Reencuentro con Kakataima y resistencia amerindia

El da 10 de Mayo 2017, en las instalaciones de la Casa de la Cultura, de Calarc, Quindo, se desarroll la Magistral Conferencia Historia del Territorio kakataima y Conflictos Mineros la Conferencia estuvo a cargo del reconocido Humanista Guillermo Castao Arcila; Evento Convocado en el marco del Festival Internacional de Caricatura (Calarc,Quindo).

Fotografa: Jhon Jairo Salinas.

() Construir a partir de los otros, buscar en nuestra historia espacios que no hemos tenido claros, en busca de lo que somos y no sabemos que somos; saber por ejemplo qu fueron los imperios comunitarios y los distintos tipos de cacicazgos que se dieron en Amerindia. Hay una huella cultural de los pueblos KAKATAIMA, que esta invisibilizada. Cuando los espaoles llegan se encuentran en este territorio 85 cacicazgos y 5 principados, eso desmiente la tesis de que no haba nada cuando ellos llegaron y que incluso no haba una civilizacin con sus propias formas de gobierno.

Exista un imperio comunitario, similar a la cultura Incica. La cultura Tihuanaco que data de ms de 6000 aos de antigedad nos dice mucho de quines ramos antes de llegar occidente, una cultura que era ms avanzada que los mismos europeos de entonces, huella que ha sido borrada por el pensamiento colonialista. La teora del Antroplogo Paul Rivet nos habla de diferentes poblamientos que llegaron a habitar Amrica. Quienes estaban en esta tierra a la llegada de los espaoles eran un crisol de muchas culturas, y posteriormente, descubrimientos de Imbelloni nos dicen que se encontraron huesos comunes en varias partes de este continente similares a los Incas, lo que nos dice es que el imperio incaico no fue solo del Per, si no que llego a muchos otros territorios. Con lo que recientemente se ha descubierto de nuestro continente, el origen de la agricultura tuvo un gran protagonismo en este territorio, lo que empieza a plantearse a partir de las investigaciones de Carlos Lpez y Martha Cano investigadores de la UTP. Se encontraron entre Calarc y Salento unos suelos orgnicos de 10.200 aos de antigedad, lo que habla de comunidades agrcolas de basta antigedad en esta zona.

Hay conceptos que han ido cambiando, y se ha descubierto que los Chibchas y los Quimbayas hicieron los aportes a culturas superiores, esto segn " Krickeberg". Y que si no construyeron grandes pirmides fue porque no las necesitaron, ellos se dedicaron a desarrollar artes como la orfebrera, las aleaciones, la agricultura, la astronoma. Para el tiempo en que nos invadieron los espaoles, nuestra orfebrera era de las mejores del mundo, las aleaciones que hacan los pueblos Quimbaya eran ms avanzadas que las de la misma Europa. Las culturas andinas eran agrocntricas, lean el cielo, los ciclos de los astros, del sol y la luna, por eso al camino del sol le llamaban Intihuacas el cual terminaba el 22 de Diciembre en sus calendarios. Desde la arqueologa poltica no importa tanto qu tipo de piedra es, o cermica es la del hallazgo, sino quien la hizo; comprender las culturas de quienes labraron la piedra y recuperar el carcter simblico que tena encerrado el articulo encontrado. El dios Viracocha Inca se encuentra de manera anloga en nuestra cultura indgena en Bochica, quien enseaba lo mismo que Viracocha. Nosotros hacamos parte del Antisuyo, y Popayn y Cartago eran territorio Quimbaya.

El cacique mayor era el cacique del cerro, y en Calarc hubo tres caciques en realidad y no uno como se dice, esto se encuentra en el libro de Oscar Gmez, Epopeya del Quindo". La cultura Calima es la que mayor huella cultural antes de los Quimbaya. Tambin estaban los Caribes, y cuando un pueblo llegaba a un territorio donde haba otro pueblo, se daba un tercero incluido; es decir de lo que hace a uno y lo que hace a otro sale un tercero que los une. Los territorios nuestros eran territorios muy apetecidos pues tenamos hasta 12 y 13 cosechas de maz al ao, y en otras zonas solo haba una cosecha, por eso fue un territorio en constante disputa. En ese tiempo como no haba tecnologa se usaba el correo humano, y este se seleccionaba de un grupo de jvenes que se ponan a correr 20 Km y el primero que llegara era el que se converta en el mensajero, en el Chasqui. Los smbolos de la Cultura Incica eran la estrella Tihuanaco y la Chakana. Si uno ve la Chakana, esta es parecida a un mndala por sus colores y simbolizaba el pensamiento y la cultura de los pueblos Incas.

La Whipala que significa la inclusin del otro con la naturaleza, los siete colores del arco iris, los siete das de la semana. El pueblo Pijao y Mapuche fueron los ms fieros guerreros que enfrentaron a los espaoles, por eso ellos dieron la orden de prohibir la esclavitud de los pueblos indgenas, excepto los Pijao, los Quimbaya y los Mapuches, quienes pelearon duramente para no permitir que sus territorios fueran conquistados por los espaoles en trminos culturales y polticos.

Antes de que el Tao propusiera el Ying y el Yang, el Maya Quich andino Incaico ya conceptuaba que de negro se pasa a blanco, de luz a oscuridad, y esto dice mucho de la profundidad de la espiritualidad incica. Debemos saber ms de Tihuanaco, de nuestras tribus guerreras, de quines ramos, ms civilizados que Europa y eso lo estn demostrando los ltimos descubrimientos antropolgicos. Incluso se pueden ver esculturas de orfebrera que tienen la forma de un Buda, otras con rasgos de orientales y eso nos dice que antes de los espaoles hubo tambin influencia de otros pueblos del mundo. Debemos luchar por recuperar nuestra memoria olvidada, lo que somos y no lo que nos hicieron creer que ramos El profesor Castao tambin nos habl acerca del Ministerio para la Des-colonizacin que se cre recientemente en Bolivia, y de la importancia de promover esta visin tambin en nuestro territorio ()





Agradecimientos: Comit Organizador Festival Internacional de Caricatura Docente Mario Bedoya Jhon Jairo Hernndez Montilla (Relator).



