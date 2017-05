Cultura de autoayuda y mundo del trabajo: una crtica a la ideologa

. Esto le dice el personaje de Chris Gardner, interpretado por Will Smith, a su pequeo hijo en uno de los momentos lgidos del blockbuster hollywoodense. La pelcula es una adaptacin de la autobiografa de Gardner, en donde narra su trnsito de la pobreza a la riqueza a partir de su esfuerzo personal. Hoy en da el millonario es un conferencista motivacional mundialmente reconocido.

Pero el problema no es la economa, sino t. Ests molesto por la corrupcin del mbito corporativo? Ests enojado con Wall Street y los grandes bancos por permitir que sucediera esta crisis? Con el gobierno por no hacer lo necesario, por hacer demasiado poco o por equivocarse tanto y no hacer lo correcto? Ests molesto contigo mismo por no asumir el control desde antes? La vida es difcil. Pero qu piensas hacer al respecto? Quejarte y despotricar no asegurar tu futuro. Tampoco te servir culpar a Wall Street, a los grandes banqueros, al Estados Unidos corporativo, ni al gobierno. Si deseas un futuro slido, necesitas crearlo. La nica forma de que asumas el control de tu futuro es hacindote cargo de tu fuente de ingresos. Necesitas tener tu propio negocio. Esto escribe en un texto reciente Robert Kiyosaki, autor de la clebre serie de libros sobre inteligencia financiera y emprendimiento Padre Rico, Padre Pobre.

"Pngase una mano en el corazn y diga: Admiro a la gente rica! Bendigo a la gente rica! Amo a la gente rica! Y yo tambin voy a ser una de esas personas ricas". Este es el mantra recomendado a sus lectores por T. Harv Ecker, autor del best seller Los Secretos de la Mente Millonaria. Como dominar el juego interior de la riqueza.

En un artculo reciente de la revista colombiana Dinero, leemos el siguiente titular: Trabajadores felices, hacen empresas ms rentables y exitosas: No existen frmulas para alcanzar la felicidad, sin embargo las empresas que no invierten en esta cultura pierden billones de dlares al ao, revela Sunny Grosso, la Coach de la felicidad en el trabajo que visit Colombia.. La inversin en esta cultura pasa por el uso del coaching, mtodo que consiste en el entrenamiento a una persona o grupo de personas de parte de un coach, con el objetivo de cumplir una serie de metas o desarrollar un conjunto de habilidades especficas. En otro artculo de la revista colombiana Portafolio, leemos: las sesiones de coaching han ido ms all, pasando del plano personal al laboral, de hecho han sido creadas organizaciones legalmente constituidas para abarcar este segmento dentro del mercado, el del coaching empresarial. Estas firmas son contactadas por compaas que desean fomentar al interior de sus colaboradores, el espritu de trabajo en equipo, la comunicacin y potenciar al mximo las habilidades, as como mejorar debilidades de los trabajadores.

Qu tienen en comn los ejemplos recin mencionados? Ya sea que se trate de libros, pelculas o conferencias, nos encontramos ante la presencia de la cultura de autoayuda orientada a la vida laboral y econmica de las personas.

La cultura de la autoayuda se ha vuelto un elemento omnipresente en nuestra contemporaneidad. Los mbitos de la misma son tantos como dimensiones de la vida humana donde haya una interioridad susceptible de ser transformada; el amor, la sexualidad, la identidad de gnero, la amistad, las relaciones familiares, y como se dijo ms arriba, la vida laboral y econmica de las personas.

Si se mira atentamente, en el transporte pblico es extrao no encontrar algn pasajero inmerso en algn libro de autoayuda en medio del hacinamiento matutino. Las estanteras delanteras de las libreras del mundo se encuentran saturadas en demasa de estos pequeos libros parsimoniosamente repetitivos y orientados a la mercantilizacin masiva. Familiares, amigos e incluso nosotros mismos alguna vez hemos buscado en las pginas de un libro de autoayuda o una conferencia motivacional recetas especficas para mejorar algn aspecto de nuestro desempeo en la vida Qu hay detrs de este fenmeno y cmo se cruza con el mundo de vida del trabajo en nuestra contemporaneidad? En este breve texto pretendo elaborar algunas respuestas a este interrogante.

