Estn hipotecando nuestros bienes para garantizar el pago de la deuda externa?

Por decreto el gobierno hipotec las riquezas naturales como garanta de la deuda externa, afirm el Dr Eduardo Barcesat en una nota publicada en el sitio Mucho Ms que Dos (1).La nota fue replicada por varios portales de afinidad poltica con el kirchnerismo y por otros que lamentablemente no profundizaron ms all de este impactante ttulo (2).Adems, la noticia circul rpidamente cuando fue puesta al aire por el canal de noticias C5N en el informe realizado por Roberto Navarro en El Destape (3), con un zcalo en pantalla que deca Recursos Naturales como garanta de deuda. El Gobierno hipotec Vaca Muerta. A su vez, poda leerse en pantalla el hashtag #Hipoteca.En el informe, Navarro afirmaba que los 80.000 millones de dlares tomados por el gobierno de Mauricio Macri por primera vez en la historia se estn garantizando con recursos naturales, con nuestro petrleo, con nuestro gas, con nuestro litio, con el oro, con la plata (). Es decir, a diferencia de lo que ocurri en la historia, que si un pas no puede pagar no le podes embargar nada porque es un soberano, y no le podes embargar a un soberano, renunciamos a la inmunidad soberana, en estos bienes. La prxima vez que Argentina caiga en default y si Mauricio Macri sigue as no vamos a tardar mucho entonces vienen por nuestro gas, entonces vienen por nuestro petrleo, entonces vienen por nuestro litio para las bateras, entonces vienen por el oro, vienen por la plata, vienen por el pas, vienen por YPF y vienen por Aerolneas (). Este gobierno es ms entreguista que la dictadura del 76, que el menemismo, que todos los que hemos tenido. Nadie se atrevi a esto, dijo Navarro, insistiendo en que se renuncia a la inmunidad soberana y que hipotecamos el pas (3).Tambin abord esta noticia el periodista Mariano Beristain en su nota Demandan a Macri por hipotecar los recursos naturales como garanta del pago de deuda externa. All, adems de referirse a la demanda judicial contra el presidente Mauricio Macri realizada por los abogados Jorge Cholvis, Arstides Corti y Eduardo Barcesat en nombre del Instituto Arturo E. Sampay por la firma de los decretos 29/2017 y 231/2017, se refiere a un anexo de 400 pginas que formara, como Anexo, parte del primero de ellos, donde se detallaran expresamente los recursos naturales dados en garanta.Consultado por esta agencia, el periodista de C5N y conductor del programa radial Mucho ms que Dos junto a Fernanda Vallejos, afirm que el anexo exista pero que fue bajado del Boletn Oficial donde se encontraba publicado junto con los decretos. Lo que llama la atencin es que dicho Anexo no es mencionado en ninguno de los decretos, los cuales deberan referir en alguna parte de la letra a la existencia del mismo.La denuncia se refiere a que con las firmas de los decretos 29/2017 y 231/2017 (y todos los endeudamientos pactados en el curso de 2017) el gobierno, segn afirma Barcesat en su nota, entrega como respaldo de los pagos de servicios e intereses, el conjunto de los recursos y riquezas naturales. A estos dos decretos deberamos agregarle el firmado el pasado viernes 12 de mayo (334/2017).Los fundamentos de la denuncia hacen hincapi en dos elementos incluidos en los decretos. Por un lado, el que autoriza al Ministerio de Finanzas a que, en la contratacin de la deuda que cada decreto estipula, se incluyan clusulas que establezcan la prrroga de la jurisdiccin a favor de tribunales en las ciudades de New York, Londres y Confederacin Suiza (segn el decreto de que se trate) y que dispongan la renuncia a oponer la defensa de la inmunidad soberana, por reclamos respecto, exclusivamente, a lo que cada acuerdo establezca.Por otro lado, el que expresa que la defensa a la inmunidad soberana NO implicar renuncia alguna respecto a la inmunidad de la Repblica Argentina con relacin a la ejecucin de los bienes que se detallan a continuacin () y all se nombran: las Reservas del Banco Central, cualquier bien del dominio pblico del Estado que estn en nuestro pas (arts. 234 y 235 del Cdigo Civil y Comercial de la Nacin), cualquier bien dentro o fuera del territorio argentino que preste un servicio pblico esencial, dinero en efectivo, depsitos bancarios, valores, obligaciones o cualquier medio de pago, bienes utilizados por una misin diplomtica, impuestos y/o regalas adeudadas a nuestro pas, nuestros derechos a cobrar impuestos y/o regalas, y los bienes protegidos por cualquier ley de inmunidad soberana aplicable.En primer lugar hay que saber que no es lo mismo inmunidad soberana (o de jurisdiccin), que inmunidad de ejecucin.La inmunidad soberana es la que permite no ser sometidos a tribunales extranjeros ante controversias y/o incumplimientos, en este caso, de los contratos de endeudamiento pblico externo. A sta es a la que se renuncia por estos decretos. Pero no es, como dice Navarro, que nadie se atrevi a esto y que nunca en la historia sucedi. Esta renuncia ha sido parte de los contratos de endeudamiento. Como recuerda Alejandro Olmos: Antes de Martnez de Hoz, lo hizo el gobierno de Juan D. Pern que, en 1973, acept la prrroga de jurisdiccin a favor de jueces extranjeros, mediante una ley aprobada mayoritariamente por el Congreso Nacional. A partir de all y con la reforma del Cdigo Procesal en abril de 1976, la totalidad de los gobiernos se sometieron a la jurisdiccin extranjera, sin excepcin.Los decretos 319/2004, 1735/2004 y 563/2010, firmados durante la gestin kirchnerista, tienen la misma estructura que el 29/2017 y el 231/2017, firmados por el macrismo y denunciados tanto por abogados como por periodistas afines polticamente al kichnerismo. Ambos incluyen la renuncia a la inmunidad soberana con el mismo texto y autorizando o facultando a incluir clusulas que establezcan la prrroga de jurisdiccin a favor de los tribunales ubicados en la ciudad de (pases extranjeros) y la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana.No se entiende, entonces, por qu la denuncia legal y periodstica es realizada ahora y no cuando se firmaron esos decretos durante el gobierno anterior. Con relacin a la inmunidad de ejecucin, es la que evita que cualquier sentencia dictada por tribunales extranjeros traigan como consecuencia la confiscacin y ejecucin de los bienes que son propiedad de un Estado. A esta inmunidad, recuerda Alejandro Olmos, se renunci en los decretos del menemismo lo que permiti que los buitre pretendieran la ejecucin de bienes que estaban en el exterior, pero nunca ms se incluy esa clusula nefasta que podra afectar con seguridad bienes del Estado.Otro aspecto que se sostiene en la denuncia periodstica realizada a partir de la presentacin de la demanda judicial, es que cuando se detallan los bienes que estaran fuera de toda posibilidad de ejecucin por parte de tribunales extranjeros, no se mencionan a los bienes del dominio privado del Estado (art 236 del Cdigo Civil y Comercial de la Nacin: los inmuebles sin dueo, las minas de oro, plata, cobre, piedras preciosas, sustancias fsiles y toda otra de inters similar, segn lo normado por el Cdigo de Minera; los lagos no navegables sin dueo, las cosas muebles de dueo desconocido que no sean abandonadas, excepto los tesoros; los bienes adquiridos por el Estado nacional, provincial o municipal por cualquier ttulo).Tomando este punto, Navarro afirma: por primera vez en la historia se estn garantizando con recursos naturales, con nuestro petrleo, con nuestro gas, con nuestro litio, con el oro, con la plata.Lamentamos tener que volver a decirle que los decretos 319/2004, 1735/2004 y 563/2010, firmados durante la gestin kirchnerista, tampoco los incluan. Y la explicacin para su no inclusin la da con claridad Alejandro Olmos en una carta dirigida a los abogados demandantes: Los recursos naturales a que hace referencia el artculo 236 del Cdigo Civil y Comercial, no son del Estado Nacional, y en razn de ello el Poder Ejecutivo no tiene potestad alguna para proceder a su exclusin. () La Constitucin Nacional es muy clara al respecto, en cuanto establece en su art. 124 que Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio. En razn de ello, y ya que tales recursos son de las provincias, el Estado Nacional no puede afectarlos de ninguna manera, porque no tiene el dominio de los mismos, por lo cual mal podan estar afectados por los bonos emitidos recientemente () Si el Estado no tiene el dominio originario de esos bienes, y no puede hacerlos materia de convenios internacionales de explotacin, mal puede comprometerlos en garanta alguna, hipotecarlos, o afectarlos a cualquier emisin de bonos.Para cerrar, si nos alcanzan los dedos de una mano (quizs a algunos hasta les sobren) para contar polticas de este gobierno que puedan rescatarse en beneficio de los trabajadores y el pueblo ms postergado, en defensa de la soberana entendida en un criterio amplio, no solo territorial para qu mentir sobre lo que no es? Por qu la crtica ahora sobre cosas que debieron cuestionarse de la misma manera durante el gobierno anterior? A qu contribuye esta forma de contar lo que nos pasa? A quines beneficia? A quines perjudica?

