equipamientos, de infraestructura , resalt Macri en el Colegio Militar de la Nacin, en la localidad bonaerense de El Palomar.

Junto al ministro de Defensa, Julio Martnez, el mandatario sostuvo que los militares tambin han enfrentado problemas en los salarios, en las jerarquas y el no reconocimiento en forma contributiva para aqul que se tiene que jubilar.

Santa Cruz: Alicia Kirchner y Rogelio Frigerio negocian el ajuste

El mircoles pasado se iniciaron las negociaciones entre Alicia Kirchner, la gobernadora de Santa Cruz perteneciente al Frente Para la Victoria (FpV), y el Ministro del Interior, Rogelio Frigerio, para avanzar en los pormenores del plan fiscal y financiero mediante el cual el Estado nacional se compromete a ayudar a la provincia para obtener un prstamo del Banco Nacin. Las negociaciones culminarn hoy viernes. Si bien, los detalles del acuerdo no son pblicos, s han transcendido algunas pautas generales a las que Frigerio llam hoja de ruta, sin las cuales, ya afirmaron fuentes del Gobierno nacional, no habr ayuda para destrabar fondos.

Esa hoja de ruta incluye una serie de medidas econmicas que significan una profundizacin del ajuste que viene llevando adelante Alicia Kirchner y que est golpeando al conjunto de los trabajadores provinciales. Adems del pedido de un informe exhaustivo del estado financiero de la provincia, lo que Frigerio le pidi es que presente un plan para reducir el dficit fiscal y equilibrar las cuentas y una serie de reformas polticas, como la derogacin de la Ley de Lemas, que posibilit el triunfo de Alicia Kirchner, a pesar de haber salido segunda en la eleccin. Una de las medidas para lograr reducir el dficit fiscal sera, como era de esperar, afectar el salario de los trabajadores. Segn figura en el plan presentado, el Ministerio de Economa santacruceo proyect un aumento salarial en 2017 de alrededor del 18% y un incremento de la recaudacin tributaria provincial superior al 25%".

Esta proyeccin, que no es ms que seguir ajustando a los trabajadores, se da en el marco de una situacin en la que los estatales, docentes, judiciales y jubilados estn reclamando el pago de salarios adeudados (que encima cobran en cuotas) y de una propuesta de aumento salarial a los docentes de un miserable 3%.

A la terrible que situacin que viven los empleados pblicos se suman los ataques que tambin estn recibiendo trabajadores de sectores privados, como los petroleros pertenecientes a la empresa San Antonio de Las Heras, que acaba de despedir a 300 empleados, la totalidad en esa planta.

Los trabajadores provinciales siguen apostando a la lucha y a la organizacin contra los planes de ajuste. Prueba de esto son las persistentes medidas de lucha, como el paro general del jueves que paraliz toda la provincia, los cortes de ruta y movilizaciones en organismos pblicos, entre otras medidas.

Petroleros firman convenios a la baja

La Federacin de Sindicatos Unidos Petroleros Hidrocarburferos (SUPEH), que representa a los trabajadores de YPF, avanza en una adecuacin del convenio colectivo de trabajo que ata ciertos beneficios laborales al sube y baja del precio internacional del petrleo.

Vamos a dividir el convenio en perodos de crisis, cuando el precio del barril est bajo, y de benevolencia, cuando cotice alto, confirm el titular del SUPEH, Antonio Cassia.

La sala de reuniones del Sindicato de Petroleros Privados, fue sede del plenario de Comisin Directiva y Cuerpo de Delegados donde se aprob por mayora el acuerdo que los dos sindicatos petroleros de la Cuenca del Golfo San Jorge haban aceptado ante funcionarios del Gobierno nacional y representantes de las operadoras una serie de adecuaciones a los convenios colectivos de trabajo para garantizar el nivel de actividad y las fuentes de empleo.

Entre otros aspectos la adenda al convenio colectivo implica aspectos como eliminacin del pago de horas de viaje a los yacimientos, trabajar con viento y realizar tareas nocturnas.

Una vez iniciado el plenario, un significativo nmero de afiliados trat de ingresar al recinto para pedir que no se aprobara el acuerdo ya que consideraban que no era la mejor opcin para los trabajadores.

Incluso un grupo trat de quemar cubiertas como medida de reclamo por no poder presenciar el plenario.

