El nuevo presidente es un viejo reaccionario y corrupto, maraero eterno de la poltica que traicion a la ahora ex presidenta.

Hemos realizado un extenso anlisis econmico del Brasil los ltimos 15 aos. Los trabajos se pueden leer en este nmero de Gallo Rojo.

Desde que Dilma fue reelecta en 2014 cont, a diferencia de lo que haba sucedido en las dos elecciones de Lula y en la primera de ella, con el antagonismo de sectores de la burgesa brasilera. En particular las reacciones de los mercados, regidos bsicamente por los operadores financieros (bancos comerciales nacionales y extranjeros, as como grandes bancos de inversin sobre todo extranjeros) manifestaron su desagrado con ella.

Comenz a desarrollarse la investigacin judicial que se llamara Lava Jato y que implicara en hechos de corrupcin a las principales empresas constructoras del pas, junto a Petrobras y un amplio espectro de polticos de todos los partidos mayoritarios. Simultneamente, en 2014 amplias protestas sociales repudiaron los gastos y las expulsiones de barrios enteros generadas por la preparacin del mundial de ftbol. Y como culminacin de todo esto se manifest una brutal crisis econmica con sus secuelas de cada del consumo de amplios sectores populares y de clase media, desempleo e inflacin acelerada.

Este cctel hizo caer la popularidad de todos los polticos sin excepciones, pero en primer lugar, la de Dilma.

La gran prensa que otrora apoyara o tolerara pacficamente al petismo sali ahora a disparar su artillera pesada contra Dilma y contra su principal soporte; Lula. Amplias capas medias de la poblacin que se haban beneficiado ampliamente con las polticas econmicas y sociales del PT salieron a la calle, junto a la ms rancia burguesa, a protestar exigiendo Fora Dilma.

Simultneamente Michel Temer maniobraba bajo cuerda, junto al demostradamente corrupto presidente de la cmara de diputados, lvaro Cunha, armando la operacin que acaba de culminar estos das. Cunha ha sido, despus de cumplir su papel decisivo en el impedimento apartado del cargo por un juez de la Corte Suprema de Justicia.

Todo este tiempo los mercados en Brasil fluctuaron al son de dos msicas: 1) Los flujos de capital determinados por las indicaciones de la Reserva Federal de EEUU que al subir mnimamente la tasa de inters de referencia sobre fines de 2015 provoc una corrida brutal de capitales desde la periferia hacia el centro. Este movimiento se ha morigerado las ltimas semanas a causa de la cautela que la misma Fed manifiesta, atemorizada por el terremoto financiero que origin la referida accin. 2) El desarrollo de la crisis poltica en el pas. Cada vez que se aceleraba el proceso conducente a la destitucin de Dilma los mercados suban. Y hacan lo contrario cuando los hechos sealaban en el otro sentido.

Los ndices burstiles subieron aproximadamente un 55% desde sus mnimos a principios de este ao. El tipo de cambio del Real contra el dlar se revalu, asimismo, un 15%. Las dos ltimas semanas, al comps de un proceso poltico que se vea como irreversible, ambas variables alcanzaron valores mximos. En particular, cuando el nuevo presidente de la cmara de diputados, Maranhao, anunci hace unos das la invalidez del impedimento la bolsa se desplom, por algunas horas un 6%. Y retom los valores anteriores cuando el presidente del senado reafirm que el juicio segua adelante.

Como era de esperarse Temer nombr un gabinete blanco, macho y de derecha. La principal figura, el banquero Meirelles no es otro que el ex presidente del banco central de Lula. Para que se vea que el cambio no es tan radical como algunos afirman. El ministro de agricultura ya no es un antesalista del agronegocio (como Katia Abreu, la figura que nombr Dilma al asumir en 2014); es uno de los principales plantadores de soja del pas. Nos hace acordar a aquel gabinete gran empresarial de Jorge Pacheco Areco cuando asumi en Uruguay en 1967. O a la ceocracia (como la llaman ahora) que nombr Macri en Argentina.

Todo parece cuadrar a la perfeccin...pero....resulta que ayer Bloomberg, sitio de las finanzas internacionales para nada afn a ideas socialistas o de izquierda afirma:

El nuevo lder de Brasil, Michel Temer, tratando de unir una nacin dividida ha seleccionado un gabinete de ministro desde diversos lugares de este extenso pas: jvenes, viejos, norteos, sureos. Pero, de los ms o menos 24 nombrados hasta ahora todos son hombres y ninguno negro. Esto ha generado una crtica intensa e instantnea.

Despus de los gobiernos del Partido de los Trabajadores, que incluan mujeres y negros el plan es ahora un gobierno Temer sin diversidad, escribi Miriam Leitao, una muy leda columnista del peridico O Globo y crtica del gobierno saliente, en un comentario que tuvo eco en las redes sociales. Comienza a parecerse al pasado.

Y contina, ms adelante, Bloomberg: Temer, que habl rodeado de hombres tambin elimin los ministerios de la mujer, de la equidad racial y de los derechos humanos, el cual integr al ministerio de justicia

Y, junto a su ministro de economa, prometi un gran ajuste fiscal para enderezar las cuentas pblicas. Es que el dficit ronda el 10% del pbi. Una cifra insostenible, particularmente en una economa en fuerte recesin.

O sea que este presidente no electo, sumamente impopular (su aceptacin es inferior al 10%) se planta ante un pas donde en la poblacin predominan mujeres, negros y mulatos para llevar adelante un ajuste que provocar ms desempleo, cada de salarios y jubilaciones y reducciones en los planes sociales.

No ha tenido siquiera la cintura poltica, la sensibilidad, para gestos como reflejar en su gabinete en algo la composicin racial y de gnero del pas. No habr en Brasil mujeres y hombres de color suficientemente neoliberales como para llevar adelante el ajuste? Evidentemente la soberbia lo ha cegado. A l y a la runfla que hoy asume triunfal el gobierno. La historia les va a pasar la cuenta.

Considero muy difcil que, salvo algn choque externo ampliamente positivo que levante rpidamente la economa, Temer pueda continuar por mucho tiempo en la presidencia. Gran parte de las mismas masas que la ltimas semanas se manifestaban gritando fora Dilma se lanzarn a las calles pidiendo su destitucin. Y se les sumarn quienes han defendido al gobierno del PT y muchos que no queran a Dilma pero que tampoco buscaban le entronizacin de estos reaccionarios. Y se quedaban en su casa.