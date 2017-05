Trump es slo un sntoma de la enfermedad

Diario Por esto! (Mrida)

Olvidemos la destitucin de James Comey. Olvidemos la parlisis en el Congreso. Olvidemos la idiotez de la prensa que reporta el declive hacia la tirana como si fuese un enfrentamiento deportivo entre las corporaciones republicanas y los demcratas corporativos, o un reality show protagonizado por nuestro manitico Presidente y los idiotas que lo rodean.



As comienza un anlisis de las causas de la crisis del sistema electoral, y por extensin del poltico y social, de Estados Unidos presentado por el premio Pulitzer Chris Hedges en su columna habitual en Truthdig y en otras publicaciones alternativas.



Olvidemos el ruido. La crisis que enfrentamos no encaja en las imgenes pblicas de los polticos que integran nuestro gobierno disfuncional. La crisis que enfrentamos es el resultado de un golpe corporativo de cuatro dcadas, a cmara lenta, que ha hecho impotente al ciudadano, nos ha dejado sin autnticas instituciones democrticas y ha permitido a los poderes corporativo y militar convertirse en omnipotentes. Esta crisis la ha generado un sistema electoral corrupto con soborno legalizado. Donald Trump, es el sntoma de la enfermedad, no el padecimiento mismo.



Hedges considera que la declinacin hacia el despotismo en Estados Unidos comenz a partir del perdn otorgado a Richard Nixon, cuyos delitos administrativos en la presidencia eran crmenes impugnables aunque ahora hayan pasado a ser legales, as como han sido legalizados los asaltos extrajudiciales, incluyendo los asesinatos selectivos y encarcelamientos masivos de disidentes y radicales, especialmente de ciudadanos negros.



Todo comenz, segn Hedges, con la creacin de cuerpos corporativos financiados por fundaciones y organizaciones que tomaron el control de la prensa, los tribunales, las universidades, la investigacin cientfica y los dos principales partidos polticos.



Forma parte del origen del descalabro actual el hecho de que la polica militarizada comenzara a matar ciudadanos desarmados y a diseminar por todo el pas el horrendo sistema estadounidense de encarcelamiento masivo y penas de muerte. Smese a ello el despojo de los derechos constitucionales ms bsicos: privacidad, debido proceso, hbeas corpus, elecciones justas y disidencia. El desbarajuste se aceler cuando operadores polticos como Roger Stone (un cercano asesor de Trump), emplearon dinero pblico en la creacin de anuncios polticos negativos y narrativas falsas para engaar al pblico, convirtiendo el debate poltico en burlesco.



Apunta Hedges que hoy estamos atrapados como ratas en una jaula... Un narcisista y un imbcil pueden ser los operadores de los circuitos elctricos encendindolos y apagndolos, pero el problema est en que el estado corporativo lo controla todo; o lo desmontamos o estamos condenados.



Mumia Abu-Jamal, el preso poltico ms conocido de Estados Unidos, dijo telefnicamente a Hedges desde la prisin donde est encarcelado en Frackville, Pennsylvania, que considera que el estado corporativo necesita que exista una ilusin de normalidad y de orden. "En Roma, los emperadores ofrecan pan y circo. En Estados Unidos, lo que ofrecen son imgenes de amas de casa en telenovelas, deportes y cuentos morales de gente mala y policas buenos. Este pas se jacta de haber sido fundado en principios de libertad. Pero en verdad fue fundado en los de la esclavitud, el holocausto y el genocidio. Fuerzas racistas, violentas y despticas siempre han sido parte del paisaje del pas y a menudo han sido toleradas y habilitadas por el Estado para perseguir a la gente pobre de color y a los disidentes. Trump, es una vergenza para el estado corporativo y los rganos de seguridad interna, puede ser removido de la Presidencia, pero un golpe palaciego slo consolidara el poder del estado profundo y sera utilizado de pretexto para intensificar las medidas internas de represin. Millones de personas, incluyendo a indocumentados, los que tienen condenas por delitos graves, los encerrados en crceles y la gente pobre de color, que ya han sido despojados de sus derechos, y algunos asesinados indiscriminadamente por la polica. Son estas las realidades del terror de estado cotidiano a que estn sometidas estas minoras, situacin que solo terminar cuando acabe el proceso de saqueo corporativo con o sin Trump.



Hedges considera que las lites corporativas, asustadas por lo que el cientfico social Samuel Huntington llam el exceso de democracia que se origin en la dcada de 1960, han venido destruyendo metdicamente el edificio democrtico y al hacerlo se aseguran de que el nuevo sea puesto en manos de enemigos de una sociedad abierta y que la ciudadana quede aislada del gobierno. Cuando las instituciones democrticas dejan de funcionar, cuando el consentimiento de los gobernados se convierte en una broma, los dspotas, los tericos de la conspiracin, los altos mandos militares, los multimillonarios, los estafadores y los protofascistas, llenan el vaco poltico.