Tras el cnclave, el Secretario General, Jorge Avila, sostuvo: no hay nada para festejar. No hubo aplausos no hubo nada como otras veces. Lo que nos queda es una cancha de lodo. A partir de ahora vamos a salir a defender cada cosa que venga.

Uno tiene que explicar lo que no est preparado para hacer. Yo no estoy preparado para dar cosas, estoy preparado para pelear y defender los intereses de los trabajadores, pero tambin tengo que mirar el mapa que tengo para resolver los problemas y ac no hay otra alternativa que nos permita garantizar 18 perforadores, 35 workover y 33 pulling hasta diciembre, agreg.

Nosotros tampoco tenemos un Vaca Muerta que nos garantice 10.000 puestos de trabajo, encima tenemos un barril en baja, somos la nica provincia que exporta y que no tenemos los reembolsos de los puertos, por eso la actividad convencional no tiene futuro, lament.

Se desat una fuerte pelea entre burcratas en el Sindicato de Petrleo y Gas Privado de la Cuenca Neuquina que afecta la aplicacin del nuevo convenio en Vaca Muerta.

Guillermo Pereyra expres su malestar para con Marcelo Rucci por no contener -o al menos dilatar- el conflicto generado por la decisin de 127 despedidos de la empresa de servicios OPS de bloquear el acceso a varios yacimientos de YPF, poniendo el riesgo el abastecimiento de combustibles en la regin y provocando fuertes prdidas para la petrolera bajo control estatal.

Rucci es el intendente de Rincn de los Sauces y virtual nmero dos del sindicato, que en los ltimos meses ampli su base de sustentacin territorial dentro de la organizacin.

Su red se extendi en otros polos hidrocarburferos como Catriel y El Orejano, el principal desarrollo de gas de YPF en Vaca Muerta. De hecho, la semana pasada, el grupo de desocupados que responde a Rucci bloque los accesos a ese campo de shale gas.

La medida de fuerza coincidi con el viaje de Macri a Houston para buscar inversiones para Vaca Muerta. Pereyra fue uno de los promotores de esa gira y viaj en el avin privado con el Presidente hacia Texas.

El jueves pasado, YPF reuni en Neuqun a las principales empresas de servicios -Schlumberger, Halliburton, Weatherford y Baker, entre otras- para intimarlas a que avancen con la aplicacin del convenio de Vaca Muerta. Las empresas advirtieron que era muy difcil reducir las dotaciones de servicios como establece el nuevo convenio porque los delegados gremiales se oponen. Rucci opera sobre esa grieta. La sostiene para capitalizar su liderazgo. Mientras Pereyra qued preso de su compromiso con el Presidente para avanzar con la implementacin del acuerdo de mejora de la productividad, el jefe municipal aboga por la rebelda a ese acuerdo, que en los hechos aparece cada vez ms empantanado.

Cresta Roja

Despus de dos jornadas signadas por el reclamo por la falta de pago de las indemnizaciones adeudadas, una parte de los trabajadores de la avcola Cresta Roja decidieron retomar el mircoles las actividades productivas, a la espera de que en las prximas horas la compaa abone los saldos que se deben desde la administracin anterior. Mientras tanto, trabajadores de la planta 2 apostaron, en una decisin tomada en asamblea, por la continuacin de las medidas de fuerza, y segn comentaron trabajadores de la firma se extendern hasta el viernes, o hasta que aparezca un principio de solucin.

Segn denuncian los trabajadores, se les viene prometiendo el pago desde diciembre ltimo, una deuda que involucra tanto a los trabajadores activos como a los empleados que todava no fueron reincorporados. En un comunicado difundido el viernes pasado, los trabajadores afirmaron que la empresa incumpli con el pago de las indemnizaciones comprometidas ante la jueza y que tampoco se avanz con las reincorporaciones, "lo que dej sin trabajo a ms de 1.000 trabajadores".

Desde la Agrupacin Cresta Unida afirmaron que el viernes pasado la empresa deba abonar luego de varios acuerdos incumplidos una cuota indemnizatoria "pero la plata no estuvo" y que la propuesta que recibieron fue aplazar los acuerdos y esperar de 60 a 90 das. Tambin remarcaron que la empresa tiene plena produccin, que se distribuyen en tres turnos, por lo que plata debera estar.

Paritarias

En medio de la reapertura de las exportaciones a los EE. UU., los trabajadores del sector limonero salieron a protestar por la explotacin que sufren mientras discuten la paritaria.

