Entrevista al economista poltico de izquierda Julio Gambina

"Hay un gran verso en el discurso ideolgico y poltico del Gobierno de Macri"

J.G.: Fue una reunin convocada por el Instituto de Estudios y Formacin de la CTA, junto a la Asamblea Argentina Mejor sin TLC, un movimiento que surgi hace un ao en el local de la CTA precisamente. Se han hecho audiencias pblicas en el Parlamento, varias reuniones y hay un plan de accin importante porque del 11 al 14 de diciembre prximo va a sesionar en la Argentina la Organizacin Mundial del Comercio (OMC).

Hay una ministerial de la OMC, van a venir los representantes de todos los pases de la Organizacin donde actualmente hay 154 pases como miembros, que tienen como objetivo la liberalizacin de la economa mundial. La OMC promueve una mayor apertura de la economa mundial. Lo que hoy estuvimos haciendo fue discutir con varias organizaciones sociales, entre las cuales por supuesto estuvo la CTA y sectores de la CGT, de la Federacin de Comercio que estudian mucho el tema de la liberalizacin comercial, porque uno de los ejes de la OMC es la liberalizacin de los servicios; eso significa que las grandes transnacionales y los gobiernos liberales alientan una liberalizacin de las telecomunicaciones, por ejemplo, de la banca, el tema es que entren y salgan libremente las mercancas, los servicios, el capital en general y uno de los temas que se va a considerar fuertemente en diciembre es el de la liberalizacin del comercio electrnico, algo que en general a mucha gente le suena lindo, porque desde tu casa pods comprar lo que quieras.

Hace poquito Macri recibi a uno de los gerentes de una de las transnacionales del comercio electrnico, un chino, con quien hablaron de que esa empresa va a vender productos argentinos en el mundo, entonces ms de un pequeo o mediano productor se siente contento porque imagina que le va a poder vender al mundo, si hay recesin en Argentina es bueno poder venderle al mundo. Pero no se dan cuenta de que ese discurso en realidad es generar las condiciones para liderar el mercado mundial y que en todo caso Argentina destruya lo poco que tiene de industria local, ya que las condiciones de competencia de la produccin mundial destruye la produccin local. Esto ocurre con los textiles, los calzados, la industria del juguete. Una vez que por razones de precios bajos se sustituya la produccin local de lo que sea, alimento, calzado, vestimenta, maderas, juguetes, muebles, inmediatamente subirn los precios. Es como cuando se discute el tema de las empresas low cost, vamos a poder hacer viajes a precios ms baratos mientras se instalan, pero una vez que lo hagan, reemplazarn las rutas de la o las aerolneas actuales, en este caso Aerolneas Argentinas, y despus van a subir el precio de los pasajes.

Hay un gran verso en el discurso ideolgico y poltico del gobierno de Macri que es lo mismo que ocurre con Trump que habla contra la globalizacin, pero vemos que el presidente de EE. UU. lo que empuja es institucionalizar el dominio de las empresas estadounidenses en EE. UU. y en el mundo.

Ese es el discurso de la OMC que habla de libertad de mercado cuando lo que domina son las grandes transnacionales, entonces lo que vamos a tener en Argentina es una discusin de los representantes de los gobiernos de los pases del mundo, de EE. UU., Europa, Japn, China que ha hablado muy bien de la OMC y lo que se pretende es una mayor apertura de la economa.

Lo interesante de lo que se est discutiendo es que cuando una empresa se encuentra en desventaja con un servicio estatal, lo que el Cdigo de libre comercio establece es que hay que subvencionar a la trasnacional para que compita de igual a igual con el Estado. Algo as como que las trasnacionales siempre ganan, cuando tienen y cuando no tienen dominio del mercado. Es lo que ha pasado en la Argentina no solo en este gobierno sino tambin en el anterior, con los subsidios que reciben las empresas petroleras para explotar ese insumo tan importante que son el petrleo y el gas en Argentina.

Muchas veces se habla del subsidio a los servicios pblicos, al transporte, a la electricidad, etc., y no se considera que en Argentina se subsidia fuertemente a las petroleras que son empresas que dominan la economa mundial a travs de la explotacin de un insumo tan estratgico como son el gas o el petrleo. As que la accin de hoy fue comenzar a generar las condiciones para formar un gran movimiento popular y social, que as como entre el 2001 y 2005 luch contra el ALCA, la idea es ahora poner en discusin los argumentos por la liberalizacin y una campaa que desnude los verdaderos objetivos de esto.

Se estuvo planteando que podra convocarse para el prximo 24 de junio una asamblea nacional que trate de juntar a mltiples organizaciones de lucha social contra las trasnacionales y el modelo productivo sojero, megaminero, de apertura a la circulacin de capitales para que todo eso que hoy lucha en la Argentina pueda articularse en una dimensin conjunta contra una reunin tan importante como la de la OMC.