Qu es la cultura de autoayuda? Es aquella identificable por ofrecer recetas encaminadas a la auto-transformacin de la propia interioridad. De maneras muy diversas, ofrece a las personas la idea comn de que la propia auto-transformacin, en un sentido adaptativo, sera la clave para resolver inquietudes y carencias emocionales, econmicas, laborales e incluso de la sociedad en su conjunto. La expresin prototpica de esta cultura es la literatura de autoayuda, sin embargo, esta trasciende las especificidades de dicho gnero literario. Puede expresarse en conferencias motivacionales, pelculas, series de televisin, talk-shows, etc. Vania Papalini nos aporta una definicin que sirve para dar cuenta de los rasgos principales de dicha cultura en su conjunto; se trata de aquella que prescribe recetas de auto-transformacin subjetiva con las consignas de mejorar las habilidades de comunicacin, de cambio y adaptacin, de autosuperacin y afirmacin, de mayor eficacia, de manejo del estrs y de control del tiempo. Esto en el marco de grandes significaciones sociales como el xito, la competencia, la flexibilidad y la velocidad.



La aparicin de narrativas similares a la cultura de autoayuda contempornea en tanto que recursos para orientar la vida laboral y econmica de las personas es un fenmeno que se remonta varios siglos atrs. Podramos pensar en la obra de Benjamin Franklin de 1748 Consejos a un joven comerciante en donde se encuentra la clebre mxima Recuerda que el tiempo es dinero, o las investigaciones del socilogo Max Weber durante el siglo XIX a propsito de la relacin entre la tica protestante y el espritu del capitalismo. Sin embargo, no es el objetivo de este artculo exponer la historia de este fenmeno. En las siguientes lneas me limitar a exponer las caractersticas principales de la presencia de la cultura de autoayuda en el mundo laboral y a criticar dicho fenmeno desde una perspectiva solidaria con los intereses de quienes vivimos de nuestro trabajo. Terminar con una reflexin a propsito de la necesidad de promover que las inquietudes emocionales y subjetivas que subyacen al uso de la autoayuda se dirijan hacia proyectos de transformacin menos centrados en la interioridad de los individuos, y ms preocupados por las condiciones sociales en donde los propios individuos se construyen y se desenvuelven.



La preocupacin por el bienestar en el trabajo



El discurso mainstream de gestin de recursos humanos se caracteriza por una inusitada preocupacin de las gerencias por el bienestar y la felicidad de sus trabajadores. Detrs de dicha preocupacin, se encuentra la intencin de lograr una mayor productividad y un mayor compromiso en el trabajo mientras se intenta expulsar de la vida laboral el conflicto. Ya sea que nos encontremos ante la promocin de tcnicas de mindfulness para disminuir el estrs laboral, de sesiones de coaching empresarial, de fomento de la inteligencia emocional o de promocin del llamado pensamiento positivo, el propsito permanece idntico.



Segn Eva Illouz, sociloga marxista estudiosa del impacto del capitalismo sobre la esfera cultural, la literatura y la cultura de autoayuda como elemento de la cultura organizacional de las empresas, ha ayudado a construir la idea de la tica comunicativa como el espritu de la empresa (Illouz, 2010, 119). Dicha tica explica el conflicto y los problemas como resultado de una comunicacin emocional y lingstica imperfecta; a la inversa, considera que la comunicacin lingstica y emocional adecuada es la llave para lograr relaciones sociales deseables (2010,119). Adems, nos explica de qu manera la autoayuda apuntala dicho modelo: La literatura de autoayuda acerca de la administracin exitosa requiere incesantemente que uno se examine a s mismo como si lo hiciera a travs de los ojos de otro, sugiriendo as que uno adopta el punto de vista del otro para incrementar las propias posibilidades de xito (2010,121).



