Crmenes y delitos de Donald Trump

Democracy Now!

El presunto intento del presidente Donald Trump de socavar la investigacin del FBI sobre su ex asesor de seguridad nacional, el teniente general Michael Flynn, y su posterior despido del director del FBI , James Comey, ha inspirado un sin fin de especulaciones en los medios de comunicacin hegemnicos sobre la posibilidad de que sea sometido a juicio poltico. Sin duda, las pruebas presentadas por el peridico, junto con todo lo ocurrido durante los primeros meses de gobierno de Trump, amerita una investigacin independiente.

Tal vez, como en el escndalo de Watergate de 1974, que forz al presidente Richard Nixon a renunciar cado en desgracia para evitar el proceso de juicio poltico y destitucin, el encubrimiento del delito termine siendo mayor que el delito mismo. Pero qu pasara si a Donald Trump se le hiciera rendir cuentas por sus verdaderos delitos, como matar civiles en ataques con aviones no tripulados, causarles sufrimiento o la muerte a los refugiados al negarles asilo y conducir el planeta hacia una catstrofe climtica? Qu sucedera si Donald Trump mantuviera sus promesas de campaa, tan indignantes como incendiarias, que, de ser implementadas, en su mayora constituiran crmenes? Lamentablemente, el poder presidencial excesivo, y a menudo letal, ahora se considera algo normal.

A los pocos das de asumir el cargo, el presidente Trump, durante una cena con su yerno Jared Kushner y otros asesores, aprob un operativo militar del equipo especial SEAL 6 de la Marina estadounidense en Yemen. El ataque le cost la vida al integrante de los SEAL Ryan Owens, as como la prdida de un helicptero estadounidense. Pero qu se supo de las bajas civiles? Pese a las declaraciones del gobierno de Trump de que la ofensiva recopil amplios datos para inteligencia, han surgido informes de al menos 30 muertes de civiles; entre ellos, varios nios. Segn Reuters, autoridades militares de Estados Unidos dijeron: Trump aprob su primera operacin encubierta de antiterrorismo sin suficiente informacin de inteligencia, apoyo terrestre ni preparativos de respaldo adecuados. Esto fue solamente un operativo militar en Yemen entre miles, en una devastadora guerra civil exacerbada por el armamento y apoyo de Estados Unidos a Arabia Saud, que est arrasando Yemen. Trump visitar Arabia Saud esta semana, el primer pas extranjero al que ir como presidente. Donald Trump es el comandante en Jefe, y su orden casual en medio de esa cena condujo a la muerte violenta de decenas de personas inocentes. Acaso no se trata de un crimen?

A mediados de abril, el ejrcito estadounidense lanz una bomba sobre un presunto objetivo del autoproclamado Estado Islmico ( ISIS , por su sigla en ingls) en Afganistn, que estos das no atrae la atencin de los medios, a pesar de que la guerra ms larga en la historia de Estados Unidos ha llegado a su 17 ao, con promesas de Trump de extenderla y enviar miles de tropas terrestres ms al terreno. Pero esta no era una bomba comn. Trump dej caer sobre territorio afgano lo que el Pentgono ha calificado como la madre de todas las bombas ( MOAB , por su sigla en ingls). La bomba GBU -43/B es la mayor bomba no nuclear del mundo. Se encuentra en el arsenal estadounidense desde principios de la guerra en Irak, pero nunca se haba usado hasta que el comandante en jefe Donald J. Trump asumi el cargo.

El Dr. Hakim es un mdico que ha hecho trabajo humanitario en Afganistn durante ms de una dcada. Hakim trabaja en Voluntarios por la Paz en Afganistn, un grupo intertnico de jvenes afganos dedicados a crear alternativas no violentas a la guerra. Recientemente dio su opinin sobre el primer despliegue de la MOAB en una entrevista con Democracy Now!. En declaraciones desde Kabul, se mantuvo de espaldas a la cmara por temor a sufrir represalias si era identificado:

Creo que es un insulto llamarla La Madre de Todas las Bombas. Esta maana, cuando estaba hablando con un integrante de Voluntarios por la Paz en Afganistn, Ali, l dijo: Alguna madre le hara eso a la Madre Tierra? O se lo hara a algn nio? El efecto es lo que el ejrcito estadounidense o lo que los ejrcitos de todo el mundo quieren infligirles a los ciudadanos comunes; es decir, miedo, pnico, hambre, ira.

Los medios de comunicacin hegemnicos han asumido un tono ms opositor desde que Donald Trump asumi el cargo, sin embargo, vuelven a alinearse cuando Trump se involucra en acciones militares. Entonces, los medios declaran, que Trump est actuando como un presidente.

El mismo artculo del peridico The New York Times que sostena que Trump interfiri en la investigacin sobre las relaciones entre Flynn y Rusia contena otra sorprendente revelacin. El medio inform que segn uno de sus asesores, el seor Comey debera considerar encarcelar a los periodistas por publicar informacin clasificada. La libertad de prensa es la base de nuestra sociedad democrtica. Trump tambin se ha comprometido a ampliar las leyes de difamacin para que sea ms fcil perseguir a quienes lo critican.

Rod Rosenstein, vicefiscal general, acaba de nombrar al ex director del FBI Robert Mueller como asesor especial para supervisar la investigacin en curso de la presunta influencia rusa en las elecciones estadounidenses de 2016. Mueller debera evaluar los hechos enrgicamente y hacer pblicas sus conclusiones. Pero la investigacin completa de los crmenes de Donald Trump debera ir mucho ms lejos.

2017 Amy Goodman

Traduccin al espaol del texto en ingls: Ins Coira. Edicin: Mara Eva Blotta y Democracy Now! en espaol, [email protected]

Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en ms de 800 emisoras de radio y televisin en ingls y en ms de 450 en espaol. Es co-autora del libro "Los que luchan contra el sistema: Hroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos", editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.

Fuente: http://www.democracynow.org/es/2017/5/19/crimenes_y_delitos_de_donald_trump