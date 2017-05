Transmodernidad

En el ltimo informe, Planeta Vivo. Riesgo y resiliencia en la nueva era (goo.gl/ojUkC1), se demuestra claramente que estamos en el lmite de una extincin masiva. El ndice Planeta Vivo (ver Grfica 1) va en picada desde 1970 a ac, por la perdida y degradacin del hbitat, sobreexplotacin de las especies, la contaminacin, las especies invasoras y el cambio climtico. Lo cual amerita otra racionalidad, una en que est contenida una nueva relacin con la naturaleza, a eso apunta la Transmodernidad.

Grfica 1. ndice Planeta Vivo Global (Fuente: Informe Planeta Vivo, 2016)

El concepto

La Transmodernidad la entendemos desde el pensamiento crtico de Enrique Dussel . ste concepto ya tiene su historia. En el volumen nmero uno (2011) de la revista de la University of California: Transmodernity. Journal of Peripheral Cultural Production of the Luso Hispanic World, sali un artculo interesante sobre la maternidad del mismo. Segn Rosa Mara Rodrguez Magda en el artculo Transmodernidad: un nuevo paradigma (goo.gl/pgKYVc) de la revista en cuestin, ella lo propuso en 1987, al menos de manera consistente.

Como he comentado en otro lugar, el trmino surgi en una conversacin que tuvo lugar con Jean Baudrillard en su casa de Pars, all por 1987. Reflexionando sobre la corriente postmoderna, a la que l se negaba a adscribirse, le coment que ms que una coyuntura post, si tombamos en cuenta sus apreciaciones sobre transpolitique, transexualit, al hilo de sus tematizaciones sobre el imperio de la simulacin y la hiperrealidad, bien podramos denominar a nuestra poca como Transmodernidad.

Diramos que esto sera la maternidad del concepto. Segn la autora significa un verdadero cambio de paradigma en donde estn involucradas todo tipo de relaciones, como las gnoseolgicas, sociolgicas, ticas y estticas. Diez aos despus de que Rodrguez Magda plasmara dicho concepto, Enrique Dussel lo retom con un contenido poltico que no es contemplado necesariamente por nuestra autora, la cual considera prioritario otro tipo de relaciones. Sin embargo, no deja de ser interesante su propuesta, adems de identificar a los autores que han usado ste mismo concepto con otros significados. Lo que si se podra afirmar independientemente es que:

Todas estas coincidencias en la utilizacin de un trmino, ms all de la diversidad de acepciones, creo que demuestran una misma captacin de las contradicciones de la modernidad y una bsqueda de un nuevo modelo que d razn de los cambios que se operan en nuestro presente.

Pese a la crisis por la cual pasa la humanidad, y la descripcin fatalista que podramos hacer de esa realidad que nos abruma, nuestra autora no renuncia totalmente a la necesaria transcendencia de la crisis de la modernidad preocupacin que tambin comparte Dussel. Es decir, su propuesta no es nihilista, pero tampoco se compromete polticamente con lo que ella considera proyectos caducos. Queda claro que no es una propuesta que tenga implcito un compromiso poltico, lo que es una opcin legtima. Definitivamente no estamos ya en lo post sino en lo trans y, para enfrentarnos a ese hecho inevitable, contamos, segn nuestra autora con las armas de la razn como un elemento nodal para esa necesaria trascendencia.

La propuesta de Enrique Dussel

La propuesta de Enrique Dussel es analgica a la propuesta de Rodrguez Magda por su contenido poltico y por su crtica a la razn producida por la modernidad. Desde su compromiso poltico militante hasta su obra terica la Poltica de la Liberacin (T, I. 2007; T, II. 2009) son ejemplos de ese contenido poltico ante el vaciamiento de ste en las otras propuestas. Si Rodrguez Magda pone en el centro la razn, Dussel pondr el principio material de vida. Si se quiere profundizar en las distinciones entre ambas propuestas, es interesante el artculo de Aldo Ahumada Infante en Polis (goo.gl/ZjVV5K), donde profundiza en lo que considera las diferencias; por nuestra parte consideramos ms oportuno pensar en analogas.

Dussel desde la dcada del noventa viene trabajando la cuestin de la Transmodernidad, como un proyecto poltico para una nueva era pluri-versa trans-moderna. En la medida que madura su proyecto ms se afianza su posicin al respecto. Varios autores, como Ramn Grosfoguel , Arturo Escobar y Juan Jos Bautista Segals sealan la impronta poltica del proyecto transmoderno tal cual lo concibe Dussel, y tienen en su horizonte dicho proyecto como marco de referencia, el cual exploran, critican y desarrollan. En el libro Posmodernidad y Transmodernidad. Dilogos con la filosofa de Gianni Vattimo, de Dussel (1999), se cuestiona sobre la transicin hacia una Transmodernidad, lo que presupone un fin de la modernidad, que como meta-relato ya cuestion con xito la posmodernidad.

La propuesta de Dussel Poltica en sentido estricto. Adems, contiene toda una cosmovisin y teora que explica los procesos que dan forma a la La nueva Edad del mundo. Ambas cuestiones se complementan para darle una robustez al pensamiento de Dussel sin parangn, al menos en sus pretensiones. Un proyecto de tal envergadura, que trate de pensar en prospectiva un ms all de lo establecido, siempre rebasa la capacidad subjetiva-individual y se vuelve una empresa colectiva.

Denominamos proyecto transmoderno al intento liberador que sintetiza todo lo que hemos dicho. En primer lugar, indica afirmacin, como autovalorizacin, de los momentos culturales propios negados o simplemente despreciados que se encuentran en la exterioridad de la modernidad [] esos valores tradicionales ignorados por la Modernidad deben ser el punto de arranque de una crtica interna, desde las posibilidades hermenuticas propias de la misma cultura [] los crticos, para serlo, son aquellos que viviendo la biculturalidad de las fronteras pueden crear un pensamiento crtico [] esto supone un tiempo largo de resistencia, de maduracin, de acumulacin de fuerza (Dussel, 2015:293).

Esto sera la utopa transmoderna que adquiere sentido al momento de la realizacin. Por lo tanto es pensada estratgica y fcticamente. Entonces, para que sea un cambio profundo, se est en un proceso de descolonizacin equiparado a pensar lo nuevo, lo novedoso que se alimenta de las distintas tradiciones que encubri la modernidad. Nuestro pensador pone un ejemplo muy conocido, pero que necesitamos introspicĕre (mirar adentro) de lo que contiene, es la visin que tienen las culturas indgenas de la naturaleza, potenciadora de una ecologa armoniosa.

Abdiel Rodrguez Reyes. Investigador en la Facultad de Humanidades (UP).