Se dijo que diciembre va a pasar, pero ms all de lo que se acumule para protestar contra la presencia de la OMC en Argentina, hay que ver una lucha en continuado, porque si ahora Alemania es la coordinadora del grupo de los 20 a partir del ao que viene Argentina lo har y ese grupo que estar reunido aqu en julio de 2018, es autoerigido y discute cmo salir de la crisis mundial. En l estn EE. UU., Europa, China y Japn y por Amrica Latina Brasil, Mxico y Argentina. Las orientaciones que este grupo tiene para salir de la crisis capitalista mundial es profundizar la lgica neoliberal, mucho ms con las caractersticas de los gobiernos que hay hoy en estos pases.

M.H.: Mencionaste el subsidio a las petroleras y es el subsidio que precisamente se le niega a Sancor a pesar de ser la leche un producto vital.

J.G.: Lo que pasa es que en el caso de Sancor la gran presin es contra los trabajadores, la excusa del gobierno para no hacer un aporte crediticio es que el sindicato tiene que resignar un aporte que hace la patronal y el argumento es que Sancor no es rentable por culpa de ese aporte que se hace por cada trabajador.

Vinculado al tema de las petroleras, no olvidemos que en el acuerdo de stas estuvo tambin el sindicato petrolero para que los aumentos salariales tengan que ver con el crecimiento de productividad. Digamos que lo que el gobierno hace con los trabajadores de Sancor es lo que hizo con los trabajadores petroleros de la Patagonia, es lo que empuj a firmar con los trabajadores de la industria automotriz, recuerden que el ao pasado empezaron con suspensiones y despidos.

El gobierno est aplicando una poltica de subsidios a las empresas en combinacin con una poltica de disciplinamiento del conflicto social y de lograr que algunas organizaciones sindicales vinculadas con las patronales y el Estado modifiquen acuerdos colectivos histricos.

Macri plante que estamos en el siglo XXI y que hay convenios colectivos que son propios del siglo XX. Algo as como que los derechos laborales atrasan en relacin a un capitalismo moderno y contemporneo. Porque la ideologa, la poltica y los intereses del gobierno argentino son altamente favorables a la salida de la crisis capitalista por el lado de la ganancia. Por eso la gran preocupacin de Macri para que lleguen las inversiones que nunca llegan, porque el sistema mundial est en crisis, porque aparece la excusa de que la Argentina es cara en trminos de costos de produccin y costo salarial y, por lo tanto, hay una presin para bajar ese costo de produccin considerando al salario en general como un costo, entonces se buscan mltiples maneras de disciplinar.

El epicentro no es tanto los trabajadores petroleros o los lcteos sino la puja con los docentes, que tiene carcter nacional, tal como ocurre en otros pases donde la ofensiva de las clases polticas dominantes y las derechas ha sido muy fuerte, entonces disciplinar al movimiento sindical docente es la puerta para lograr condiciones ms generales en el movimiento obrero.

Hay que apuntar tambin que el movimiento obrero tiene complicidades de conducciones sindicales que facilitan estos acuerdos que apuntan a modificar estructuralmente los convenios colectivos y a satisfacer la demanda de los grandes inversores para que sean rentables sus inversiones en la Argentina, que es lo que piden estos grandes inversores y que es lo que van a demandar en la reunin de la OMC en diciembre.

La Argentina de hoy es hija directa de la imaginada por los genocidas de la dictadura cvico-militar-religiosa

M.H.: Precisamente analizando el 2x1 hablaste de las rmoras de la dictadura.

J.G.: Uso esa expresin porque nos trae a colacin los objetivos de mxima que se plante la dictadura militar en 1976: reconvertir el capitalismo en Argentina y yo digo que en estos aos, desde ese entonces a la actualidad, ha habido matices, no todos los gobiernos son iguales, no es lo mismo uno dictatorial que uno democrtico, pero aun dentro de los constitucionales, no son lo mismo aquellos gobiernos que explcitamente adhieren a un proyecto de la reestructuracin regresiva de la economa, la poltica, la sociedad que aqullos que enarbolan la crtica a las polticas neoliberales y ms retrgradas.

En realidad lo que se ha consolidado es el proyecto que imagin Martinez de Hoz y las clases dominantes de nuestro pas durante la dictadura militar y que progresivamente se ha ido aplicando. Un salto muy importante fue en los aos noventa, pero esos cambios estructurales no han sido revertidos, tenemos la Ley de identidades financieras de 1977 todava, la primarizacin de la economa argentina se continu, los acuerdos con Chevron para el fracking vienen desde antes, ms all de las crticas a las polticas neoliberales, por lo tanto, lo que pongo de manifiesto es que las clases dominantes cada vez que pueden avanzan explcitamente, y si no pueden hacerlo de esta manera lo hacen por lo bajo.

