Es posible...

es posible al menos a veces...

es posible especialmente ahora...

montar un caballo dentro de la celda de una crcel

y huir

es posible que los muros de la crcel desaparezcan

y que la celda se vuelva una tierra lejana

sin fronteras.

Mahmud Darwix





El 15 de mayo se conmemora el 69 aniversario de la Nakba de 1948, la expulsin generalizada de los palestinos de nuestra patria. Entre 750.000 y un milln de palestinos indgenas se convirtieron en refugiados entre 1947 a 1949 por la accin de los paramilitares sionistas y posteriormente de las fuerzas israeles para establecer un Estado de mayora juda en Palestina.

El Comit Nacional de la Campaa Boicot, Desinversin y Sanciones (BDS) hace un llamamiento a las personas de conciencia de todo el mundo para que sigan intensificando las campaas de boicot para que se acaben los vnculos cmplices acadmicos, culturales, deportivos, militares y econmicos con el rgimen de ocupacin, colonial y de apartheid israel. Ese es el medio ms eficaz de respaldar al pueblo palestino, de apoyar nuestros derechos inherentes segn dicta Naciones Unidas, y de resistir de manera no violenta la actual intensificacin de la Nakba.

El rgimen israel sigue ejecutando sin piedad la nica estrategia constante de su proyecto colonial: el saqueo y la colonizacin simultnea de la mayor cantidad posible de tierras palestinas y la limpieza tnica progresiva de tantos palestinos como sea posible sin que ello provoque sancin internacional alguna.

Siguiendo los pasos de todos los anteriores gobiernos israeles, el actual, de extrema derecha, el ms abiertamente racista de la historia de Israel, acata las palabras del lder sionista Ze'ev Jabotinsky, quien escribi en 1923:

Cualquier poblacin nativa del mundo se resiste a los colonos siempre y cuando tenga el ms mnimo atisbo de esperanza en que puede librarse del peligro de ser colonizado. [...] la colonizacin sionista o bien se detiene o bien continua sin tener en cuenta a la poblacin nativa. Ello significa que puede proceder y desarrollarse slo bajo la proteccin de un poder que sea independiente de la poblacin nativa, tras un muro de hierro que dicha poblacin nativa no pueda romper.

Despus de sesenta y nueve aos de desarraigo y despojo sistemtico y premeditado de la mayora de los rabes palestinos indgenas de la tierra de Palestina a manos de las bandas sionistas y ms tarde del Estado de Israel, la Nakba no ha culminado. El propsito de Israel es construir su muro de hierro tambin en las mentes palestinas y no solo en nuestras tierras, sirvindose de sus asentamientos ilegales, de su muro de cemento en el territorio palestino ocupado, a travs del cerco genocida de ms de 2 millones de palestinos en Gaza, de su rechazo al derecho al retorno, de sus leyes y polticas racistas contra los palestinos del interior de Israel, y del incremento violento de la limpieza tnica en Jerusaln, en el Valle del Jordn y el Negev). Israel no escatima la brutalidad cuando intenta generar en nuestra conciencia, de manera incansable y desesperada, la futilidad de la resistencia y la vanidad de la esperanza.

La actual huelga de hambre que siguen ms de mil prisioneros y prisioneras palestinas en crceles israeles y el apoyo popular que est recibiendo nos dan esperanza.

El aumento del respaldo al BDS por parte de sindicatos internacionales el ms reciente adoptado por la Confederacin de Sindicatos de Noruega en representacin de ms de 910.000 trabajadores para un boicot internacional econmico, cultural y acadmico de Israel por los derechos palestinos, nos da esperanza.

Que ninguno de los 26 nominados a los Oscar a los que el gobierno de Israel ha ofrecido un viaje gratis valorado en 55.000 dlares hayan aceptado el regalo de la propaganda, y que seis de los once jugadores de la Liga Nacional de Ftbol rechazaran un encuentro similar en Israel, nos da esperanza.

El movimiento BDS ha conseguido en poco tiempo alzar el precio de la connivencia empresarial con los crmenes de Israel contra el pueblo palestino. Ha obligado a multinacionales del tamao de Orange y Veolia a poner fin a su complicidad y ha forzado que el gigante internacional G4S empiece a salir del mercado israel. Iglesias, ayuntamientos y miles de personas en todo el mundo se han comprometido a boicotear a Hewlett Packard (HP) por su arraigado encubrimiento de la ocupacin israel y de su apartheid. Esto nos da, a nosotros y a muchas otras campaas internacionales de derechos humanos, mucha esperanza.

La decisin del Ayuntamiento de Barcelona de poner fin a la complicidad con la ocupacin de Israel junto a decenas de ayuntamientos del Estado espaol que se han declarado zonas libres del apartheid israel, nos da esperanza.

La desinversin de bancos israeles o de empresas internacionales cmplices que han puesto en marcha algunas de las iglesias ms importantes de Estados Unidos como la Iglesia Metodista Unida, la Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos y la Iglesia Unida de Cristo, nos da esperanza.

La difusin de campaas de BDS notablemente eficaces de Sudfrica a Corea del Sur, de Egipto a Chile, y de Reino Unido a Estados Unidos nos da una esperanza real.

Las coaliciones inter-sectoriales que estn surgiendo en muchos pases y que re-conectan orgnicamente la lucha por los derechos palestinos con las diversas luchas internacionales por la justicia racial, econmica, de gnero, climtica e indgena nos dan una inmensa esperanza.

En 1968, veinte aos despus de la Nakba aunque sin relacin con ella, Martin Luther King dijo: No puede haber justicia sin paz y no puede haber paz sin justicia. Durante siete dcadas y contra todo pronstico, los palestinos hemos seguido afirmando nuestro derecho inalienable a la autodeterminacin y a una paz genuina que slo puede venir de la libertad, la justicia y la igualdad.

Pero somos conscientes de que para alcanzar esa paz justa debemos nutrir nuestra esperanza en una vida digna con un compromiso ilimitado de resistir la injusticia, resistir la apata y, de manera crucial, resistir los desesperados muros de hierro de Israel.

En este contexto, el movimiento internacional del BDS dirigido por los palestinos, con su impresionante crecimiento e incuestionable impacto, es hoy un componente indispensable de nuestra resistencia popular y la forma ms prometedora de solidaridad internacional con la lucha por nuestros derechos.

Ninguno de sus muros de hierro podr ensombrecer el sol naciente de nuestra emancipacin.





