Los recortes que prepara Trump

Al ms puro y genuino estilo republicano, y ponindose a Ronald Reagan por montera. El proyecto presupuestario que inaugura el mandato de Donald Trump no ha dejado indiferente a nadie.

A sus defensores, porque contempla gran parte de las medidas populistas que le encumbraron a la Casa Blanca. Entre otras, la proteccin a tradicionales industrias nacionales, no siempre rentables en la globalizacin, a las que exigir altas dosis de creacin de empleo coyuntural, ingentes gastos en infraestructuras, reduccin de la presin impositiva a empresas y ciudadanos y alivio de las trabas administrativas y las exigencias regulatorias, segn la jerga neoliberal, al uso, para hacer negocios.

Al igual que a sus detractores, porque, de no corregirse en el duro y sinuoso trmite del Congreso -donde los demcratas, con la indispensable pero incierta colaboracin de ciertos rebeldes de las filas de sus rivales polticos, pueden bloquear el texto presupuestario en el Senado- sus augurios de vastos recortes sociales podran llegar a ser, si cabe, an ms oscuros de lo que sus mensajes ya pregonan.

El texto remitido al Congreso por la Casa Blanca, para el ejercicio fiscal 2018, maneja unos recursos de 1,1 billones de dlares, equivalente al PIB espaol. Y deja, desde su prrafo inicial, su prioridad: elevar los recursos destinados a Defensa y Seguridad Nacional.

Hasta 52.300 millones de dlares adicionales destinar a gastos militares, en una ntida declaracin de intenciones de que el nuevo inquilino del Despacho Oval pretende sepultar la doctrina del soft-power de su antecesor. Porque el generoso repunte para modernizar el mayor Ejrcito mundial viene acompaado de un recorte del 28% en el Departamento de Estado, impulsor de los grandes proyectos de cooperacin en el exterior y atenuante histrico de las reticencias anti-americanas fuera de las fronteras de EEUU. Slo por detrs del monumental retroceso de la partida con la que tendr que lidiar la Agencia de Proteccin Medioambiental (EPA), a la que Trump y su fobia a las teoras sobre el cambio climtico propone pasar la tijera en un 31%, o del 13,2% del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD).Los principales damnificados de la nueva forma de hacer poltica y negocios.

El argumento del lder republicano para justificar su primer texto presupuestario es simple y ya lo esboz durante su campaa electoral. Su famoso plan para supervisar hasta el ltimo centavo de la, a su juicio, despilfarradora maquinaria federal, est dirigido a instaurar su lema de America, first. Pero no parece que vaya a enfocar sus esfuerzos presupuestarios a los americanos. Al menos, a los ms necesitados. Slo los gastos discrecionales ajenos al mbito militar retroceden un 10%. Unos 57.000 millones, segn los clculos ms realistas. Porque otros, que llevan la firma de John McCain, ex candidato republicano a la presidencia y en los ltimos aos en tareas presupuestarias en el Congreso, lo elevan hasta 91.000 millones. Ms carburante preparado para futuros recortes.

En cualquier caso, la propuesta de Trump puede verse seriamente modificada. Las estrictas reglas de supervisin legislativa en esta materia, denominadas sequester, que entraron en vigor en 2011 con la Budget Control Act, tiene la facultad de requerir 60 votos favorables en el Senado en vez de otorgar una mayora simple de las dos cmaras parlamentarias, lo que exige un obligado esfuerzo de colaboracin entre republicanos y demcratas. Algo que ya ocurri en 2013 y 2015 con Obama. Y que podra estar consumndose, a fuego lento, con un reciente acuerdo presupuestario entre ambas formaciones, que cambia sustancialmente las prioridades de Trump. Hasta el punto de que, desde la Casa Blanca, se ha amenazado con decretar la paralizacin de la Administracin. El veto encubierto que los presidentes sacan a relucir en casos de oposicin presupuestaria.

Entre las filas republicanas no ha sentado nada bien la merma de recursos en el influyente Departamento de Estado, en pleno acoso al Gabinete Trump por la conexin rusa de asesores y cargos, y en las demcratas, la direccin de los recortes. En especial, en materia medioambiental y de Sanidad.

