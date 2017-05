Paramilitares hostigan a campesinos y lderes cerca de la Zona Veredal de Carrizal

Un negocio incinerado y daos a la red elctrica de la vereda Panam Nueve, ubicada en el rea de influencia de la ZVTN de Carrizal (Nordeste de Antioquia), fue el resultado del hecho ms reciente. Autoridades locales y departamentales estn activando los planes de contingencia del riesgo.

El temor que existe en las comunidades es porque desde ya se oye vociferar que los paramilitares estn esperando a que la guerrilla se concentre para venir a tomar el control de esta zona. Y entonces quin nos va a garantizar la seguridad?, porque se sabe que el paramilitarismo ha sido una mquina de asesinatos, masacres; todo eso.

Esa era la preocupacin que expresaba en noviembre del ao pasado lmer Gaviria, presidente de la Junta de Accin Comunal de Carrizal. Tambin la compartan los dems lderes comunitarios y defensores de derechos humanos de los caseros ubicados en el rea de influencia de la Zona Veredal Transitoria de Normalizacin (ZVTN) Juan Carlos Castaeda donde se encuentran los guerrilleros del Bloque Magdalena Medio de las FARC.

En ese momento, l y los dems presidentes de juntas tenan razones para inquietarse. Cuatro meses atrs, el 28 de julio de 2016, la Defensora del Pueblo haba emitido el Informe de Riesgo 029. Este alertaba sobre inminentes violaciones a los derechos humanos de las comunidades de Remedios y Segovia, producto de la disputa territorial entre paramilitares y guerrilleros.

Puntualmente, detallaba la contienda entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y la autodenominada Nueva Generacin por el control de la distribucin y venta de alucingenos y el pago de extorsiones en esa regin. Y adverta sobre las acciones que la guerrilla del ELN, con el Frente Jos Antonio Galn, adelantaba para fortalecerse militar y territorialmente en el oriente de Remedios.

Desde entonces, las consecuencias sobre la poblacin civil se han agravado. As lo ha denunciado en el transcurso de este ao, a travs de comunicados y alertas tempranas, la Corporacin Accin Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueo (Cahucopana). Parte de su equipo permanece en Carrizal y las veredas aledaas, donde acompaan a campesinos y mineros.

Segn voceros de esa organizacin social, desde marzo se han registrado varios hostigamientos y violaciones a los derechos humanos en el rea de influencia de la ZTVN. En el hecho ms reciente, ocurrido el 7 de mayo en el casero Mina Nueva de la vereda Panam Nueve, paramilitares quemaron un negocio contra el cual ya haban atentado con un petardo el 5 de abril.

Adems, agregaron los lderes sociales, los paramilitares han indagado por informacin sobre habitantes de ese sector (25 de abril) y han intimidado a una familia campesina entre las veredas Cao Tigre, Dos Quebradas y Camelias (6 de abril).

Cahucopana tambin reproch la presunta ejecucin extrajudicial del arriero y mototaxista Hernn Villa, ocurrida el 23 de marzo en la vereda Panam Nueve durante un operativo del Ejrcito Nacional contra el ELN.

Eso se suma a las constantes amenazas y persecuciones a lderes defensores de derechos humanos, tanto en esas veredas como en el casco urbano de Remedios. Entre ellos, la organizacin destaca el caso de Ricaurte Garca, lder social de Cahucopana, por quien paramilitares estara ofreciendo dinero a cambio de informacin sobre su paradero. Motivo por el cual tuvo que desplazarse junto con su familia en das pasados.

Los voceros de la organizacin social aseguraron que a pesar de la presencia de al menos 300 miembros del Ejrcito y la Polica, quienes brindan seguridad en la ZVTN de Carrizal, hay fuerte presencia paramilitar en las veredas cercanas, a escasas dos o tres horas. Los describen como hombres desconocidos que recorren los caseros, portando armas largas y usando prendas negras y botas militares.

Se estn moviendo por la vereda Las Guaguas, de Segovia. Y en Remedios estn haciendo visitas a las veredas Campo Vijao, Cao Tigre, Plaza Nueva, Santa Martha, Caaveral, El Porvenir, entre otras. Aun estando presente el Ejrcito ah, han llegado hombres paramilitares a preguntar por dirigentes campesinos de Cahucopana y la Asociacin Campesina del Valle del Ro Cimitarra (ACVC).

