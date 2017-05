Unas notas de rplica a Manuel lvarez Tardo y Roberto Villa (y V)

Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular?

6. Las Cortes que se reunieron a mediados de marzo, eran legtimas, y la mayora absoluta en ellas era, por corta que quiera considerarse, absolutamente real y legtima. El Frente Popular haba vencido legal y polticamente y no cabe poner en interrogantes esa victoria, por mucho detalle que se acumule en una inconfesada pequea causa general contra las elecciones que dieron el triunfo al Frente Popular. Luego las Cortes actuaron, en pleno ejercicio de soberana absoluta al que han de someterse el resto de poderes, tomando decisiones de validacin, y algunas decisiones de anulacin. El debate puede considerarse a manera de metfora como una "tercera vuelta", pero solo como metfora, las vueltas electorales ya estaban hechas. Eso, en su peculiar estilo lo reconocen ATV al examinar la actuacin de la Comisin de Actas de las Cortes: "El Frente popular sum con las nulidades parciales 6 escaos, si bien las totales de Cuenca y Granada les acabaran otorgando 17 ms. El partidismo de la Comisin de Actas haba contribuido ciertamente a reforzar el cupo de escaos del Frente Popular. Pero no fabric una mayora que era ya una realidad cuando se completaron las operaciones de escrutinio y se constituy interinamente el Congreso. De ah que todos los grupos conservadores acabaran aceptando, con ms o menos reservas, este hecho consumado" (pag. 496). El debate en Cortes sirvi para cerrar formalmente el resultado de las elecciones y para abrir al propio tiempo el nuevo curso de debate poltico. El partidismo de la Comisin de Actas no fue un pecado de la izquierda, formaba parte del diseo de la Cortes como cmara de apelacin de protestas; visto en la perspectiva de hoy ese un grave problema del sistema, pero la perspectiva de entonces era la que impona el estado inicial de construccin de un sistema democrtico, como todava no haba existido en Espaa, por ms que muchos se empeen en confundir parlamentarismo liberal con democracia y pretendan que ese estado democrtico lo era ya la Monarqua restaurada. El partidismo estuvo en el debate de la Comisin de Actas por parte del Frente Popular y por parte de las oposiciones; las Cortes se constituan sobre una base de representacin partidaria y difcilmente podra haber actuado de otra manera.

Parte de lo que ocurri discutiendo las actas perteneci ya al nuevo discurso poltico de unos y otros, tambin de los que concluyeron despus de febrero que el intento de contrarreforma desde la ley no era posible y que haba que ir ya a la solucin final de la sublevacin, amagada con intentos de golpes blandos que no haban llegado a materializarse. Y form parte del nuevo curso poltico el incidente que ms empa ese debate, que ya no era materialmente decisivo pero que tena un valor poltico trascendente para el futuro. El incidente doble de la retirada puntual de la CEDA de la Comisin de Actas y de las Cortes, que constituy un acto de irresponsabilidad poltica, como reconocen ATV, perjudicando la imagen de las Cortes y perjudicando al propio tiempo a la CEDA, y la dimisin de Prieto, que ATV manipulan en favor de su exposicin. Escriben ATV: "el problema de fondo era que Prieto se opona a afrontar la anulacin de Cuenca, Granada o Salamanca, sin hacer lo propio con los triunfos izquierdistas en Cceres y La Corua". No s cul es su fuente documental. Lo que reflejan las actas del Grupo Parlamentario Socialista, del 26 y 31 de marzo (Archivo de la Fundacin Pablo Iglesias), no es exactamente eso. El 26 Prieto comunic a sus compaeros que consideraba "absolutamente indefendibles" las actas de La Corua y las compar con las de Salamanca y en esa misma reunin se inform que Azaa era partidario de anular las de La Corua, Granda y "si acaso Ciudad Real". La discusin que sigui en ningn momento introdujo la cuestin de Cceres, ni tampoco se puso en cuestin que las de Granada tuvieran que anularse; el debate fue en torno a las elecciones gallegas. En la siguiente reunin Prieto dio cuenta de la anulacin de Granada y anunci que dimita por oponerse a la validacin de las actas de La Corua, que supona la eleccin de Casares Quiroga, e insisti en ello, al tiempo que ratificaba su acuerdo con todas las actas firmadas. En el curso del debate qued claro que su dimisin era por negarse a aceptar la presin republicana para la validacin de las actas de La Corua y por la divisin socialista que estaba contaminando tambin la actuacin de los representantes socialistas en la Comisin de Actas; el enfrentamiento con el caballerista Rufilanchas era evidente. Actu como lo hara meses ms tarde, vindose en minora y dispuesto a acatar la decisin de la mayora pero no a hacer de portavoz y defensor de una posicin que no comparta. Ni Cceres ni Granada estuvieron en el debate interno, y s Salamanca, sobre cuya anulacin general Prieto no encontr motivos suficientes, aunque s para alguna medida parcial. La dimisin de Prieto se ha esgrimido muchas veces como prueba de la mala conciencia de una parte de los socialistas, los ms moderados, sobre las resoluciones de la Comisin de Actas y esa imagen planea tambin en el texto de ATV; pero parece que el motivo mayor fue la divisin interna y la gota que colm el vaso la cuestin de La Corua. En cualquier caso ese no era un problema de las "elecciones del 16 de febrero" sino de los socialistas, cuya divisin fue, sin duda, el peor fuego amigo que recibi el Frente Popular.

Tras la dimisin de Prieto el debate sigui y concluy en los asuntos ms peliagudos de los que Prieto se apart como figura principal: las actas de Galicia, las que implicaban los escaos de Casares Quiroga, de Portela, y tambin de Calvo Sotelo. La mayor parte de las decisiones mantuvieron los resultados del escrutinio y solo se acord la nulidad general de dos distritos, Granada y Cuenca. No cansar alargando este texto con la crtica al examen que ATV hacen a las decisiones sobre esas dos anulaciones, me limitar a invitar que se compare el comentario que Tusell hizo en su da y el de ATV: para Tusell haba razones suficientes que abonaban la acusacin de las izquierdas sobre las coacciones derechistas en Granada, no era as en el caso de Cuenca. ATV no me han dado argumentos para pensar que ese juicio de Tusell fuese acertado. Como fue pertinente que Tusell recordase que la anulacin de las elecciones de Cuenca se vio favorecida por el abandono del pleno por parte de la mayora de la derecha. De cualquier forma las elecciones de Granada y Cuenca ya no podan cambiar nada sustancial y en cualquier caso, su resultado definitivo habra de salir de unas nuevas elecciones, el 3 de mayo, en las que el Frente Popular llevaba las de ganar en Granada y las de perder en Cuenca. Lo que sucedi, dando el triunfo general a las candidaturas del Frente Popular, no tuvieron ya nada que ver con las elecciones de febrero, sino con la decisin de la derecha de sumarse al carro de la conspiracin: se aliaron con Falange, proponindolo como candidato, y dirigieron un mensaje negativo a sus partidarios, de desprecio de la Repblica, retirndose de las elecciones en Granada y confundiendo con sus listas en Cuenca, en las que incorporaron a Jos Antonio Primo de Rivera y a Franco. Su historia ya no pertenece a la historia de febrero de 1936, sino a la de julio; los conspiradores haban empezado a reunirse en marzo en casa del diputado de la CEDA, Jos Delgado, y Gil Robles que ya no estaba en condiciones de instigar nada opt por no quedarse totalmente al margen, poniendo su granito de arena su aportacin econmica al proceso conspirativo; l tampoco quiso la paz.

