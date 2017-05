Como bien saben todos los interesados en la obra de Manuel Sacristn, Salvador Lpez Arnal es por dedicacin, casi se dira por destino, uno de sus albaceas ms slidos y acreditados. Salvador cuenta en su haber con numerosas ediciones -ms de una decena- de textos de Sacristn de diverso gnero (anotaciones manuscritas, apuntes de clase, conferencias, entrevistas, correspondencia, etc.), todas ellas con textos y materiales inditos. Uno de sus trabajos editoriales puede considerarse precedente de la recopilacin presente. Se trata de "Amables cartas lgicas", incluido en Salvador Lpez Arnal y otros, eds., Donde no habita el olvido (Barcelona: Montesinos, 2005), pp. 161-191, un libro concebido en recuerdo y celebracin del 40 aniversario de la publicacin de la Introduccin a la Lgica y al anlisis formal de Sacristn (1964). "Amables cartas lgicas" reuna la correspondencia mantenida por Sacristn, a propsito de la aparicin de su conocido y reconocido manual, con Jos Ferrater Mora, Miguel Snchez Mazas y Vctor Snchez de Zavala. Desde entonces, Salvador ha extendido este gnero de la interrelacin de Sacristn, ms all de sus comienzos epistolares, a personalidades de nuestra cultura filosfica tan dispares y relevantes como Lukcs (Sacristn y la obra poltico-filosfica de Gyrgy Lukcs, Madrid: La Oveja Roja/FIM, 2012) y Quine (Manuel Sacristn y la obra del lgico y filsofo norteamericano Willard van Orman Quine, Mlaga: Ediciones del Geral, 2015). El presente libro es la culminacin natural de esta lnea de investigacin y recuperacin de Sacristn a travs de su emparejamiento y comunicacin con sus contemporneos. Segn esto, las historias lgicas de Salvador podran recordar hasta cierto punto las vidas paralelas de Plutarco, pero esta referencia inducira a engao: las historias de Salvador no son historias paralelas sino convividas y entrecruzadas. El propio autor dialoga por su cuenta con otros prximos, como Francisco Fernndez Buey, a veces de forma expresa, a veces de forma tcita. En todo caso, hay una saludable impresin a la que nadie que lea este libro podr sustraerse: la lgica no es un vicio solitario.

La compilacin presente de historias por correspondencia aade a las cartas de los autores antes convocados las tambin amables del filsofo e historiador de la ciencia italiano, Ludovico Geymonat. Pero no deja de haber nuevas comparerencias. Una es la de un invitado, el gran Salvador Espriu, que podra considerarse inesperado en este contexto de no mediar alguna penosa experiencia de la vida de Sacristn sentida por sus amigos, como su expulsin de la universidad por el procedimiento de la no renovacin del contrato o el fallecimiento de Giulia Adinolfi por no traer a colacin el acontecimiento ms sonado en medios acadmicos, su fallida oposicin a la ctedra de Lgica de la universidad de Valencia. Otra es la figura multiforme del maestro que ya permita a Sacristn contraponer el maestro de imprenta al maestro universitario del puro Pensar, y ahora da pie a Salvador para evocar la calidad de Sacristn como maestro "socrtico" y sugerir un nuevo emparejamiento con el Juan de Mairena machadiano. Una tercera comparecencia es la de Heidegger por mor de la tesis doctoral de Sacristn sobre las ideas gnoseolgicas de Heidegger, y su actitud crecientemente crtica ante esta dimensin del pensamiento heideggeriano, desde su primera aproximacin en 1953 hasta sus postreras reflexiones de 1981 en Guanajuato, pasando por la tesis de 1959. Desde el punto de vista de la consistencia intelectual de Sacristn en sus aos de intensa dedicacin a la lgica, tiene importancia reconstruir el sentido de esta suerte de "digresin" acadmica heideggeriana, representada por su doctorado. El presente libro tiene, en fin, el colofn de un cuento breve en el que aparece otro nuevo convidado, quizs ms presentido que presente en las relaciones de Sacristn, Juan David Garca Bacca. Aunque, mantenindose fiel a sus inclinaciones editoriales, Salvador an nos reserva el regalo aadido de un detallado comentario a un nuevo texto indito sacristaniano.

