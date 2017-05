El planteamiento fue hecho por Len Valencia en Medelln durante el conversatorio Cmo va la implementacin del Acuerdo de Paz entre el Gobierno colombiano y las FARC?

Colombia no est celebrando los acontecimientos de la paz

IPC

El primero de marzo, como parte del acuerdo de paz, comenz la dejacin de armas por parte de la guerrilla. El proceso culminar el prximo 31 de mayo. Sin embargo todava es un acontecimiento que Colombia no celebra.

As lo expres Len Valencia, director de la Fundacin Paz y Reconciliacin, quien dio a entender que el pas sigue dndole la espalda a la paz.

Lo que pasa en Colombia es que una fuerza poltico militar va a dejar las armas despus de 52 aos de guerra y aqu discutimos si eso es importante o no. Y otra fuerza poltica el Centro Democrtico se rene y dice: vamos a volver trizas ese acuerdo de paz, y eso pasa desapercibido.

Sobre la dejacin de armas, Henry Acosta, facilitador del proceso de paz, revel que ya estn en manos de las Naciones Unidas y precis que se trata de armamento liviano, principalmente fusiles y pistolas.

Acosta, quien han sido facilitador del proceso desde el gobierno del expresidente lvaro Uribe Vlez, indic que el armamento fue puesto por Naciones Unidas en pequeos contenedores, porque los contenedores grandes, que se haban pensado en principio, eran difciles de movilizar por la accidentada geografa de algunas zonas.

Pero aun faltan ms de 960 caletas de armamento pesado: las 0.60, los explosivos TNT, los lanza cohetes. Esas caletas no se entregarn el da D+180 porque no estn al borde de la va, estn en lugares donde ni si quiera hay camino de mulas, y Naciones Unidas tiene que ir por ellas, aclar.

Frente a las crticas que han hecho algunos sectores por el asunto de las caletas, Len Valencia, desmovilizado del ELN tras el proceso con la Corriente de Renovacin Socialista en 1994, dijo que lo verdaderamente simblico ya se est cumpliendo.

Es decir, las FARC van a entregar las armas de dotacin que son las principales. Ah se produce una cosa vital: la separacin del hombre del arma. Ellos estn desarmados y las caletas estn en otra parte. Ese es el hecho fundamental porque las armas de caleta son inutilizadas, explic.

Y as como ocurre con la dejacin de armas, el cese bilateral al fuego y de hostilidades pactado desde el 29 de agosto de 2016 entre el Gobierno y las FARC, ha sido otro asunto sin celebraciones.

Aqu asegur Len, se ha cumplido el cese de hostilidades ms perfecto, cuando en el mundo hay muchos ceses de hostilidades que se estn violando, y se estn rompiendo procesos de paz por eso. Aqu se rompan procesos de paz por violaciones a los acuerdos y al cese de hostilidades. Nosotros estuvimos en un proceso de paz y nos mataron dos negociadores en medio del proceso; nos mataron a Carlos Pizarro. Y en nuestro caso est claro que fueron los militares, tanto que estn condenados los que hicieron eso. Pero en este proceso con las FARC solo ha habido tres incidentes menores. Eso es nico y hay que hacerle un homenaje a las fuerzas militares porque estn cumpliendo con rigurosidad ese cese de hostilidades.

Aunque distintos gobiernos del mundo han destacado y respaldado el acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC-EP, en Colombia y particularmente en Antioquia, un amplio sector de la sociedad mira los acuerdos con recelo e incluso deseando hacerlos trizas, como dijo recientemente el exministro Fernando Londoo durante la convencin nacional del partido Centro Democrtico.

Este tipo de actitudes preocupan al sacerdote jesuita, Francisco de Roux, quien expres que la paz de Colombia depende de Antioquia. Si Antioquia quiere habr paz en Colombia, si Antioquia no quiere este proceso se para. Por eso invit a los antioqueos a que tomen una actitud positiva frente a los acuerdos.

Y esto no quiere decir que no exista crtica, aclar de Roux, pero si se necesita una actitud proactiva como hicieron las vctimas en La Habana, que tambin tenan muchas dudas, pero el da que se hizo el acuerdo de Justicia Transicional, dijeron: vamos a ser garantes de esto, pero no la vamos a jugar toda para que se diga toda la verdad, para que no haya impunidades, para que se repare a todas las vctimas y para que esto no se repita.

Ese tipo de actitudes, resalt, son las que el pas necesita, en lugar de estar machacando para que estas cosas se destruyan en un momento en que la comunidad internacional est mirando lo que ha hecho Colombia.

Al relatar su experiencia reciente en Frankfurt (Alemania) y en Barcelona (Espaa), de Roux revel que durante su visita al viejo continente, acadmicos y parlamentarios europeos expresaron que la mejor noticia internacional, algunos decan la nica noticia internacional positiva del siglo XXI, es el proceso de paz en Colombia. Desafortunadamente, aadi, en Antioquia no se piensa as.

Si alguna ciudad ha tenido que ver con el conflicto armado colombiano es Medelln. Con esa afirmacin, Len Valencia refiere la responsabilidad y a la vez la importancia que tiene la capital antioquea con la consolidacin y construccin de la paz.