Pero, cules son las lneas maestras del primer presupuesto Trump? Y, sobre todo, cmo puede afectar la astronmica rebaja fiscal republicana, va ingreso, a las arcas del Tesoro? La explicacin, en el siguiente declogo.

La propuesta de Trump recoge un drstico recorte que afecta a casi todas las agencias federales y programas sociales, que sern dramticamente reordenados en funcin de las prioritarias partidas de Seguridad y Defensa que, en conjunto, rebasarn los 639.000 millones de dlares, tras un nuevo cheque de incremento del gasto del 10%.

El giro presupuestario es de tal dimensin que incluso Paul Ryan, portavoz republicano en la Cmara de Representantes, admite que pasa pgina a los ltimos ocho aos, si bien alerta, al mismo tiempo al presidente de EEUU, de que su labor ser analizar las rebajas de forma especfica, caso por caso.

Mientras, su homlogo demcrata en el Senado, Chuck Schumer, considera que devastar a la clase media americana y enfatiza su frrea oposicin al proyecto.

El consenso de los observadores polticos gira en torno a la ausencia de una memoria econmica en la que se detalle cmo se va a impedir que se expanda an ms el abultado dficit del pas. A pesar de que nueve departamentos federales vern recortados sus recursos entre un 11% y un 29%. De que el plan de la Casa Blanca establezca privatizaciones, como la del control del trfico areo. O de que se recorten las cuotas a organismos multilaterales, como el Banco Mundial, en 650 millones.

Fuera del Pentgono y las agencias de Defensa y Seguridad, uno de las grandes vencedoras es el rea de Evaluaciones de Empleo y de Reinsercin Laboral, adscrita al Departamento de Trabajo, y que gestiona las peticiones de trabajo, los beneficios por desempleo o los requisitos para optar a seguros de paro.

Junto a la industria del Transporte y los veteranos de guerra. Por contra, entre los perdedores, adems de la EPA y el Departamento de Estado, destaca la prdida de fondos para Agricultura, Sanidad, Trabajo, Vivienda y Educacin.

Las dotaciones de 19 agencias independientes han sido eliminadas -entre ellas, la de Desarrollo Africano, Seguridad Qumica, la Inter-Americana o la de Comercio Exterior-, as como de, al menos, 61 programas de alcance federal, casi todos de la EPA, pero tambin relacionados con la NASA, Educacin y otros de los departamentos damnificados.

La prioridad, segn Trump, es la de recuperar la incuestionable hegemona nuclear de EEUU, puesta en cuestin, a su juicio, por la escalada militar rusa y china y las afrentas de pases como Irn o Corea del Norte y combatir el Estado Islmico y el terrorismo internacional. Pero tambin pretende modernizar la Armada, con nuevos buques y portaviones e incrementar el arsenal convencional. De todo tipo. De hecho, sugiere para este ejercicio un aumento de 30.000 millones de dlares. Su deseo declarado es rearmar a la mayor potencia mundial tras 15 aos de misiones de guerra en el exterior.

El recorte al Departamento de Sanidad es del 23%, que pasar de gestionar 84.600 millones de dlares, en 2016, a 65.100 el prximo ao. Si el Congreso y la pinza bipartidista no lo impide. Tambin retrocede, otro 18%, los fondos del Instituto Nacional de Salud (INH), organismo que perder 5.800 millones de dlares, pese a su prestigio investigador. Las firmas farmacuticas perdieron de inmediato valor burstil. Tambin, como consecuencia de la integracin, en el INH, de instituciones cientficas como el Fogarty International Center, su brazo investigador en el exterior -clave para la reciente lucha contra el bola en frica-, o la Agency for Healthcare Research and Qality.

Afecta a una multitud de iniciativas. Desde la Oficina de Servicios Comunitarios, que ayuda a las personas con bajos niveles de renta, y para el que el presupuesto de Trump prev ahorrar 4.200 millones, hasta los de pobreza energtica o la cancelacin de cursos de perfeccionamiento a profesionales de la Salud.

La contraccin de recursos en el Departamento de Estado afectar sobremanera a la Agencia para el Desarrollo Internacional, as como al cheque al portador que Washington entrega, cada ao, a los organismos multilaterales, de 1.200 millones de dlares. Todos ellos tildados de estandartes del estilo diplomtico de soft power de Obama. Pero no slo. Tambin se vern recortadas las becas Fullbright y otros instrumentos de intercambio educativo y cultural como el East-West Center de acercamiento docente entre Asia y EEUU. O la accin fuera de las fronteras de fundaciones, que ha recibido la inmediata respuesta de Bill Gates, por su clara intencin de control sobre las donaciones e inversiones filantrpicas en pases en desarrollo.

