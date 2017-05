La contaminacin de mares y ocanos

Ecoportal

La contaminacin del agua de los mares y ocanos puede definirse como la alteracin fsica, biologa o simplemente esttica producida por la actividad directa o indirecta de los seres humanos. Una gran parte de los desechos producidos por el hombre va a parar al medio hdrico.

ada ao se arrojan a los ocanos grandes cantidades de desechos y contaminantes. Muchas de estas sustancias ni siquiera existan hace cincuenta aos. La contaminacin, en particular de las aguas costeras se debe tanto a las actividades terrestres como a las marinas.

La situacin de los mares no hizo ms que empeorar en los ltimos tiempos. El aumento de la poblacin, la falta de una legislacin nacional y global estricta, clara y severa, que persiga y castigue a las empresas infractoras, el nmero creciente de pases industrializados, la polucin de los ros, los vertidos de los barcos, las aguas fecales, los millones y millones de toneladas de plsticos que se lanzan con negligencia en sus aguas y que acaban con la vida de un sinfn de animales o el uso y abuso de pesticidas, DDT, dioxinas y metales pesados son todas ellas causas de primer orden que explican el paulatino deterioramiento de sus condiciones. Uno de los ejemplos ms claros de las consecuencias que ocasionan los vertidos incontrolados sobre los ecosistemas marinos lo descubri casualmente el oceangrafo estadounidense Charles Moore, quin localiz una gran mancha de basura que se extenda hasta donde alcanzaba la vista. Tras estudiarla, advirti que sus dimensiones eran colosales. Actualmente se calcula que es dos veces ms grande que la extensin de un pas como Espaa y, lo peor, contina creciendo a un ritmo veloz.

La sopa de plstico, como la bautiz Moore, est formada por unos seis millones de toneladas de desperdicios, no slo desperdigadas por la superficie del ocano sino, en algunos casos, llegan a encontrarse hasta a treinta metros de profundidad.

En Argentina, si tomramos como ejemplo a la ciudad de Mar del Plata -Provincia de Buenos Aires- casi 600.000 marplatenses vuelcan los desechos a la cloaca, y a la cual se agregan toneladas de grasa (de las plantas de harina de pescado de los restaurantes y de otros lugares de comidas). Pero por si esto fuera poco se reciben entre dos y tres millones de turistas en la poca estival. Y esto no es un problema menor: el caudal que la ciudad descarga al mar es de 2,8 m3 seg.-1. durante la mayor parte del ao, alcanzando en verano los 3,5 m3.seg.-1.

Los ocanos son el hbitat de muchos animales marinos y de una gran cantidad de vida acutica. Muchos seres vivos luchan por sobrevivir. Millones de animales marinos fueron afectados por la contaminacin y si no los ayudamos, este problema podra ser agravarse.

Estamos a tiempo de revertir la situacin actual? Desde luego, pero no ser un camino fcil ni rpido. Dado que la poblacin no para de aumentar, no queda ms que apostar por las polticas, las prcticas y las actitudes ecolgicas.

Si no lo hacemos, ser el propio planeta el que en ltimo trmino, al ser incapaz de proporcionarnos los alimentos necesarios para sobrevivir a los miles de millones de personas que lo habitamos, nos ponga en su lugar.

Fuente: http://www.ecoportal.net/Temas-Especiales/Contaminacion/La-contaminacion-de-mares-y-oceanos