Porque deberamos sospechar de las buenas intenciones de las gerencias? La preocupacin por el bienestar de los trabajadores de parte de las patronales no es acaso sntoma de un nuevo capitalismo ms amigable y menos explotador? Cul es el problema con que se busque expulsar el conflicto del lugar de trabajo a travs de la promocin del auto-control emocional y de la mejora continua de las habilidades de comunicacin?



El problema fundamental es que la preocupacin contempornea por la felicidad y el bienestar busca lograr mayor motivacin y compromiso en el marco de situaciones que generan descontento, y no transformar las realidades laborales que producen la infelicidad. Un movimiento emancipador preocupado por el bienestar en el trabajo buscara superar las condiciones sociales y organizacionales que generan infelicidad, por el contrario en el marco del uso patronal de la cultura de autoayuda, estamos ante la idea de motivar a los trabajadores en situaciones de intensificacin del trabajo y de precarizacin de sus condiciones laborales. El objetivo es transformar la actitud de desaliento, y no las circunstancias que generan el desaliento.



Barbara Ehrenreich, nos cuenta que el boom del pensamiento positivo en el mundo empresarial estadounidense desde la dcada de los setenta se explica como una forma innovadora y barata de las multinacionales para subirle la moral a sus empleados, desmoralizados por los despidos masivos. De igual manera relata cmo el sector de los coaches o entrenadores le debe su enorme crecimiento en la dcada de 1990 al fin del empleo vitalicio (2011).



Aunque an es necesario mayor investigacin emprica para comprender el alcance real y las particularidades de este fenmeno en Colombia, la evidencia indica que la preocupacin por el bienestar como factor de productividad por parte de las patronales permanece siendo un proyecto de aumento de la felicidad y del compromiso en el trabajo en el marco de situaciones laborales precarias que no se buscan modificar, y que en ocasiones son ocasionadas por la propia patronal. A propsito de esto, podemos leer en un artculo de la revista colombiana Portafolio la declaracin de la fundadora de una empresa colombiana de coaching empresarial: el coaching busca apoyar a las personas en cualquier tipo de prdida o duelo que puede llegar a ser por muerte, enfermedad, divorcio, prdida de trabajo, cambios organizacionales, robo, secuestro, entre otros (2016). Que se admita que las situaciones laborales en las cuales los coaches estn llamados a intervenir son anlogas a la muerte de un ser querido o al secuestro es un reconocimiento de que el conjunto del esfuerzo de las patronales va dirigido a transformar la manera como los trabajadores perciben situaciones difciles y no las causas sociales, organizacionales o econmicas de dicho malestar subjetivo.



Amo a la gente millonaria: El emprendimiento como autoayuda



En un primer momento, Emprendedor es la manera contempornea de los discursos pro-capitalistas para referirse a los empresarios de manera apologtica. Si un poltico en tiempos de elecciones dice que gobernar en favor de los empresarios, an hoy esto puede generar resquemores y suspicacias en la inmensa mayora de la poblacin. Despus de todo, es un asunto de sentido comn No es acaso un descaro poner las instituciones al servicio de los grupos sociales que no necesitan del Estado pues ya poseen fortuna?



Por el contrario si se el mismo poltico proclama a viva voz que gobernar al servicio de los emprendedores, probablemente disminuyan las suspicacias. Esto es as porque dicho concepto- tan de moda hoy en da en los medios de comunicacin, las instituciones del Estado, la cultura de masas y hasta en las universidades - resalta ciertas caractersticas positivas de algunos empresarios en momentos especficos, como es la capacidad de innovar en productos y procesos atendiendo necesidades sociales. Pero esta no es la razn fundamental; la sustitucin en el discurso pblico de la palabra empresario por la de emprendedor busca que las personas que vivimos de nuestro trabajo, que no poseemos grandes medios de produccin ni tampoco tenemos grandes capitales para invertir nos identifiquemos como emprendedores o potenciales emprendedores, De qu trata el emprendimiento, cmo se relaciona con la cultura de autoayuda y porqu deberamos sospechar de este discurso?