Trabajadores limoneros de Tucumn, donde se concentra el 90% de la produccin, realizaron una protesta para advertir las precarias condiciones laborales a las que son sometidos en medio de las negociaciones paritarias, que se encuentran empantanadas.

Los ms de 50.000 cosecheros y embaladores que producen la fruta, que se encuentran en negro y tercerizados en la gran mayora de los empaques y fincas y hasta manejados por mafias de contratistas y de punteros del Estado, recibieron como oferta un 29% de aumento en 2 cuotas.

Los trabajadores tienen, en general, un salario de bolsillo de $7.684 mensuales para una jornada de ocho horas diarias (la mitad de la canasta de pobreza provincial) y un compuesto salarial mayormente variable (70%) que promueve cada vez ms intensos ritmos de trabajo. Las jornadas sin problemas se estiran a trece y hasta catorce horas en las cosechas del interior.

"Durante la temporada Citrcola 2016 percibimos un sueldo promedio de solo 5.000 pesos, y adems en condiciones de trabajo terribles", denunciaron los trabajadores. Toda esta situacin estall ahora durante las tratativas paritarias.

La Asociacin Tucumana del Citrus fij el techo salarial planteado por Macri y ofreci un 18 % de inicio en marzo ms un 3 % en julio, monto y fecha inaceptable porque en agosto termina la temporada.

El Movimiento de Obreros Rurales 8 de Octubre, lanz un paro. La medida puso en estado de alerta a las empresas que ofrecieron un 29 % a partir marzo dividido en fijo y variable. Lo que transforma el aumento en poco menos del 26 % para la parte variable que es la ms importante por ser a destajo (por unidad cosechada).

La misma fue rechazada y se lanz el paro cortando las principales rutas con 34 cortes y bloqueando los empaques y fbricas de las empresas ms importantes: Citrcola San Miguel, Citrusvil, Argenti, Lemos, Citromax, que representan el 70 % de la produccin citrcola.

El paro es por tiempo indeterminado, por el 34 % de aumento en Jornal unificado, eliminando la modalidad de fijo y variable.

El mircoles se realiz el plenario de delegados de STIA Capital (alimentacin). Desde la agrupacin Bord y las Comisiones Internas de Mondelez Victoria y Pepsico sostuvieron los mandatos de las asambleas de estas plantas junto a la Mondelez Pacheco, la necesidad de resolver un plan de lucha votado en asambleas para un acuerdo paritario que no deje los salarios por debajo de la inflacin, peleando por el 40%.

Desde el Consejo Directivo y la Agrupacin Verde hubo negativa a discutir el monto a reclamar. En cuanto a medidas se anunci, aunque no se puso a votacin, la realizacin de paros de dos horas por turno a comenzar ese mismo da hasta el sbado, y una movilizacin a la Cmara empresaria el 22/5 a las 16:00.

En Mondelez Pacheco el paro se realiz mostrando la voluntad de lucha de los trabajadores a pesar de su direccin. En Mondelez Planta Victoria el turno maana debati y decidi en asamblea adherir al paro convocado por el STIA. Se llev adelante con un acatamiento del 100%, con tres ejes claros: por aumento de salario de 40%; anulacin del impuesto a las ganancias y eliminacin de Convenio Mantecol. En Pepsico se realiz una asamblea en el turno maana a instancias de la Comisin Interna y se vot paro de dos horas de 10 a 12.

El Sindicato de Mecnicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) y los concesionarios del sector ratificaron la modalidad de acuerdos salariales trimestrales y acordaron una suba de 6,41% para el tramo abril-junio, que anualizada implica una mejora de 25,6%.

Con el nuevo aumento, el gremio ya acumula u na mejora de casi 13% para los primeros seis meses del ao , tras los acuerdos firmados con la Asociacin de Concesionarios de Automotores de la Repblica Argentina (ACARA) y la Cmara de Concesionarios de Servicios del Automvil Club Argentino (CCS). Los porcentajes tambin alcanzan a la Divisin Motovehculos.

El nuevo convenio para el segundo trimestre fija que un vendedor de concesionario pasar a cobrar un salario mnimo garantizado de $ 13.206 por mes entre abril y junio.

Ms conflictos por salarios y despidos

Trabajadores del molino Morixe Hnos. paralizaron por tiempo indeterminado las actividades. Denuncian deudas salariales y atrasos en los pagos, adems de estar trabajando al 35% de su capacidad.

Desde la Unin Obrera Molinera Argentina (UOMA) indicaron que la medida de fuerza se desarrolla luego de varios meses de conflicto e incluye a unos 90 trabajadores.

