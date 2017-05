Medicin del producto y los esquemas de reproduccin de Marx

En la edicin de La Nacin del 12 de abril pasado los profesores de Economa Martn Krause, Adrin Ravier y Nicols Cachanosky publicaron un artculo titulado El mito del consumo como llave del progreso econmico, en la que destacan la importancia del clculo del producto bruto (gross output), que ha comenzado a publicar el Bureau of Economic Analysis de Estados Unidos. Es que el producto bruto, sealan los autores de la nota, incluye todas las transacciones de la economa, y no solo las de la etapa final del consumo, como sucede con el PBI. En consecuencia, enfatizan, la nueva medicin relativiza la importancia del consumo en la demanda agregada, para destacar la centralidad de la inversin.

Pues bien, desde una perspectiva marxista podemos decir que la medicin del producto efectivamente pone de relieve la centralidad de la acumulacin del capital en el funcionamiento de las economas capitalistas. Un tema que es clave en la teora de Marx. Ms precisamente, la nueva medicin del BEA encaja en los esquemas de reproduccin contenidos en el segundo volumen de El Capital. El objetivo de esta nota es entonces explicar la importancia de este enfoque de Marx para el anlisis y crtica de la economa capitalista. Para eso, en primer lugar, explicamos la distincin entre PBI y producto bruto para aquellos lectores que no son economistas. En segundo trmino, resumimos la divergencia entre keynesianos y ofertistas. En tercer lugar, presentamos lo bsico de los esquemas de Marx y sacamos algunas conclusiones.

Producto bruto y PBI

El Bureau of Economic Analysis comenz a incluir el clculo del producto bruto (gross product) por industria. Es una medida de las ventas (o de los ingresos) de una industria, que puede incluir tanto las ventas a los consumidores finales en la economa, como las ventas a otras industrias (insumos intermedios). Por eso es la suma del valor agregado de la industria bajo consideracin y de los insumos intermedios. Naturalmente entonces, el producto bruto del pas es la suma de los productos brutos de las industrias.

La medicin tradicional, en cambio, es el PBI (producto bruto interno), que se limita al producto final, esto es, a los bienes terminados y servicios. Por eso se calcula sumando el valor de mercado de todas las mercancas y servicios producidos y restando el valor de los insumos utilizados en cada etapa del proceso. Dado que se trata del producto bruto, se tiene en cuenta la amortizacin de los equipos e instalaciones utilizadas; cuando no se considera la amortizacin hablamos de producto neto.

Para ver el asunto con un ejemplo terico ultra simplificado, supongamos una economa compuesta por solo 3 industrias: la produccin de trigo; la produccin de harina; y la produccin de pan. Supongamos que en la produccin de trigo solo entran $60 de salarios y $20 de beneficios (para simplificar la explicacin, suponemos que no utiliza bienes intermedios). El valor del trigo es entonces $60 + $20 = $80; el valor agregado en esta etapa es $80. A su vez, en la produccin de harina entran $80 (trigo) + $40 (salarios) + $15 (beneficios) = $135. El valor agregado en esta etapa es $55. Por ltimo, en la produccin de pan entran $135 (harina) + $50 (salarios) + $30 (beneficios) = $215. El PBI es igual al producto final, $215; que es la suma del valor agregado en cada etapa: 80 + 55 + 80. En este ejemplo no hemos considerado el uso de equipos, mquinas e instalaciones. Si este fuera el caso, para calcular el PBI se agrega el cargo por depreciacin y obsolescencia. Lo importante es que en el clculo del PBI no se contabilizan los productos intermedios. En cambio, el producto bruto s los incluye, de manera que en nuestro sencillo ejemplo terico el producto bruto es $430. Lo cual significa que el producto bruto refleja la doble contabilidad, esto es, tanto la venta de productos intermedios como de los productos finales. A ttulo ilustrativo digamos que el producto de EEUU, de 2016, estimado por la BEA en 32,4 billones de dlares, en tanto que el PBI fue de 18,7 billones.

Precisemos tambin que, debido a que incluye todas las cadas sucesivas en la cadena de suministro de insumos intermedios que se requieren para hacer los bienes durables, las variaciones del producto bruto reflejan de manera ms pronunciada que el PBI el carcter cclico de las economas capitalistas. Por ejemplo, el valor agregado para los bienes durables industriales cayeron 15% en 2009, en tanto que el producto bruto cay 19% (vase What is gross output and how does it differ from gross domestic product by industry? https://www.bea.gov/faq/index.cfm?faq_id=1034).

Acento en la oferta o en la demanda?

