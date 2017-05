El investigador Jos Bell Lara valora la representacin de los temas histricos en la TV

La historia cubana en la pantalla

TV cubana

Los temas histricos cubanos han sido abordados en nuestros medios de un modo convencional. En mi opinin se sigue el patrn de las conmemoraciones, o sea, se realiza una campaa sobre determinada fecha o hecho y esto ha marcado una forma de hacer con respecto a las fechas histricas, afirma Jos Bell Lara, profesor de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).

A juicio del tambin socilogo e investigador, la etapa de Cuba ms insuficientemente abordada ha sido la del protectorado y la Repblica neocolonial:

Prcticamente hay un salto de las luchas por la independencia a la lucha contra la dictadura de Batista. Sin embargo, en el intervalo histrico entre una y otra etapa se dieron acontecimientos y luchas importantes en nuestro pas.

Menciono al paso la Revolucin del 30, que no se fue a bolina, hay episodios de ese proceso que dan para una epopeya; pienso en la resistencia del capitn del Pino, la actividad de los Grupos de Accin, diversas ancdotas de Pablo de la Torriente Brau, etctera.

Tambin estn las luchas estudiantiles, las luchas campesinas como la del Realengo 18 o la de Las Maboas, las luchas de los trabajadores azucareros, en fin, como se dice, hay tela por donde cortar. Estos procesos pueden ser abordados en la TV desde la ficcin y la realidad histrica.

Para el entrevistado existe un universo de personajes cubanos que pudieran nutrir muchas series de aventuras, como Manuel Garca, el rey de los campos de Cuba, quien inspir en la dcada del 30 del pasado siglo una importante pelcula cubana.

Esta y otras figuras histricas forman parte del capital simblico y cultural de los cubanos, que tienen el derecho y el deber de conocerlo y preservarlo.

Puedo mencionar algunas figuras que vale la pena recuperar, como Juan Gualberto Gmez, Antonio Guiteras, Eduardo Chibs, por solo citar tres. La vida de Guiteras por ejemplo, da para una serie de aventuras. Hasta ahora solo conozco sobre l un documental de hace muchos aos: Muerte y vida en el Morrillo.

Nuestra historia es rica y no la sabemos aprovechar y, sobre todo, no la sabemos transmitir a las nuevas generaciones utilizando el lenguaje actual de los medios, sin la papilla ideolgica que no forma conciencia, sino todo lo contrario.

Se puede utilizar la ficcin para recrear figuras y hechos histricos de forma tal que contribuyan a la formacin de la conciencia y el orgullo nacional. En esta cuerda se encuentran personajes de ficcin, como Juan Quin Quin, del que pueden hacerse nuevas aventuras para no quedarnos solo con Elpidio Valds, seal Bell Lara.

Entre los espacios que el entrevistado cit como buenos ejemplos en el tratamiento del tema se encuentran: la serie Duaba, la odisea del honor, que combina ficcin e historia con un alto nivel de calidad, los documentales de Milton Daz Canter sobre Angola y la telenovela Al comps del son, la cual marc un hito en el abordaje de la historia de este gnero musical.

En mis investigaciones sobre la lucha insurreccional me asombro de lo mucho que se desconoce sobre el herosmo presente en ella. Este es un filn que no se aprovecha.

Otra etapa que tiene mucho que aportar es la lucha contra el espionaje y la labor subversiva del imperialismo, en ella hay todava muchos hroes annimos, acot el especialista.

Para el tambin autor de mltiples libros, la recreacin de la historia demanda cuantiosos recursos. Por ello lo primero es valorar si la inversin en este tipo de producto televisivo vale la pena en funcin de objetivos ideolgicos.

En su opinin sera muy til, adems, crear en nuestra pantalla espacios que permitan el anlisis y el desmontaje de algunas series histricas extranjeras, de gran aceptacin en el pblico cubano, y en las cuales existen elementos tcnicos y artsticos que se pueden aprender o transformar.

Fuente: http://www.tvcubana.icrt.cu/seccion-en-pantalla/3095-la-historia-cubana-en-la-pantalla