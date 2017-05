El adis a un inmenso militante montonero

Gerardo Bavio hasta la victoria siempre!

El pasado viernes 6 de mayo a la madrugada muri Gerardo Bavio. Nacido en Salta el 23 de febrero de 1926. Se recibi de Ingeniero Civil en la Universidad de Crdoba. En 1962 fue contratado por el Ministerio de Industrias de Cuba, a cargo de Ernesto Che Guevara. Se desempe como profesor en la Universidad de La Habana. A principios de los 70 milita en la organizacin Montoneros. El 25 de mayo de 1973 es designado Intendente de la ciudad de Salta. Fue detenido durante la gestin de Isabel Pern. Liberado en febrero de 1975 constituye la Junta Promotora del Partido Peronista Autntico junto a ex gobernadores, Andrs Framini, Armando Cabo y otros. Dado el golpe genocida permanece en Argentina hasta mayo de 1978. Parte al exilio en Mxico, all suscribe un documento crtico a la conduccin de Montoneros junto a Jaime Dri y Miguel Bonasso, entre otros. Se desempea en la Universidad Autnoma Metropolitana hasta 1990 en que regresa a Argentina siendo designado asesor legislativo de la Cmara de Diputados de la Provincia de Tucumn. En 2008 es nombrado Profesor Honorario de la Universidad Nacional de Salta. Actualmente reside en Tucumn. Public su obra testimonial Huellas de la Memoria. Historia, vivencias y reflexiones sobre el siglo pasado y El peronismo que no fue. La (otra) otra historia junto a Mario Hernandez.

Para recordarlo reproducimos la Presentacin de este ltimo.

Presentacin

Gerardo Bavio, nacido en la ciudad de Salta el 23 de febrero de 1926. En 1946 inicia sus estudios en la Facultad de Ciencias Exactas en la ciudad de Crdoba, donde en 1953 se recibi con el ttulo de ingeniero civil, en 1962 es contratado por el Ministerio de Industria de la Repblica de Cuba a cargo de Ernesto Che Guevara, donde se desempea hasta noviembre de 1963.

Durante su estada en Cuba se desempea como profesor de la ctedra de termodinmica en la Universidad de La Habana. Participa en la campaa por la restitucin de la democracia sin proscripciones en la dcada del 70, creando en Salta el Comando Tecnolgico Peronista. Participa en la campaa electoral de 1973. Asumi como Intendente Municipal de la capital saltea el 25 de mayo de 1973 y permaneci en el cargo hasta el 15 de febrero de 1974. En noviembre de ese ao es detenido por el Poder Ejecutivo Nacional, en diciembre es trasladado de la crcel de Villa las Rosas en Salta a la de Villa Devoto en Buenos Aires y liberado en febrero de 1975. En ese ao es uno de los fundadores del Partido Peronista Autntico. En mayo de 1978 logra salir del pas e inicia un largo exilio en Mxico, un ao y meses en Espaa, luego otra vez en Mxico y Cuba hasta regresar al pas en enero de 1990, donde se desempe como asesor legislativo en la Cmara de diputados de la provincia de Tucumn. Desde ese perodo hasta hoy retoma su aficin por la plstica realizando varias exposiciones de pintura en Tucumn, Salta y Buenos Aires.

Esa es la persona que vamos a entrevistar. Gerardo Bavio, ingeniero, militante montonero, 86 aos, con quien tuve el gusto de compartir a comienzos de los 2000 la redaccin de la revista La Maza, de la cual era coordinador y Gerardo particip de su Consejo de redaccin. Lo conoc a travs de Juan Carlos Cena, en la que fuera la presentacin en Tucumn de la revista, donde Gerardo fue un poco nuestro cicerone y tambin nos ayud a tomar contacto con la Unin de Trabajadores Desocupados (UTD) de Gral. Mosconi (Salta), que deriv en un suplemento especial de la revista sobre ese movimiento, all por octubre/noviembre de 2001.

M:- Buenos das Gerardo, el pasado 11 de marzo se cumpli un nuevo aniversario de la desaparicin del gobernador Miguel Ragone, del que fuiste intendente en la capital de Salta, podras relatarnos cmo est esa causa y desarrollar cul fue tu actividad en ese perodo?

