Entrevista a Joo Pedro Stedile, dirigente del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) y del Frente Brasil Popular

Stedile: "Precisamos de elecciones directas ya y de un plan popular de emergencia"

Brasil de Fato

Joo Pedro Stedile, dirigente del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) y del Frente Brasil Popular analiza en esta entrevista el escenario poltico brasileo, el papel de la Red Globo, las divisiones en el campo golpista, y habla sobre la necesidad de construir un gobierno de transicin y un proyecto popular para el Brasil.

Brasil de Fato.- Cul es el inters de la Globo en difundir estos audios y porqu insisten en elecciones indirectas?

Joo Pedro Stedile.- La Red Globo se convirti en el principal partido de la burguesa brasilea. Cuida los intereses del capital, utiliza su fuerza de manipulacin de la opinin pblica y articula con los sectores ideolgicos de la burguesa, que incluyen el Poder Judicial, algunos procuradores, y la prensa en general. Ellos saben que Brasil y el mundo viven una gran crisis econmica, social y ambiental, causada por el modus operandi del capitalismo. Eso en Brasil se convirti en una crisis poltica, porque la burguesa precisaba tener hegemona en el Congreso y en el gobierno federal para poder aplicar sus planes de colocar todo el peso de la salida de la crisis sobre la clase trabajadora. Por lo tanto, la Globo es mentora, y al mismo tiempo gestora del golpe. Por lo tanto, poner a Temer despus del impeachment de Dilma fue un tiro en el pie, ya que su bando como lo revel el propio Eduardo Cunha- es un bando de lmpenes, oportunistas y corruptos, que no estaban preocupados con un proyecto burgus de pas, sino apenas con sus propios bolsillos. La operacin Carne frgil fue otro tiro en el pie, que ayud a desacreditar al PMDB partido de Temer-, ya que varios de ellos estaban involucrados y acabaron provocando a un sector de la burguesa agroexportadora. Ahora, ellos precisan construir una alternativa a Temer. La forma en que va a salir se decidir en las prximas horas o das, si es mediante renuncia, si lo juzgan en el Supremo Tribunal Electoral o mismo si aceleran los pedidos de impeachment que entraron en el Congreso. En las prximas semanas se decidir quin ocupar su lugar, y muchos factores incidirn en este sentido. El resultado no ser fruto de algn plano maquiavlico de algn sector la propia Globo- sino de la lucha de clases real, de cmo estas clases se movern en las prximas horas, das y semanas.

Brasil de Fato.- Cmo se organiza el campo golpista?

Joo Pedro Stedile.- El campo golpista est dividido desde 2014. Y eso nos ayuda. Porque en los golpes anteriores, el de 1964, y en el perodo de gobierno de Fernando Henrique Cardoso (FHC) de 1994, la burguesa estaba unida, tena un comando nico, un proyecto de pas y una retaguardia importante en el capital estadounidense. Ahora, no tienen proyecto de pas. Perdieron la retaguardia gringa, porque se alineaban con Hilary Clinton, y quieren salvaguardar apenas sus intereses econmicos particulares. Como dice el socilogo tucano (del PSDB) Jos de Souza Martins, las reformas de la previsin social y del trabajo son medidas capitalistas, que aumentan la explotacin de los trabajadores, pero que tambin son contradictorias con un proyecto capitalista de pas. Tampoco los golpistas tienen comando nico. Estn divididos entre el poder econmico (Meirelles ministro de Hacienda-, JBS, etc); el grupo de lmpenes del PMDB (Romero Juc lder del gobierno en el senado-, Eliseu Padilha Ministro de la Casa Civl-, Temer, Moreira Franco Jefe de la Secretara General de la Presidencia), que tienen el poder de las leyes, pero comienzan a tener fisuras, como es el caso de Renan Calheiros. Hay tambin un grupo ideolgico compuesto por Globo, y el Poder Judicial, pero hay muchas contradicciones internas entre ellos. Es por eso que tampoco tienen claro ahora a quin colocar en lugar de Temer. El ideal para ellos sera invisibilizar a Lula, tener un gobierno de transicin, que fuese aceptado por la mayora de la poblacin, que podra ser hasta la ministra Crmen Lcia, hasta octubre de 2018, y ah intentar ganar las elecciones. Pero esa divisin aparece tambin para las candidaturas, ya que todava no consiguen construir un FHC, un Collor. Estn tanteando a la opinin pblica, presentando a Joo Doria actual alcalde de San Pablo- o a Luciano Hulk. Pero saben, por las encuestas, que son inviables y extenderan ms la crisis poltica.