La EPA gestionar 5.700 millones de dlares, lejos de los 8.100 de 2016 y se quedar con 3.200 empleados menos de una plantilla actual de 15.000. Adems de ello Trump ha solicitado oficialmente al Congreso que paralice el fondo de 100 millones de dlares que la EPA tendra que asumir este ao para combatir el cambio climtico. Para, entre otras prioridades, poner en marcha iniciativas internacionales de cooperacin o programas de investigacin, dentro del Clean Power Plan de Obama. O cancelar la aportacin estadounidense al Fondo de Clima Verde de Naciones Unidas que tambin resulta ser una contribucin esencial de esta institucin para el acuerdo del Clima de Pars.

Dentro de la partida medioambiental, lo que s crece son los recursos destinados al Consejo de Seguridad Nuclear, que supervisa el arsenal atmico.

Entre las rebajas en este apartado sobresalen los fondos federales de la McGovern-Dole Food for Education, ley creada en 2000 e inspirada por el demcrata de Dakota del Sur y el republicano de Kansas que aportan sus apellidos a la norma para corregir, con ayudas alimenticias, a escolares de otros pases.

En 2016, facilit comida a ms de 2,2 millones de nios en Camboya, Etiopa o Hait, con sus 195,5 millones de dlares. El America, first tambin se llevar los fondos del Programa Mundial de Alimentos de EEUU. En general, esta cooperacin disminuir en un 29%, hasta los 17.900 millones en 2018.

El doble recorte fiscal, del 35% al 15%, en el Impuesto sobre Sociedades, y de cuatro puntos a los ms ricos, que vern reducido su tramo sobre la Renta hasta el 35%, adems de dejar los tipos de impuesto en tres tramos (10%, 25% y el mencionado para las clases ms pudientes), es un riesgo en ciernes sobre la coyuntura a medio plazo de la mayor economa global.

Generar ms dinamismo, por su indudable estmulo, pero impulsar la inflacin, el tributo ms injusto, porque lo pagan indistintamente las clases ms adineradas y las ms empobrecidas. Por no mencionar la prdida de ingresos que ocasionar a un pas con casi el 100% de endeudamiento en relacin al PIB (unos 18 billones de dlares) y un crnico desequilibrio fiscal, en el que dos de cada tres empresas no han contribuido a las arcas del Tesoro entre 2006 y 2012 y las que lo han hecho, han aportado, de media, un 14%, segn la Oficina de Contabilidad Gubernamental (GAO).

Una docilidad tributaria que no slo perpeta con estados catalogados de autnticos parasos fiscales como Delaware, Reno, Wyoming, Dakota del Sur o Nevada. Tambin por su peculiar sistema de deducciones. Los habitantes de Florida, por ejemplo, no se descuentan los beneficios federales en su declaracin sobre la renta porque el estado en el que residen carece de este impuesto. Mientras California tiene un tipo tributario estatal mximo del 13,3%. Segn Tax Foundation, a partir de un simulador de presin fiscal y crecimiento, la rebaja fiscal de Trump dejar de ingresar, en el prximo decenio, entre 4,4 y 5,9 billones de dlares, dependiendo de las deducciones y de la lucha contra la evasin tributaria. O la economa alemana o la japonesa.

Trump desea movilizar un montante similar al de su presupuesto y al PIB espaol (1 billn de dlares) a mejorar las infraestructuras del pas. Para lo que confa en los responsables presupuestarios del Congreso, pero tambin en la iniciativa pblico privada y en subir algunos impuestos. Como los de los carburantes, el gas y el petrleo, que no se mueve de los 18,4 centavos por galn desde 1993, bajo el primer mandato de Bill Clinton. Pero que Trump elevar, presumiblemente hasta los 44 centavos, con el visto bueno de los camioneros, los principales damnificados.

Al fin y al cabo, su sector ser uno de los ms beneficiados por su proyecto presupuestario y por la finalidad al que se dedicar este aumento de la presin fiscal: a la mejora de carreteras.