G:- Empec el 25 de mayo de 1973 junto con el ascenso de Cmpora al gobierno y de Ragone a la gobernacin de Salta, en esta etapa la Municipalidad dependa del Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado provincial. As que fui designado como intendente ya que formaba parte del equipo de trabajo y de poltica de Ragone. Colabor con Ragone en una etapa inolvidable durante el ao 1973, en esa mezcla de avance, de euforia y al mismo tiempo de lucha, de retrocesos tambin. Lo que pas en todo el pas y que lo vivimos en Salta con Ragone, que ya estaba siendo cuestionado por la ultraderecha del peronismo.

M:- Tengo entendido que la que pide tu destitucin es la presidenta Isabel Pern.

G:- Claro, es intervenida la provincia de Salta en noviembre de 1974 por el gobierno de Isabel Pern. Ya haban empezado a cuestionarlo as como al gobierno de Cepernic en Santa Cruz, el de Martnez Vaca en Mendoza, ya los haban defenestrado, intervenido, tambin a Obregn Cano en Crdoba, etc. Es decir, fue una etapa muy negativa, junto a la violencia desatada por el comienzo de la accin de la Triple A en todo el pas; recordemos la muerte de Ortega Pea, la muerte del Padre Mugica, de Atilio Lpez, etc. Todos ellos y una cantidad de vctimas, dos mil muertos trajo como consecuencia ese ao entre 1974-75.

En Salta sufrimos el asesinato de Rubn Fortuny, jefe de polica de Ragone que fue asesinado en la plaza a eso de las 11 de la noche. Son todas esas historias tremendas, amenazas de la Triple A contra todos los que representbamos la lnea ms avanzada de lo que llamaban La Tendencia, de los que queramos un peronismo de avanzada sobre las estructuras de poder.

Hubo un hecho muy importante, el intento de toma de la Casa de Gobierno en 1973 que fracas porque la gente sali a la calle a apoyar al gobierno de Ragone.

Ragone era una figura con el total respaldo del pueblo, era indudable; tena un poder sobre las masas que lo apoyaban y una visin muy clara. Con algunos errores, por supuesto, que compartamos todos, porque creamos que el ao 1976 iba a ser ao de elecciones.

Esa es la memoria que tengo de este hombre que era el mdico del pueblo, y que contaba con el apoyo de todas las bases que dirigan prcticamente los sectores ms combativos del peronismo y de las fuerzas populares de Salta.

M.- El hecho de la toma de la Casa de Gobierno, se realiza luego de una misa en memoria de Jos Ignacio Rucci, que haba sido asesinado el 25 de septiembre de 1973. Hoy se cumple un aniversario del nacimiento de Rucci.

G:- Bueno lo de Rucci fue un error poltico muy grande, adems de lo que significa el atentado personal en la poltica, porque no podemos apoyar la idea de que atacar a la burocracia significa matar burcratas. Eso fue una barbaridad, fue enfrentar directamente a la figura de Pern, fue restarle apoyo popular a las masas, a las posibilidades de dilogo con otros sectores, que si bien no eran cercanos a nuestro pensamiento, por lo menos poda llegarse a acuerdos o negociaciones. Fue un error poltico que termin enfrentando a la Tendencia Revolucionaria con el mismo Pern y eso fue un error.

Al intento de toma de la Casa de Gobierno lo vivimos estando dentro y cerca del despacho de Ragone, quien supo enfrentarse con sangre fra, l se mantuvo dentro de su despacho.

Cuando ya se enteraron las bases de lo que pasaba, lleg la afluencia de la gente de los barrios que prcticamente colmaron la plaza frente a la Casa de Gobierno. De manera que los insurrectos quedaron encerrados dentro y tuvieron que pedir por favor a Ragone que les garantice la salida, porque no tenan ms remedio que salir a la calle y enfrentarse con una multitud que apoyaba a la figura del gobernador. Ese es un hecho imborrable que guardo en la memoria. La sangre fra de Ragone, su capacidad, cmo los insurrectos pedan la intervencin de las Fuerzas Armadas, hasta que llegara la intervencin del gobierno nacional porque decan que haba un vaco de poder. Y no era cierto, Ragone estaba en su despacho y nunca lo abandon. Se comunic con el ministro Benito Llamb, que lo llam para ver si estaba en su lugar y l contest tranquilamente dicindole estoy ac en mi despacho, y no lo voy a abandonar, y no se preocupe porque esto se resuelve pronto. Y s, a los pocos minutos la plaza al frente de la Casa de Gobierno estaba llena de una multitud en apoyo a Ragone.

