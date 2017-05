Lenguaje & Feminismo

Sexismo en el lenguaje: apuntes bsicos

Parece que fue ayer por lo claro que lo recuerdo pero hace casi treinta aos. Sera aproximadamente 1973 y estbamos en una asamblea en la Facultad de Filosofa, en Oviedo. Haba mucha gente y mucho alboroto y alguien -un hombre, claro- grit: Esto es una asamblea o qu cojones es? Otro -un fascista, claro- advirti: Cuidado con las palabras, que hay seoritas presentes! Fue exactamente as y, por supuesto, la advertencia del fascista se acogi con un cierto regocijo general. Como en aquellos tiempos de fuerte lucha contra la dictadura de Franco las asambleas tenan turnos de palabras interminables, pas un largo rato de intervenciones diversas.



Al fin, se levant Begoa -una amiga feminista- y habl: Yo slo quiero decir una cosa: Cojones! A m, feminista desde que puedo recordar, aquello me encant. Sent que Begoa acababa de devolvernos a todas la voz, la existencia. ramos de nuevo personas -como ellos- y no seoritas y tenamos derecho a la palabra. A todas las palabras. En la lucha por existir, si queramos ser reconocidas y nombradas en su mundo, tenamos que usar su lenguaje. Begoa lo acababa de afirmar en voz alta: la lengua tambin era nuestra.



Cuento esta ancdota para intentar explicar el apasionante proceso, el camino recorrido en estos ms de veinticinco aos de actuacin del movimiento feminista en el tema del sexismo en el lenguaje. Un trayecto en el que supimos que tomar slo la parte de la lengua que se nos adjudicaba equivala a aceptar el silencio. En el que tambin aprendimos, como seala Christiane Olivier, que si utilizamos el lenguaje considerado universal, que es el masculino, hablamos contra nosotras mismas.





En la lucha por esa lengua que nos representara a las mujeres y que enfrentara el sexismo lingstico, hemos pasado por diferentes etapas. Al principio tratamos tan slo de detectar el sexismo. Nunca antes lo habamos notado y en absoluto ramos conscientes de cmo la lengua nos discriminaba. Empezaron a surgir los estudios y los trabajos sobre el tema. Concretamos el sexismo en dos efectos fundamentales: el silencio y el desprecio. Por un lado, el ocultamiento de las mujeres, nuestro silencio, nuestra no existencia. Estbamos escondidas tras los falsos genricos: ese masculino que, habamos aprendido en la escuela, abarca los dos gneros. Y tambin estbamos ocultas tras el salto semntico.



Debemos a lvaro Garca Meseguer la definicin de ese error lingstico debido al sexismo: se expresado en aquello de todo el pueblo baj hacia el ro a recibirlos, quedndose en la aldea slo las mujeres y los nios. As pues, quin baj, slo los varones? Por otro lado estaba el desprecio, el odio hacia las mujeres. Se manifestaba en los duales aparentes (zorro/zorra, gobernante/gobernanta, verdulero/verdulera, fro/fra, etc.), en los vacos lxicos (vbora, arpa, etc. O caballerosidad, mujeriego, etc.), en los adjetivos, los adverbios, los refranes y frases hechas, etctera., etc., etc.





Despus de detectar el sexismo en el lenguaje, empezaron a aparecer diferentes recomendaciones para un uso no sexista de la lengua. Desde mediados de los 80 el feminismo avanza en estrategias para combatir tanto el silenciamiento como el desprecio, y se van perfeccionando las soluciones y redactando instrucciones nuevas. Hacia 1994 aparece en Espaa el libro Nombra, elaborado por la Comisin Asesora sobre el Lenguaje del Instituto de la Mujer, verdaderamente clarificador y til. Las posibilidades que nos plantea son realmente variadas, creativas y diversas.



Frente a los difciles y continuos dobletes (con o/a, o (a), o-a) nos ofrecen: la utilizacin de genricos reales (vctimas, personas, gente, vecindario y no vecinos, pueblo valenciano y no valencianos. Tambin, el recurso a los abstractos (la redaccin y no los redactores, la legislacin y no los legisladores). Tambin cambios en las formas personales de los verbos o los pronombres (en lugar de En la Prehistoria el hombre viva... podemos decir los seres humanos, las personas, la gente, las mujeres y los hombres y tambin En la Prehistoria se viva... o En la Prehistoria vivamos...).



Otras veces podemos sustituir el supuesto genrico hombre u hombres por los pronombres nos, nuestro, nuestra, nuestros o nuestras (Es bueno para el bienestar del hombre... sustituido por Es bueno para nuestro bienestar...) Otras veces podemos cambiar el verbo de la tercera a la segunda persona del singular o a la primera del plural sin mencionar el sujeto, o poner el verbo en tercera persona singular precedida por el pronombre se (Se recomienda a los usuarios que utilicen correctamente la tarjeta... sustituido por Recomendamos que utilice su tarjeta correctamente... o Se recomienda un uso correcto de la tarjeta). Estn tambin los cambios del pronombre impersonal (Cuando uno se levanta quedara Cuando alguien se levanta o Al levantarnos y tambin cambiaramos El que tenga pasaporte o Aquellos que quieran... por Quien tenga pasaporte... o Quienes quieran...).



Tambin tenemos recomendaciones para corregir el uso androcntrico del lenguaje y evitar que se nos nombre a las mujeres como dependientes, complementos, subalternas o propiedades de los hombres (Los nmadas se trasladaban con sus enseres, ganado y mujeres, Se organizaban actividades culturales para las esposas de los congresistas. A las mujeres les concedieron el voto despus de la Primera Guerra Mundial), ofrecindonos mltiples y variadas soluciones. Y as ms, mucho ms.