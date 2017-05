Brasil y los templos de la derecha

El crecimiento de la poblacin que profesa la fe evanglica en Brasil no para de crecer. Comenz su ascenso en la dcada de 1960, pero se intensific a partir de 1980-90. Segn Datafolha, para diciembre de 2016, tres de cada 10 brasileos de ms de 16 aos son evanglicos y, si bien la religin catlica sigue siendo la mayoritaria en el pas (50%). En 1994, los porcentajes eran 14% y 75%, respectivamente [1]

El universo de las iglesias evanglicas en Brasil es bastante variopinto. Se conocen como evanglicas aqullas iglesias que tienen su origen en el protestantismo, pero actualmente se las divide en tres: las tradicionales (bautistas, presbiterianos, luteranos, adventistas y metodistas), las pentecostales y las neopentecostales. Son justamente estas dos ltimas las que han registrado el mayor crecimiento en las ltimas dcadas, especialmente los pentecostales y neopentecostales, que hoy abarcan al 22% de la poblacin.

Estas dos ltimas corrientes han anclado fuertemente, aunque no de manera exclusiva, en la base de la pirmide social y en las zonas perifricas. Iglesias pentecostales (como Congregao Crist no Brasil, Deus Amor, Assemblia de Deus y Brasil para Cristo), y neopentecostales (como Igreja Universal, Evangelho Quadrangular, Sara Nossa Terra, Internacional da Graa de Deus, Renascer em Cristo, Igreja Mundial do Poder de Deus, Igreja Apostlica Fonte da Vida, Ministrio Nova Jerusalm, Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo, Ministrio Internacional da Restaurao y Comunidade Crist Paz e Vida) se han definido como una religin de personas de baja escolarizacin, sometidas a altos niveles de vulnerabilidad social y en espacios sociales marcados por la ausencia del Estado como agente proveedor de servicios y de control social de la violencia [2].

Luego de ms de 20 aos de crecimiento sostenido y consolidacin econmica, las iglesias evanglicas hoy funcionan como sofisticados dispositivos de propagacin de ideologa liberal y conservadurismo moral. Y, a diferencia de aquella neutralidad poltica, humanista, que revisti el activismo religioso dominante, llegan para erigir templos en la poltica y ocupar el Estado, para pesar como un grupo ms con intereses claros. Aunque no definan su posicin poltico-ideolgica y se escuden en el referente Dios, es claro que forman parte de la mquina de dominacin conservadora cuyo poder no slo radica en su influyente presencia en los grandes escenarios polticos y mediticos, sino sobre todo en su activismo cotidiano, en los territorios populares de nuestra Amrica.

La Teora de la prosperidad, fortunas para algunos fieles y marketing religioso

La principal diferencia entre estas ltimas dos corrientes del protestantismo es la adhesin, por parte de los neopentecostales los que ms crecen-, a la llamada Teora de la prosperidad. Se trata de un componente ideolgico introducido por algunas iglesias protestantes en Estados Unidos en la posguerra, que ensea que la principal seal de salvacin de un creyente es la riqueza, la obtencin de prosperidad econmica. En Brasil se le introdujo un elemento novedoso: aunque no est escrito, se asume la doctrina capitalista en su modelo estadounidense-como si fuese uno de los artculos de la fe [3]. Como se seal en un reciente artculo [4], si bien los neopentecostales admiten la injusticia de la estructura social, enfatizan las soluciones individuales. Le toca a cada creyente esforzarse para progresar en la vida, pero no al modo del protestantismo clsico que colocaba el nfasis en el trabajo: se trata de convertirse en patrn. La Teora de la Prosperidad imbuye al protestantismo de una clara cultura del consumo, la acumulacin de bienes materiales y del emprendimiento personal [5].

Como muchas iglesias de otros cultos, estas dos variantes del pentecostalismo se financian con el diezmo y las donaciones de sus fieles. Difcil es conocer con certeza los volmenes de la recaudacin, puesto que gozan, como las dems iglesias, de inmunidad tributaria. Slo un estudio, de 2009, constat que estas congregaciones haban recaudado ese ao ms de mil millones de reales [6]. Los pastores de iglesias como la Universal, hablan constantemente de dinero, no slo en los plpitos de todos los templos que hay diseminados hasta en el ltimo rincn de Brasil, sino en los innumerables medios de comunicacin que poseen. Los protestantes, en particular pentecostales y neopentecostales, entienden que la difusin de su doctrina es esencial, y no hay lmites en cuanto a medios. Ello ha dado lugar a lo que se conoce como telepentecostalismo: una prctica comunicacional de la doctrina encabezada por pastores carismticos, que utiliza televisiones, radios e Internet para extender los principales preceptos y captar nuevos fieles. Este marketing religioso ha podido hacerse realidad gracias a las enormes sumas de dinero invertidas por las iglesias en la compra de medios de comunicacin y tiempo para pauta publicitaria en las televisiones abiertas.

La Igreja Universal, por ejemplo, posee emisoras propias de TV reunidas en la Red Record, comprada por su pastor, Edir Macedo, en 1989 por un monto de 45 millones de usd (se estima que hoy el valor de la Red es de dos mil millones de reales); tambin controla la Red Aleluia, que consiste en 36 emisoras de radio alquiladas por la Iglesia que alcanza al 75% del territorio; produce programas religiosos que emiten grandes televisoras como CNT o Grupo Bandeirantes y, a pesar del lmite legal del 25% y la prohibicin de la subconcesin de espacio publicitario en la TV, la Universal tiene el 90% de la pauta en CNT [7]. Salvo excepciones, todas estas iglesias funcionan como empresas que deben hacer marketing sobre los servicios (religiosos) que ofrecen, para incrementar donaciones y miembros, y mostrar la eficacia del dinero donado (invertido). La monumentalidad de sus principales templos, que van creciendo por todas las grandes ciudades, tambin es un reflejo del poder econmico de estas iglesias; poder que van adquiriendo a medida que van sumando fieles. La lgica de estas construcciones es mostrar la cercana a Dios de cada congregacin: si riqueza significa bendicin, mientras ms imponente es el templo, ms chances tienen los fieles de esa iglesia de que el dinero donado redunde en prosperidad material. Por ejemplo, un templo de la Universal inaugurado en julio de 2014 en San Pablo cost 685 millones de reales; los ms grandes tienen tamaos similares a los grandes centros comerciales y espacio para 30 mil fieles [8].