Para empezar, pasemos revista al concepto de emprendimiento. Camilo Guevara, en su tesis de maestra sobre la cultura del emprendimiento en Bogot resea una serie de definiciones a partir de la literatura mainstream sobre este tema: el emprendimiento dice ser una actitud de las personas, una cultura, una capacidad central de las empresas y una caracterstica del entorno competitivo en las ciudades y los pases (Guevara, 2013). Ms adelante nos dice que el emprendedor es aquel que a partir de la identificacin de una oportunidad decide aprovecharla poniendo toda su capacidad al servicio de la nueva aventura, buscando, encontrando y organizando los recursos tcnicos, humanos y de capital para poner en marcha su ejecucin (Guevara, 2013).



En el papel que le asigna al individuo y a la cultura, el discurso del emprendimiento se funde con la cultura de autoayuda, pues ser emprendedor pasa por el aprendizaje de una serie de habilidades y de actitudes ante la vida que supuestamente estaran al alcance de todos.



Bajo esta forma de ver el mundo, desaparecen las diferencias insalvables entre empresarios y trabajadores. Si se considera que cualquiera puede alcanzar el xito econmico a travs del aprendizaje del emprendimiento, el reverso necesario es considerar que los ricos y poderosos lo son porque saben algo que el resto no. Como ha dicho Edisson Aguilar, esta traduccin de las desigualdades sociales a diferencias cognitivas posibilita el auge de la literatura de autoayuda, pues sus autores pretenden que ese saber de los ricos puede codificarse y ensearse a las personas que viven de su trabajo para que logren ascender socialmente (Aguilera, 2014).



La consideracin de que en las sociedades capitalistas todos podramos ser emprendedores se entronca con el pensamiento econmico neoclsico segn el cual las clases sociales son una mera ficcin intelectual, y la realidad consiste en mercados en donde se encuentran compradores y vendedores de diferentes mercancas, en donde la fuerza de trabajo sera una mercanca ms, cuyo precio, al igual que el del resto de mercancas, sera supuestamente definido en virtud de las leyes inquebrantables de la oferta y la demanda. El gran banquero, la trabajadora por cuenta propia que tiene su puesto callejero de venta de alimentos, el burcrata estatal de bajo nivel y la estudiante que trabaja en un callcenter para pagar sus estudios universitarios; todos seran potenciales emprendedores que van al mercado a ofrecer sus servicios al mejor precio posible.



En la prctica, en contraste, la difusin del emprendimiento funciona como una manera de estilizar situaciones de precariedad creciente para los trabajadores mientras los grandes empresarios ven aumentar sus ganancias a partir de estrategias de reduccin de costos que explican la precariedad laboral. Bajo esta cosmovisin, se busca que la precariedad sea interpretada por las personas que la sufren como producto de las vicisitudes de la vida empresarial, al tiempo que estn llamados a superar estas dificultades de manera heroica en vez de cuestionar si esa situacin que padecen es producto de alguna injusticia estructural.



El objetivo de este discurso es lograr que quienes vivimos de nuestro trabajo canalicemos nuestro descontento hacia el aprendizaje vano de los secretos de la mente millonaria y hacia la auto-transformacin en virtud de dichos preceptos, en vez de canalizarlo de manera colectiva hacia la superacin de injusticias como la desigualdad de oportunidades, las polticas estatales en favor de los ricos y poderosos y en contra de los trabajadores, y en ltima instancia, la desigualdad estructural entre el capital y el trabajo.



