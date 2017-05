Mas de 140 personas impulsan la presentacin de una ILP contra la renovacin de los permisos de las centrales nucleares

Un total de 149 personas de diversos territorios del estado, de mltiples sectores sociales, desde el mundo del trabajo, la cultura, la universidad, la poltica, el sindicalismo, el asociacionismo, el voluntariado... impulsan un LLAMAMIENTO para presentar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) contra la renovacin de los permisos de los reactores nucleares hasta los 60 aos. La lista de apoyos se puede consultar al final de esta nota de prensa.

Este ao 2017, y el 2018, marcarn el futuro de la energa nuclear en Espaa. Casi todas las centrales pedirn la renovacin de su autorizacin de funcionamiento hasta los 60 aos. El gobierno del PP puede renovar esas autorizaciones cuando quiera y sin ningn estudio de seguridad previo; porque, en noviembre de 2016, el CSN modific la normativa, separando la renovacin del permiso y la revisin de seguridad.



Mantener funcionando los reactores atmicos 60 aos supone aumentar el riesgo de un Chernobil o un Fukushima, que pueden volver a repetirse en cualquier momento y lugar. Pero supone la certeza de que aumenten las fugas de radiacin, la acumulacin de residuos radiactivos, altamente peligrosos durante miles de aos; las emisiones cotidianas de los reactores: ms de 40 elementos y compuestos radioactivos (algunos abundantes y peligrosos como el tritio, capaz de formar agua tritiada, que no puede diferenciarse del agua normal), y los impactos sobre la salud asociados. Impactos que no se han reconocido ni se investigan.



Supone la certeza de incrementar la radiacin cotidiana de la minera de uranio y la fabricacin del combustible nuclear, y la aportacin militar del uranio empobrecido para fabricar proyectiles, usados en Irak y Afganistn, y se sospecha que en Siria, que dejan secuelas radioactivas donde explotan, afectando a poblacin civil y a militares que los usan. Y mantener el proceso de cambio climtico, porque un reactor emite pocos gases de efecto invernadero, pero la fabricacin del combustible que necesita y los transportes de uranio y otros componentes emiten varios miles de toneladas al ao.



Todos estos impactos y peligros se multiplican si consideramos 60 aos de funcionamiento.



Llamamos a participar en la manifestacin que el Movimiento Ibrico Antinuclear (MIA) ha convocado en Madrid, el prximo 10 de junio a las 18 horas, pero creemos que eso no ser suficiente. Se necesita un movimiento social amplio, que pueda hacer llegar su voz directamente al poder poltico, interpelando a partidos e instituciones de manera legal, con un mecanismo que no se pueda ignorar. Se necesita una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) contra la renovacin de los permisos hasta los 60 aos. Se necesita garantizar un mnimo 500.000 firmas legalizadas.



La ILP es la mejor herramienta que tenemos para influir en el Congreso, la nica institucin que puede frenar al gobierno del PP, que es quin concede los permisos a las centrales.



El LLAMAMIENTO, en castellano, cataln, euskera y gallego, para la presentacin de la ILP pretende recoger el mximo de apoyos antes del 20 de junio.



El LLAMAMIENTO no es la convocatoria de la ILP. El 20 de junio valoraremos la respuesta obtenida y si esta es positiva, y hay un apoyo suficiente, comenzaremos ya el trabajo de organizacin de la Comisin Promotora para lanzar la ILP en el otoo de 2017.



Es urgente, teniendo en cuenta los ltimos movimientos de la industria nuclear que no se contenta con los 60 aos y maniobra para obtener an mayores ventajas fiscales. Deben topar con una resistencia social organizada y con implicaciones polticas que no puedan eludir.



Hay que apostar por un nuevo modelo energtico basado en la reduccin del consumo destructivo, un sistema de energas 100% renovables, ahorro y eficiencia energtica. Ese nuevo modelo est frenado por las dificultades de romper con los intereses que imponen los llamados "mercados", por la avaricia de la elctricas y de quienes las apoyan, por los beneficios econmicos que reporta la energa nuclear. Un modelo a partir de energas limpias y renovables que es hoy perfectamente posible y viable en la Pennsula Ibrica.



BLOG : http://ilp2020.blog.pangea. org/



CORREO ELECTRNICO: ilp2020 @pangea.org



POR UN SISTEMA ENERGTICO 100% RENOVABLES.

POR UN 2020 LIBRE DE CENTRALES NUCLEARES.

