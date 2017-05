Nawal al Saadawi (Kafr Tahl, Egipto, 1931) rehsa retratarse con el cartel de la institucin que la invita. Cuando una asistente a las jornadas que la cooperacin espaola organiz el 9 y 10 de septiembre sobre igualdad de gnero en el Norte de frica y Oriente Prximo le pidi una fotografa, la novelista, feminista y mdico egipcia sugiri con una sonrisa un fondo alternativo.dijo en alto sin reparos, a pesar de que acababa de participar en la inauguracin del evento. Al Saadawi est en contra de todos los Gobiernos. Y lo afirma sin pudor frente a sus anfitriones. Lo nico que oculta son sus manos, en unos coquetos guantes blancos. No estoy segura de que me vuelvan a invitar, de hecho ni siquiera s por qu me han invitado, afirma sin dejar de sonrer antes de comenzar la entrevista en la sede de la Agencia Espaola de Cooperacin Internacional (AECID). Pero sus credenciales como feminista en Egipto y en el mundo rabe hacen imprescindible su presencia all donde se traten los derechos de la mujer.Doctora y psiquiatra, ha escrito ms de medio centenar de libros entre novelas, cuentos y obras de teatro, en los que aborda tanto los problemas de la mujer en el mundo, desde la mutilacin genital y la violencia machista a la prostitucin, como los efectos perniciosos del extremismo religioso. Su libro La mujer y el sexo, publicado en 1972, con duras crticas a la extirpacin del cltoris, que ella misma sufri cuando tena seis aos me mutilaron con una navaja de afeitar fue la causa de que perdiera su trabajo como directora general de salud pblica en Egipto.No ha sido la nica consecuencia de haber hablado siempre alto. En 1981, bajo el Gobierno de Anwar el Sadat, pas varios meses en prisin por criticar al rgimen, aunque aprovech su estancia para escribir sus memorias en un rollo de papel higinico con un lpiz de contrabando. Ha sufrido el exilio durante diez aos, a causa de las amenazas de grupos extremistas islmicos. Ahora, bajo el Gobierno de Abdelfat Al Sisi, trabaja en Egipto para que los jvenes sean cada vez ms radicales.Respuesta. No. Estoy en contra de todos los Gobiernos, porque solo apoyan a las mujeres que trabajan para ellos. Por eso me sorprende que me haya invitado el Gobierno espaol. Nawal al Saadawi, durante su visita a Madrid.KIKE PARAR. No, ni siquiera, porque yo no distingo entre hombres y mujeres. Lo ms importante es la mente. Mire a Hillary Clinton [aspirante a la candidatura del Partido Demcrata en las prximas elecciones de Estados Unidos]. Ella est en contra de las mujeres y solo usa el tema de la mujer para ganar las elecciones. Sin embargo, lo nico que quiere en realidad es dinero y poder. Para ser feminista no es suficiente con ser una mujer, porque Clinton es mujer pero tambin es a la vez capitalista, patriarcal y religiosa, que son las causas por las que las mujeres estn oprimidas en el mundo. Yo no divido a las personas por sus rganos genitales sino por lo que hay en su cabeza.R. Exacto. No tiene ms que mirar a Margaret Thatcher [ex primera ministra de Reino Unido]. Cuando Thatcher estaba en el poder, yo estuve en Reino Unido y las mujeres en aquel pas estaban en contra de Thatcher porque perdieron muchos derechos durante su Gobierno.R. El feminismo es liberar la mente del sistema patriarcal, de la religin y del capitalismo, que son las principales amenazas para la mujer. Aunque no solo son amenazas para la liberacin de la mujer sino tambin para los pobres. Yo no separo entre la opresin de clase y la opresin patriarcal. Para m, estn relacionadas y siempre van juntas de la mano. De hecho, para m una mujer es independiente cuando se alimenta por s misma.R. No, la opresin de la mujer es universal, no solo afecta a los pases pobres. Se da por ejemplo en todas las religiones: en el cristianismo, en el judasmo, en el islam o en el budismo la mujer es siempre inferior. Como ve, no me gustan las divisiones, tampoco separo entre Oriente y Occidente o entre Norte y Sur, porque todos vivimos en un solo mundo.R. En Egipto hubo dos revoluciones. En enero de 2011, la gente se levant contra el rgimen de [Hosni] Mubarak y la dominacin de Estados Unidos, que siempre ha intentado que Egipto dependa comercialmente de ellos. Washington impuls a los Hermanos Musulmanes hasta el poder. As que la segunda revolucin, en junio de 2013, surgi en contra de los Hermanos Musulmanes y consigui expulsarlos del Gobierno. Y Abdelfat al Sisi fue positivo porque apoy al pueblo en su lucha contra los islamistas, ya que el pueblo egipcio no poda ser libre bajo el rgimen teocrtico de los Hermanos Musulmanes. No obstante, yo siempre he estado en contra de todos los Gobiernos, tambin de los de Egipto.R. Esa es una gran mentira. No fueron elecciones libres, dependieron del dinero que muchos Gobiernos dieron a Morsi. Los pases europeos y Estados Unidos propagaron mentiras sobre Egipto. Tambin los medios de comunicacin, que siempre estn mintiendo y ofrecen una mala imagen de los pobres, porque son propiedad de los Gobiernos y de los millonarios.R. Me dejan trabajar con libertad porque ahora Al Sisi necesita mujeres como yo. De lo contrario, ya me habran mandado a la crcel.R. S, porque hoy en da mis libros siguen causando fuertes reacciones.R. Yo ahora tengo 84 aos y no s hasta cundo voy a vivir. Tampoco me importa. Solo tenemos una vida y tenemos que hacer lo mejor que podamos con ella. Pero incluso aunque muera, mis libros van a estar ah, mi mente va a seguir viva en mis libros. Aunque soy mdico, me siento fundamentalmente novelista. Yo cada vez soy ms radical y mi sueo ahora es ensear a la gente joven, que los jvenes egipcios hagan una verdadera revolucin.