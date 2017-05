Quien mat a Javier Valdz?

El reciente asesinato del periodista sinaloense Javier Valdz confirma, una vez ms, que las agresiones a la libertad de expresin en Mxico no son un dao colateral producto de la violencia social que nos ahoga. No, por el contrario, son parte esencial de la dinmica represiva del narcoestado mexicano, el cual se caracteriza por la alianza estratgica entre los gobernantes y los crteles del narcotrfico para mantener en funcionamiento la dinmica de acumulacin por desposesin.

Para nadie es un secreto la profunda relacin que existe entre los polticos y los narcotraficantes en todos los niveles de gobierno; tanto en el municipio, donde es ms visible, como en el nivel estatal y nacional. El caso Ayotzinapa demostr que la relacin perversa entre poltica y narcotrfico recorre a todas las instituciones del estado y en lugar de debilitarse se fortalece. Ganar elecciones exige mucho dinero, y si viene del narcotrfico para evitar su deteccin, mejor. Es as como se establece el carcter del estado, pues a cambio del apoyo econmico los polticos estn en la mejor disposicin de extender una patente de corso para los crteles.

En este sentido no estamos frente a un falla del estado, consecuencia de malos polticos que son rebasados por el narco, sino ante la manera en que el estado liberal en decadencia ha procurado imponer el modelo de acumulacin. Si se asume que el estado liberal existe para garantizar las condiciones de reproduccin del sistema econmico, habr que aceptar que dicho estado es capaz de cualquier cosa para cumplir su misin: guerras, terrorismo, espionaje, asesinatos, alianzas con quien sea, golpes de estado, campos de concentracin y matanzas de nios mujeres y ancianos.

El asesinato de periodistas en Mxico tiene una doble finalidad: silenciar a un sector estratgico de la sociedad a punta de balas y sobre todo, seguir manipulando la libertad de expresin para favorecer a los poderosos. Porque todos sabemos a quienes favorecen semejantes acciones: si, a los polticos y sus patrones, quienes seran los principales afectados ante un contexto en donde la libertad de expresin cumpliera con uno de sus roles ms importantes, a saber, desnudar la ilegalidad e impunidad de polticos y empresarios indispensable para hacer efectivos los grandes negocios.

Que el trabajo sucio lo hagan los crteles es fundamental en la dinmica en cuestin ya que resulta una excelente cortina de humo para evitar que pueda verse lo que hay detrs de ellos. Y es que, si bien el narcotrfico es un tpico ejemplo de acumulacin por desposesin -ya que no slo se alimenta del despojo de tierras para la siembra de drogas sino de la extorsin, el secuestro, el robo, es decir en riqueza producida por otros- no por ello se puede perder de vista los beneficios que proporcionan a la economa legal los ros de dinero que manejan los crteles.

Pero adems de los beneficios econmicos estn los obtenidos gracias al ambiente de terror que mantienen los crteles para someter a la poblacin, que son tanto o mas apreciados por los dueos del dinero y sus marionetas de colores pues allanan el camino para la impunidad y el robo legal, esencia del desarrollo del capital Es en ese sentido que el asesinato recurrente de periodistas en particular, y de miles y miles de personas en general, cumple con el objetivo de negar la libertad de expresin y de mantener el clima de terror indispensable para mantener el despojo sistemtico ajeno a resistencias y crticas por parte de la poblacin.

Con lo anterior no se pretende negar la responsabilidad de los capos del narcotrfico en la guerra civil que agobia al pas, ni tampoco negar su relativa autonoma del estado y sus dirigentes. Pero si alguien se ha beneficiado con la guerra son los dueos del dinero y lo polticos que les sirven. Son ellos quienes han abierto la puerta para que los asesinatos de periodistas y miles de personas queden impunes y as, poder gozar de los privilegios que dan el poder y el dinero. Por eso y aunque a muchos no les guste, ante la pregunta del ttulo no queda mas que responder: Fue el Estado!





