El futuro del trabajo que queremos

La Organizacin Internacional del Trabajo (OIT) va a cumplir 100 aos. Es hija de la paz , porque fue creada en 1919 junto con la Sociedad de las Naciones como parte del Tratado de Versalles, que puso fin a la Primera Guerra Mundial. Pero tambin es hija de la guerra , porque muy probablemente no hubiera nacido si millones de trabajadores no hubieran sacrificado sus vidas, sus trabajos y sus convicciones para participar en la contienda del lado de sus gobiernos. Finalmente, la OIT es hija de la globalizacin. Y creo no cometer un anacronismo, porque tambin a finales del siglo XIX y principios del XX existi una primera oleada de internacionalizacin de la economa y hubo quien defendi que, sin un mnimo de igualdad en las condiciones de trabajo a lo largo del mundo industrializado, no sera posible una competencia econmica sana, sino una lucha sin cuartel por rebajar los estndares de proteccin del trabajo.



Aparte de que el movimiento sindical de la poca fuera internacionalista, en los aos a caballo entre los dos siglos haban crecido las voces en demanda de una organizacin internacional que pudiera conocer y comparar las diferentes (e incipientes) regulaciones del trabajo. Un hito en ese camino fue el Congreso Internacional para la Proteccin Legal de los Trabajadores, celebrado en Pars el 25 de julio de 1900, y la posterior creacin de la Asociacin Internacional para la Proteccin Legal de los Trabajadores, nacida en Basilea en 1901, antecedente de la primera oficina internacional del trabajo. En ese Congreso, el profesor Paul Cauws enton uno de los principios que habra de convertirse aos despus en emblema de la OIT: Hoy en da, a los ojos de la mayora, la vieja idea del trabajo como mercanca y del contrato de trabajo absolutamente libre es una idea brbara; en el marco de ese contrato, el trabajador compromete su trabajo, su persona y su modo de existencia .



Pocos aos ms tarde se produce el segundo hito. Los sindicatos de los pases aliados se renen en Leeds en 1916 y firman lo que puede considerarse el acta fundacional de la OIT. Los movimientos sindicales de los pases en guerra demandaban que, en el tratado de paz que pusiera fin a la misma, se contuvieran derechos laborales bsicos para todos los trabajadores; que se creara una comisin internacional formada por empleadores y trabajadores que vigilara la aplicacin de esos derechos mnimos y organizara futuras conferencias internacionales; y la existencia de una oficina internacional del trabajo de carcter permanente. Y as fue. El 28 de junio de 1919 se firmaba el Tratado de Versalles, que inclua en su Captulo XIII la creacin de la Organizacin Internacional del Trabajo, con una composicin tripartita y con unos fines y funciones herederos de las fuerzas que haban convergido para darle a luz. Por el medio quedaba otra fecha que no conviene descuidar. En febrero de 1917 haba comenzado la revolucin rusa.



Aunque escritos hace casi 100 aos, los principios constitucionales de la OIT siguen teniendo plena vigencia. El primero es que sin justicia social no hay paz. Porque cuando existen condiciones de trabajo y estoy copiando literalmente la Constitucin de la OIT que entraan tal grado de injusticia, miseria y privaciones para gran nmero de seres humanos, el descontento causado constituye una amenaza para la paz y la armona universales. A lo mejor guarda relacin este enunciado con los resultados que han deparado ltimamente algunas elecciones generales, donde de forma alarmante la extrema derecha ha vuelto a resurgir como fuerza poltica con posibilidades de gobierno. El segundo tiene que ver con la globalizacin y la imposibilidad ya conocida entonces de alcanzar un rgimen razonable de tratamiento del trabajo sin un mnimo de derechos laborales comunes para todos los pases: Si cualquier nacin no adoptare un rgimen de trabajo realmente humano, esta omisin constituira un obstculo a los esfuerzos de otras naciones que deseen mejorar la suerte de los trabajadores en sus propios pases. Parece, en verdad, escrito hoy mismo, si pensamos en los efectos devastadores sobre los estndares laborales producidos por la deslocalizacin.



