Qu pasa si cae Temer?

Brasil de Fato

La delacin premiada de Joesley Batista y su hermano Wesley, dueos de la empresa frigorfica JBS, publicada este mircoles (17) en el diario O Globo, coloc en el horizonte una gran posibilidad de impeachment o incluso la propia renuncia del presidente golpista Michel Temer (PMDB).



En una de las grabaciones divulgadas, Temer oy de Joesley que el empresario estaba dando al ex diputado Eduardo Cunha y al operador Lcio Funaro una mesada en la crcel para que se quedaran callados. Frente a esa informacin, Temer le dijo: Tenemos que mantener eso, entendiste!.



Los diputados federales Paulo Teixeira (PT) y Alessandro Molon (Rede) fueron los primeros en iniciar peticiones de impeachment en la cmara, enseguida que se divulg la denuncia. Uno de los textos dice que frente a la gravedad de los hechos, es imprescindible la instalacin de un proceso de impeachment para comprobar la vinculacin directa del Presidente de la Repblica con el intento de callar a un testigo.



Si alguna de las peticiones fuese aceptada, se tramitar en dos turnos en la Cmara y el Senado, como ocurri con la ex presidenta electa Dilma Rousseff (PT).

Pero quin asume el cargo presidencial si cae Temer?

Lnea sucesoria

Segn la Constitucin, si el vicepresidente es depuesto, quien lo sustituye es el presidente de la Cmara, despus el del Senado y por ltimo el presidente del Supremo Tribunal Federal (STF).



El problema es que el actual presidente de la Cmara, Rodrigo Maia (DEM), est siendo investigado en un proceso abierto por el magistrado del STF Edson Fachin a partir de la llamada delacin del fin del mundo, realizada poe ejecutivos de la empresa Odebrecht en el mbito de la operacin Lava Jato. Segn Fachin, Maia pidi 350 mil reales (unos 110 mil dlares) para financiar su campaa. O sea, hay un riesgo inminente de que Maia sea imputado, lo que lo impedira de asumir el cargo.



Lo mismo ocurre con el actual presidente del Senado, Euncio Olivieira (PMDB), quin asumi el cargo el primero de febrero, y que aparece mencionado en tres delaciones de la operacin Lava Jato.



Segn el abogado y miembro de la Consulta Popular Ricardo Gebrium, si eso acontece, el Supremo puede impedir que sean parte de la lnea sucesoria, as como se hizo con el ex presidente del Senado Renan Calheiros (PMDB) el ltimo 7 de diciembre. La mayora de los magistrados del STF decidieron, en aquel momento, mantener a Calheiros en la presidencia del Senado con la condicin de que le fuese negada la posibilidad de sustituir a Michel Temer.



Por eso, es ms probable que la sucesora en la presidencia de la Repblica sea Crmen Lcia, presidenta del STF. Lcia asumira interinamente y convocara elecciones indirectas en un plazo de 30 das. O sea, quien elegira el sustituto de Temer sera el Congreso Nacional, de acuerdo a lo previsto por el artculo 81 de la Constitucin para casos en los que el presidente o el vice abandonan el cargo tras dos aos de mandato.

Elecciones directas o indirectas?

En las elecciones indirectas, cualquier partido puede presentar su candidato dentro del plazo legal establecido, y quien votara son los diputados federales y senadores. Sin embargo, la oposicin dentro del Congreso, compuesta por parlamentarios del PT, PC do B, PSOl, PDT, y PSB, est tramitando una propuesta de enmienda constitucional (PEC) que propone elecciones directas inmediatamente.



El problema es que la tramitacin de una PEC se hace en dos turnos en cada una de las cmaras del Congreso Nacional. Eso tendra que hacerse de urgencia, por lo que los parlamentarios no tendran receso en julio y deberan paralizar la votacin de la reforma de la Previsin Social, explica Gebrim.



Concientes de las dificultades, los movimientos populares apuestan al crecimiento de la propuesta de Directas ya: Nosotros, el Frente Brasil Popular y el Frente Pueblo Sin Miedo, defendemos que se cambie la Constitucin con carcter de urgencia y que no se hagan elecciones indirectas, afirma Raimundo Bonfim, coordinador general de la Central de Movimientos Populares (CMP).



Nuestra manifestacin para el da 24 de mayo y el lema de Directas ya tienen ahora mayor relevancia, dice Gebrim.

Desconfianza

Para el abogado, la delacin de este mircoles es parte de un guin sospechoso. Recuerda que Crmen Lcia se reuni a puertas cerradas el ltima da 9 con un grupo de 13 empresarios, tres de ellos miembros del Consejo de Desarrollo Econmico y Social, conocido como Conselho, formado en noviembre del ao pasado por Temer. Son empresarios pertenecientes a sectores variados de la economa, como bancos, telecomunicaciones, hoteles, compaas areas, inmobiliarias, del papel y la celulosa. Probablemente Crmen Lcia ya saba de esta grabacin cuando se reuni con el PBI brasileo la semana pasada, indic.



La profesora de Derecho Carol Proner, de la Universidad Federal de Rio de Janeiro (UFRJ), tambin desconfa del apoyo de la Red Globo a las denuncias y alerta: la denuncia contra Michel Temer es contundente y, en un pas serio, sera un motivo suficiente para hacer caer al gobierno, s. Sin embargo, teniendo en cuenta la forma en que est siendo transmitida y celebrada, uniendo a la Red Globo de televisin, al STF y a la PGE (Procuradura General del Estado), y considerando que el Supremo Tribunal Federal organiz recientemente una reunin con empresarios para reflexionar sobre el futuro del pas en la que muchos de ellos haban promovido los golpes de 1964 y 2016, hay que ser muy cautos".

Para Proner, los movimientos tienen que tomar las calles, pero la transicin para el Estado Democrtico de Derecho debe ser hecha por los legtimos perjudicados, que son los trabajadores y los movimientos sociales, y no por un nuevo golpe. La poblacin est atenta, con mucha cautela, porque no permitiremos que nuevamente nos sean usurpados los derechos constitucionales por aquellos que pretenden aprobar la reforma de la Previdencia Social, la reforma del trabajo y el retroceso de ms de un siglo en las garantas y los derechos en Brasil.



Segn inform una fuente al diario Valor Econmico, el propsito de la magistrada era escuchar de los empresarios y ejecutivos sugerencias sobre temas que estn parados en el STF o que tengan interpretaciones diferentes de las instancias judiciales, con la posibilidad de que sean desbloqueados por decisin de la Suprema Corte.

En el Conselho participaron Chieko Aoki, presidente de la red Blue Tree Hotels; Luiza Trajano, duea de la red Magazine Luiza; y Pedro Wongtschowski, presidente del Instituo de Estudios para el Desarrollo Industrial (Iedi). Los otros participantes fueron Betania Tanure, consultora de BTA; Candido Bracher, presidente del Ita Unibanco; Carlos Schroder, director-general de la Red Globo; Dcio da Silva, presidente del consejo de la WEG; Flavio Rocha, dueo de las tiendas Riachuelo; Jefferson de Paula, CEO de ArcelorMittal; Paulo Kakinoff, presidente de la empresa de aviacin Gol; Rubens Menin, fundador y presidente del consejo de administracin de la MRV Ingeniera; Walter Schalka, presidente de Suzano Papel y Celulosa; e Wilson Ferreira, presidente de la Eletrobras.

Fuente: https://www.brasildefato.com.br/2017/05/18/que-pasa-si-cae-temer-segun-la-constitucion-serian-convocadas-elecciones-indirecta/