Y, aadieron, esos hostigamientos obligan a que haya intervencin inmediata de la institucionalidad. Hemos interlocutado con la alcaldesa de Remedios, Luca Carvajal, la ltima vez lo hicimos el 28 de abril, y hasta con los comandantes del BA8 (Batalln Plan Especial Energtico Vial no. 8), en Segovia, y de la Sptima Divisin del Ejrcito. Pero la situacin sigue igual.

Tambin, dicen, han hecho un llamado a la prudencia a ese grupo para que no los agredan y respeten el DIH, ya que el Ejrcito no est dando ningn resultado frente a eso. Igualmente, esperan que la comisin tripartita que integra el Mecanismo de Monitoreo y Verificacin se pronuncie frente a esos hechos que ponen en riesgo tanto la Zona como a la poblacin campesina y minera que est alrededor.

Por ello, la organizacin permanece en asamblea permanente, estrategia que les ha permitido reunirse para analizar los riesgos que los acechan y fortalecer sus mecanismos comunitarios de autoproteccin, que consisten en generar alertas tempranas, movilizar comisiones de verificacin y organizar campamentos de refugio temporal humanitario.

Carolina Gonzlez, secretaria de Gobierno de Remedios, asegur que su dependencia y la correspondiente a la Gobernacin de Antioquia visitaron el martes la vereda Panam Nueve para verificar la situacin. A travs de testimonios de los campesinos y lderes, constataron que efectivamente el negocio fue incinerado y parte de la red elctrica del casero, daada.

Adems, escucharon versiones de los pobladores sobre los hechos denunciados peridicamente por el equipo de Cahucopana, en atencin a los cuales los gobiernos local y departamental ya activaron algunos mecanismos del plan de contingencia. Y, en el transcurso de esta semana, analizarn la situacin de riesgo en el Comit de Justicia Transicional, que se reunir entre el lunes y el martes, y en el Consejo de Seguridad, el mircoles.

En este ltimo espacio, en el que participarn la Alcalda, la Gobernacin, la Fuerza Pblica y el Ministerio Pblico, cada institucin presentar un reporte del conocimiento que tiene acerca de la situacin, para contrastar informaciones y llegar a un consenso sobre la situacin de derechos humanos y orden pblico en las veredas del rea de influencia de la ZVTN de Carrizal.

Tal consenso, con conclusiones y recomendaciones, se reportar a travs de una acta a la Gobernacin de Antioquia, el Ministerio del Interior y al Ministerio Pblico; tambin se compartir con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y se socializar con el Mecanismo de Monitoreo y Verificacin para que tenga implicaciones jurdicas y se activen todos los mecanismos de contingencia, indic la funcionaria.

Pero ms all de eso, lo principal en este momento porque, segn dijo, as lo ha solicitado la Alcalda sera que el Gobierno Nacional, dado que Remedios est priorizado por los Acuerdos de Paz con las FARC, diera garantas de seguridad para toda la poblacin; que ya no estn focalizadas solo para la Zona Veredal, sino para los habitantes de las 53 veredas, los dos corregimientos y el casco urbano, anot la Secretaria de Gobierno.

Con garantas se refiere a aumento de Fuerza Pblica. Una medida apenas necesaria para un municipio donde, enfatiz, un batalln del Ejrcito y tres estaciones de Polica sumados a las autoridades civiles son insuficientes e incapaces de atender a ms de 28.000 habitantes, distribuidos en 1.985 kilmetros cuadrados de terrenos aprovechables para la explotacin aurfera y maderera.

Para ella, si el Gobierno Nacional y el Ministerio del Interior tuvieran una lectura ms completa del momento que atraviesa Remedios, coincidiran con la Administracin Municipal en la necesidad de aumentar la capacidad de accin de la institucionalidad para proteger a la poblacin civil, incluso a los funcionarios, en el actual momento de reacomodacin de las relaciones de poder de los grupos armados.

En ese sentido, Esteban Garca, Personero de Remedios, afirm que en el ltimo tiempo se ha visto una redistribucin del poder de ciertos grupos armados al margen de la ley dentro del territorio. Y esa reorganizacin, esa nueva divisin del territorio, representa un riesgo para todos los habitantes.

Visto en retrospectiva, las vulneraciones a los derechos humanos que ha denunciado el equipo de Cahucopana las ms recientes ya verificadas por las autoridades locales corresponden con las que adverta el Informe de Riesgo 029 para Remedios; vulneraciones que, aun con la implementacin de un plan de contingencia, se estn presentando en las veredas del rea de influencia de la Zona Veredal de Carrizal.





