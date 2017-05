El informe del horror

La ONU denuncia la violencia estatal

lavaca.org

Violencia machista, violencia policial, servicios penitenciarios en estado crtico y una justicia sin condena son algunos de los retazos del informe de la ONU que muestra, en tiempos de 21, sobre qu sectores recae la violencia estatal. El resumen, los casos que investig lavaca y el informe completo.

Violencia machista, violencia policial, servicios penitenciarios militarizados, requisas vejatorias, condiciones degradantes de detencin, 6 de cada 10 personas detenidas sin condena, detenciones por discriminacin. No son etiquetas, sino algunas de las duras observaciones que estructuran el diagnstico del Comit contra la Tortura de las Naciones Unidas (CAT) sobre los incumplimientos del Estado argentino luego de las sesiones de evaluacin en Ginebra el 26 y el 27 de abril. En un informe el CAT seal, de entrada, estos incumplimientos:

La creacin de un registro nacional para recopilar informacin de tribunales nacionales sobre casos de tortura.

Una mayor proteccin de grupos en situacin de vulnerabilidad.

El cumplimiento de las requisas personales segn las normativas internacionales.

El Establecimiento de un mecanismo nacional de prevencin.

El Comit exigi al Estado la armonizacin de la tipificacin del delito de tortura del artculo 144 ter del Cdigo Penal con la definicin que establece la Convencin, es decir, la inclusin como sujetos activos del delito a personas que actan en el ejercicio de funciones pblicas. La modificacin tambin incluira la instigacin con el consentimiento de funcionarios pblicos.

Y reclam medidas urgentes sobre estos 8 puntos.

Tortura y malos tratos en centros de detencin: Estructura militarizada

Al igual que en los informes anteriores, el Comit manifest su profunda preocupacin por denuncias sobre la prctica recurrente de la tortura y el maltrato en los diferentes mbitos de las fuerzas de seguridad as como en las rutinas del personal penitenciario, que arrastra el peso histrico de una estructura militarizada y corporativa. Estos actos de violencia, seal, incluyen los maltratos de los recin ingresados a las unidades carcelarias y prcticas como asfixias con bolsas, torturas en los odos, tobillos y plantas de los pies, castigos colectivos. Pese a la normativa, el Comit detect los registros personales invasivos y vejatorios adems de los traslados arbitrarios de detenidos lejos de sus familias a modo de castigo encubierto.

El Comit recomend al Estado investigar sin demora, exhaustivamente y de forma imparcial todos los casos de violencia cometidos en los centros de detencin, evaluando cualquier posible responsabilidad de los agentes estatales y de sus superiores. Adems, insta a la adopcin de medidas necesarias para transformar el sistema carcelario en un modelo institucional de naturaleza civil aumentando la profesionalizacin y transparencia.

Violencia policial

El Comit expres su preocupacin por los patrones de violencia y arbitrariedad de las fuerzas policiales federales y provinciales. Destac que la mayora se dan en el marco de detenciones policiales sin orden judicial y que la poblacin son particularmente jvenes y menores en situacin de marginalidad social, que incluiran detenciones por averiguacin de identidad y otras detenciones no vinculadas a conducta delictiva. Mencion que muchas de esas violencias incluyen tentativas de homicidio, y mencion el caso de Lucas Cabello, el joven baleado por el oficial de la Polica Metropolitana Ricardo Gabriel Ayala en el barrio porteo de La Boca el 9 de noviembre de 2015. Ayala le dispar a Cabello en tres ocasiones con su arma reglamentaria: dos de ellos cuando el joven estaba herido en el piso.

El Comit urgi al Estado:

Investigar con prontitud, eficacia e imparcialidad todas las denuncias de homicidios, detenciones arbitrarias, torturas, hostigamiento y maltrato policial, y velar por que los presuntos autores, as como los superiores jerrquicos que supieran o debieran haber sabido que se estaban cometiendo estos actos, sean enjuiciados, y de ser declarados culpables, sancionados de conformidad con la gravedad de sus actos.

