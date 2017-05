Entrevista a Francisco Bez Baquet sobre la industria criminal del amianto (I)

El dficit legislativo e institucional en Espaa en cuanto al amianto es enorme"

Francisco Bez, extrabajador de Uralita en Sevilla, autor de Amianto: un genocidio impune, inici en los aos 70 del pasado siglo la lucha contra esta industria de la muerte desde las filas del sindicato de CCOO. Ha dedicado ms de 40 aos a la investigacin sobre el amianto. Paco Puche, otro luchador imprescindible, ha reseado y destacado su obra

***

- Me ha llegado una carta de un amigo suyo que viene a decir esto: 1. Los estudios cientficos del Mesotelioma no llegan a Cartagena. 2. Los mdicos del Santa Luca afirman que solo el 37% de los mesoteliomas de Cartagena son causados por el asbesto. 3. Cartagena tiene ms muertes de amas de casa por mesotelioma que Ferrol, 40 en Cartagena por ninguna en Ferrol. Tambin ms que en Cerdanyola, Getafe o Euskadi. 4. En 2013 hubo 93 mesoteliomas en Euskadi, por 134 en la Regin de Murcia en 2011. 5. Desde junio del ao pasado, "hasta hoy he visto morir de cncer a cuatro compaeros que conoca desde cuando bamos con pantalones cortos". A todos les han negado su cncer por amianto, a ninguno de ellos han accedido a la bsqueda de cuerpos de asbesto. "Para cuando nos enteramos de sus casos, todos estaban enterrados". 6. Tienen que pedir a la Justicia que obligue a los mdicos del Santa Lucia al envo de tejido pulmonar al Valle de Hebrn porque los mdicos se niegan a hacerlo voluntariamente.

Qu pasa entonces en Cartagena? Es correcto lo que se seala? No se exagera un poco la situacin? Por qu se admite, por qu admitimos una situacin as si fuera el caso?

Aun descontando que pudiera haber una cierta dosis de apasionamiento en esas palabras (lo cual no me consta que realmente pueda ser as), considero que las mismas encierran una gravedad intrnseca tan manifiesta, que no debiera de ser pasada por alto, sin que nadie se preocupara de indagar sobre su ms que probable veracidad, y de confirmarse sta al menos en sus trminos generales, alguien debera de proceder en consecuencia. Aqu vislumbro una necesidad tica, que resulta ser tanto ms clamorosa, cuanto ms credenciales polticas o acadmicas se puedan tener para ello. Algunos de nuestros amigos, estimo que debieran de darse por aludidos, y "recoger el guante".

- Me ha llegado tambin esta carta. De usted por supuesto:

"Carissima Eva, En nombre de Ban Asbestos Francia y Asociacin Henri Pzerat, les envo nuestras condolencias a la familia de Ismael y todos sus compaeros. Me uno al homenaje a Ismael de todo el movimiento peruano contra la industria ETERNIT que mata a tantos trabajadores. Con nuestros saludos solidarios y fraternos Uno abrazo, Annie Annie THEBAUD MONY"

Ismael, Per? A quin referencia Thebaud Mony? Qu ha pasado?

Se alude al reciente fallecimiento, a causa del cncer mesotelioma, enfermedad asbesto-relacionada, del dirigente sindical peruano, ex trabajador de ETERNIT, ISMAEL TELLO TAMAYO, gran activista de las luchas contra el amianto, en favor de sus vctimas, tanto trabajadores como afectados en razn de convivencia o de vecindad, contra los promotores del uso del asbesto, y en favor de la universalizacin de su prohibicin.

- Otra carta, la tercera

"Amigos: Recientemente se ha firmado el Convenio Estatal del Sector Metal, que incluye dos captulos dedicados a regular la formacin en materia de PRL para trabajadores del sector: uno comprende la formacin de los empleados en el sector construccin (estructuras metlicas, montaje instalaciones elctricas, fontanera y climatizacin, etc.) y el otro, la formacin de los empleados en otras actividades (astilleros, forja, talleres, etc.). De todos estos ciclos formativos, solo localizo un caso (fontanera y climatizacin) que contemple mnimamente los riesgos por exposicin al amianto (adjunto pantallazo). Actualmente se est tramitando la actualizacin del Convenio de la Construccin, veremos si all si se contempla finalmente el oficio de los trabajadores de desamiantado, regulando la duracin y contenidos de la formacin obligatoria para este colectivo (algunos estamos apretando para que as sea). Para el resto de oficios, albailera, aislamiento, demoliciones, etc. el tem amianto seguir ausente. Abrazos, Antonio Bernardo Reyes".

Le pido un comentario. Cmo es esto posible?

