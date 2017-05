El proyecto Castor, cuando el negocio es construir

Hemos tenido que esperar 4 aos para que el informe encargado por Enags al Instituto Tecnolgico de Massachusetts (MIT) y la Universidad de Harvard confirmara la. El conocido principio de la Navaja de Ockham, es decir, la explicacin ms sencilla es la ms probable, apuntaba a que los que estaban manipulando el subsuelo son los que hicieron que ste temblara. Pero claro, si un informe cientfico lo ratifica, mejor. Si adems viene de los Estados Unidos, an mejor.

Por desgracia, el estudio tambin ha confirmado que la falla de Amposta ha quedado desestabilizada y que hay peligro de mayores sesmos, -incluso de 6,8 en la escala Richter-, si se realizan las tareas de desmantelamiento del almacn. Es decir, las plataformas terrestre y martima del Castor estn destinadas a formar parte del paisaje de las tierras del Snia por unos cuantos aos. Y esto no es gratis, el mantenimiento anual sale a razn de 16 millones de euros que se incorporan a los peajes de nuestras facturas del gas , junto a la conocida indemnizacin de 1.350 millones de euros (con intereses, 2.420 millones en 30 aos). En realidad, si se quiere conocer el importe de todo lo que pagaremos por el Castor, hay que sacar la calculadora y sumar numerosos pequeos gastos, todos ellos con cifras de seis ceros, que son el ejemplo ms crudo de lo que significan las garantas pblicas para los proyectos privados de gran envergadura .

Pero no nos perdamos en cifras. Lo ms importante aqu es entender la lgica que apuntalaba el negocio del Castor. Imaginemos por un momento que queremos emprender un negocio en un sector en el que no tenemos experiencia. Situacin de riesgo, verdad? No tanto. El Estado nos dice que nos pagar todos los gastos hasta que lo pongamos en marcha y que, si en algn momento no lo vemos claro o cometemos un error grave y decidimos abandonar, nos indemnizar con todo lo invertido. Adems, cuando el negocio est en marcha nos pagar una cantidad anual para que podamos seguir adelante, aunque ste no funcione. Esas son las garantas pblicas concedidas al proyecto Castor . Por un lado, la empresa ACS de Florentino Prez no tena experiencia en almacenes de gas, aunque las grandes empresas como ACS pueden comprar la capacidad tcnica de otras empresas, y lo hizo asocindose con la canadiense Dundee Energy. Florentino consigui firmar un contrato con la administracin de Jos Lus Rodrguez Zapatero que blindaba el proyecto garantizando una indemnizacin incluso en el caso de renuncia . La indemnizacin se hizo efectiva 27 das despus de que ACS abandonara el proyecto. Por otro, el almacn estaba dentro de la planificacin gasstica y, por tanto, recibira en el futuro unas retribuciones anuales, aunque no se usara al ritmo esperado, como est pasando con las plantas de importacin de gas y las centrales de ciclo combinado.

Riesgo? Qu riesgo? Las grandes empresas como la ACS de Florentino Prez se erigen como todopoderosas y tienen mecanismos muy bien engrasados para transferir el riesgo hacia la esfera pblica. El Castor es, por encima de todo, un proyecto-estafa, un negocio garantizado por las espaldas de la ciudadana, una suerte de barra libre de dinero pblico en un Estado bajo medidas de austeridad , una representacin cuasi pornogrfica del poder de las lites extractivas.

Responsables? Qu responsables? Ni el gobierno de Zapatero , que firm un contrato totalmente abusivo, ni el gobierno de Rajoy, que ejecut sin pestaear el pago de la indemnizacin, son responsables. Tampoco el Banco Europeo de Inversiones (BEI), la institucin pblica que facilit la inversin para el Castor. Y por supuesto, nada tiene que ver con ACS ni con Florentino Prez; era un proyecto difcil que no sali del todo bien. Existe la confianza suficiente entre el gobierno y Florentino para saber que la prxima saldr mejor.

No les recorre por el cuerpo una sensacin de indignacin? y si aadimos las autopistas radiales, el tnel de Le Perthus, la indemnizacin a Avertis, la lnea 9 del metro de Barcelona, y los conocidos AVEs sin pasajeros y aeropuertos sin aviones? El Estado espaol tiene un currculum demasiado extenso de transferencia de dinero pblico a las grandes empresas.

En el caso del proyecto Castor en particular, cabe preguntarse: ACS, contina recibiendo licitaciones pblicas? qu ha cambiado de su operativa que permita asegurar que un nuevo Castor no pueda suceder? Si la respuesta es s y nada, tenemos un problema.

Es por esto que desde la sociedad civil nos estamos organizando bajo una campaa que tiene como objetivo revertir los mecanismos polticos y legales que permiten pelotazos de mega infraestructuras energticas, con altos costes para la sociedad y el medio ambiente, como el fallido Proyecto Castor. Un hito importante en este proceso es la prxima celebracin del Juicio Popular al Proyecto Castor, el 17 de junio en Barcelona, abriendo un periodo de adhesiones al proceso. Todos los detalles: http://www.odg.cat/es/blog/manifiesto-acusacion-juicio-popular-castor

Es urgente continuar trabajando para el desmantelamiento de las instalaciones del Proyecto Castor, entre otras reivindicaciones de las poblaciones locales. Asimismo lo es el hecho de poder revertir la actual situacin de pago de deuda ilegtima, que asciende a ms de 3.400 millones de euros, que recae sobre la ciudadana.

