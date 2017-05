El primer desafo poltico del nuevo gobierno es superar la debilidad

El nuevo gobierno de Ecuador surge de la debilidad de una eleccin reida y el posible nuevo gabinete expresa esa debilidad.Es un gabinete que muestra diversidad, pero no necesariamente esa diversidad expresa la diversidad de los votos que tuvo el presidente Lenn Moreno en segunda vuelta. No es un gabinete en el que se exprese un apoyo electoral y mucho menos popular.Parece difcil construir una base popular sobre al debilidad, pero eso se ver en el camino y depender de las acciones polticas, que hasta ahora no parecen muy bien encaminadas.Si tenemos en cuenta el anuncio de la entrega del Bastn de Mando en Pucahuaico primero sin medir consecuencias, as fuese solo una idea; si a eso le sumamos el traslado a Cochasqu, un lugar que no encierra el simbolismo indgena que se necesita; si le sumamos adems el cambio de bastn de mando a bastn espiritual; si le sumamos que la convocatoria no es lo amplia que debera ser; podemos ver ya un pequeo error poltico en el comienzo. Podramos sumar muchos otros temas analizando las dudas que generan algunos ministros, pero es preferible ver primero la gestin.Por otra parte este gobierno no podr cometer los errores polticos cometidos por el de Rafael Correa, porque los errores polticos en un gobierno fuerte se superan pero en un gobierno dbil pueden llevar a una mayor debilidad. El futuro dir si logra consolidarse y luego fortalecerse o se consolida la debilidad. En fin, ver para creer.