M:-Gerardo, cuando hice tu presentacin coment que en 1962 fuiste contratado por el Ministerio de Industria de la Repblica de Cuba y all tuviste la oportunidad de conocer a Ernesto Che Guevara.

G:- S. Hicimos un viaje con un compaero en junio de 1962, ah pudimos entrevistarlo al Che Guevara. Fue un momento emocionante, eran como la una de la maana en el despacho, que era la hora en que l volva a cerrar algunos papeles. Lo esperamos y ah tuvimos una charla como de una hora, fue cuando me invit a que me quedara en el Ministerio de Industria, en mi rea, que era la de energa.

M:- Records de qu hablaron con el Che?

G:- Hablamos de qu pasaba Cuba en ese momento, cul era la importancia de las Organizaciones Revolucionarias Integradas (ORI), despus de la renuncia obligada, expulsin prcticamente de Escalante, que se haba transformado en una especie de Stalin de pacotilla para decirlo de alguna manera, que quera manejar el Partido dejando de lado al Movimiento 26 de julio y una cantidad de sectores populares que apoyaban a la revolucin.

Despus hablamos de la Argentina, y entonces el Che tuvo palabras de comprensin acerca de lo que representaba en la Argentina el movimiento peronista. Lo mencion a John William Cooke como un hombre que realmente representaba un movimiento popular importante.

M:- En ese momento John William Cooke viva en Cuba, verdad?

G:- S. Al da siguiente tuve una entrevista con Cooke y trabaj con l y con Alicia Eguren fundamentalmente haciendo poltica. La acompaaba mucho a Alicia, porque a veces el Bebe Cooke, como le decamos, estaba pegado a su mquina de escribir produciendo incansablemente todo lo que hemos ledo de l, entonces no poda ir a algunas reuniones y yo la acompaaba. Fue imborrable todo ese perodo, con ese ser extraordinario que fue John William Cooke, una persona de una capacidad, un conocimiento y una formacin extraordinaria que lamentablemente muri temprano.

M:- Yo tengo entendido que vos segus trabajando en poltica, a pesar de tus 86 aos, en el Instituto de Investigacin Social Econmica y Poltica Ciudadana, filial Tucumn.

G:- S, yo estoy trabajando con se y otros grupos. Prcticamente es una militancia en el rea de Derechos Humanos, y adems estoy por publicar un libro de memorias, que se va a llamar Huellas de la memoria a travs de la Universidad Nacional de Salta.

M:- Me gustara compartir ese momento contigo, siempre recuerdo la conferencia que hiciste en oportunidad de la presentacin de la revista La Maza en Tucumn que me llevaste por las radios, por la televisin, que preparaste aquella exposicin en la Facultad de Filosofa y Letras, luego, al ao siguiente organizando la llegada de James Petras a la Universidad y al teatro.

G:- Interesantsima la presencia de James Petras en Tucumn.

M:- Tambin recorrieron los talleres de Taf Viejo.

G:- Claro, ese era el reclamo ms importante en ese momento, ya se haban cerrado los talleres, los reclamos por la reapertura, y lo que falta cumplir todava que es la rehabilitacin de los ferrocarriles, porque se habla mucho de los ferrocarriles ahora, y yo siento una cierta frustracin porque se habla de los ferrocarriles de Buenos Aires y del conurbano, que hay que reconstruir y que hay que mejorar, pero no de la reconstruccin de los Ferrocarriles Argentinos que cubran casi 45.000 km del pas y que es un tema, que no digo que lo tengamos que resolver de un da para otro, no se puede, pero s que haya un proyecto de rehabilitacin de los ferrocarriles con intervencin directa del Estado.

M:- Sabs que el ltimo tren que corri al interior fue un 10 de marzo de 1991?

G:- Que fue para Mendoza y Cuyo, no?

M:- As es. Gerardo quera preguntarte, ya que estamos haciendo efemrides, y hay una muy importante, el 11 de marzo de 1973, y tambin el de 1949 cuando se promulga la Constitucin. Te pregunto esto porque he ledo que insists mucho en este momento en la falta de un proyecto nacional, a pesar de que has apoyado al gobierno kirchnerista en una serie de medidas, habls de la falta de un proyecto nacional, que entiendo representaba la Constitucin de 1949, esto es as?

