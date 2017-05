El Gobierno britnico sale del banco Lloyds con un beneficio de ms de 1.000 millones

El Gobierno de Reino Unido se ha desprendido de la participacin del 0,89% que an mantena en Lloyds Banking Group, entidad en la que lleg a controlar un 43% tras su rescate entre 2008 y 2009 con 20.300 millones de libras (23.596 millones de euros) de fondos pblicos inyectados durante el rescate del banco.

Es el primer banco britnico en reprivatizarse completamente tras la crisis, en un paso simblico en la recuperacin del sector bancario.

La salida del Estado pone fin a uno de los mayores rescates de la crisis financiera mundial entre 2007 y 2009, el del mayor banco minorista de Reino Unido, tras la malograda adquisicin de su rival HBOS en la que medi el Gobierno. Aquella compra, en 2008, provoc que Lloyds sufriera prdidas de ms de 25.000 millones de libras, y el rescate hizo que el Gobierno britnico acabase teniendo una participacin del 43% en el banco.

Lloyds dijo en un comunicado que el Gobierno tendr un beneficio de unos 900 millones de libras (unos 1.000 millones de euros) con el rescate. Sin embargo, este clculo ha recibido crticas porque no tena en cuenta la inflacin ni el coste del prstamo del dinero para pagar el rescate. William Wright, director de New Financial, un think tank sobre mercados de capitales en Europa, calcula que el estado britnico haba tenido una prdida de alrededor de 6.000 millones de libras con la transaccin.



Un peatn pasa ante una sucursal de Lloyds Bank en Londres. EFE/Andy Rain

La Hacienda britnica no ha desvelado el precio medio de venta del ltimo paquete de acciones de Lloyds, aunque la entidad ha indicado en un comunicado remitido a la Bolsa de Londres que la venta de 638,4 millones de acciones, representativas del 0,89% del capital social de la entidad tendra un valor de 449 millones de libras (522 millones de euros) al precio de 70,31 peniques del cierre de la sesin del martes.

El Estado britnico haba dejado de ser el principal accionista de Lloyds el pasado 9 de enero, cuando redujo su participacin en el banco dirigido por Antonio Horta-Osrio por debajo del 6%. "Todos los ingresos de las ventas son destinados a reducir la deuda nacional", precis entonces el Tesoro.

Desde septiembre de 2013, fecha en la que el Estado britnico comenz a reducir su participacin en Lloyds, las acciones en la entidad han reportado a las arcas pblicas 400 millones de libras (472 millones de euros) en dividendos.

Lloyds Banking Group obtuvo un beneficio neto atribuido de 871 millones de libras esterlinas (1.013 millones de euros) en los tres primeros meses del ao, lo que representa un incremento del 72% respecto al resultado alcanzado en el mismo periodo de 2016.

A diferencia de la situacin de Lloyds Banking Group, el Gobierno britnico an mantiene una participacin del 72,6% en Royal Bank of Scotland (RBS), en el que lleg a controlar un 80% tras rescatar la entidad.

