Los expertos en Venezuela

Sobrevolar la realidad se ha convertido en el deporte preferido de muchos analistas. En esta nueva poca de lo exprs, cada vez son ms frecuentes los exmenes areos. Sorprende que cualquiera pueda escribir al mismo tiempo de Venezuela, Ecuador, Paraguay o Brasil como si conociera cada casustica en profundidad. Cada vez que asoma una coyuntura atractiva, surgen venezolanlogos, ecuatorianlogos, paraguaylogos, brasilelogos... Con Google bajo el brazo, se atreven a pontificar y sentenciar sin leer la letra pequea de cada caso.

Hoy en da vale todo. Se pasa de pas a pas solo con un simple salto de pgina. Tan sencillos como superficiales son los anlisis low cost que comienzan a proliferar para dictar ctedra sobre cuestiones realmente delicadas. As se crean matrices de opinin desde los medios hegemnicos conservadores. Un buen titular, una gran campaa de publicidad, una buena red de medios orquestados, y con todo ello, vale todo. Dictadura en Venezuela; fraude en Ecuador; corrupcin del kirchnerismo. As de fcil para construir eso que ahora llaman posverdad.

No obstante, este quehacer no debera extraar a nadie. Los medios dominantes no necesitan apenas rigor para ratificar lo que su lnea editorial previamente ha determinado. Sin embargo, lo verdaderamente sorprendente es la aparicin, cada vez con ms fuerza, de una suerte de neoprogresismo desencantado-resentido que se suma a la fiesta de lo areo. Miran desde afuera, con gran distancia, sin embarrarse lo ms mnimo y con escaso conocimiento de lo que sucede puertas adentro. Aun as, su condicin de intelectualidad les da licencia para autoconsiderarse como los inspectores de las revoluciones ajenas (tal como lo escriba Rodolfo Puiggrs).

Se animan a escribir cualquier cosa sobre cualquier pas. No les importa ni el contexto ni la historia; ni la correlacin de fuerzas polticas y econmicas; ni los entresijos jurdicos de cada conflicto; ni siquiera les importan los intereses que persiguen esos medios concentrados por los cuales precisamente se informan. Boaventura de Sousa Santos consider al epistemicidio como una frmula de destruccin de conocimiento causada por el colonialismo europeo. Y bien podra extenderse este trmino a lo que hacen muchos analistas desde su contemplacin area.

Seguramente, Venezuela es el pas que ms atrae la atencin de propios y extraos. Es desorbitante el nmero de textos que cada da se vierte sobre lo que ocurre con la Revolucin Bolivariana. Maduro se ha convertido en trending topic permanente. Los francotiradores de los grandes medios hacen su trabajo y centran el foco. Y la izquierda infantil cae rpidamente en la trampa, cautivada por la necesidad de dedicarle unas lneas para salvar a la humanidad y tambin a su propio ego.

Salvo en contadas excepciones, estoy convencido de que ninguno de ellos podra dibujar en forma aproximada el mapa del pas caribeo. Si usted se siente aludido, intntelo. Tampoco sabran decir cuntos estados lo conforman ni los partidos polticos que estn presentes a lo largo y ancho del territorio. No conocen ni a los CLAP ni al GMAS. Probablemente tampoco hayan ledo la Constitucin ni sus artculos 347, 348 y 349 que permiten al presidente convocar a una Asamblea Nacional Constituyente . Simplemente aprietan el gatillo fcil y caen en una retahla de tpicos y lugares comunes que rozan el ridculo. Hablan del Tribunal Supremo de Justicia como si hubieran estudiado sus sentencias; censuran el abuso de poder sin distinguir cuntos poderes del Estado existen. Apenas dicen nada acerca de la violencia callejera fascista que hace insoportable diariamente gobernar cualquier pas. No sealan lo ms mnimo del elevado riesgo pas que sufre a pesar de honrar todos los compromisos de la deuda a tiempo. Indudablemente no todo est perfecto, pero no todo puede ser catalogado con adjetivos que no tienen ninguna intencin de contribuir a mejorar.

Las crticas son bienvenidas. El debate es clave y la opinin, libre. Pero eso no autoriza que cualquiera se presente como doctor en venezolanologa sin apenas haber estudiado lo ms mnimo. Venezuela es epicentro contrahegemnico en clave geopoltica y esto le hace ser ms observado que cualquier otro pas del mundo. Su proceso poltico de cambio huye de los esquemas tradicionales porque naci de una constituyente que puso en jaque al pasado y quiso recuperar la soberana en tiempo rcord. Porque adems no hizo caso a recetas ni neoliberales ni socialdemcratas. Estas y muchas otras razones hacen que Venezuela sea apetitosa como laboratorio para analistas de cualquier origen ideolgico. Sin embargo, se agradece que se escriba con algo de solidez y conocimiento de causa.

Alfredo Serrano Mancilla, @alfreserramanci, director CELAG.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.