G:- As es, uno de los puntos fundamentales de esa Constitucin era el artculo 40 que hablaba de la propiedad de la Nacin sobre todos los bienes, la energa, el subsuelo, la minera, etc. Todo eso est, como deca Scalabrini Ortiz, era un cachetazo contra la oligarqua, es importante rehabilitar eso y muchas otras partes de la Constitucin de 1949, cuando ubica la propiedad con sentido social y la funcin social de la propiedad, es uno de los temas que se mencionan y que son coincidentes con las pautas programticas que vot el pueblo el 11 de marzo de 1973. Todo eso representa la falta de un proyecto nacional, yo s que la cosa se mueve en sectores del gobierno que tratan de abrir camino a un proyecto de transformacin estructural de la Nacin y es de las cosas que faltan por hacer y por plantear.

M:- Quera tambin hacer referencia a que fuiste nombrado profesor honorario de la Universidad Nacional de Salta en 2008 y que tuviste una vasta actividad docente en la Universidad Autnoma en Mxico en donde estuviste exiliado durante muchos aos.

G:- S, la mejor parte de mi exilio fue mi participacin en la Universidad Autnoma Metropolitana de la unidad Xochimilco. Ah trabaj durante 3, 4 aos antes de regresar. Inclusive estuve un tiempo en Cuba otra vez, trabajando en un Instituto de educacin superior que se llama el ISBI por un convenio con la UAM de Xochimilco. Ah con otros profesores mexicanos y argentinos estuvimos trabajando en Cuba, otra experiencia interesante que merece ser analizada con un sentido crtico, estoy escribiendo para dejar algo de eso para despus.

M:- Cundo te alejaste de Montoneros?

G:- Mi alejamiento de Montoneros tuvo lugar en diciembre de 1979, con un grupo de compaeros que fuimos muy crticos a la evaluacin que se haca de los resultados de la contraofensiva que fue el aniquilamiento de nuestra fuerza, de nuestro sector, estaba mal pensada. Ya venamos haciendo crticas, desde la etapa del asesinato de Rucci en adelante, contra una orientacin militarista de la organizacin Montoneros y un alejamiento de las bases sociales. Es muy complejo hacer una crtica ahora, hay que tener en cuenta que el terrorismo de Estado fue tremendo durante la dictadura militar.

M:- Por supuesto. Y tambin vos tuviste una participacin en la creacin del Partido Peronista Autntico, en 1975 si mal no recuerdo.

G:- En los primeros meses, febrero, marzo de 1975 me incorporaron a la Junta Promotora del Partido Peronista Autntico. El 11 de marzo hubo un congreso de puesta en marcha del partido en el restaurante Nino. Ah nos juntamos y me pusieron de miembro de la Junta Promotora junto con Oscar Bidegain, Andrs Framini, Armando Cabo, Jorge Cepernic, Alberto Martnez Vaca, Lombardich, quien era un ingeniero de Crdoba y otros. Esa fue una etapa interesante y si hay tiempo yo puedo mencionar un hecho tambin histrico, que fue una reunin que tuvimos en Salta, con Ragone, en setiembre de 1975.

M:- En la casa de tu mam verdad?

G:- Vos capaz te acords ms que yo. Fue ah justamente la reunin entre Ragone, Martnez Vaca, Cepernic, Villamayor, Jos Raye, Elisa Lpez, una cantidad de compaeros que formaban parte del equipo de apoyo que tena Ragone en esa etapa, con la esperanza de que pudiera seguir la poltica avanzando en 1976. Estbamos equivocados todos, pensbamos que podamos hacer poltica, y que iba a haber elecciones. Eso por supuesto no sucedi, lamentablemente fue la ltima vez que vi a Ragone, porque despus, el 11 de marzo, tuvo lugar su secuestro y desaparicin.

M:- Contame un poquito del juicio, que lo mencionamos al comenzar la charla y abandonamos el tema.