Pues aqu habra que repartir responsabilidades, a cada cual la suya, teniendo en cuenta los respectivos roles asumidos, pero evidentemente, para algunos con mayor nfasis (lase polticos, sindicalistas, autoridades sanitarias, expertos mdicos, higienistas, etc.-), y en ltimo trmino, incluso a la de los propios afectados y a las de sus organizaciones representativas, las asociaciones de vctimas, en la justa medida en la que supuestamente pudiera ser cierta alguna pasividad, pero en esto ltimo habra que ser muy comprensivos, porque hay tanta tarea por hacer

En Espaa, el dficit legislativo e institucional en todo lo relativo al amianto, es enorme, a despecho de cuanto al respecto, no obstante, se haya podido llegar a hacer.

Si las comparaciones siempre fueron odiosas, aqu la realizable respecto al resto de las naciones occidentales de nuestro ms inmediato entorno europeo (Francia, Reino Unido, Italia, etc.), no deja lugar a dudas sobre la ndole de la situacin nuestra.

Hubo un impulso inicial ms o menos satisfactorio, aun cuando ya con deficiencias de origen, pero despus no ha habido la necesaria continuidad, al menos con la intensidad deseable y razonable.

- Otra carta, la cuarta; es de usted.

"Estimado doctor Menndez: En la pgina 135 de esta fuente: Paloma Fernndez Prez & Andrea Lluch (eds.) / "Familias empresarias y grandes empresas familiares en Amrica Latina y Espaa" / Edit. Fundacin BBVA ...figura esta frase: "Mientras, en Catalua, cuna de la revolucin industrial, la filantropa familiar tambin floreci, con fundaciones como F.M. Roviralta (1959) o Ll. Carulla (1973), vinculadas a Uralita y a Gallina Blanca (ambas asociadas a empresas norteamericanas)". Por lo que a m respecta, al menos, jams he tenido conocimiento de que Uralita haya tenido vnculo alguno con ninguna empresa norteamericana. De ah mi perplejidad. Si se pudiera, creo que merecera la pena indagar qu de cierto y de concreto pudiera haber en esa aseveracin. Se lo informo, para su conocimiento, y por si acaso pudiera por su parte hacer alguna indagacin al respecto"

Ha podido averiguar algo sobre este asunto?

Solamente formulo conjeturas. Tal vez las autoras basaron sus palabras en el hecho de que el Grupo Uralita, en un momento determinado, incorporara al mismo, mediante compra, a Energas e Industrias Aragonesas, empresa dedicada a la fabricacin de plsticos, actividad en la que se utiliza el cloro, elemento qumico que tambin fue obtenido en una de sus factoras espaolas, probablemente a travs del procedimiento de electrlisis que requiere el empleo de amianto blanco o crisotilo; de ser efectivamente as, tendramos que el susodicho grupo industrial espaol habra comprendido a ms de una empresa en las que el asbesto se utiliz. El vnculo con empresas norteamericanas dedicadas a ese tipo de actividades de qumica orgnica e inorgnica, sera harto probable, teniendo en cuenta la hegemona que varias firmas de esa nacionalidad de origen han detentado en tales especficas actividades.

- Tres enlaces sobre el mismo tema http://www.eldiario.es/clm/solucion-amianto-sigue-aire-despues_0_635537424.html https://www.liberaldecastilla.com/alonso-page-no-puede-seguir-dando-largas-al-problema-amianto http://www.eldigitalcastillalamancha.es/varios-cientos-de-HYPERLINK "http://www.eldigitalcastillalamancha.es/varios-cientos-de-personas-se-manifiestan-en-toledo-contra-el-amianto-241296.htm"personas-se-manifiestan-en-toledo-contra-el-amianto-241296.htm Quin da largas al problema querido amigo?

Las autoridades concernidas, que al parecer se estn "echando el muerto", unas a otras, o eso, al menos, as parece.

- Otra noticia: http://www.noticiasdemadrid.es/2017/04/jornada-internacional-sobre-amianto-en-el-sector-ferroviario/ Cundo se celebra? Dnde? Participa usted?

Durante los das 26 y 27 de abril, se ha celebrado en Cceres el 11 Congreso del Sector Ferroviario de CCOO. En ese contexto, ha quedado incluida una Jornada Internacional sobre amianto, la cual responde en su planificacin a un esquema de contenidos que es el mismo para una serie de eventos, que con la misma denominacin y propsito han venido sucedindose en varias localidades, siendo ste de ahora, de momento, el ltimo de tales llamamientos de concienciacin y de oportunidad para la adquisicin de conocimientos relativos al tema, que el sindicato viene ofreciendo peridicamente a sus afiliados. Yo no participo de nada de ello, y por lo tanto no puedo dar testimonio de cmo se haya podido desarrollar todo.

