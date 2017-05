La otra historia del SME o la resistencia como opcin de vida

La otra historia. La lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas frente a la liquidacin de Luz y Fuerza 2009- 2016, libro nacido desde y para la resistencia del Mxico bravo es un texto necesario en el anlisis de la ya larga pelea del SME.

El texto narra, en efecto, la otra historia smeita. Desbarata uno a uno los supuestos argumentos econmicos planteados por Felipe Caldern para la extincin de Luz y Fuerza. A travs de estadsticas, datos y comparaciones, el autor logra demostrar que la decisin del gobierno calderonista fue de corte poltico, cuyo objetivo principal era permitir la entrada de los grandes empresarios privados para la generacin y distribucin de energa elctrica. Despus de tantos aos de pelea, en los que la campaa meditica contra los trabajadores electricistas se encarg de satanizarlos y de reforzar ante la opinin pblica lo inevitable del decreto de extincin, la memoria histrica se convierte en una necesidad, pero tambin en una responsabilidad. Por esa razn, el acercamiento crtico realizado por Mario Bentez es parte de la memoria smeita que el Estado mexicano busca desaparecer. La narracin de la otra historia es una necesidad porque ayuda a romper el silenciamiento y la visin unvoca promovida por el gobierno de Felipe Caldern y luego retomada por la administracin de Enrique Pea Nieto. Pero adems se transforma en una responsabilidad personal y colectiva por la presentacin de los hechos de una manera fundamentada, verdica, sustentada en los aciertos y los errores polticos cometidos en el proceso de resistencia.

En poco ms de cien pginas, La otra historia realiza un balance de la lucha electricista. El autor lo hace desde una toma de postura de quien, como los 16599 trabajadores que no se liquidaron, ha vivido la resistencia como una opcin de vida. La virtud del texto, adems de una presentacin amable, el uso de un lenguaje ameno y sencillo, ha sido mostrar sin ambages ni maquillajes discursivos las contradicciones existentes en el SME, su Comit Central y los trabajadores de base. El libro pone sobre la mesa tanto los aciertos como los errores cometidos durante estos casi ocho aos de pelea ininterrumpida. Las aseveraciones planteadas en sus pginas se fundamentan en un anlisis crtico surgido de las enseanzas que la resistencia deja, por ejemplo que la fuerza del Hrcules social adquirida por el SME gracias al respaldo de cientos de miles de mexicanos en los primeros meses de su lucha, se fue desgastando debido a la inmovilidad y la apuesta por la va institucional para resolver el conflicto.

El recorrido analtico y crtico que hay en el libro permite abrir el debate sobre las tcticas de lucha del movimiento social en Mxico. La lectura del texto da pie para pensar, por una parte, el proceso de ascenso, vitalidad y fortaleza de un movimiento y las razones de su decada; por otra parte, cmo puede entenderse el triunfo de los electricistas que tanto pregona el gobierno federal y la propia direccin del SME. La otra historia ha generado un revuelo al interior del sindicato electricista donde, paradjica y lamentablemente, el libro no ha podido siquiera presentarse. La otra historia es un texto imprescindible para entender las crticas de fondo a la estrategia poltica del Comit Central que encabeza Martn Esparza. No se trata de una visin parcial, sino que el libro pone, como en un juego de espejos, los hechos y los resultados de las decisiones polticas implementadas por la direccin smeita. Lejos del discurso triunfalista con el que Martn Esparza presenta los acuerdos con el gobierno de Enrique Pea Nieto, el texto seala cules son las razones para dudar de tal victoria. Ms an: muestra el grado de descomposicin poltica existente en el Comit Central. Rememora el coqueteo y el acercamiento hacia Elba Esther Gordillo (2011) y el PRI que, por ms que se intente, es innegable y resulta, a todas luces, un error que no puede reivindicarse como tctico en aras de una victoria. Es decir, La otra historia hace nfasis en el aspecto de las alianzas polticas en un movimiento social que pretenda ser triunfante. La descomposicin y la derrota del SME ha sido fruto de la estrategia poltica seguida por la direccin sindical: sus alianzas, su apuesta por la va institucional, su inmovilidad casi total, su abandono de las calles, su amplio distanciamiento de diversas organizaciones sociales y el respeto a las instancias gubernamentales condujeron a los trabajadores electricistas a un callejn sin salida. En ste no hay reinsercin laboral con las condiciones de lo que fue el Contrato Colectivo de Trabajo ms avanzado del pas, no hay certeza ni seguridad alguna de que el total de los trabajadores en resistencia formen parte de la cooperativa Fnix.

La crtica resulta as un elemento invaluable y necesario para todo el movimiento social de Mxico. La otra historia llama a realizar un balance autocrtico, pero sin dejar de sealar jams que el principal enemigo es el gobierno federal. La otra historia pone en juego otra visin de la resistencia del SME, misma que ha pretendido ser silenciada por parte del Comit Central. La otra historia es un grito insistente para que no se administre ms el descontento y se pueda debatir, por el bien del sindicato y del movimiento social mexicano, los alcances, la estrategia y los lmites de una lucha sostenida ejemplarmente por la base obrera. La otra historia es, pues, el testimonio de la garra smeita, de los inliquidables que se niegan a ser silenciados, excluidos y denostados por una campaa sucia que, lamentablemente, existe al interior del SME. El libro de Mario Bentez, ms que un punto de llegada, representa el punto de arranque por la memoria histrica y las enseanzas de los inliquidables smeitas. Bienvenida esa otra historia y los debates que por ella surjan.