En esta ciudad, record el analista, hicieron presencia el ELN, el M-19 y las FARC. Eso se dio hasta principios de este siglo. Llego un momento, hace 14 aos, en que aqu se hizo una gran batalla entre las fuerzas de las FARC y las fuerzas del Estado conjuntamente con los paramilitares: la batalla de la Comuna 13.

Dicha confrontacin tuvo lugar en el ao 2002 cuando en esa zona del occidente de la ciudad se desarrollaron ms de veinte operaciones militares. Entre ellas la Operacin Mariscal y la Operacin Orin, tal vez las ms recordadas por su impacto a la poblacin civil.

Esa batalla, sostiene el analista, dej una dinmica de control que propici el predominio de los paramilitares en la ciudad. Esa es la continuidad del conflicto. Los combos de ahora no son distantes de lo que ocurri.

Partiendo de esos antecedentes y del contexto actual, Len Valencia concluye que Medelln es centro en el posconflicto y que se requiere construir la paz urbana por medio de una poltica de sometimiento a la justicia para esos grupos herederos del paramilitarismo.

Sin embargo, la actual Alcalda en cabeza de Federico Gutirrez no ha visto muy claro el camino a seguir con el acuerdo de paz. Segn Carlos Arcila, subsecretario de Derechos Humanos de Medelln, la dificultad que se ha dado en la implementacin de los acuerdos es que no se tiene una comunicacin concreta y real frente a los procesos que se deben desarrollar.

Por eso, anot el funcionario, la preocupacin y las observaciones que el Alcalde le ha hecho al Gobierno Nacional. Y uno de los asuntos que ms preocupa por estos das a la administracin municipal es el tema de la amnista y el indulto a miembros de las FARC.

Arcila record que en la ciudad y en Antioquia unas 100 personas han recibido este beneficio. Sin embargo, dijo que no ha habido suficientes claridades sobre el proceso. El ao pasado cuando amnistiaron a 30 miembros de las FARC, dos llegaron a Antioquia y fueron amenazados. El Alcalde le ha dicho al Gobierno Nacional, hay preocupacin frente a algunos temas que desconocemos y que no se ha dado la informacin.

Lo mismo estara ocurriendo con el proceso de la Comisin para la Bsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, cuyo decreto fue firmado recientemente. Ah existe una grave preocupacin sobre cmo se va a desarrollar e implementar. Medelln tiene un compromiso en este tema y precisamente ese decreto no est muy claro, concluy el funcionario de la Alcalda a quien le genera inquietud el aspecto presupuestal y el mecanismo de articulacin.

El proceso con el ELN tambin fue tema de discusin en el conversatorio sobre la implementacin del acuerdo de paz. Y en el contexto actual, hablar de ese grupo insurgente implica hablar de la difcil situacin humanitaria que atraviesa el departamento del Choc por la disputa territorial entre esa guerrilla y el grupo paramilitar Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

En esa zona del pacfico colombiano, la Defensora del Pueblo report en el mes de febrero el desplazamiento de 641 personas en Pie de Pat, Alto Baud, y emiti una alerta por confinamiento y riesgo de desplazamiento de otras 500 personas en reas rurales de Buenaventura y el Litoral del San Juan en el Choc. Las vctimas han sido en su mayora integrantes de grupos indgenas y afrodescendientes.

Al respecto, el padre Francisco de Roux expres que tiene preocupacin y mucho dolor por lo que est sucediendo, por ello insisti en que el pas necesita una paz completa. Adems necesitamos una movilizacin muy fuerte de la sociedad civil agreg el sacerdote, porque el ELN dice estar a la escucha de lo que diga la sociedad civil. [Entonces] digmoslo con fuerza: paren esa guerra, prenla de todos los lados, prenla ya.

Len Valencia coincidi en que la negociacin con el ELN tiene en la situacin del Choc un trasfondo muy doloroso. Pero piensa que hay posibilidades de buscar una salida humanitaria.

Hay que decirle muchas cosas al ELN, porque es muy triste que una organizacin a estas alturas de la vida defienda el secuestro comenz Len. El Gobierno insiste en que el ELN anuncie la dejacin del secuestro. Fue una condicin que se le puso a las FARC y esa guerrilla la acept. Pero la dificultad que tiene eso en el caso del ELN es que en los acuerdos internos de la organizacin se defini que nada sera unilateral, que todo lo acordado sera bilateral y que debera haber una contraprestacin a cada cosa que haga el ELN. Entonces, estn discutiendo que sera la contraprestacin para dejar el secuestro.

Justamente el llamado al ELN es a que ponga sobre la mesa de negociacin la crisis en el Choc. Esa es una carta de negociacin para abandonar el secuestro y armar una mesa humanitaria en ese departamento. Eso puede tener recibo en el Gobierno y dar un camino distinto, plante Len.

Lo que puede concluirse es que tanto la implementacin del acuerdo de paz alcanzado con las FARC como el proceso de negociacin con el ELN, con todas las dificultades y desafos que rodean a ambos, requieren un apoyo ms decidido de la sociedad civil y acciones ms contundentes en territorios como Antioquia y el Choc donde el contexto ha venido siendo muy adverso.





Fuente original: http://www.ipc.org.co/agenciadeprensa/index.php/2017/05/15/colombia-no-esta-celebrando-los-acontecimientos-de-la-paz/