Tal vez el xito de cada Iglesia se refleje en la situacin de sus lderes: la revista Forbes, en 2013, list a los pastores ms ricos de Brasil: Edir Macedo (Universal), encabezaba la lista con 950 millones de dlares, Valdemiro Santiago (Igreja Mundial) posea 220 millones, Silas Malafaia (Assembleia de Deus) en tercer lugar con 150 millones, mientras que RR Soares (Igreja Internacional) contaba 125 millones y Estevam y Sonia Hernandes (Renascer) tenan 65 millones [9].

Con el voto y con la cruz

El carcter laico del Estado nunca fue muy ntido en Brasil, un pas profundamente religioso desde la Colonia. Sin embargo, la penetracin de la religin en el Estado adquiere hoy nuevas modalidades: buena parte de estas iglesias-empresas han comenzado a entenderse a s mismas como instituciones con caudal electoral propio, capaces de proponer y financiar candidatos propios; disputar el poder con un potencial electorado muy grande y enormes recursos financieros para apoyar al candidato. En definitiva, nadie mejor que un irmao para cuidar los intereses del culto en la vida pblica, en particular en lo referido al mantenimiento e incremento de sus privilegios y que no prosperen proyectos legislativos o polticas pblicas que atenten contra los principios de la familia cristiana.

La iglesia pionera en esta manera de actuar como partido poltico fue la Universal, a comienzos de la dcada de 1990 [10]. La cpula elega al candidato, que normalmente era un obispo o un comunicador sobresalientemente carismtico; consigui aumentar significativamente la cantidad de parlamentarios, y su estrategia sirvi de modelo a otras iglesias, como la Assembleia de Deus. Como seala la especialista Bruna Suruagy: La iglesia Pentecostal, que trae consigo la Teora de la prosperidad, que tiene bien presente al neoliberalismo y del conservadurismo institucional y moral, ya tiene esa cosa de prcticas polticas fisiolgicas y clientelistas. Es un grupo heterogneo, pero los parlamentarios pentecostales tienen una posicin ms orientada por las instituciones religiosas. El mandato no es del parlamentario; es algo del partido y mucho ms de la institucin. Y en el periodo electoral hay una mezcla entre religin y poltica que es muy clara, no est velada. Ella se da dentro del templo, el templo se convierte en tribuna poltica y las discusiones pragmticas sobre las elecciones suceden en el plpito. Tiene toda una pedagoga electoral en el templo, pero en el parlamento intentan separar el discursos poltico del religioso [11].

La Universal ya tiene partido propio, el Partido Republicano Brasileiro (PRB), creado en 2005. La Asamblea de Dios (que contaba, en 2010, con 12 millones de fieles) tambin est formando su propio partido poltico, el Partido Republicano Cristiano que, segn el Diputado Fonseca, tendra al menos 20 bancas en las prximas legislativas [12]. Pero en general, los parlamentarios evanglicos se postulan a travs de partidos polticos normales. Una vez en sus bancas, comienzan a componer el Frente Parlamentario Evanglico, que hoy cuenta con ms de 70 miembros: la Iglesia que ms legisladores ha aportado es la Assembleia de Deus (27), luego la Universal (12), la Bautista (9), al igual que la Presbiteriana, la Quadrangular (3) y Sara Nossa Terra (2), entre otras. En cuanto a los partidos, es el PRB el que ha colocado a ms legisladores (14), seguido del PR (11), PSC (8), PSDB (8), PMDB (7), entre otros. El PT tiene 3 miembros en esa bancada [13].

Adems de ofrecer misas en el recinto, que incluyen cnticos gospel y sonantes rezos, estos parlamentarios suelen participar en las comisiones que consideran ms importantes, como la de Seguridad Social, de Derechos Humanos y Constitucin, Justicia y Ciudadana. Hay tambin quienes buscan presidir estas comisiones sensibles a sus intereses como fieles. Eduardo Cunha (PMDB), artfice del golpe parlamentario a Dilma Rousseff, era miembro de la Universal y Presidente de la Cmara de Diputados por entonces. Cuando asumi, sentenci: aborto y regulacin de los medios slo sern votados pasando por encima de mi cadver, y lo cierto es que la bancada evanglica ha conseguido frenar proyectos que amplan derechos, as como sacar adelante otros extremadamente conservadores, porque es influyente en toda la clase poltica. De hecho casi no hay candidato a presidente, gobernador, prefecto o concejal (vereador) que no busque su apoyo.

En las pasadas elecciones locales, el nmero de prefectos y concejales que tienen cargos en iglesias evangelistas tambin fue notable, siendo quizs el ms representativo Marcelo Crivella, pastor y sobrino de Edir Macedo (Universal), quien se alz con la Prefectura de Rio de Janeiro. Otros candidatos, no necesariamente evanglicos, fueron apoyados por stos ante un rival asociado a ideas peligrosas para la congregacin. Fue el caso de Joao Doria (actual prefecto de San Pablo) frente a Fernando Haddad, asociado a la causa LGTB.





