Buenas noches!

Buenas noches! fueron las palabras deen el ocaso de aquel 11 de septiembre del 2011 agradeciendo el, otorgado a este bravo periodista de, a este escritor mexicano de verdades y denuncias, por elen Nueva York. Buenas noches, que ayer se volvieron silencio y polvo de primavera, acalladas por balas mercenarias a sueldo de narcotraficantes y gobierno en Culiacn, en el estado de Sinaloa.

En Culiacn, Sinaloa, Mxico, es un peligro estar vivo, y hacer periodismo es caminar sobre una invisible lnea marcada por los malos, que estn en el narcotrfico y en el gobierno. Un piso filoso y lleno de explosivos. Esto se vive en casi todo el pas. Uno debe cuidarse de todo y de todos. Y no parece haber opciones ni salvacin. Y muchas veces no hay a quin acudir, escupi con tristeza Javier Valdez aquel anochecer en New York con 21 aos de periodista, por entonces, a su espalda, hechos de expresiones de calle, de abrazos y apretones de mano.

Buenas noches, Javier Valdez. Hoy, si acaso, recordarte con los versos que escribiera Unamuno: S, lector solitario, que as atiendes / la voz de un muerto, / tuyas sern estas palabras mas / que sonarn acaso / desde otra boca, /sobre mi polvo / sin que las oiga yo que soy su fuente. / Cuando yo ya no sea / sers t, canto mo! / Oye la voz que sale de la tumba / y te dice al odo / este secreto: / Ya no soy yo, hermano!

Y poco ms, un recuerdo agradecido y una lgrima en una flor sobre tu vida, que fue, y tus crnicas y tus escritos, que quedan.

En Culiacn, en Madrid y en Bilbao la voz crtica, la denuncia institucional siguen amenazadas por las balas mercenarias de narcos y del poder. Es mentira la transparencia que venden y la democracia e igualdad que pregonan, y es verdad la compra y el mercadeo de gentes, el montaje de txiringitos, de organismos sumisos y aplatanados, amancebados desde las instituciones, elegidos desde la amistad y el amn. La corrupcin, hoy tan pregonada en radios y peridicos, tan en boca de todos, tan arraigada en el PP y sus gentes, en el PSOE y sus filiales, tan denunciada en la tele y en las redes, se esparce en nuestra sociedad como gangrena humana. Somos clientela, vendibles a precio, somos oferta barata y t, don Javier Valdez, bien lo sabes.

Las tardas y perezosas indagaciones judiciales entre nosotros estn descubriendo firmas de funcionarios institucionales, redactando escritos y papeles al antojo del jefe por unas botellas de vino o unos miles de euros. Funcionarios, que dejaron de lado su funcin y se convirtieron en lacayos de pajarita, yates, viajes y merendolas. Hombres y mujeres, que tras una carrera de aos y unas oposiciones duras, abandonaron su dignidad humana en atajos de la vida. Emigran de la dignidad y autonoma humana para inmigrar, adentrarse y cobijarse en una esclavitud dorada.

Buenas noches, Javier Valdez, pero cunto me gustara que tu voz de muerto, tus palabras sonaran esta tarde y esta primavera en otras bocas desde tu polvo, que eres su fuente.

Ojal que hoy, que ya no eres, se escuche tu voz, que sale de la tumba!