- Una carta que me envi hace das:

"Mi estimado amigo: A Jess Uzkudun le han publicado esto en Sin Permiso: http://www.sinpermiso.info/printpdf/textos/salud-laboral-visualizar-el-dano-para-mejorar-la-prevencion Sugiero vea la oportunidad de publicarlo tambin en Rebelin".

La publicamos. Dnde radicaba el inters de este artculo? Conoce al autor?

S que conozco al autor, y el inters del artculo estriba en la denuncia que en el mismo se hace de la situacin en nuestro pas, en todo lo relativo al reconocimiento de las enfermedades laborales, y las consecuencias de ello se derivan, a la hora de substanciar las correspondientes indemnizaciones, y en la visualizacin de la verdadera dimensin que alcanza la afectacin de los trabajadores por ese tipo de dolencias, incluidas las derivadas de la exposicin al amianto, a la slice, etc.

- Otro enlace: http://www.noticiasparamunicipios.com/municipios-madrid/getafe-tsjm-confirma-pago-72-564-euros-la-familia-trabajador-uralita/ Uralita-Getafe sentencia condenatoria. Su comentario: "Es interesante el razonamiento basado en el precedente de los muchos otros casos de asbestosis, ya registrados entre los trabajadores de la empresa". Y por qu es interesante?

Porque viene a reconocer como indicio inculpatorio contundente, el hecho de que previamente se hayan ido prodigando las abundantes resoluciones judiciales en las que ya se reconoci la responsabilidad empresarial, en los pleitos con otros trabajadores, que en cada caso respectivo estuvieron sometidos a idnticas o muy similares condiciones laborales, en los mismos centros de trabajo, y en funciones y puestos de trabajo que igualmente coinciden en lo substancial. Por esta va probatoria, a Uralita se le pone muy difcil y "cuesta arriba" llegar a poder salir airosa de sucesivos litigios similares.

- "CCOO pide al INSS que no sea como una mutua y reconozca cnceres por amianto". Y por qu el INSS se sigue comportando as? Ha tenido xito la reclamacin de CCOO?

Estimo que el INSS viene actuando as desde su propia fundacin, y considero que por propia iniciativa, digamos que "espontneamente", jams llegar a cambiar. Es procedente denunciarlo con toda energa, pero es evidente que ello no basta, y que, en consecuencia, la situacin demanda la imperiosa necesidad de una enrgica respuesta poltica, que desde aqu yo me permitira demandarle al consabido "a quien corresponda".

- Me llega de usted por supuesto: "Si los estudios epidemiolgicos evidencian, como es el caso, que exposiciones no laborales, a extramuros del centro de trabajo, foco de origen de la polucin (astilleros, minas, fbricas de amianto-cemento, grandes talleres en los que el asbesto friable ha sido utilizado, etc.), con concentraciones de fibras en suspensin en la atmsfera, netamente inferiores a las registrables en tales centros, con un gradiente de difusin centrado en el foco, incluso a distancias expresables en kilmetros, y en concordancia con la direccin vientos predominantes, son ya suficientes como para que la tasa de mesoteliomas quede evidenciada como claramente superior a la de fondo, llegando a afectar la susodicha patologa maligna incluso a los animales de compaa residentes en dichos entornos, cmo puede pretenderse distinguir entre "expuestos" y "no expuestos", dentro del permetro de esos centros de trabajo?... Se trata de una enorme y reiterada injusticia, y un intento de ocultamiento, objetivamente deliberado, de la verdadera magnitud del problema. Una vez ms, se vuelve a reincidir en lo mismo." Quin sigue distinguiendo, entonces, entre expuestos y no expuestos? Por qu?

Se lo hace en las sentencias judiciales, a veces basndose, a su vez, en informes emanados de organismos oficiales, como frecuentemente es el caso de las Delegaciones Provinciales del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (I.N.S.H.T.), para calificar de "no expuesto" al demandante, y en base a ello denegarle el derecho a una indemnizacin, al tiempo de que se rechaza la consideracin de enfermedad profesional para la patologa asbesto-relacionada que le afect; esa patologa, frecuentemente es el mesotelioma, para el que resultan vlidas cuantas apreciaciones tenemos ya dichas precedentemente.

Cuando se hicieron tales distinciones entre puestos de trabajo y entre trabajadores, expuestos y no expuestos, respectivamente, lo que se tuvo presente para hacerlo (aunque a veces no se lo reconozca de forma explcita), era la patologa entonces predominante la asbestosis-, y no el mesotelioma. Para esta ltima enfermedad, tal distincin carece totalmente de sentido, por los motivos ya expuestos. Aferrarse a seguir aplicando indebidamente esa distincin errnea, es apoyarse en una prctica cientfica obsoleta, para consumar reiteradamente innumerables injusticias.

- En qu anda usted metido en estos momentos? Libros, artculo, investigacin? Le pregunto ahora sobre ello.

De acuerdo. Cuando quiera.