NO A LOS 60 AOS.





EL GRUPO IMPULSOR DEL LLAMAMIENTO. / GRUP IMPULSOR DE LA CRIDA



Eva Abuin Bideburu (Euskadi), Concejala Beleike Arrasate.

Santiago Alba Rico (Madrid), escritor y filsofo.

Ramn Alcoberro Pericay (Catalunya), professor UdG i collaborador docent UOC.

Francesc Alfambra (Catalunya), Els Verds - Badalona

Martn Alonso Zarza (Cantabria), profesor jubilado

Santiago lvarez Cantalapiedra (Castilla y Len), dir. PAPELES, revista ecosocial y cooperacin.

Juan Jos lvarez Galn (Madrid), Activista social.

Guillermo Amo de Paz (Madrid), Activista social.

Alejandro Andreassi Cieri (Catalunya), Profesor jubilado UAB.

Julio Anguita Gonzlez (Andaluca).

Alfredo Apilnez Piniella (Catalunya), Associaci 500x20 "El dret a l'habitatge fora del mercat".

Rommy Arce (Madrid), Concejala Ayuntamiento Madrid.

Felicidad Argello Rodrguez (Catalua), pedagoga, Asociacin de Vecinos de Hostafrancs.

Nuria Atienza Garca (Euskadi), Apoderada Grupo Juntero Bizkaia Podemos.

Ana Bayn (Madrid), Miembro de FEAN.

Josep Bel Ballart (Catalunya), Sindicalista. Coordinadora de Co.bas.

Rubn Belandia Fradejas (Euskadi), Portavoz GM Esnatu Leioa.

Soledad Bengoechea Echaondo (Catalunya), historiadora.

Jos Javier Bizarro Delgado (Euskadi), Procurador Grupo Juntero Araba Podemos.

Iaki Blanca (Euskadi).

Lus Blanco Maldonado (Catalunya), Sindicalista. Intersindical Alternativa de Catalunya.

Lus Burgos Daz (Galicia), Membro da CIG, consejero en Consejo Econmico y Social.

Amelia Burke (Catalunya), Associaci Fabricants de Futur.

Alexandra Cabana Outeiro (Galicia), Profesora e activista cultural

Daro Xohn Cabana Yanes (Galicia), Membro da RAG, escritor.

Ral Camargo (Madrid), Diputado Asamblea Comunidad de Madrid.

Xavier Camps Orfila (Islas Baleares), activista ambiental.

Miguel Candel Sanmart (Catalunya), profesor.

Pablo Carmona Pascual (Madrid), Concejal Ayuntamiento Madrid.

Juan Jos Celorio Daz (Euskadi), Procurador Grupo Juntero Araba Podemos.

Arantza Cenitagoia Calzada (Euskadi), Concejala GM GANEMOS Erandio

Ione Cisneros Aguirre (Euskadi), Juntera Grupo Juntero Gipuzkoa Podemos

David Companyon I Costa (Catalua) Ex diputat al Parlament de Catalunya.

Luis Corcuera Ruiz (Euskadi).

Emili Cortavitarte Carral (Catalunya), Activista social y anarcosindicalista.

Rodolfo Crespo (Madrid), trabajador.

Ral Cristian Cordero Rama (Euskadi), Concejal GM Bai Ahal Da.

Xan Da Torre Varela (Catalunya), Fedatari a la ILP Renda Garantida de Ciutadania

Albano Dante Fachin Pozzi (Catalunya), Diputado Parlament de Catalunya.

Andrs De Francisco Daz (Madrid), Facultad de Ciencias Polticas y Sociologa UCM.

lvaro De la Fuente Carrasco (Andaluca), Concejal de Medio Ambiente de Cdiz

Manuel Delgado Echeverra (Madrid), profesor emrito.

Juan Ignacio DelVigo Cruz (Euskadi), Portavoz GM Orain Sopela.

Rafael Daz-Salazar (Madrid), Universidad Complutense, Fac. Ciencias Polticas y Sociologia.

Enrique Javier Dez Gutirrez (Castilla y Len), Dep. Didctica General Teora de la Educacin.

Miguel ngel Domenech Delgado (Castilla - La Mancha), jubilado.

Salvador Duran Rico (Catalunya), Sindicalista. Sindicato Ferroviario de Catalua.

Enrique Elejalde (Catalunya), Activista energies renovables.