En Argentina siempre se avanz sobre la poltica especulativa que se defini con la Ley de entidades financieras de 1977, por eso nunca se cambi. El Banco Central, con muchos matices de personas que intentaron reorientar la poltica monetaria, cambiaria, en otro sentido terminaron sustentando una extranjerizacin del capital financiero tal como existe hoy. Pero est claro que el modelo productivo primario, exportador, sojero, megaminero, de armadura en la industria, de subordinacin y dependencia en el endeudamiento, aun cuando en los ltimos aos la relacin producto bruto/deuda disminuy, en realidad es la excusa del gobierno actual para decir que es baja, que un pas como EE. UU. est en el 100% o un poco ms, pases como Espaa en el 200%, Japn mucho ms, entonces Argentina tiene posibilidad todava de seguir endeudndose.

Entonces hay cuestiones estructurales que vienen desde hace ms de 40 aos y que obviamente en un gobierno amigable a esto como lo es el de Mauricio Macri se avanza en el mismo sentido. Y ese clima que se genera desde el Ejecutivo, es el que le da aire al Poder judicial para ahondar en esta resolucin de la Corte Suprema con el 2x1.

Pero tambin sealo que el 2x1 es gracias a los nuevos jueces sugeridos por este gobierno, pero aprobados mayoritariamente en el Senado de la Nacin por los senadores opositores. En realidad lo que se pone de manifiesto en la Argentina actual es el carcter republicano del sistema capitalista. El Poder judicial expresa su carcter reaccionario con el 2x1 e incluso el Jefe de Gabinete se da el lujo de criticarlo, la gobernadora de provincia de Buenos Aires tambin, es curioso, pero la Corte Suprema de Justicia funciona como tal a sugerencia de jueces propuestos por el Poder Ejecutivo anterior y por el actual y ratificado por el Poder legislativo anterior y actual. Por lo tanto, hay una connivencia de poderes que es lo que define el carcter republicano del sistema poltico en la Argentina. El poder republicano en la Argentina est articulado e integrado por estos tres poderes, con lo cual si bien la orientacin de la movilizacin est muy orientada contra la Corte Suprema de Justicia, en realidad hay que orientarla contra la Corte, el Poder judicial y el legislativo que la apaan y viceversa. En definitiva, aunque hay voces del Poder ejecutivo crticas es el mismo que ha creado este clima social.

Pero este clima social alguien puede argumentar que tiene que ver con el consenso electoral logrado por Cambiemos en 2015, y esto es real, por eso hoy necesitamos discutir muchos argumentos con la sociedad, porque convengamos que en la prxima eleccin de octubre el gobierno va a intentar que ese apoyo del 2015 se transforme en un consenso poltico ms consciente para avalar la votacin de medio turno en octubre de 2017. Eso exige, ms all de a quin votemos cada uno, la capacidad de organizar a la sociedad argentina para un debate profundo de lo que significa el 2x1. No es solo una cuestin de Derechos Humanos que en s misma es tremendamente importante, sino que en realidad las clases dominantes estn buscando el perdn a los ejecutores que generaron la posibilidad para la transformacin reaccionaria en la Argentina.

El 40% de pobres que hay en nuestro pas, tiene que ver con la organizacin econmica de la sociedad argentina construida en los ltimos aos. Las consecuencias actuales son producto de lo acontecido en los ltimos aos. Cuando a veces se habla de la lucha del pueblo de Jchal, por ejemplo, hay que pensar que estos pueblos que se levantaron contra el impacto de la megaminera fueron poblaciones manipuladas con los beneficios que traan las inversiones.

Menciono Jchal porque San Juan tuvo una de las votaciones ms importantes para el proyecto pro mega minero, y no pro por el PRO, sino porque el gobierno de San Juan de los ltimos aos fue socio directo en los negocios y la promocin de la megaminera a cielo abierto en San Juan que hoy sufre las consecuencias de la contaminacin de sus ros.

Por esto es muy importante la batalla de ideas para discutir con la sociedad que si la Corte Suprema aprueba el 2x1 es porque siente el aval del Poder legislativo y ejecutivo y de alguna manera de la sociedad que convalida. Por eso fue muy importante la dimensin masiva de la marcha del 10/5 y que haya habido finalmente voluntad de marcha unificada. Lo importante es que la sociedad asuma que hay un debate actual que recrea en las condiciones del 2017 los debates que haba all por el 75/76 cuando se generaron las condiciones para el golpe de Estado y cuando ste empez a sentar las bases de la Argentina contempornea.