El rechazo a este discurso no apunta a impugnar como errneo el hecho de que las personas legtimamente busquen tcnicas que involucren la transformacin de sus propios pensamientos y emociones para mejorar sus vidas, sino a sealar que este discurso no es neutral ni inofensivo, sino que termina por ayudar a reproducir las realidades de injusticia que generan el descontento y el malestar, en la medida en que impide tomar conciencia sobre dichas situaciones. Adems de esto, puede en ocasiones empeorar los padecimientos subjetivos que supuestamente contribuira a resolver. Esto es claro cuando tenemos en cuenta que el discurso del emprendimiento -y de la autoayuda laboral en general- tiende a depositar en las personas la culpa y la responsabilidad de padecimientos por los que sin lugar a duda no deberan responder. Esto puede llegar a niveles absurdos y francamente irracionales. Miremos el ejemplo del denominado Coaching laboral, que busca ensearle a las personas a conseguir empleo. Dentro de este entrenamiento se usa sin ambages el discurso del emprendimiento pues uno de los consejos para encontrar trabajo que se le imparte a los trabajadores desempleados es el de mirarse a s mismos como una empresa.



En un artculo del peridico El Espectador publicado en 2014, en donde se habla de manera positiva del incipiente coaching laboral en Colombia podemos leer el siguiente titular: Los 1,99 millones de desempleados que hasta 2013 registr el pas seguramente estn cometiendo el mismo error.. Esta idea no podra ser ms perniciosa: se pretende que los desempleados analicen su situacin como producto de errores propios, como si el desempleo de un milln de personas -y la informalidad de otras decenas de millones- no fuera una realidad que obedece a situaciones estructurales como la ausencia de una matriz productiva diversificada y la reprimarizacin de nuestra economa.



Si ms desempleados del mundo asumieran como propio este discurso y actuaran en consecuencia Se acabara el desempleo o aumentara ms an la feroz competencia por las plazas existentes que ya caracteriza a nuestras sociedades, sin que aumente considerablemente el tamao del pastel a repartir? Sin duda que la segunda opcin se ajusta mucho ms a la realidad. Verdades de a puo como stas son absolutamente ignoradas bajo la cosmovisin de la cultura de autoayuda.



Una paradoja del capitalismo: Siembra desarraigo y cosecha compromiso?



La presencia de la cultura de autoayuda en el mundo del trabajo obedece a una contradiccin ms general del capitalismo ubicada al nivel de los procesos productivos y de las relaciones laborales. Mientras que la flexibilizacin del mercado de trabajo y el aumento general de la precariedad laboral siembran desarraigo entre los trabajadores, se pretende cosechar de parte de los mismos mayores niveles de compromiso, ya sea que se trate de trabajadores asalariados o de trabajadores atpicos inmersos en distintas formas de informalidad laboral.



El economista poltico William Davies, estudioso la psicologa econmica y de la contempornea industria de la felicidad, sintetiza esta contradiccin de la siguiente manera: Desde los aos sesenta, las economas occidentales han tenido que afrontar un problema fundamental: dependen cada vez ms de nuestro compromiso psicolgico y emocional (ya sea en el trabajo, con las marcas comerciales, con nuestra propia salud y bienestar), pero tambin cada vez les resulta ms difcil conseguirlo. Las formas de renuncia personal a dicho compromiso, muchas veces manifestadas como depresin y enfermedades psicosomticas, no slo redundan en el sufrimiento experimentado por el individuo sino que alcanzan consecuencias econmicas, con la consiguiente preocupacin para gobernantes y directivos. Sin embargo, lo datos que aporta la epidemiologa social describen un panorama inquietante, en el que la infelicidad y la depresin se concentran en las sociedades muy desiguales, marcadas por los valores fuertemente materialistas y competitivos. En los lugares de trabajo se hace creciente hincapi en el compromiso comunitario y psicolgico, pero las tendencias econmicas a largo plazo discurren en sentido contrario, hacia la atomizacin y la inseguridad. Tenemos, as, un modelo econmico que atena los atributos psicolgicos que, a la vez, precisa para su supervivencia. En este sentido ms general e histrico, los gobiernos y los negocios han creado los problemas que ahora estn tratando de resolver (Davies, 2015,16)



