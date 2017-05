No todos los economistas predicen mal

Los economistas tenemos mala fama por muchas cosas pero principalmente por lo poco que acertamos en nuestras predicciones.

La crtica parece que tiene fundamento si nos atenemos a lo que ocurre con las ms conocidas, las que suelen difundirse con privilegio en los medios y las que hacen los economistas ms afamados. La verdad es que los fallos de prediccin sobre circunstancias tan importantes como una gigantesca crisis econmica mundial son tan evidentes que resulta fcil pensar que no hay otra profesin tan propensa al error como la de los economistas.

Incluso cuando la crisis estaba ya enseando sus pezuas por debajo de las puertas, los expertos de los grandes organismos econmicos internacionales, de los gobiernos y los que entonces asesoraban a los grandes partidos polticos, afirmaban con toda seguridad que la economa iba viento en popa.

En su Informe Anual de 2006, los economistas del Banco de Espaa (los mismos que se presentan siempre a la gente como los nicos que saben lo que hay que hacer para arreglar nuestros problemas) decan muy seguros en 2007 que prosegua "la fase de expansin de la economa espaola" y las perspectivas apuntaban "a su continuidad en el horizonte ms inmediato". En su opinin, solo caba esperar "algunas incertidumbres sobre la continuidad del crecimiento de la economa", pero "en horizontes ms alejados". Y en el que elaboraron a mediados de 2008 decan que lo ocurrido en 2007 era solamente un "episodio de inestabilidad financiera". Los economistas que hacan las predicciones de la OCDE escriban en el informe de Perspectivas Econmicas de septiembre de 2007 cuyo "pronstico central" [sobre la situacin econmica venidera] segua siendo "bastante benigno". Y los que se creen los ms grandes entre los grandes orculos de la economa dominante, los economistas del Fondo Monetario Internacional, decan a mediados de 2007 que no haba "razones para preocuparse por la economa mundial". Su subdirector gerente hablaba en ese momento de "la favorable situacin econmica mundial" y el nclito Rodrigo Rato, que por entonces combinaba sus negocios corruptos con la mxima jefatura del FMI, aseguraba que la economa mundial mantendra "su buena marcha". A nadie pudo extraar entonces que los economistas que asesoraron al Partido Popular y al PSOE para elaborar sus respectivos programas electorales asegurasen en ellos que en la legislatura 2008-2012 se alcanzara en Espaa el pleno empleo. Autnticas luminarias todos ellos.

Recurrentemente, desde finales de los aos ochenta se vienen presentando informes sobre los escenarios futuros de nuestro sistema de pensiones pblicas. Diversos economistas los elaboraban con clculos sofisticados que les permitan predecir que en los aos venideros, 1995, 2000, 2005, 2010... nuestra Seguridad Social entrara en dficit. Ninguno de ellos acert en alguna ocasin. Se equivocaron siempre en sus predicciones.

Los economistas que trabajaban en las grandes agencias de calificacin para evaluar los productos financieros que difundan los bancos tambin se equivocaron radicalmente en sus valoraciones y predicciones. Algunos estudios posteriores han demostrado con sus propios datos internos que el riesgo de que se produjeran insolvencias en sus clculos result 230 veces ms bajo que el real.

Se podran poner docenas de ejemplos ms de este tipo de fallos clamorosos de prediccin, pero no vale la pena torturarse. Lo cierto es que se producen y que la gente asume que los economistas no aciertan nunca. Pero no es cierto que eso le ocurra a los economistas en general.

La idea de que los economistas no aciertan a predecir ni el pasado solo se puede mantener si se contempla la opinin ms divulgada, las predicciones de los economistas vinculados a los grandes centros del poder y a una sola parte de la profesin. Basta con abrirse a otros mbitos de la investigacin econmica para comprobar que muchos economistas s que predicen con acierto. Como tambin es fcil descubrir que hay unas claras pautas de anlisis, hiptesis de partida que son las que llevan a equivocarse mientras que a partir de otras diferentes se descubre con acierto lo que puede ir ocurriendo en el futuro.

La clave del asunto radica en que los que ms se equivocan son casualmente los economistas que defienden las polticas dominantes, los vinculados a los grandes centros del poder o los que escriben financiados por todos ellos y quienes parten de las hiptesis analticas ms ortodoxas. Puede parecer un prejuicio, pero creo que es la verdad. Como detallo en mi libro Economa para no dejarse engaar por los economistas, cuando se repasan los organismos que peores predicciones han hecho sobre la evolucin del PIB espaol en los ltimos aos, por ejemplo, los que aparecen son el Banco de Espaa, el FMI, la OCDE, el gobierno de Espaa, la Comisin Europea, el Consejo Superior de Cmaras de Comercio o el Banco Santander. Es decir, los grandes centros del poder econmico y financiero. Y si se repasa la lista de los economistas que han hecho predicciones sobre el futuro de la seguridad social, es fcil comprobar que quienes se han equivocado ms son casualmente los autores de informes financiados por entidades financieras.

Es verdad que las causas de los errores de prediccin de los economistas no son solamente el irrealismo de sus postulados analticos o la dependencia del poder. Influye tambin la dificultad intrnseca que tienen los hechos econmicos para ser analizados debido a su naturaleza compleja y a lo complicado que resulta medir las variables a partir de las que se pueden analizar (Samuel Williamson ha descubierto que la pregunta sobre cunto creci el PIB del Reino Unido en 1959 ha tenido 18 diferentes respuestas por parte de diversas oficinas estadsticas y diferentes investigadores). Como tambin influye la prepotencia de la profesin, que rechaza ms que ninguna otra, segn indican las encuestas, el contacto con otras ciencias o la diversidad de planteamientos tericos.

Pero, en todo caso, basta con ir a las bibliotecas para comprobar que todos los economistas no se equivocan a la hora de analizar la realidad o de hacer predicciones.

El caso de la crisis reciente es otra vez paradigmtico. Cuntas veces se ha dicho que nadie pudo preverla! Tantas, que la gente ha terminado por creerlo y por pensar que los economistas somos todos un desastre. Sin embargo, Dirk Bezemer analiz la produccin cientfica de un buen nmero de ellos tratando de averiguar si era cierto que ninguno haba anticipado la crisis financiera de las hipotecas basura y sus consecuencias inmediatas. Encontr que al menos doce haban publicado trabajos o artculos con una prediccin concreta y certera y con alguna referencia temporal sobre lo que iba a ocurrir a partir de sus propios anlisis de la situacin econmica y financiera. Y lo interesante es que su anlisis de esos aciertos muestra que se producen desde posiciones tericas o ideolgicas dispares pero que coinciden en hiptesis esenciales que no asumen otros economistas sobre las finanzas y la deuda y en realizar sus investigaciones con independencia de los grandes grupos de inters. Hay economistas que aciertan. Los que son independientes y no se aferran a su exclusivo saber sino que recurren al de los dems y estn dispuestos a dudar de sus propios postulados. Para descubrirlos solo es necesario ir un poco ms all de donde nos quieren hacer creer que acaban las fronteras del saber que no es sino all donde se ponga algo en cuestin el orden establecido.

Juan Torres Lpez es economista, miembro del Consejo Cientfico de Attac Espaa y catedrtico de Economa aplicada en la Universidad de Sevilla. @JUANTORRESLOPEZ