Las siete historias, ms el cuento aadido, se desenvuelven en sendos captulos autocontenidos. La escritura de Salvador es viva y directa, y gusta demorarse en los detalles contextuales para situar el momento vital e intelectual del propio Sacristn y mostrar el sentido de su relacin con sus corresponsales. No es extrao que en ocasiones se reiteren algunas referencias de especial significacin o repercusin. La repeticin no siempre es mala; no lo es en absoluto cuando se trata de circunstancias y opresiones que conviene recordar para no volverlas a vivir. Este es un legado de Sacristn que viene a recordarnos el final, entre desiderativo e imperativo, de la nota necrolgica: "En memoria de Manuel Sacristn" de V. Snchez de Zavala (1985), nota que justamente constituye el eplogo de la presente compilacin: hacer permanentemente imposible que las discrepancias de ideas, de valoraciones, de perspectiva de las cosas que nos puedan separar de una persona de vala demostrada, cualesquiera que sean, nos lleven jams, caso de tener entre las manos algn poder de decisin pblica, a vetarle el paso. Esto es lo que se hizo con l reiteradamente; que a todos nos sea ya invencible la repugnancia si ocasin llegase a hacer nada parecido.

La compilacin de Salvador no es un mero trabajo de erudicin y rescate editorial, convencionalmente acadmico, aunque no deje de ser riguroso y excelente en este sentido. Tiene el valor del testimonio que declara el desgarro personal de Sacristn entre la "adiccin lgica" por un lado y, por el otro, las gestiones y responsabilidades prcticas y, como dira Pablo Rdenas, politicas. Segn es bien sabido, la aficin de Sacristn a la lgica como disciplina formal es un caso un tanto curioso: sigue, desde su franco nacimiento en los aos 50, una especie de curso Guadiana con reapariciones cada vez ms espordicas aunque persistentes hasta los 80. Y el propio Sacristn, si bien no se ahorra observaciones y confesiones sobre las vicisitudes de su dedicacin a la lgica, tiende a hacerlas ms descriptivas que explicativas. Lo que Salvador nos ofrece a este respecto son mltiples referencias contextuales que, en conjunto, trazan un cuadro impresionista de la circunstancia nacional-catlico-escolstica en que se vio asfixiada la posibilidad de la dedicacin y la investigacin lgicas de Sacristn, aunque no pudiera con sus arraigados hbitos de precisin conceptual, rigor metodolgico y fino sentido lgico. Salvador no reconstruye un cuadro sistemtico, ni hace una historia lineal: como antes deca, su trabajo no es un ejercicio meramente acadmico, erudito. Tiene intereses y compromisos ms directos y vivos, y a ellos responde la composicin del libro. Se trata de una floracin por rizomas: siete historias centrales que luego, cada una de ellas por su cuenta, crecen germinando en otras historias, a veces incidentales, pero no menos determinantes e instructivas.

As esta composicin rizomtica da a la compilacin de Salvador el inestimable valor de un documental histrico sobre los empeos intelectuales y las lacras culturales e intelectuales de la poca franquista, el valor de un No-Do subversivo en el que unas pocas palabras valen miles de imgenes de frustraciones y miserias. De este modo el testimonio de unas peripecias vitales deviene en testimonio de poca. Saltan a la vista las dificultades de una aculturacin y una modernizacin del pas en los estudios de Lgica formal, la imposibilidad de formar un "colegio invisible" en este campo a pesar de los contactos epistolares entre los pioneros interesados y, en suma, las limitaciones del conocimiento pblico en esta rea. No dejan de ser sintomticos en este sentido el inopinado relieve que cobra la lgica combinatoria como avanzadilla de la investigacin formalizada no estndar o, al menos, no escolar, o el reproche de que la Introduccin a la Lgica y al anlisis formal parece prestar recordemos, a mediados de los 60 menor atencin a la presentacin axiomtica de la Lgica que a su presentacin como sistema de deduccin natural. Mientras tanto, en los estudios lgicos en la Espaa de entonces brillan por su ausencia la madurez semntica de la teora de modelos, el crecimiento de la teora de la computabilidad o los desarrollos alternativos, fueran complementarios o se pretendieran divergentes, de las lgicas no estndar con la salvedad en este caso de las incursiones intensionales de M. Snchez Mazas.

Este precioso secreter de historias, cartas y retazos de relaciones personales que ha labrado Salvador, con el rigor y la sabidura del maestro artesano, puede ayudar a la lectora y al lector del libro no solo a comprender, sino a sentir y compartir, la fuerza, la frustracin y el desgarro de la adiccin a la Lgica de un Manuel Sacristn al que le tocaron, como habra dicho Jorge Luis Borges, "malos tiempos que vivir".

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.