Brasil de Fato.- Qu pueden hacer en este contexto los trabajadores y las organizaciones populares?

Joo Pedro Stedile.- Nosotros estamos debatiendo desde el ao pasado, en el mbito de los ms de 80 movimientos populares y organizaciones polticas que forman parte del Frente Brasil Popular, que las salidas que le interesan a la clase trabajadora son un conjunto de medidas que se complementan. Primero, bajar a los golpistas y suspender todas las medidas legislativas que vienen tomando contra el pueblo. Despus de eso, tener un gobierno de transicin, que convoque a elecciones presidenciales para octubre de 2017, y que se discuta una forma de tener una reforma poltica inmediata, que garantice la voluntad del pueblo, y se elija un nuevo Congreso. Otro punto es que el nuevo gobierno asuma el compromiso, ya en su campaa, de convocar una Asamblea Constituyente Exclusiva para construir un nuevo modelo democrtico de rgimen poltico-electoral en el pas. De forma paralela, construimos un Plan Popular de Emergencia, que incluye ms de 70 medidas de emergencia que el gobierno de transicin y el nuevo gobierno deberan implementar, que desde nuestro punto de vista, sacaran al pas de la crisis econmica, social y poltica.

Durante la campaa electoral precisamos discutir un nuevo proyecto de pas, que tome en cuenta la necesidad de reformas estructurales a medio y largo plazo, como la reforma tributaria, la reforma de los medios de comunicacin, la reforma agraria, y la propia reforma del Poder Judicial. Pero para que todo esto ocurra, los trabajadores, las masas, precisan tomar las calles de forma urgente. La fuerza del pueblo se ejerce ah, en las movilizaciones, en las ocupaciones y la presin popular. Creo que en las prximas horas y das, habr plenarios para debatir calendarios concretos de movilizacin. De nuestra parte, creemos que la semana que viene es decisiva. Precisamos acampar en el Supremo Tribunal Federal, para asegurar la renuncia de los golpistas y que sean precisos los corruptos denunciados por Joesley Batista. Precisamos realizar amplias movilizaciones en todas las capitales y grandes ciudades, el prximo domingo 21. Precisamos transformar el 24 de mayo no slo en una movilizacin en Brasilia, sino en todo el pas, ocupando las Asambleas Legislativas, las rutas, en fin. El pueblo precisa entrar en campo, y presionar para acelerar los cambios que necesitamos.

Brasil de Fato.- Las elecciones directas pueden traer avances al pas? Cmo? Quines seran los candidatos?

Joo Pedro Stedile.- Claro, las elecciones directas para presidente y para um nuevo Congreso son uma necesidad democrtica, para sacar al pas de la crisis poltica. O sea, slo las urnas pueden repactar un gobierno que represente los intereses de la mayora y pueda tener legitimidad para hacer las mudanzas a favor del pueblo que permitan salir de la crisis econmica. Porque la crisis econmica es la base de toda la crisis social y poltica. El candidato de la clase trabajadora es Lula, que representa a las amplias mayoras del pueblo brasileo, y que se puede comprometer con un proyecto de cambios y apoyar nuestro plan de emergencia.

Probablemente, habr otros candidatos, como Bolsonaro, el representante de la extrema derecha, Marina Silva, que intentar atraer un electorado de centro, pero su base real es apenas la iglesia Asamblea de Dios. Los tucanos estn en crisis, porque Alckmin est involucrado en varias denuncias. Doria es un playboy de quinta categora. Y la Globo no ha tenido tiempo de construir una alternativa, como fue Collor en 1989.

Brasil de Fato.- Cul es la salida para impedir los retrocesos de la agenda golpista?

Joo Pedro Stedile.- Movilizar, luchar, y no salir de las calles. Debemos trabajar en los prximos das en la perspectiva de una huelga general por tiempo indeterminado. Toda nuestra militancia social y los lectores de nuestro Brasil de fato deben estar alertas, los prximos das sern de batallas definitivas para definir los rumbos del pas en los prximos aos. La fuerza de la clase trabajadora slo se expresa en las calles.

Traduccin: Marcelo Aguilar

Fuente: https://www.brasildefato.com.br/2017/05/18/stedile-precisamos-de-elecciones-directas-ya-y-de-un-plan-popular-de-emergencia/