El 10 de mayo de 1944, en plena Segunda Guerra Mundial de nuevo la guerra como teln de fondo, se firma e incorpora a la Constitucin de la OIT la Declaracin de Filadelfia. El proyecto de paz que haba alumbrado la Organizacin en 1919 haba muerto, pero la OIT renaca y preparaba al mundo del trabajo para la reconstruccin de la postguerra. Es entonces cuando se recupera la idea de Paul Cauws y se incorpora como principio fundamental de la Organizacin la afirmacin rotunda- de que el trabajo no es una mercanca. Los aos siguientes son los de la edad de oro del Derecho del Trabajo. Luego irrumpen los efectos de las polticas neoliberales, la cada del muro de Berln y una nueva oleada de globalizacin. En 1998 la OIT responde a la creciente interdependencia econmica con la Declaracin relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, intentando la expansin universal de los derechos de libertad sindical y negociacin colectiva, la eliminacin del trabajo forzoso y el trabajo infantil y la erradicacin de toda forma de discriminacin en materia de empleo. Ms tarde, bajo la direccin de Juan Somavia, nace la idea del trabajo decente . Y ahora, a punto de cumplir 100 aos, y bajo la direccin de Guy Ryder, la iniciativa sobre el Futuro del Trabajo que Queremos .



Para celebrar el centenario de la OIT, pero, sobre todo, para marcar el camino que la Organizacin debiera recorrer en los prximos aos, se estn celebrando estos das a lo largo del mundo debates sobre el futuro del trabajo. No (o no solo) sobre el futuro que parecen imponer los hechos las secuelas de la crisis, la globalizacin econmica, la digitalizacin; sino sobre el futuro que queremos pensar y construir. La idea, que Guy Ryder expresa con una famosa cita de Shakespeare it is not in the stars to hold our destiny but in ourselves , es intentar evitar el determinismo sobre cmo habr de ser el devenir de la economa y del trabajo, para que ello sea consecuencia de la voluntad compartida de gobiernos, empleadores, trabajadores y sociedad en general.



Por mi parte, lo primero que quiero aportar a ese debate es una reflexin sobre la centralidad del trabajo. El trabajo fue durante mucho tiempo el centro de la vida econmica, social y poltica. Hoy ha perdido esa centralidad. Nadie se imaginara hoy que una constitucin pudiera definir un pas como una repblica fundada en el trabajo, tal como todava hace la Constitucin italiana de 1948. El peso que tienen las rentas del trabajo en el crecimiento econmico ha ido cayendo. Segn los ltimos datos de nuestra contabilidad , la remuneracin de los asalariados representa un 47% del PIB, cuando lleg a estar por encima del 65% de la riqueza nacional. Todos los partidos polticos se preocupan por el empleo (la verdad es que luego, en la prctica, unos ms que otros), pero ninguno de ellos se reclama ya como la voz poltica de los trabajadores. Y sin embargo el trabajo sigue siendo el elemento ms importante en las vidas de la gente. De l obtiene el sustento la mayora de la poblacin; sigue siendo el vehculo ms potente de participacin social; y la forma primaria de acceso a los derechos sociales. As que una primera forma de avanzar en el proceso de construccin del futuro del trabajo que queremos bien podra ser reclamar que el trabajo vuelva a ser, si no el centro, s uno de los elementos centrales de la agenda poltica, econmica y social. Miremos ms el trabajo de la gente el que tiene, el que no tiene, el que quiere porque de ese modo conoceremos ms a la propia gente. Y a lo mejor as no nos llevamos tantas sorpresas en los procesos electorales.



Mi segunda reflexin tiene que ver con la idea de que el trabajo no es una mercanca. A diferencia de lo que sucede con un coche, una casa o cualquier otro objeto de compra y venta en el mercado, el trabajo no puede desmembrase de la persona del trabajador. Con el trabajo fsico o intelectual que se realiza y es objeto del contrato de trabajo va intrnsecamente unida una persona. Por eso el trabajo no puede tratarse como una mercanca cuyo precio de compra y venta depende sin ms de las leyes del mercado, porque en alguna medida se podra estar vendiendo y comprando a precios de mercado la propia persona del trabajador. Para que ello no suceda estn las normas laborales, que tienen como principal misin limitar el puro juego de la oferta y la demanda como modo de ajustar el precio que paga un empleador por la actividad fsica o intelectual que desarrolla un trabajador.