Realizar un proceso judicial efectivo e imparcial sobre las torturas infligidas por Prefectura a Ezequiel Villanueva e Ivn Navarro, los dos jvenes integrantes de La Garganta Poderosa, en la villa 21-24 en el barrio porteo de Barracas. Nos obligaron a tirarnos al piso y hacer flexiones de brazos, hasta que uno le salt sobre la espalda a Ezequiel y otro me pregunt a m dnde quera el tiro, dijo en ese momento Ivn.

Restringir el recurso a la detencin a situaciones de flagrancia y a la existencia de orden judicial previa, tal y como establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia Bulacio c/ Argentina. Si bien el Comit no lo nombra, en esa lnea se inscribe el Fallo Vera del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, que el 23 de diciembre de 2015 resolvi por mayora que la Polica Federal est habilitada a pedir DNI a cualquier persona y al azar. Organismos de derechos humanos y organizaciones sociales alertaron que la mxima autoridad judicial portea fall en favor de una prctica policial que, entre otros casos, habilit la privacin ilegtima de la libertad, la tortura y asesinato del joven Walter Bulacio en 1991, que motiv la condena a la CIDH citada por el Comit.

Condiciones de reclusin: Degradacin

El Comit cuestion el aumento sostenido de la poblacin penitenciaria a partir del 2009, agravando los niveles de sobrepoblacin ya existentes en varias provincias y resultando en el estado de emergencia penitenciaria en la provincia de Buenos Aires. En particular, apunt su preocupacin por el impacto que ha tenido la aplicacin de normativas en materia de estupefacientes en el aumento de la poblacin femenina encarcelada.

A su vez, remarc como una prctica habitual la detencin de personas de forma prolongada en las dependencias policiales, pese a no estar preparadas. El Comit mencion el incendio en la Comisara 1 de Pergamino (Buenos Aires) en marzo, en el que murieron 7 personas detenidas. Los expertos sealaron su inquietud ante el impacto de la sobrepoblacin en la degradacin de las condiciones sanitarias, la deficiente alimentacin y acceso a la atencin mdica y en la falta de separacin entre personas condenadas y procesadas.

El Comit solicit una auditora a nivel federal y provincial para adecuar las condiciones a las Reglas Mnimas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela) y a desarrollar un plan de prevencin de incendios en todos los centros de detencin.

Por ese motivo exigieron al Estado:

Intensificar los esfuerzos para aliviar el hacinamiento.

Terminar la utilizacin de dependencias policiales como lugares de alojamiento permanente de detenidos

Definir de acuerdo a una metodologa adecuada la capacidad penitenciara conforme a los estndares internacionales.

Desarrollar un registro nacional nico de personas sometidas a una medida preventiva o punitiva de privacin de libertad que incluya informacin por jurisdiccin, sexo, edad y situacin procesal.

Medidas privativas de libertad, aislamiento y muertes

El Comit cuestion la cantidad de personas detenidas en prisin preventiva, que alcanzan alrededor del 60 por ciento de la poblacin penitenciaria. Es decir, seis de cada diez.

En ese sentido, lament la suspensin de la aplicacin del nuevo Cdigo Procesal Penal, que contena disposiciones que limitaban el uso de la prisin preventiva, y se mostraron preocupados por el proyecto de reforma de la ley de Ejecucin Penal (24.660), que imposibilita el acceso a salidas anticipadas a un nmero amplio de condenados, incluso por delitos no violentos, impidiendo su reinsercin social e impactando en la sobrepoblacin penitenciaria ya existente.

Tambin acredit el recurso frecuente a modalidades de aislamiento no reglamentadas y sin control judicial, y las condiciones extremas en esas celdas. Este tipo de prcticas tambin se aplican sobre nios, nias y adolescentes en condiciones de encierro, como revel MU en la investigacin por la muerte del joven Diego Borjas en el instituto Agote en diciembre de 2014. El Comit exigi al Estado que no imponga la sancin de aislamiento y que, en caso de producirse, slo sea utilizada como medida de ltimo recurso, por el perodo ms breve posible, y que se asegure que dicha celda cumpla con los requisitos necesarios para no afectar la integridad fsica de la persona.

