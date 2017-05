La Nakba recuerda los objetivos palestinos: retorno y autodeterminacin

El da lunes 15 de mayo, en dos lugares distintos de Santiago de Chile se conmemoraron dos actividades, con objetivos diversos, a partir de una misma fecha: Una, en la Embajada Palestina, donde hombres y mujeres vuelven a recordar, con ese recordis de volver a pasar por el corazn, la Nakba del ao 1948 que ha significado el transtierro para cientos de miles de palestinos expulsado de sus tierras por la agresin de un sionismo, que naca al mundo como entidad el da 14 de mayo del mismo ao.

La otra actividad, en otro sector de la capital chilena, signific la celebracin del sionismo, bajo el oropel de la soberbia y la ceguera de aquellos que acudieron a los pasillos de su Embajada en la ciudad de Santiago, lo que han dado en llamar fastuosamente: la Independencia de Israel. Ante ello, la interrogante surge inmediata. Qu independencia puede glorificar una sociedad que se forma al amparo del despojo? De qu independencia se habla cuando la creacin de una entidad se concreta en el marco del desarraigo, la expulsin y la usurpacin del territorio de un pueblo como el palestino y amparado en esa accin criminal bajo el mito de una de un supuesto derecho divino?

No se puede hablar de independencia cuando entendemos que este concepto atae a la formacin o restauracin de un pas despus de la separacin de otro del cual formaba parte. Israel no ha restaurado nada, no se ha separado de nada del cual pudisemos decir que logr su autodeterminacin y menos an formaba parte de otro Estado que pudiese remitir a la idea de independencia. Es, por tanto, una creacin ficticia.

Este 15 de mayo el pueblo palestino, en todo el planeta, conmemora la Nakba la catstrofe y con ello la prdida de una parte importante de su territorio a manos del sionismo bajo la salvaguardia de un proceso de particin rechazado por los pueblos rabes y legalizado en la Resolucin N 181 del 29 de noviembre del ao 1947 emitida por la novel Organizacin de las Naciones Unidas ONU -. Un proceso aceptado por el sionismo segn lo seala el historiador israel Simha Flapan como parte de una maniobra tctica, destinada a impedir la creacin del Estado Palestino y comenzar el proceso de expansin de los territorios asignados al sionismo por las Naciones Unidas.

Este mes de mayo, en que la entidad ocupante de los territorios de Palestina celebra una conformacin bajo el nombre de independencia, debemos ser firmes y claros: Israel no puede hablar de independencia ya que es una denominacin fantasiosa pues, de quin se independiz este Israel surgido del atropello del pueblo palestino? Cmo atreverse a signar un proceso de despojo como algo asimilable a la declaracin de independencia?



Para hablar de independencia, que es referirse a la autodeterminacin o un proceso emancipador como una mnima convencin lingstica - hay que estar sujeto al dominio de otro Estado, que ocupa determinado territorio y que impide su autodeterminacin. Nada de esto ha sido la realidad de un Israel que surge el ao 1948 a sangre y fuego como una entidad artificiosa, para dar cuenta de promesas hechas a espaldas del pueblo palestino, una colectividad que al decir de Edward Said, se construye en base a la conquista, que ha invadido pases limtrofes, bombardeado y destruido a su antojo, hasta el hecho de que actualmente ocupa territorio libans, sirio y palestino contraviniendo la ley internacional.

Una formacin nacida al amparo de decisiones que violaron los derechos de millones de seres humanos, que se vieron forzados a abandonar aldeas, pueblos y ciudades. Marcharse forzadamente de sus hogares, sus cultivos, sus plantaciones de olivos, su ganado, en un proceso de expulsin desencadenado por aquellos que a partir de fines del siglo XIX comenzaron un lento proceso de colonizacin desde el sionismo europeo decidido a concretar su mito fundacional y que justamente tiene como hito la proclamacin de Israel el 14 de mayo del ao 1948.

Tal vez el sionismo, 69 aos despus, crea que puede celebrar sin generar con ello la mira acrtica, acusadora. Tal vez crea ese sionismo que hay que celebrar la usurpacin y ocupacin de tierras no un territorio en disputa como la hasbara sionista pretende hacernos creer - la destruccin de aldeas, la edificacin de un muro no una valla de seguridad como se suele encubrir esa brbara creacin - que segrega al pueblo palestino. Tal vez el sionismo cree con firmeza que hay que celebrar la construccin de asentamientos con colonos extremistas en los territorios palestinos, 650 mil en la ribera occidental, violando todas las resoluciones de la ONU. Impidiendo el regreso de los refugiados palestinos a su hogares. Generando un sistema de apartheid, confinando a la poblacin de Gaza en la crcel abierta ms grande del mundo. Encerrando a los habitantes de la Ribera occidental tras un muro tan vergonzoso como infame, impidiendo su libre circulacin, tratndolos como animales, como seres humanos sin derechos en una poltica colonialista, racista y criminal. Eso es el fondo de la celebracin de Israel?

Lo que en verdad conmemora el sionismo el da 14 de mayo es el denominado Plan Dalet, no un proceso que quieren llamar independencia. Celebra con alborozo la proclamacin del despojo como poltica y con ello el inicio de la Nakba palestina, expulsando a cientos de miles de nuestros hermanos y hermanas de las aldeas palestinas entre Tel Aviv y Al Quds, que tenan que ser conquistados segn este Plan Dalet. En los objetivos sionistas, desde el momento mismo de la proclamacin artificial de su nacimiento, se consider que la posibilidad de que un Estado palestino deba ser frenado con todos los medios a su alcance. Y la poltica posterior a esa proclamacin infame sigue siendo impedir la autodeterminacin del pueblo palestino.



Si alguien puede hablar con propiedad del derecho a la independencia, a la autodeterminacin, ese es el pueblo palestino. Un pueblo, que al rememorar la Nakba, enciende da a da sus propios sueos de libertad. Le dice al mundo que a pesar de los crmenes del sionismo, Palestina est ms viva que nunca. Un pueblo, que frente a la celebracin de algunos, los hombres y mujeres palestinos en su patria y en el destierro conmemoran, evocan, recuerdan, exaltan el herosmo de toda una sociedad que en Nablus, Gaza, Al Jalil, Ramallah, Al Quds, Tulkarem y en cada uno de sus rincones se levanta da a da con la certeza que ms temprano que tarde ser libre de toda ocupacin, de todo asentamiento ilegal, de toda explotacin de su riquezas naturales, de toda presencia colonialista en un territorio que ayer, hoy y siempre es palestino.

La Nakba ha sido definida como un acto deliberado, un proceso sistemtico de usurpacin, saqueo y crimen. Un acto deliberado que sent las bases para conformar un Estado ficticio en la Palestina histrica. La Nakba sigue siendo un continuo del sionismo, sigue hasta hoy en forma de robo permanente por parte de Israel de tierras palestinas, de la segregacin de nuestra poblacin. La nakba es el recuerdo permanente que somos palestinos en Gaza y la ribera occidental, en los campamentos en Siria, el Lbano y en tierras tan lejanas como Chile. La Nakba es el recordatorio que la autodeterminacin y el retorno son los objetivos prioritarios del pueblo palestino.



