Tras 36 aos de injusto cautiverio, scar Lpez Rivera nuevamente es un hombre libre

La unidad es la que nos empoderar

Rel-UITA

Este 17 de mayo, vestido de negro, el independentista puertorriqueo scar Lpez Rivera recorri un pequeo trecho del camino que va costeando el ocano que baa San Juan, para llegar, entre abrazos, lgrimas, gritos y algaraba, al lugar donde, junto a su hija Clarisa, iba a dar su primera conferencia de prensa como hombre libre.Luego de 36 aos de espera, finalmente mi pap regresa en libertad. Mi pap ha sido mi mejor ejemplo de resistencia y lucha, y hoy se reintegra a la sociedad como llegamos aqu, juntos de la mano. Hoy es el da de agradecer a quienes hicieron posible esto, dijo conmocionada Clarisa Lpez Ramos, hija de scar Lpez.Arropado por el cario de cientos de personas que se acercaron al lugar y acompaado por el sonido de las olas que tanto aor durante ms de tres dcadas de injusto cautiverio, scar Lpez no dud en reafirmar que ha regresado para seguir luchando."Hoy puedo afirmar que mi espritu, mi honor y mi dignidad estn inclumes, listo para emprender mi nueva peregrinacin. Quiero que todos y todas sientan la inmensa gratitud que llevo en mi corazn por todo el apoyo que me han dado", dijo ante decenas de medios nacionales e internacionales.Unidad del pueblo para lograr la descolonizacin de Puerto Rico fueron las palabras claves que caracterizaron el mensaje ledo por Lpez, as como las respuestas a las tantas preguntas de los medios."Con mi peregrinacin comenzar a cumplir mi promesa de visitar a los 78 municipios de nuestro pequeo archipilago para dialogar, compartir ideas y promover la unidad. La unidad es la que nos empoderar, advirti el independentista puertorriqueo.Si pretendemos descolonizarnos tenemos que unirnos. No hay otra opcin. Y tenemos que hacerlo porque amamos la Patria. Si no lo hacemos la perderemos. Amar la Patria no cuesta nada, lo costoso es si la perdemos, continu.Lpez Rivera fue capturado en 1981 por el Bur Federal de Investigaciones (FBI) y acusado de conspiracin sediciosa para derrocar al gobierno de Estados Unidos en la isla por su militancia en las Fuerzas Armadas de Liberacin Nacional (FALN).Fue sentenciado a 55 aos de prisin, 12 de los cuales en aislamiento total en una prisin de mxima seguridad de Colorado. En 1988 fue sentenciado a otros 15 aos de prisin por un supuesto intento de fuga.En enero pasado, el ex presidente Barack Obama conmut su condena y scar Lpez regres a su tierra para completar su sentencia.El independentista puertorriqueo dijo que nunca podr olvidar los tantos vejmenes sufridos durante el cautiverio."A m me dejaron 58 das prcticamente sin dormir. Me despertaban cada media hora. Se imaginan lo tremendo que es? Aguant todo ese tiempo. Si quisiera contarles todo lo que he sufrido tendra que escribir un mamotreto, dijo.Ya terminando la conferencia de prensa, Lpez Rivera explic que estaba vestido de negro porque durante aos nunca pudo vestir de luto cuando sus seres queridos moran.Tambin porque este 17 de mayo se celebr el Da Internacional en Contra la Homofobia y Transfobia, y quiso expresar su solidaridad con esa comunidad.Me vest de negro tambin para expresarles mi solidaridad a las y los presos polticos en prisiones estadounidenses, a Ana Beln Montes y a los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico.Vivan los estudiantes, viva la comunidad LGBTI, viva la lucha por un mundo mejor y ms justo. Que viva Puerto Rico de amor y Libert. En resistencia y lucha siempre, concluy Lpez Rivera. scar Lpez est libre (galera de fotos) scar Lpez y su pueblo se fundieron en un abrazo interminable (galera de fotos) scar Lpez Rivera fue liberado de las garras colonialistas (Video)Fuente: Rel-UITA