No siempre ha habido normas laborales. Durante la mayor parte del siglo XIX el trabajo fue, en efecto, pura commodity sometida al devenir de las fuerzas del mercado. Leer a Dickens ilustra sobradamente las consecuencias de ello. Ms tarde las legislaciones laborales, los convenios colectivos, el reconocimiento de los derechos laborales como derechos fundamentales decomodificaron el trabajo, restringiendo (aunque no eliminando) la operatividad de la oferta y la demanda en la fijacin del precio del trabajo. Hoy, tras aos de demandas de desregulacin, flexibilidad, austeridad, etc., el valor de las normas laborales y los derechos sociales est fuertemente en declive y el trabajo est convirtindose o a punto de convertirse de nuevo en una commodity . Y basta mirar alrededor para darse cuenta de las bolsas de desigualdad , precariedad, pobreza, etc., que nos rodean. Por eso, reivindicar el valor profundamente civilizador de las normas laborales debe ser otra de las claves en la construccin del futuro del trabajo que queremos.



Mirando al futuro todos pensamos en la digitalizacin, en la globalizacin, en las plataformas on-line, en las cadenas de valor, en los cambios climtico y demogrfico y en las consecuencias que todo ello tendr sobre las relaciones laborales como elementos novedosos del debate. Pero en la realidad no se producen rupturas tan abruptas como para que de un da para otro los nuevos fenmenos reemplacen por completo a los anteriores. Todas estas nuevas realidades van a convivir con los problemas que hoy afronta el mundo del trabajo, sencillamente porque estos problemas no han desaparecido. De modo que, cuando hablemos del futuro del trabajo que queremos construir, hagamos como el hermano pequeo de la Fbula de los tres hermanos de Silvio Rodrguez: Ojo en camino y ojo en lo porvenir.



A pesar de la mejora econmica, sigue habiendo mucho desempleo. En Espaa, ms de 4,2 millones de personas no tienen trabajo. La tasa de desempleo ha mejorado, pero sigue siendo muy alta, de un 18,75%, la segunda ms alta de toda la UE. La precariedad no cesa. Casi un 26% y me estoy refiriendo a casi 4 millones de asalariados de nuestro pas tienen contratos temporales. Tambin es la segunda ms alta de la UE, 10 punto porcentuales por encima de la tasa de temporalidad de los pases de la zona euro. La desigualdad entre mujeres y hombres se agranda. La tasa de actividad de ellas es 11 puntos ms baja que la de ellos; la tasa de paro, en cambio, 3 puntos ms alta: 1 de cada 5 mujeres estn en situacin de desempleo. 1 de cada 4 mujeres trabaja a tiempo parcial, la mayora sin quererlo. El salario medio de las mujeres es el 76% del de los hombres y son el 64% del total de trabajadores peor pagados . Por cierto, hablando de desigualdad y de OIT, no est de ms recordar que Espaa todava no ha ratificado el Convenio 189, que garantiza la igualdad de derechos de las trabajadoras (porque ellas son mayora) del empleo domstico. Estn creciendo los accidentes de trabajo , el ltimo ao un 6,9%, con un total de 476 trabajadores muertos . Y sigue aumentando la pobreza laboral. El 14% de los trabajadores de nuestro pas est en riesgo de pobreza ; casi la mitad de los parados tambin.



En esta misma tribuna me he referido ya a la necesidad de abordar con inteligencia el impacto de la digitalizacin y la llegada de la platform economy sobre las relaciones laborales. Tambin habremos de pensar cmo hacer que el desarrollo econmico no perjudique la sostenibilidad medioambiental y cmo afrontar el envejecimiento de la poblacin desde la economa de los cuidados. Creo que, incluso, y como propone Amartya Sen, debemos cambiar nuestro propio concepto de desarrollo econmico para abrazar otro que mida el impacto del crecimiento econmico en la vida y la libertad de las personas. Todos estos retos deben formar parte del debate y de la construccin del futuro del trabajo que queremos. Pero sin olvidar que al lado de ellos y muchas veces multiplicados por estos nuevos retos estn el desempleo, la precariedad, la desigualdad de gnero, la siniestralidad laboral y la pobreza en el trabajo. El futuro del trabajo que queremos debe dar respuesta tambin a todos ellos. Porque el futuro es una mezcla de lo que fue y de lo que ser el mundo del trabajo . La tarea es mucha y muy importante para millones de personas de nuestro pas y de nuestro planeta. As que la OIT va a cumplir 100 aos, pero, en vista de todo esto, tiene por delante un largo y por el bien de todos esperemos que fructfero trabajo.

Luz Rodrguez es profesora de Derecho del Trabajo en la UCLM y academic visitor en la Universidad de Cambridge

