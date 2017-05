Creerles? Ni un poquito!

James Forrestal, secretario de Defensa de EEUU, lleg a persuadirse tanto de las mentiras imperiales que en 1949 se suicid bajo los efectos de un colapso nervioso; se arroj desde el piso 16 mientras gritaba vienen los rusos! Este tipo de paranoia no ha desaparecido y en la actualidad la gran prensa inventa que el gobierno de Washington est dirigido desde Mosc.

Cuando el presidente de EEUU despide al director del FBI, Comey, al que la Sra. Clinton haba acusado previamente de ser el causante de su derrota, pues supona que actuaba bajo rdenes de Mosc, se acusa a Trump de ser un tonto til que cumple el pedido del Presidente Putin para que Comey no descubra esta subordinacin. Qu contrasentido! Antes se burlaban: Rusia no es ms que una potencia regional, una gasolinera de Europa. Pero ahora, con tal de derrocar a Trump, no les importa denigrar de su pas, la primera potencia del mundo, y sostienen que su mandatario es ttere de un ttiritero de segunda categora.

Persisten tanto en esta tramoya que, segn informa el New York Times, McCabe, actual director en funciones del FBI, proseguir la investigacin sobre los lazos del equipo del presidente Trump con Rusia. Y no es de dudar que tal tozudez cosechar sus frutos, y ya aparecern testigos, falsos por supuesto, que den fe de esta versin descabellada; as lo hicieron en los casos de Sacco y Vanzetti, los esposos Rosenberg y el asesinato del Presidente Kennedy, entre muchos otros.

Por otra parte, ms de cincuenta mil profesionales de la salud mental se manifestaron por un impeachment contra Trump, por tener una grave enfermedad mental que lo incapacita para desempear sus funciones; al mismo tiempo, miembros del Congreso mantienen conversaciones para invalidarle su calidad de presidente, en algo se semeja a cuando se arroj a Bucaram del poder en el Ecuador. No faltar quien los acolite porque la lite controla a casi todos los medios de informacin y cuenta con el apoyo de parte de la Inteligencia de EEUU.

Y los rusos se ren de tanta estulticia con un poco de reserva, saben que hay sectores de la seguridad de EEUU interesados en evitar que Trump colabore con Rusia en la lucha contra el terrorismo. Por qu? Pues porque estos rganos estn embarrados hasta el tutano en el apoyo al terrorismo del Estado Islmico, EI. Sin hilar fino, pues las pruebas abundan aunque la gran prensa no las publicite, EEUU es uno de los principales promotores del terrorismo mundial. Muy duro de concebir, pero cierto.

Lo reconoce el Pentgono cuando informa no tener noticias de los grupos moderados entrenados para derrotar a Assad y lo confirma el general Austin cuando responde en el Congreso de EEUU (disconforme con el programa para entrenar y equipar a 15.000 luchadores moderados sirios) que apenas unos cuatro o cinco de estos soldados no se haban pasado al EI. Confesin que hace exclamar al Senador McCain: Hemos fracasado! No en vano, el general Flynn declar: Si el estadounidense estuviera al corriente de los datos de inteligencia que producimos diariamente se caera de espaldas. Pudo aadir: Si son tontos es malo, pero si no lo son, mucho peor.