G:- El juicio est bien encaminado, como todas las cosas de la justicia, un poco lenta, pero tengo entendido, aunque no estoy enterado de las ltimas noticias al respecto, que est bien encaminado. Justamente un hijo mo que es juez federal en Salta tiene en sus manos este juicio, y est trabajando en los organismos de derechos humanos, ayudando mucho dentro de lo que es el esquema de la justicia, que debe ser imparcial, etc. Pero, creo que se estn moviendo bien las cosas, hay cada vez ms evidencias de lo que fue la estructura de mando del Ejrcito, es decir, que la culpabilidad fue de la cadena de mandos, ah estn enjuiciados el comisario, el general Gentil y el ex coronel Mujol que era jefe de la guarnicin militar de Salta en esa poca. Ellos son los responsables indirectos de lo que pas. Y adems hay investigaciones sobre los autores materiales de la desaparicin de Miguel Ragone.

Ah mismo estn las declaraciones de una testigo que fue baleada para ser eliminada y evitar que atestige, pero no lo lograron. Era una empleada de una oficina que queda en frente y vio cuando lo secuestraban a Ragone y declar. Hay otras declaraciones que han ido apareciendo con posterioridad y adems est el testimonio que declara que hubo un rea liberada por orden de la estructura de mando, o sea, del Coronel Gentil a cargo de la Jefatura de polica y del Coronel Mujol, a cargo de la guarnicin Salta.

Fueron 24 horas de zona liberada, suspendieron todos los controles para que pudieran actuar los Grupos de Tareas que fueron a cometer el secuestro de Ragone.

M:- O sea que la represin y la masacre no empez el 24 de marzo de 1976.

G:- No, claro. Esto sucedi el 11 de marzo, y despus vino una secuela de cadas, la misma noche del 24 de marzo hubo muchas muertes, entre ellos el Mayor Alberte, por ejemplo. En Tucumn Isauro Arancibia.

M:- Arancibia, maestro y uno de los fundadores de la CTERA. Adems, los fusilados de Las Palomitas, el 6 de julio de 1976, que haban sido detenidos durante la intervencin federal en el caso de Salta.

G:- Claro, fueron detenidos y puestos a disposicin del Poder Ejecutivo. Yo tambin estuve detenido con ellos, pero pude liberarme antes porque un to mo de influencia, logr sacar un grupo de presos entre los que estaba yo. Fui liberado el 23 de febrero de 1975. Por eso me pude hacer cargo del Partido Peronista Autntico.

M:- Gerardo, estuviste en la fundacin de la Ctedra de Pensamiento Latinoamericano en la Universidad de Tucumn. Sigue funcionando ese emprendimiento?

G:- Yo ya no tengo contacto, voy a todos los actos, pero no s si ese foro sigue funcionando.

M:- Qu significado tuvo para vos que te hayan nombrado en la Universidad Nacional de Salta como profesor honorario?

G:- Yo estoy muy agradecido con los compaeros de la Universidad de Salta, en especial con la rectora de aquella etapa que es la Ingeniera Stella Maris Prez de Bianchi, una docente muy importante y que tiene una concepcin de la Universidad muy cercana a la que hemos manejado durante aos en la UAM de Xochimilco, y tambin con otros compaeros de las Universidades Nacionales, con los que nos falta mucho por hacer. Es un tema de estudio la transformacin de la Universidad actual hacia la Universidad del siglo XXI. Todava tenemos la herencia de lo que fue el siglo XX en la Universidad Argentina, que fue tremendo por el retraso que significaron las dictaduras militares, los gobiernos conservadores, los modelos tradicionales obsoletos que siguen vigentes a pesar de que hay grupos importantes que estn tratando de dar una lucha para pensar la Universidad y cambiarla.

M:- Para cundo Huellas de la memoria, historia de vivencias y reflexiones del siglo pasado?

G:- Eso es un misterio, porque como dicen los mexicanos T diles que s, no digas cundo. Posiblemente sea dentro de un par de meses. Est en la ltima etapa de correcciones, estn editndolo y ya me han dado el trabajo completo corregido. De manera que est en perodo de comenzar su edicin.

M:- Bueno te agradezco la comunicacin, espero estar presente para la presentacin de tu libro.

G:- Gracias a vos y a todos los compaeros.

Fuente: http://www.resumenlatinoamericano.org/2017/05/10/argentina-el-adios-a-un-inmenso-militante-montonero-gerardo-bavio-hasta-la-victoria-siempre/