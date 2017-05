Abajo la fobia

Para el ao 2000 la Asociacin Internacional de Gays y Lesbianas (ILGA) colocaba a Cuba en el grupo de pases donde la homosexualidad no es sancionada por la ley, pero se reprime. Y es un hecho que hacia los aos noventa ya poda notarse con el anlisis crtico del penoso proceso excluyente que se haba estado llevando a cabo primero con los campamentos de trabajo (UMAP) a donde fueron confinados cientos de homosexuales, religiosos, jvenes asidos a la moda extranjera por llevar melena, botas, escuchar rock, y cuyas conductas socioculturales los hacan ser considerados desafectos a la Revolucin esto ocurri entre 1965 y 1966; y luego con el establecimiento de aquellos parmetros que durante la primera mitad de los setenta, eliminaba toda posibilidad de pertenecer a sectores de la educacin y la cultura a aquellos cuyas inclinaciones sexuales distaban de las concebidas, y por lo tanto constituan un mal ejemplo para las nuevas generaciones.

Hoy todo aquello es pasado y se reconoce como un error, aunque todava, y ahora que ha tenido ms fuerza la apertura, se sigue llamando la atencin acerca de lo que representaron esos episodios a nivel humano e individual. Vase Diez millones, la pieza teatral de Carlos Celdrn con su grupo Argos Teatro, que ha levantado al pblico ms de una vez en Cuba y en Estados Unidos durante el ltimo ao, entre otros hechos artsticos.

Ya tenemos un CENESEX (Centro Nacional de Educacin Sexual). En el 2007 su directora, Mariela Castro Espn, promotora desde 2004 de una estrategia de sensibilizacin hacia la diversidad sexual, realiz una propuesta de reforma legal que defenda el reconocimiento de las uniones de hecho entre parejas homosexuales, la garanta de iguales derechos para parejas heterosexuales y homosexuales, el derecho de estas parejas a la adopcin y el reconocimiento de la identidad de gnero. Se implementaran servicios de salud pblica que garantizaran la atencin integral a personas transexuales, desde el diagnstico y el tratamiento hormonal hasta la operacin de readecuacin sexual y el proceso postoperatorio. Por otro lado, se garantizara el empleo a travestis o transexuales, y se aceptara el cambio de identidad sin la necesidad de haberse realizado antes la ciruga. Tambin se propona al Ministerio del Interior la creacin, en las crceles, del pabelln conyugal para parejas homosexuales; al tiempo en que la propia Mariela contaba que ya se haba logrado que una reclusa transexual, que biolgicamente era hombre, pero identitariamente era mujer, estuviera en una crcel de mujeres y con la garanta de una consulta habitual en el CENESEX.

Orientados a ganar tiempo educando a la poblacin en tales disposiciones, las nuevas normativas se han ido estableciendo a buen paso, pero sobre todo se ha desplegado el esfuerzo de los encargados de modificar los preceptos y prejuicios tan arraigados en nuestra sociedad. Mencion ya Diez millones, y pude haber mencionado la tan citada Fresa y chocolate que con tamaa maestra se gan el derecho a no poder ser censurada de ninguna manera, pues como aprend de mi profesora de Historia del Arte: una obra de arte lo es porque dice, y sobre todo por cmo lo dice. Pero no he mencionado la nueva oleada de hechos artsticos que, tomando la temperatura de la sociedad una de esas tan controversiales funciones del arte se han venido suscitando.

Desde El lobo, el bosque y el hombre nuevo, cuento de Senel Paz que diera abono al guion de Fresa y chocolate, mltiples han sido las referencias al tema homosexual dentro del proceso revolucionario, algunas ms comprometidas con la crtica sociopoltica que otras. Pero ya hoy vemos en espectculos para nios como Los dos prncipes, de Teatro de las Estaciones, una referencia con mucha fineza, me aclara un entendido al tratamiento de la homosexualidad o la identificacin sexual. Se ve as tambin en la literatura infantil, como por ejemplo en cuentos de Nelson Simn. Aunque lo relevante de esto no es tanto el y cmo permitieron que esto se publicara?, que se espera de algn padre desconcertado, sino el y cmo vendo esto yo en mi librera sin buscarme un problema? de alguno que, aun comprometido con el arte y con una mentalidad de amplio espectro, sabe que la sociedad cubana todava no llega mucho all.

El cubano tiende a bromear con todo y tambin lo ha hecho mucho con la coincidencia de que en el mundo se celebre el Da Internacional contra la Homofobia y la Transfobia el mismo da en que Cuba lleva casi sesenta aos casi ochenta si nos remontamos a Niceto Prez celebrando el da del campesino: hombre fornido y viril que no entra en esas cosas, por acortar una definicin popular.

Pero el hecho de que haya comunidades rurales que prefirieron celebrar el aniversario de la firma de la Reforma Agraria un da despus porque s, sin declarar un supuesto complejo tan machista, no es tan jocoso. Es ms bien algo grotesco, otra evidencia de esos contrastes que lo ponen a uno a pensar en esas otras cosas increbles que ha hecho el cubano a pesar de su sino fatdico de tercermundista solo porque ha abierto su diapasn intelectual. Y es entonces ms asombroso ver cmo sabemos de casi todo, nos ocupamos de mantener indicadores demogrficos y sociales a la altura del primer mundo, pero ntese la sorna y la inseguridad cuando se acepta y hasta se aplaude que s, que este muchacho, digo, muchacha, es que tengo que acostumbrarme siga ocupando el puesto tal en tal oficina. Luego en la oficina habr que ver si la persona con nueva identidad no es motivo de irrespeto y bullying, porque es que el cubano es as, acostumbrado a jugar con todo.

Ya se ha dicho varias veces que aquello de la UMAP y la Parametracin fue un error; el CENESEX, el arte, el un poco tmido pero vlido acercamiento de los medios de comunicacin y audiovisuales, han querido ir borrando algunos de los vestigios de aquella poca, incluso recordndolos para poderlos superar. Pero el cubano tiene la cabeza dura, y hablamos de inclusin, pero decimos la palabra tambin cuando se dice que los negros y los homosexuales tambin son personas. Mire usted! Y yo recuerdo a la Rosa Parks que en 1955 se neg a darle el asiento del autobs a un blanco y sent, al fin, un precedente cuando un amigo cercano, muy dado a la diversidad l, me pregunta bajito, con temor a sus propias palabras: Bueno, y si aquel travesti de all se acerca, tengo que darle el asiento de la guagua?

Hoy, alrededor de ochenta pases criminalizan la homosexualidad y condenan los actos sexuales entre personas del mismo sexo con penas de prisin; nueve de estos pases mantienen para estos casos la pena de muerte, y todo a pesar de que ya en 1990 un 17 de mayo, de ah la celebracin la Asamblea General de la Organizacin Mundial de la Salud hubiera eliminado la homosexualidad de las listas de enfermedades mentales.

La transexualidad es an parte de los manuales de psiquiatra, donde se define como trastorno de la identidad sexual, pero en Cuba seguimos apostando por la dignidad plena del hombre y de la mujer, y de los que asumen su identidad de otro modo que la diversidad promueve fortalezas; lo que hace falta es que de veras se concientice desde la ms genuina actitud entre todas las partes, a fin de cuentas los cambios culturales son lentos, pero ya nadie mira mal el divorcio, y a pesar de algunas contradicciones, el aborto en Cuba est legalizado desde 1965.

Fuente: http://progresosemanal.us/20170517/abajo-la-fobia/