Daniel Espieira (Galicia), Zocamioca (Sociedade Cooperativa Galega)

Jos ngel Elgezbal Dueas (Euskadi), Apoderado Grupo Juntero Bizkaia Podemos.

Alberto Fernndez Liria (Madrid), psiquiatra.

Carlos Fernndez Liria (Madrid), profesor profesor de filosofa UCM.

Santiago Fernndez Vecilla (Madrid), activista de la PAH.

Ramn Franquesa Arts (Catalunya), Coordinador Front Civic Catalunya.

Luis Fuentes Barrika (Euskadi) Responsable de Memoria Histrica de Regional Norte CNT.

Jordi Foix Robert (Catalunya), activista social.

scar Garca Migulez (Euskadi), Concejal Berango.

Alberto Garca Teresa (Madrid), poeta

Manuel Gar (Madrid), Economista.

Domingo Gar (Canarias) Profesor de Historia. Universidad de La Laguna.

Joan Giner Migulez (Catalunya), Diputado Parlament CSQP.

Kepa Gonzlez Garca (Euskadi), Portavoz GM Orain Amurrio.

Mercedes Gonzlez Moreno (Andaluca), Lic. Fsica y Qumica, activista social y feminista.

Jos Mara (Kichi) Gonzlez Santos (Andaluca(, Profesor, actualmente Alcalde de Cdiz

Hctor Grad Fuchsel (Madrid), Profesor Antropologa Social.

Hortensia Grau i Juan (Catalunya), Dip. Parlament CSQP.

lex Guillamn Lloret (Catalua) Coordinador de Entrepobles / Entrepueblos.

Jose ngel Hernndez Arias (Catalunya), Activista venal.

Juan Hernndez Zubizarreta (Euskadi) Observatorio de Multinacionales en Amrica Latina.

Rubn Iglesias Ciempozuelos (Madrid), Concejal Medio Ambiente GM.

Mercedes Iglesias Serrano (Catalunya), educadora social.

Olga Jimnez Marcos (Euskadi), Concejala Galdakao Orain.

Daniel Jimnez Schlegl (Catalunya), Advocat. Doctor en Dret.

Tom Kucharz (Madrid), Miembro de Ecologistas en Accin.

Heri Lago-Lekue Fernndez (Euskadi), Portavoz GM Orain Barrika

David Llorente Snchez Castilla-La Mancha Diputados Cortes de Castilla-La Mancha

Salvador Lpez Arnal (Catalunya), colaborador de rebelin y El Viejo Topo

Antoni Luchetti Farr Catalua Llicenciat en Dret i en Cincies Econmiques Doctor en Histria

Isidro Maqueda (Andaluca), Activista energas renovables. GL Som Energia

Ana Marco (Aragn) Activista energas renovables.

Koldo Martn Hernando (Euskadi), Procurador Grupo Juntero Araba Podemos.

Jos Lus Martn Ramos (Catalua), historiador, profesor de la UAB.

Carlos Martnez Garca (Andaluca), portavoz de Alternativa socialista, ex-portavoz de ATTAC.

Roque Martnez (Catalunya), Delegat sindical CGT a TV3.

Manuel Martnez Llaneza (Madrid), ingeniero aeronutico y profesor jubilado.

Delia Maza Martnez (Andaluca), Portavoz de la Plataforma regeneracin barrio del Temple.

Igor Mera Uriarte (Euskadi), Sindicalista ESK Sindikatua.

Jordi Mir Garca (Catalunya), profesor de la UPF.

Ana Miranda Paz (Galicia), portavoz europea del BNG.

Joaqun Miras Albarrn (Catalunya), Presidente de Espai Marx.

Pedro Montes Fernndez (Madrid), economista.

Antoni Montserrat Sol (Catalunya), economista.

Miguel Muiz Gutirrez (Catalua), miembro del Moviment Ibric Antinuclear a Catalunya.

Antonio Navas Robles (Catalunya), mdico de familia

Joan Josep Nuet i Pujals (Catalunya), Diputado Parlament (Catalunya), CSQP

Diego Pacheco (Madrid), Informtico.

Jaime Pastor Verd (Madrid), Editor Viento Sur.

Ramn Pedregal Casanova (Madrid), escritor y activista.

Bonifacio Perales (Madrid), economista.

Maria Juliana Perera Figueredo (Euskadi), Concejala GM Herriaren Eskubidea.

Jnathan Prez Gutirrez (Euskadi), Concejal Erandio.