Los 250 empleados de la Consultora CCR se mantienen en sus puestos a fin de evitar el cierre de las actividades.

Despus de que los accionistas de CCR decidieran pedir la quiebra de la filial local y tratar de cerrar sus operaciones en el pas, los trabajadores de la compaa salieron en defensa de sus puestos y buscan evitar que la justicia falle a favor del pedido de la Casa matriz ubicada en Per.

El aumento de la demanda social, la falta de inversiones y la prdida del poder adquisitivo se agrav en La Pampa despus de las histricas lluvias otoales que provocaron inundaciones en varios sectores de la jurisdiccin.

El dato ms saliente de las ltimas jornadas fue el cierre de la fbrica Cermicos Castex, una empresa con 44 aos de trayectoria, que abasteci a las obras de construccin locales y en la zona. Con el cierre de la planta fabril, seis empleados -progresivamente- perdieron sus puestos laborales.

Represin a trabajadores estatales

En un acto de persecucin judicial sin precedentes en la provincia de Ro Negro, la Justicia Federal orden la captura del Secretario General de ATE.

El Juez Hugo Greca a cargo de la causa en la que se imputa al mximo referente de los estatales y de la central obrera notific su pedido de detencin a la Polica Federal Argentina (PFA) a los organismos de colaboracin entre fuerzas (red ISOPRO) y a la Polica de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Los hechos que se investigan estn vinculados a las protestas realizadas por trabajadores municipales sobre la Ruta Nacional 151 a la altura del kilmetro 22 frente a la localidad de Contralmirante Cordero el ao pasado y se lo acusa a Aguiar de obstruir la libre prestacin de los servicios pblicos, delito contemplado en el artculo 194 del Cdigo Penal.

La seccional portea de ATE rechaz la agresin e intimidacin con armas de fuego de fuerzas policiales en perjuicio del personal del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), en el contexto de un reclamo gremial.

La Secretaria de Comunicacin, Valeria Taramasco, explic que en el marco de protestas gremiales, que los estatales del organismo iniciaron hace una semana en rechazo de la modificacin de las condiciones laborales, fuerzas policiales los intimidaron y agredieron con sus armas, seala en un comunicado.

La sindicalista confi que las autoridades del INPI se niegan a recibir a los representantes gremiales y a establecer canales de dilogo y, aunque las medidas de fuerza ya cumplieron una semana, no hubo ni hay respuestas de los funcionarios.

Los trabajadores del organismo rechazaron la posibilidad de que se modifiquen de forma unilateral e inconsulta las condiciones laborales que, entre otras cosas, incluira la imposicin de una jornada extendida, revocando un sistema que desde hace ms de una dcada ajusta esas horas a los resultados de productividad, dijo.

El 10 de mayo, en el playn de entrada del Instituto Nacional de Tecnologa Industrial (INTI), se llev adelante un acto en el marco de las convocatorias impulsadas en repudio al fallo de la Corte Suprema otorgando el beneficio del 2x1 a los genocidas y que tuvo por objetivo denunciar la poltica del gobierno nacional que avanza en el recorte y eliminacin de derechos centrales de los trabajadores y su organizacin sindical.

En el INTI este accionar se ha traducido en la limitacin y anulacin de derechos adquiridos, aumentos salariales impagos, reduccin de sueldo en el personal que pas recientemente a planta permanente, impugnacin de las ltimas elecciones de ATE por parte del Ministerio de Modernizacin desconociendo al 65% de los delegados y, como hito de esta escalada, la orden de bloqueo de los mails laborales de la totalidad de los delegados de ATE impartida por el Gerente de RR. HH., Ernesto Luna, en claro acto de censura y persecucin poltica.

Ante la creciente preocupacin por el evidente plan sistemtico de criminalizacin de la protesta que llevan adelante de manera coordinada los actores del poder econmico y del poder poltico de turno, la conduccin de la Federacin Azucarera Regional (FAR-CTA) decidi convocar a un Congreso de Trabajadores Azucareros de Salta y Jujuy para el prximo jueves 25 de mayo.

Fuentes: Tiempo Argentino, Clarn, Pgina 12, www.cronista.com , www.eldestapeweb.com , Resumen Latinoamericano, www.ate.org.ar , www.agenciacta.org , www.infogremiales.com.ar , La Izquierda Diario, Anred, Partido Obrero.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.