El fragmento recin expuesto me permite resaltar que el creciente hincapi en el compromiso comunitario y psicolgico que las patronales buscan lograr a travs de la difusin de la cultura de autoayuda no debe malinterpretarse unilateralmente como un sntoma de la capacidad del capital para apropiarse de una vez y para siempre de las subjetividades de los trabajadores, proyecto por dems imposible de concretar. El malestar y el descontento a los cuales dichos discursos pretenden ser una respuesta son en s mismos un sntoma de la resistencia de quienes padecen condiciones oprobiosas. Por otra parte no se debe confundir el hecho constatable de que las patronales buscan transformar la cultura y las subjetividades de los trabajadores con la idea pesimista e insostenible de que por el mero hecho de intentarlo efectivamente lo logran en todas las oportunidades.



Sin embargo, de ser exitoso el esfuerzo porque las personas interioricen la autoayuda en contextos laborales, las consecuencias pueden ser enormemente negativas. Vania Papalini nos presenta algunas de ellas: opera un enmascaramiento de los malestares subjetivos y la disolucin de los primeros sntomas de alerta, ayuda a crear personas resilientes que soportan ms la explotacin en vez de desafiarla, y finalmente se educa en la auto-responsabilizacin y la solucin instrumental de los problemas, encubriendo de esta manera condiciones ms amplias y generales que hacen posibles dichos problemas, desactivando de esa manera potenciales conflictos y reclamos (Papalini, 2015)



De Querer es poder a Es preciso soar...: recuperemos la poltica



La frase Querer es poder es casi un leitmotiv de la cultura de autoayuda. Bajo dicha formacin discursiva, se trata de una idea en exceso subjetivista que ensalza la voluntad sin tener en cuenta las condiciones de posibilidad de concretar dicha voluntad. Cuando se formula como mxima a propsito de la vida laboral y econmica de las personas, no pasa de ser una versin sofisticada de la vieja idea reaccionaria y conservadora segn la cual las personas son pobres porque quieren y lo nico que se necesita para ascender socialmente es Echarle ganas. Pero en vez de rechazar el ensalzamiento vitalista de la voluntad podramos intentar que asuma un cariz menos individualista, ms orientado a la transformacin colectiva, y libre de autoengao.



Juan Carlos Monedero, uno de esos pensadores imprescindibles para pensar la poltica en el mundo contemporneo, nos plantea lo siguiente: Frente una sociedad que ofrece como solucin leer libros de autoayuda, yo creo que la nica autoayuda que funciona es la autoayuda colectiva, y la autoayuda colectiva se llama poltica. Se podra argir que es poco realista que la alternativa a la cultura de autoayuda sea simplemente la lucha poltica. Y esto es verdad hasta cierto punto. Despus de todo, la autoayuda aparece como alternativa precisamente porque ayuda a lograr que los sujetos agobiados, sin cambiar las condiciones sociales y econmicas, resistan y no colapsen en su cotidianidad. Y la cotidianidad no puede estar atravesada en cada momento por la lucha poltica.



Sin embargo, no dejan de ser falsificaciones las ideas centrales de la cultura de autoayuda segn las cuales las condiciones en las que se desenvuelven los individuos son intransformables o incluso la idea de que el cambio social puede ser impulsado simplemente a partir del movimiento de cada interioridad. Por ms difcil, y a veces decepcionante, que pueda ser el intento de transformar las estructuras econmicas y sociales, esta permanece siendo una opcin ms realista y justa que la que nos ofrecen los discursos dominantes bajo el neoliberalismo. Por tal razn, mientras se busca promover que las inquietudes emocionales y subjetivas que subyacen al uso de la autoayuda por parte de las personas se canalicen hacia proyectos de transformacin colectiva, habra que volver a la mxima leninista: Es preciso soar, pero con la condicin de creer en nuestros sueos. De examinar con atencin la vida real, de confrontar nuestra observacin con nuestros sueos, y de realizar escrupulosamente nuestra fantasa.







Santiago Garcs Correa, Socilogo. Estudiante de la Maestra en Estudios Sociales, en la lnea de estudios laborales, de la UAM-Iztapalapa.