La Argentina de hoy es hija directa de aquella Argentina imaginada por los genocidas de la dictadura cvico-militar-religiosa. Por eso creo que es mucho ms que un debate jurdico, incluso ms de un jurista pretende esconderse detrs de un debate legal, la propia Elisa Carri ha hecho declaraciones afirmando que desde el punto legal es vlido lo que se ha hecho, aunque dice que moralmente es incorrecto, pero el problema no es la Corte que falla a derecho sino que es un problema del Poder legislativo que no impidi con leyes que la Corte avanzara por este camino.

Creo que en definitiva est mostrando la complicidad de los tres poderes de la Repblica y lo que exige es que el movimiento popular asuma el carcter soberano del Poder constituyente y se genere un debate a conciencia para intentar disputar no solo la poltica y la economa, sino la cultura, la sociedad en su conjunto. Creo que este episodio ha generado una conmocin que motiva que algunos en sentido oportunista se pronuncien en contra. Va a ser muy importante que la sociedad se movilice en contra. El 10/5 y todo lo que siga porque es una batalla larga.

M.H.: Habls de batalla de ideas, de recrear los debates del 75/76, creo que justamente ubics el tema de la decisin de la Corte Suprema como una decisin de carcter poltico. Yo no suelo polemizar con mis entrevistados pero te quiero sealar algo, leyendo tu artculo Las rmoras de la dictadura creo que est demasiado centrado en la cuestin econmica y tengo una diferencia en cuanto a esto, creo que si bien el golpe de Estado tuvo un objetivo econmico, fue fundamentalmente poltico para derrotar al poder del trabajo.

En Argentina durante los 70 se habl de aquel famoso empate histrico que alguna vez mencionaron Portantiero y Murmis y creo que una vez que la balanza se empez a inclinar a favor de los trabajadores, poniendo en riesgo el poder poltico de la burguesa, ah intervinieron las Fuerzas Armadas cuando todas las otras mediaciones fracasaron, incluido Pern y el peronismo.

J.G.: No tengo matices, porque si algo pongo en el artculo es la relacin entre economa y poltica, expresamente. Cuando hablo de economa hablo de organizacin econmica de la sociedad, no hablo de economa, sino de orden econmico social cultural, es un proceso integral. No se puede disociar una cosa de la otra. Lo que estaba pasando en el 74/75 estaba afectando la tasa de ganancia, entonces no es solo una cuestin de poder poltico.

La Argentina nunca dej de ser capitalista. Yo matizo y digo que no es lo mismo un gobierno constitucional que uno dictatorial e incluso matizo dentro de los gobiernos constitucionales. Hasta uno puede discutir que Argentina nunca sali del neoliberalismo a pesar de haber tenido gobiernos crticos hacia ste. Incluso tempranamente Alfonsn se enfrent con Reagan en 1984 y su Ministro de Economa, Grispun, amenaz con que si EE. UU. no bajaba la presin sobre Argentina, nos podamos convertir en una nueva Cuba.

Yo no me imagino que Alfonsn estuviera pensando en avanzar en un camino por el socialismo como sostiene la revolucin cubana, pero evidentemente era un discurso distinto al que haba en la dictadura, as como en los ltimos aos de gobiernos kirchneristas tambin hay matices respecto del discurso menemista, del de la Alianza y la crtica a las polticas neoliberales tambin se sustentaron en habilitar la anulacin del Punto final y la Obediencia debida, que es lo que alent todos los juicios y encarcelamientos. Por eso la Corte toma una medida que es poltica y dice que a los que fueron enjuiciados en una determinada correlacin de fuerzas polticas, porque la anulacin del Punto final y la Obediencia debida tienen que ver con la concentracin de fuerzas populares gestada en torno a la crisis del 2001, a pesar que en 2001 no hay anulacin, les corresponde el 2x1.

Yo fui partcipe y co-autor con Floreal Gorini quien present la Ley de anulacin que luego retom Patricia Walsh, que es la ley que Nstor Kirchner desde el Poder ejecutivo aval para que el Congreso la votara y cuando muchos grupos de Derechos Humanos no crean que se poda anular, sali una anulacin.

Los juicios, los encarcelamientos en este momento del gobierno Macri, es cuando las clases dominantes entienden como el tiempo de retrotraer la situacin. No pudieron evitar los juicios ni los encarcelamientos, entonces aplican el 2x1.

Estas son todas cuestiones polticas, no se puede hablar de economa al margen de la poltica ni de la poltica al margen de la economa, la fragmentacin de un mbito de la economa y un mbito de la poltica solo tiene sentido desde el punto de vista didctico, la realidad es integral. No se puede compartimentar. Por eso no tengo matices con lo que decs y creo que el artculo va en ese mismo sentido.

