La Declaracin Balfour, cien aos de poder judo

Gilad.co.uk

Este ao los palestinos y quienes los apoyan conmemoran el centenario de la Declaracin Balfour, una declaracin escrita emanada del ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido Arthur James Balfour a Walter Rothschild, un lder de la comunidad juda britnica a favor de la creacin de un hogar nacional judo en Palestina.

Para los palestinos la Declaracin Balfour fue el comienzo de su difcil situacin: un siglo de limpieza tnica a manos de los recin llegados europeos que afirmaban que Palestina era su casa histrica. Sin embargo, por alguna razn, los partidarios de los palestinos se desesperan por suprimir la discusin de las causas de la Declaracin Balfour, cmo y por qu se produce?

La Declaracin Balfour ofrece pruebas contundentes de que el dominio de los grupos de presin polticos judos en los asuntos mundiales no es realmente un nuevo desarrollo. En 1917, en el apogeo de la Primera Guerra Mundial,el destino de pases, continentes y el resultado de los conflictos mundiales estuvo en manos de un pequeo grupo de presin de financieros judos.

En su inestimable libro The Pity of it All , el historiador israel Amos Elon sugiere que la Declaracin Balfour de 1917 fue motivada, al menos en parte, por el deseo del Gobierno britnico de ganar el apoyo de judos estadounidenses proalemanes para que pudieran ayudar a arrastrar a EE.UU. a la guerra.

Elon sostiene que al comienzo de la guerra los judos germanoestadounidenses financiaban a los alemanes y rechazaban cualquier posible alianza entre EE.UU. e Inglaterra. Jacob H. Schiff, jefe de Kuhn, Loeb -en ese momento el mayor banco privado de Estados Unidos despus de JP Morgan-declar que l ya no poda negar su lealtad a Alemania tanto como no poda renunciar a sus propios padres. Schiff or por la victoria de Alemania. En una declaracin a The New York Times el 22 de noviembre de 1914 acus a los britnico y franceses del intento de destruir a Alemania por razones comerciales. (The Pity Of It All, pg. 455)

Los judos germanoestadounidenses no estaban solos en la comunidad juda. Los judos rusoestadounidenses tambin apoyaban a Alemania en la guerra. Los judos de Europa del Este en Estados Unidos, repelidos por el antisemitismo de la Rusia zarista, eran igualmente favorables a Alemania. En la propia Rusia los judos de Pale saludaron a las tropas alemanas que avanzaban en Polonia, Bielorrusia y Ucrania como liberadores. En cierto sentido, lo eran (Ibid).

De acuerdo con Elon los britnicos se encontraron con un problema judoestadounidense. El Gobierno britnico tom estos acontecimientos muy en serio. En un ataque de paranoia, el embajador britnico en Washington incluso sospech de la existencia de una verdadera conspiracin juda alemana en los Estados Unidos dirigida contra Gran Bretaa (Ibid).

La conclusin de Elon es clara. La Declaracin Balfour de 1917, que pide el establecimiento de un hogar nacional judo en Palestina, fue motivada por el deseo del Gobierno britnico de ganar apoyo entre los judos proalemanes de EE.UU., al menos en parte (Ibid).

La lectura que hace Elon de las circunstancias que llevaron a la Declaracin Balfour es ms o menos la misma que Benjamin Freedman en su notorio discurso de 1961.

http://www.youtube.com/watch?v=x8OmxI2AYV8

Freedman afirma que los sionistas ofrecieron a Gran Bretaa su apoyo para llevar a Estados Unidos a la guerra a cambio de un compromiso britnico de convertir Palestina en una patria juda en el futuro. Freedman crea que la animosidad de Alemania despus de la Primera Guerra Mundial hacia los judos provena de lo que ellos consideraban la traicin y la complicidad de los financistas judos alemanes en su derrota.

100 aos despus de la Declaracin Balfour los entusiastas de la solidaridad palestina optan por evitar la discusin sobre la poltica judeocntrica global que llev a la Declaracin, a pesar de que fue posiblemente el evento ms significativo que molde el Oriente Medio y la actual realidad palestina. Esta reticencia sugiere que el movimiento de solidaridad es, en s mismo, un territorio ocupado. Una vez ms, observamos que el discurso de los oprimidos est controlado por la susceptibilidad del opresor.

Fuente: http://www.gilad.co.uk/writings/2017/5/17/the-balfour-declaration-a-century-of-jewish-power