Laura Prez Ruano (Navarra), Parlamentaria Cortes de Navarra.

Andrs Piqueras Infante (Valencia) Prof. sociologa y antropologa social Universidad.

Paco Pucche Vergara (Andaluca), editor librero y activista de Mlaga.

Aurora Pulido Vacas (Catalua), Som Energia, coop. Energas. Renovables.

Mateo Quirs (Andaluca), SE i Nodo Andaluz Plataforma Por Un Nuevo Modelo Energtico.

Sergio Recio Garca (Euskadi), Concejal Basauri.

Albert Recio Andreu (Catalunya), Professor Departament Economia Aplicada. UAB.

Csar Rendueles Menndez Llano (Madrid), Socilogo.

Manuel Ribas Barros (Galicia), Membro da RAG, escritor e xornalista.

Sebasti Ribes Garolera (Catalunya), Activista energas renovables. GL Som Energia.

Jorge Riechmann Fernndez (Madrid), Profesor titular de Filosofa Moral UAM.

Julin Ros Santiago (Euskadi), Portavoz GM Herriaren Eskubidea.

Juan Rivera Reyes (Andaluca), Coordinador estatal Frente Cvico Somos Mayora.

Juan Jess Rivera Len (Andaluca), SE i Nodo andaluz Px1NME.

Jess Rodrguez Gonzlez (Andaluca), Diputado Parlamento de Andaluca.

Emmanuel Rodrguez Lpez (Madrid), Editor.

Nezkutz Rodrguez Ormazbal (Euskadi), Portavoz Grupo Juntero Bizakia Podemos.

Maria Eugenia Rodrguez Palop (Madrid), profesora de derecho. Universidad Carlos III

Mara Teresa Rodrguez-Rubio Vzquez (Andaluca), Portavoz del grupo de Podemos en el Parlamento de Andaluca

Cote Romero (Madrid), Activista energas renovables. Px1NME.

Jara Romero Berro (Extremadura), secretaria y portavoz adjunta de Podemos Asamblea de Extremadura

Sebasti Ruiz (Catalunya), Activista energas renovables. GL Som Energia.

Maite Ruiz De Erenchun Lizarraga (Euskadi), activista ambiental.

Carmen San Jos Prez (Madrid), Mdica. Diputada Asamblea Comunidad de Madrid.

Sol Snchez Maroto (Madrid), Activista. Co portavoz IU Comunidad de Madrid.

Jose Carlos Snchez (Madrid), Gestor cultural. Ex-miembro del grupo teatral Tbano

Luis ngel Snchez De Lechina (Euskadi), Portavoz GM Galdakao Orain.

Jordi Santiago Martnez (Catalunya), trabajador y fillogo (col. Sentido Comn)

Mara Cruz Santos Santos (Catalunya), Profesora Jubilada.

Juan Ramn Sanz Arranz (Madrid), presidente de la fundacin Domingo Malagn.

Emilio Santiago Muio (Madrid), Antroplogo Social. Dir. Medio Ambiente Ayuntamiento Madrid.

Pepe Saucedo Pedregal (Catalunya), Bomber de la Generalitat.

Pablo Scotto Benito (Catalunya), doctorando UB.

Isabel Serra (Madrid), (Madrid), Diputada Asamblea Comunidad de Madrid.

Romn Sierra Barreras Aragn Diputado Cortes de Aragn.

Diosdado Toledano Gonzlez (Catalunya), activista social, Coord. Un pas en Com.

Jordi Torrent Bestit (Catalunya), profesor jubilado.

Daniel Trujillo Aguirre (Euskadi), Procurador Grupo Juntero Araba Podemos.

Aitor Unanue Esteban (Euskadi), Portavoz Santurtzi.

Miguel Urbn (Madrid), Eurodiputado Podemos.

Igor Urizar Murgoitio (Euskadi), Concejala Beleike Arrasate.

Carlos Valmaseda Blanco (Catalunya), bibliotecario.

Jorge Varela Dorrio (Euskadi), Concejal Herriaren Eskubidea.

Luis Vega Reon (Madrid), catedrtico emrito de lgica. UNED.

Margaritza Vicente Martnez (Euskadi), Portazov GM Erandio.

Esther Vivas Esteva (Catalunya), Periodista.

Josep Viver Montsant (Catalunya), Tcnic en mesures ambientals des de 1987.

Fernando Zamorano Cabezas (Catalunya), arquitecto tcnico.