Por otro lado, el Comit apunt el elevado nmero de muertes en detencin. Segn los datos facilitados por el Estado, la cifra habla de un promedio de 43 por ao en el sistema penitenciario federal entre 2008 y 2016. Sin embargo, lamentaron el alcance limitado de estos, que se circunscriben al sistema penitenciario federal, y nota con preocupacin la discrepancia que existe entre los mismos y los proporcionados por otros informes recibidos, que contabilizan un total de 1930 muertes en todo el pas desde 2010. Los expertos tambin cuestionaron la falta de informacin sobre los resultados de esas investigaciones.

Detenciones por razones migratorias

El Comit acredit denuncias que sealan el rechazo en frontera de personas migrantes incluyendo grupos familiares- sin acceso a la Justicia o asistencia letrada. Asimismo preocupa la reciente sancin del Decreto de Necesidad y Urgencia N 70/2017, que deroga parte de las garantas de la Ley 25.871 de Migraciones e introduce un procedimiento de expulsin de migrantes sumarsimo que reduce drsticamente los plazos para recurrir la expulsin. Ese fue el escenario en el que por primera vez en Argentina se convoc a un Paro Migrante: las expulsiones crecieron en 2016 un 70 por ciento en relacin al 2015. El Comit constat que el DNU habilita, adems, la retencin preventiva desde el inicio del procedimiento sumarsimo hasta su expulsin, que podra extenderse a 60 das, sin tomar en consideracin medidas menos coercitivas ni el riesgo de fuga de la persona.

Por eso el Comit pidi al Estado la derogacin o la enmienda del DNU para que las personas sujetas a expulsin puedan disponer del tiempo para recurrirla a nivel administrativo y judicial.

Detenciones por motivo de discriminacin

En sintona con el punto anterior, el Comit subray la discriminacin por perfil, los malos tratos y los allanamientos violentos a personas afrodescendientes y migrantes de pases latinoamericanos por parte de diversas fuerzas policiales. Preocupa adems al Comit las informaciones que dan cuenta de las requisas vejatorias de personas transgnero y travestis en la va pblica y en los puestos policiales, as como las detenciones en condiciones humillantes, particularmente en la provincia de Buenos Aires. El Comit puntualiz que ha habido 3470 denuncias por discriminacin en 2016, casi el doble respecto al ao anterior.

Los expertos pidieron al Estado que se investiguen todos los casos de detenciones arbitrarias, violencia y malos tratos a personas por su origen extranjero, orientacin sexual e identidad de gnero, a fin de enjuiciar y castigar a los autores de tales actos y suspender a los agentes implicados en los mismos. Tambin pidi la adopcin de polticas y programas especficos de integracin y proteccin de personas en detencin sobre la base de su orientacin sexual e identidad de gnero.

Proceso de Memoria, Verdad y Justicia por crmenes de lesa humanidad

El Comit expreso su preocupacin por la demora en la tramitacin de las causas judiciales an pendientes y el debilitamiento de oficinas pblicas que dan apoyo a esos expedientes. En ese sentido exigi agilizar el procesamiento y los juicios por delitos de lesa humanidad durante la ltima dictadura cvico-militar y recomend el mantenimiento de las polticas de memoria mediante la preservacin de los archivos y los sitios de memoria.

Violencia machista

Preocupa al Comit el alarmante nmero de casos de feminicidios y violencia de gnero registrados, as como el incremento de los casos de violencia fsica sobre mujeres detenidas bajo jurisdiccin federal. Los integrantes de Naciones Unidas instaron al Estado para que intensifique los esfuerzos para combatir todas las formas de violencia -incluida la que se produce dentro de los centros de privacin de libertad- y que vele para que se enjuicie a los presuntos autores y que las vctimas obtengan una reparacin integral del dao. Al igual que el Comit para la Eliminacin de la Discriminacin contra la Mujer con respecto a las mujeres en detencin, pidi que el Estado desarrolle y mejore los programas de acceso a la salud de las mujeres en detencin a nivel federal y provincial.

