Entrevista al ambientalista Elio Brailovsky

"Estoy seguro de que en el Seminario rabnico no se ensea medio ambiente"

E.B.: Doy un pequeo salto atrs, el fallo de la Corte Suprema que orden limpiar el Riachuelo, indic tambin que se formara un cuerpo colegiado que acompaara, discutiera y evaluara cules son las acciones que realmente se estuvieran haciendo y su eficacia, una especie de control ciudadano. El cuerpo colegiado est integrado por el Defensor del pueblo de la Nacin y un conjunto de asociaciones no gubernamentales. El Defensor del pueblo no fue, simplemente porque la Argentina no lo tiene, es una asignatura pendiente de los polticos de los grandes partidos que no quieren un funcionario independiente que los controle. Hay un conjunto de organizaciones no gubernamentales, yo estuve en representacin de la Asociacin de Vecinos de la Boca, de la que tambin form parte su presidente, Alfredo Alberti, y varios asesores.

Nos entrevistamos con la Presidenta, Gladys Gonzlez, y su equipo de colaboradores. La conclusin que sacamos es que estn haciendo tiempo sin hacer nada. Durante varios aos las organizaciones no gubernamentales haban reclamado para que cambiaran la autorizacin de vertidos, es decir, que las industrias antes del fallo de la Corte contaminaban el Riachuelo en forma ilegal y ACUMAR lo que hizo fue autorizarlos a contaminar ms, permitiendo que tiraran una serie de sustancias toxicas al ro que equivalan a lo que contaminaban antes. Habamos reclamado durante varios aos esa normativa y la cambiaron por una peor. En la resolucin de ACUMAR de marzo de este ao, a las sustancias que se podan tirar agregaron nueve sustancias ms que estn prohibidas en Argentina.

M.H.: Ellos no saben que estn prohibidas esas sustancias?

E.B.: Ellos lo saben y plantearon que en realidad no quisieron decir eso. Si all hay una interna poltica para perjudicar a la Presidenta de ACUMAR, que como no entiende nada de medio ambiente puede firmar cualquier cosa que le pongan delante, o si es ineficiente, no lo s. Lo que s s es que cualquier alumno mo que hubiera firmado eso yo lo aplazara con toda certeza, no se puede autorizar una sustancia prohibida.

M.H.: La presidenta de ACUMAR es la candidata que acompaara a Esteban Bullrich como senadora por la provincia de Buenos Aires.

E.B.: Los diarios dicen que podra ser candidata por el partido del gobierno. Pero sin entrar en la candidatura, que realmente no me interesa, la impresin es que la han puesto ah porque como es un organismo que maneja mucho dinero, supongo que creen que cuando alguien gasta mucho dinero se va a hacer popular.

M.H.: De qu cifra estamos hablando?

E.B.: ACUMAR desde que se fund hasta ahora ha gastado cerca de 5.000 millones de dlares y en la audiencia pblica que se hizo el ao pasado, el Dr. Lorenzetti, Presidente de la Corte Suprema pregunt cmo se evaporaron esos miles de millones de dlares porque no se ven, hablando tanto del gobierno actual como del anterior.

M.H.: Dentro de los temas abordados, se convers algo sobre el Polo petroqumico de Dock Sud?

E.B.: S. Una de los cuestionamientos que habamos hecho fue que ellos presentaron un mapa de la zona donde iban a hacer inspeccin de industrias contaminantes y se olvidaron de incluir el Polo Petroqumico.

M.H.: Se olvidaron?

E.B.: Yo a veces me olvido las llaves. Por qu ellos no pueden olvidarse un Polo petroqumico?

M.H.: Parece que nos estuvieran tomando el pelo.

E.B.: Yo creo que parece haber una interna donde a la presidenta de ACUMAR le hacen firmar cosas inaceptables y como es una mujer que no entiende nada del tema ambiental va a firmar cualquier absurdo. Por un lado es una decisin de las autoridades nacionales que insisten en nombrar en cargos de medio ambiente gente que no entiende del tema, recordemos al Rabino Bergman y, por otro lado, hay una cuestin de honestidad personal. Si a m me ponen a cargo de un servicio de neurociruga en un hospital yo me negara porque no entiendo nada, no podra aceptar ese cargo. Estn las dos cosas y detrs de esto est la fantasa de que alguien como tiene formacin poltica puede hacer cualquier trabajo. Y hubo una poca en que alcanzaba con ser Coronel de la Nacin para hacer cualquier trabajo.

M.H.: Nos olvidamos, haba que seguir la carrera militar para llegar a ser Presidente de la Nacin.

E.B.: Ahora hay que saber de Ciencia Poltica para hacer cualquier cosa.

M.H.: Yo que he pasado por esa Facultad le aseguro que la preparacin deja mucho que desear.

E.B.: Por lo menos en temas ambientales, que son sobre los que puedo opinar yo, est claro que esta mujer no entiende nada. Lo mismo Bergman. Estoy seguro de que en el Seminario rabnico no se ensea medio ambiente.

M.H.: Yo suelo ver a Mauro Viale al medioda y el otro da realmente me indign el papel del Rabino Bergman. Se mostr la situacin que est viviendo el pueblo de Melincu en Santa Fe, el Intendente se puso a llorar ante las imgenes de la inundacin, dijo que vena insistiendo desde hace aos y afirm que con una inversin de 70 millones de dlares para hacer un canal de 22 kilmetros, se podra haber evitado todo aquello. Paralelamente leo un informe de Tiempo Argentino que dice que se sub ejecut el programa para evitar o prevenir las inundaciones, programa que tena asignado un presupuesto de ms de 1.400 millones de pesos y del que solamente se ejecut un 2,56% en medio de la inundacin de medio pas.

E.B.: Tambin se sub ejecutaron una cantidad importante de programas de ACUMAR. Parece coherente que en el rea de medio ambiente, como no es importante para las autoridades, hay presupuesto, pero no se usa.

M.H.: Tambin se dio a conocer el nuevo mapa de la desforestacin en la Argentina, tema que habamos conversado anteriormente, y el grueso se lleva adelante en las reas protegidas.

E.B.: Yo espero que haya una presin de la ciudadana para que la clase poltica incorpore estos temas porque en las ltimas elecciones presidenciales la discusin fue sobre cul de los candidatos aseguraba mejor consumo y el tema ambiental no figur. Espero que en las elecciones de este ao figure y creo que tiene que ser un reclamo ciudadano para que los candidatos de los distintos partidos empiecen a decir qu van a hacer con el medio ambiente. No puede ser que permitamos que no hablen de esto.

M.H.: Vamos camino a un ecosuicidio.

E.B.: Y hay que frenarlo.