La incorporacin de la medicin del producto bruto ha sido saludada como un avance por los economistas que ponen el acento en la importancia de la oferta, en especial la inversin, como clave de la economa. Los autores de la nota publicada en La Nacin, cercanos a la escuela austriaca de Economa (sus referentes histricos son Carl Menger, Eugen von Bhm-Bawerk, Friedrich Hayek, Ludwig von Mises, entre otros), comparten esa perspectiva. Sostienen que dado que el PBI no considera todas las transacciones de la economa, resulta que dos tercios de la produccin son asignados el consumo (en Argentina el consumo representa el 72% del PBI). Por eso pareciera que la clave para reactivar una economa en recesin es el consumo; pero si se toma el producto bruto, la situacin es inversa, ya que las etapas previas a la produccin del bien final o servicio abarcan dos tercios del proceso productivo.

En oposicin, los economistas de tendencia keynesiana, privilegian la medicin del PBI. En algunas versiones extremas de este enfoque, el consumo es la variable clave, de la que depende la inversin y, ms en general, la demanda agregada. Se puede discutir si esta era la posicin de Keynes (puede consultarse aqu, aqu, aqu), pero lo cierto es que la idea de que el consumo es la llave de la demanda es bastante popular entre la gente que se considera keynesiana, en sentido amplio. Podramos por eso decir que existen dos posiciones polares: aquellos que piensan que la oferta siempre genera su correspondiente demanda, y en un tiempo relativamente corto (ley de Say); y los que consideran que la demanda siempre genera su correspondiente oferta. Esta ltima sera una especie de ley de Say al revs. Entre ambas posturas podemos encontrar todo tipo de posiciones intermedias, aunque siempre con cierta inclinacin a alguna de las dos posturas polares.

Los esquemas de reproduccin de Marx

En cuanto a la posicin de Marx, aunque fue crtico de la ley de Say, esto no lo llev a negar la centralidad de la acumulacin de capital (o de la inversin) en el desarrollo capitalista. Es que en la sociedad capitalista el consumo juega un rol subordinado, ya que depende principalmente de que los capitalistas contraten trabajadores. Es claro que solo si los trabajadores venden su fuerza de trabajo al capital, pueden consumir; el consumo entonces no puede anteceder a la compra de la fuerza de trabajo por el capital. La cuestin se ve con claridad en los esquemas de reproduccin de Marx. Estos esquemas estn inspirados en el Tableau Economique de los fisicratas, y muestran las condiciones necesarias para la reproduccin de conjunto del capital.

Marx divide a la economa en dos sectores: el que produce los medios de produccin (o sea, provee los elementos materiales del capital constante); y el que produce los medios de subsistencia (los medios de consumo, o reproduccin, de la clase obrera, ms los medios de consumo de los capitalistas). Distingue tambin la reproduccin simple, que es el caso en que la plusvala no se acumula (o sea, se gasta totalmente en bienes de consumo) de la reproduccin ampliada, cuando se reinvierte plusvala. La reproduccin simple es introducida con el siguiente ejemplo numrico:

Sector 1: 4000c + 1000v + 1000s = 6000

Sector 2: 2000c + 500v + 500s = 3000

Aqu los trabajadores y capitalistas de ambos sectores adquieren los 3000 producidos en el sector 2; los capitalistas del sector 1 reponen los insumos y equipos gastados (valor 4000) adquirindolos en el mismo sector 1; los capitalistas del sector 2 compran los insumos y equipos gastados (valor 2000) en el sector 1, con el dinero que proviene del gasto en bienes de consumo de los trabajadores y capitalistas del sector 1. Es claro que la condicin de equilibrio es que la suma de capital variable y plusvala del sector 1 sea igual al valor del capital constante insumido en 2. Por otra parte es claro que el producto total de este ejemplo terico coincide con el producto que est midiendo, en la economa real de EEUU, el BEA.

Acerca de la reproduccin simple, Marx escribe: En las esferas que producen los medios de subsistencia la porcin del valor del producto que repone el capital constante en dichas esferas constituye la renta de los productores de ese capital constante. Pero existe tambin otra porcin del capital constante que se consume anualmente sin entrar como parte componente en las esferas de produccin que crean los medios de consumo. Nos referimos a los instrumentos de trabajo, materias primas y materiales auxiliares, es decir, la porcin de capital constante que se consume en la industria, en la creacin o produccin de capital constante, es decir, de mquinas, materias primas y materiales auxiliares. () En este caso el capital se cambia por capital. () La existencia y consumo de esta porcin de capital constante aumenta, no solo la masa de productos, sino tambin el valor del producto anual (Teoras de la plusvala, Buenos Aires, Cartago, t. 2, p. 407; nfasis agregado).

