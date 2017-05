Reformar el sistema electoral espaol

El pasado jueves, convocados por Politikon, debatan los representantes de los cuatro partidos ms votados sobre los derroteros que debe llevar la recin creada subcomisin para la reforma electoral. Digo yo que el tema es de tal calado que lo que correspondera es una Comisin, pero hay cosas que dan un poco de miedito y mejor llevarlas de a poco a poco.

El resultado del debate parece distinto segn el medio donde leamos la informacin. El Pas destaca la dificultad de llegar a un acuerdo por encima de las declaraciones optimistas, un abismo separa los detalles tcnicos que definen la reforma ideal para cada formacin, mientras elDiario.es remarca la voluntad de mejorar la representatividad, ya que segn ellos hay ciertos consensos de antemano, como aumentar la proporcionalidad del sistema o la reforma del voto exterior.

Por otro lado, en El Mundo Jorge de Esteban en un artculo de opinin desgrana un anlisis histrico y poltico de las circunstancias en las que se aprob la actual ley electoral. Interesante anlisis independiente de las valoraciones del autor.

Dos ejes parecen que destacan a la vista del debate: gobernabilidad versus representatividad y territorialidad versus ciudadana. Soy consciente de que la terminologa es ma y los polticos huyen de la misma.

Estabilidad gubernamental frente? a fragmentacin del legislativo

Es evidente que un poder legislativo con una mayora suficiente de soporte al ejecutivo proporciona una estabilidad poltica. Y casi todos los sistemas electorales europeos tienden a conformar sistemas mayoritarios que permitan esa gobernabilidad. Esa generacin de mayoras ficticias se hace, lgicamente, deformando la voluntad expresada en las urnas.

Las formas que toman son diferentes pero todos lo logran con ms o menos acierto: Sistemas uninominales en Gran Bretaa a una vuelta; igual, pero a dos vueltas, en Francia; mixto (aunque ellos no quieran esa denominacin) en Alemania, con circunscripcin nica y mnimo del 5% junto a uninominal para la mitad del parlamento.

Se puede incluir en este grupo el sistema electoral espaol, a pesar de su autodefinicin de proporcional. Y ello es as por la existencia de circunscripciones provinciales donde se sobre-representa territorialmente, repito territorialmente, a las provincias menos pobladas y por tanto ms rurales, junto a un 3% de mnimo provincial. Digamos que nuestro sistema es mayoritario, aunque no puro, lo que genera un bipartidismo imperfecto siempre necesitado de pactar con nacionalistas o partidos medianos, como es el caso en estos momentos de crisis en los dos partidos mayoritarios.

La excepcin a la regla es Holanda, donde el sistema electoral se basa en la circunscripcin nica, atendiendo, a la par, a la representacin territorial. Esto es evidente que genera un problema de gobernabilidad que ha solventado con la prctica de pactos que a nadie le produce urticaria. Digamos que la norma crea costumbres, no como aqu que el cainitismo, la costumbre, crea la norma.

Es decir, si queremos una representacin proporcional a la voluntad de los ciudadanos tendremos que resolver y crear, de forma civilizada, un sistema que haga viable la gobernabilidad. Herramientas hay. Acostumbrarnos a unos gobiernos realmente controlados por el legislativo, con mecanismos que impidan el bloqueo institucional es posible. Otro ejemplo es el sistema utilizado por Ada Colau en el Ayuntamiento de Barcelona para aprobar los presupuestos en minora mayora minoritaria ms dbil que la de Rajoy-: la mocin de confianza.

Territorialidad y/o ciudadana

En estos momentos, la ciudadana reclama ser tenida en cuenta y por eso se habla de mejorar la proporcionalidad, pero todos lo argumentan como algo complicado y utilizan la queja de las provincias pequeas temerosas de perder presencia en el legislativo para frenar esa necesaria reforma o, al menos, para limitarla.

La realidad es que la supuesta sobre-representacin del sistema actual no ha generado mejoras en dichas provincias o al menos la queja no ha desaparecido. Otra cosa es la existencia de las administraciones autonmicas que, si bien han mejorado esa percepcin, no dejan de ser sistemas centralistas dentro de cada Comunidad Autnoma, dependiendo, evidentemente, del tamao de cada una.

Voluntad popular, representatividad, presencia territorial y gobernabilidad

El objetivo de una reforma es conseguir un sistema que respete la voluntad popular fielmente, garantice la representacin de todas las provincias y permita la constitucin de gobiernos estables, controlados democrticamente por el Congreso pero con capacidad para actuar.

En mi ensayo El valor real del voto hago una propuesta de reforma profunda del sistema electoral espaol donde las caractersticas son:

Circunscripcin nica.

Distritos Territoriales (provincias) para presentar candidaturas y asignar finalmente diputados.

Garanta de representacin mnima para todas las provincias.

Equidad en el valor del voto de todos los electores independiente de donde vivan o a quien voten (ndice de Poder de Voto =1).

Reduccin drstica de votantes sin representacin.

Un sistema de nombramiento del Gobierno que garantice estabilidad.

Es evidente que la mejora de la calidad democrtica de una sociedad no se resuelve solo con el cambio a un sistema electoral ms proporcional y participativo, pero lo que es seguro es que no se puede hacer sin l. Insisto en que los cuatro partidos actualmente ms votados parecen tener miedo escnico para proponer un cambio del sistema que de la voz y la decisin a la ciudadana.

Abrir el debate popular y pblico sobre este tema, hacer participe a la ciudadana del mismo, es la forma de afrontar un proceso de profundizacin democrtica. Resolverlo en una subcomisin sigue siendo una forma de cocinar los resultados.

Luz y taqugrafos.

PD.- Me gustara desde estas pginas invitar a la presentacin del ensayo y al debate a todos los partidos que estn en esa subcomisin para la reforma electoral. Ser este jueves, 18 de mayo, a las 19:30 en la librera Sin Tarima (Madrid). All os espero.

Vicente Serrano es presidente de Alternativa Ciudadana Progresista y autor del ensayo El valor real del voto Ed. El Viejo Topo. 2016

Fuente: http://www.cronicapopular.es/2017/05/reformar-el-sistema-electoral-espanol/