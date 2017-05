Burkina Faso

Iniciar finalmente el juicio a Blaise Compaor?

El ex presidente de Burkina Faso y 31 ex funcionarios de su gobierno deben ser juzgados desde hoy tras posponerse dos veces el juicio esta semana. Los cargos son por la represin del levantamiento popular de octubre de 2014 durante la que veinticuatro ciudadanos fueron asesinado en las calles de la capital Uagadug.Blaise Campaor lleg a la presidencia de Burkina Faso en 1987 tras un golpe de Estado contra el gobierno popular de Thomas Sankara. Tras gobernar durante casi 40 aos el malestar social y las internas en su propio partido Congreso por la Democracia y el Progreso (CDP) se generaron revueltas, enfrentamientos y la toma del parlamento en Octubre del 2014.Los enfrentamientos culminaron con la destitucin de Campaor, 24 muertos por balas de plomo y asfixia por gases lacrimgenos y ms de 600 heridos por balas de plomo.Apenas dos meses despus el presiente interino Michel Kafando orden investigar la represin e iniciar el reconocimiento de los restos del expresidente Sankara, as como las causas de su muerte y los responsables. Estas medidas le valieron un nuevo golpe de estado comandado por Gilbert Diender, ex mano derecha de Blaise Campaor y uno de los hombres con mayor poder en el pas tras haber dirigido durante ms de 30 aos los servicios de inteligencia. Al mismo se lo acusa de ser uno de los responsables del Golpe de Estado y el asesinato de Thomas Sankara, no casualmente se interrumpi el anlisis de ADN y la investigacin para averiguar las causas de su muerte, hasta hoy registrada como una muerte por causas naturales an con el testimonio de un testigo que asegur que Sankara y los oficiales que lo acompaaban fueron acribillados a balazos.

La investigacin por el golpe de estado del 87 y el asesinato de Sankara fueron interrumpidos y la causa por la represin en Octubre del 2014 dilatada.

Este mes, despus de dos aos con la causa paralizada, el Tribunal Supremo para la represin de las protestas anunci la continuidad de los juicios por la represin con 31 ministros en el banquillo. Si bien Campaor se encuentra exiliado en Costa de Marfil (uno de los auspiciantes de su gobierno junto con Francia) sus abogados asistieron al juicio, donde no se les permiti ingresar ante la ausencia del ex presidente. En las calles del tribunal cientos de burkineses protestaban contra la complicidad de una justicia viciada con el actual gobierno, del mismo partido de Blaise Campaor y con varios de los acusados cumpliendo funciones ministeriales actualmente. La primera de dos audiencias realizadas fue levantada en pocos minutos y la segunda dur apenas dos horas.

En 1984 el gobierno de Thomas Sankara renombr el pas (hasta entonces Alto Volta) a Burkina Faso, cuyo significado es el pas de los hombres ntegros. Poco queda de esa integridad que llev al pas africano a la reforma agraria, el rechazo de la deuda externa y la organizacin anticolonialista en el continente. En octubre de este ao se cumplirn 40 aos de gobiernos patrocinados por Francia y signados por la corrupcin, la violencia y el hambre. La muerte de Thomas Sankara sigue sin resolverse y no hay expectativas de justicia para los familiares de heridos y asesinados en 2014.