Si bien en la prctica la reproduccin simple es una situacin anmala del capitalismo correspondiente a una coyuntura de estancamiento absoluto-, pone de relieve algunas de las caractersticas esenciales del sistema. En particular, puede verse que el consumo de los asalariados solo representa una pequea porcin del producto total (1500/9000). De manera que la realizacin del producto nunca puede depender de los salarios. Ms an, si los salarios bajan, aumenta la plusvala, de manera que en tanto los capitalistas gasten la plusvala en bienes de consumo, no debieran existir problemas de venta por debilidad de la demanda. Puede verse tambin que de los 9000 del producto, 6000 se destinan a reponer el capital constante consumido. De manera que para que se pueda realizar la venta es fundamental la decisin de los capitalistas de renovar el ciclo productivo.

Luego de presentar la reproduccin simple que encierra las relaciones fundamentales- Marx analiza la reproduccin ampliada. Ntese que ahora es necesario considerar al menos dos perodos de tiempo. El ejemplo numrico es como sigue:

Perodo I

Sector 1: 4000c + 1000v + 1000s = 6000

Sector 2: 1500c + 750v + 750s = 3000

Perodo II

Sector 1: 4400c + 1100v + 1100s = 6600

Sector 2: 1600c + 800v + 800s = 3200

Dado que una parte de la plusvala se acumula, el esquema muestra, incluso en mayor medida que en la reproduccin simple, la centralidad de la decisin de invertir por parte de los capitalistas. Obsrvese que para que haya posibilidad de aumentar el capital constante, la produccin de medios de produccin (6000) es superior a su consumo productivo (5500). La realizacin de los 500 de capital constante depende entonces enteramente del gasto de los capitalistas. Por otra parte, los trabajadores contratados en el segundo perodo consumen 1900, comprando de la produccin de bienes de consumo de 3000, de la vuelta precedente; los capitalistas, a su vez, consumen 1100 (500 del sector 1 y 600 del sector 2). El consumo es 3000 sobre un total de 9000 de valor producido.

Sealemos que desde el punto de vista matemtico, o tcnico, la cuestin no est bien resuelta por Marx. Es que en este ejemplo numrico, con el que Marx introduce la reproduccin ampliada, el sector 1 destina el 50% de la plusvala, o sea 500, a la acumulacin ampliada (400 a aumentar el capital constante y 100 a contratar nuevos obreros), en tanto el sector 2 apenas destina el 20% de la plusvala (150 que se destinan 100 a aumentar el capital constante y 50 el variable). Una dificultad que se cre el mismo Marx para obtener una mejor solucin de la reproduccin fue que supuso que la plusvala generada en cada sector debe acumularse en el mismo sector. Aos ms tarde, el marxista austriaco Adler elabor un esquema en que ambos sectores pueden acumular a la misma tasa con el sencillo procedimiento de permitir que una parte de la plusvala generada en un sector pudiera acumularse en el otro. Por otra parte, en los aos 1970, Michio Morishima dio una solucin matemtica satisfactoria al esquema de Marx (esto es, aceptando sus supuestos) utilizando ecuaciones en diferencia (vase Morishima, La teora econmica de Marx, Madrid, Tecnos, 1977, seccin IV).

En conclusin, lo importante es que los esquemas de reproduccin vuelven a poner en el primer plano que la clave del desarrollo capitalista pasa por la reinversin del excedente, o plusvala, en trabajo productivo, a fin de generar ms plusvala. El capital genera plusvala y la plusvala genera ms capital, que a su vez genera ms plusvala. As, el trabajo explotado sirve al capital para explotar ms trabajo, que a su vez da la posibilidad de contratar ms trabajo para la explotacin.

Por eso, y desde una perspectiva opuesta a la de los economistas que defienden el sistema capitalista, el marxismo demuestra que la realizacin del producto depende de esta dinmica. Este enfoque entonces permite superar crticamente tanto la idea de que la demanda siempre genera su correspondiente oferta (planteo keynesiano extremo), como la tesis de que la oferta siempre genera su correspondiente demanda (planteo ortodoxo extremo). En particular, si por alguna razn los capitalistas (o una parte importante de los capitalistas) deciden no reinvertir lo obtenido con la venta, y mantenerse lquidos, se desatar una crisis de sobreproduccin. Tpicamente, esto sucede cuando la rentabilidad del capital est en baja. Alternativamente, puede ocurrir que los capitalistas consideren que las condiciones polticas y sociales no son las adecuadas para invertir, y a pesar de que exista una demanda potencial, tambin disminuyen la produccin. Es lo natural en un sistema en el cual la produccin, y por ende la satisfaccin de las necesidades de los seres humanos, est subordinada a la lgica de la rentabilidad del capital.

